Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Februarie 2026

BNM.md, 10 februarie 2026 11:10

Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Februarie 2026

Acum 30 minute
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Februarie 2026 BNM.md
Acum o oră
10:40
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, BNM încurajează informarea din surse oficiale BNM.md
Astăzi, 10 februarie 2026, cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, BNM subliniază importanța informării corecte și a verificării informațiilor din mediul online, ca parte a educației financiare și a procesului de luare a deciziilor financiare.
Ieri
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 09 Februarie 2026 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
BNM promovează un dialog constant, deschis și transparent cu participanții la piața financiară BNM.md
Banca Națională a Moldovei a organizat, în această săptămână, două ședințe de lucru cu reprezentanții sectorului asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ), la care au participat reprezentanți ai majorității entităților licențiate.
16:20
Guvernatoarea BNM: Cooperarea economică moldo-franceză, consolidată prin parcursul european al Republicii Moldova BNM.md
Astăzi, 6 februarie 2026, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Franța–Moldova: președintele Emmanuel Skoulios și vicepreședintele Dumitru Cozmolici.
15:40
Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna ianuarie 2026 BNM.md
La 30 ianuarie 2026, activele oficiale de rezervă au constituit 5 080,70 mil. euro, în scădere cu 23,57 mil. euro în comparație cu 31 decembrie 2025, când acestea au însumat  5 104,27 mil. euro.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 06 Februarie 2026 BNM.md
10:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 30 Ianuarie 2026 BNM.md
5 februarie 2026
17:50
Numărul și valoarea tranzacțiilor efectuate cu carduri de plată din Republica Moldova, BNM.md
17:50
Informație privind activitatea cu carduri de plată a prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova (per prestator), 2025 BNM.md
17:50
Carduri emise de către prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova, 2025 BNM.md
12:10
Decizia de politică monetară, 05.02.2026 BNM.md
Decizia este adoptată în contextul propagării în continuare a efectelor deciziilor de politică monetară anterioare, date fiind decalajele aferente transmisiei acestora și vizează menținerea pe termen mediu a inflației în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută.
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 05 Februarie 2026 BNM.md
11:10
Ratele de dobândă la instrumentele de reglementare monetară ale BNM, 05 Februarie 2026 BNM.md
4 februarie 2026
14:40
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă şi atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 108/2023” BNM.md
În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă şi atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 108/2023”, în contextul transpunerii Regulament...
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 04 Februarie 2026 BNM.md
3 februarie 2026
11:50
Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Ianuarie 2026 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 03 Februarie 2026 BNM.md
2 februarie 2026
17:20
Numărul și valoarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), BNM.md
17:10
Numărul utilizatorilor înregistrați în instrumentele de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), BNM.md
15:50
Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piața primară), Ianuarie 2026 BNM.md
15:50
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, Ianuarie 2026 BNM.md
15:40
Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, Ianuarie 2026 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 02 Februarie 2026 BNM.md
30 ianuarie 2026
16:00
BNM, reprezentată la World Money Fair de la Berlin de o delegație condusă de doamna Anca Dragu BNM.md
O delegație a BNM, condusă de guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, participă la World Money Fair, cel mai important eveniment internațional dedicat numismaticii, tehnologiilor de batere a monedelor și schimbului de bune practici între băncile centrale și industria de profil.
14:10
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
12:30
VIDEO// Rolul banilor, de la teorie la viață reală | Podcastul „Sensul banilor”, episodul 7 BNM.md
Invitata permanentă a podcastului este guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, invitat special - domnul Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Ianuarie 2026 BNM.md
11:30
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 23 Ianuarie 2026 BNM.md
29 ianuarie 2026
11:40
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 29 Ianuarie 2026 BNM.md
27 ianuarie 2026
17:10
Guvernatoarea BNM, de Ziua Holocaustului: o lecție de memorie și responsabilitate BNM.md
„Sunt tragedii care depășesc puterea cuvintelor și care nu trebuie uitate. Holocaustul nu aparține doar trecutului, ci conștiinței noastre colective, prezentului și viitorului.”
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 27 Ianuarie 2026 BNM.md
10:40
Prioritățile BNM în supravegherea sectorului asigurări pentru perioada 2026-2027 BNM.md
Societățile de asigurare trebuie să se adapteze schimbărilor care le pun la încercare modelele de afaceri, în același timp, menținând standarde înalte de guvernanță, managementul riscurilor și reziliență.
10:40
Prioritățile în supravegherea bancară ale Băncii Naționale a Moldovei pentru perioada 2026-2027 BNM.md
Prioritățile supravegherii bancare pentru perioada 2026-2027 reflectă necesitatea ca băncile să rămână reziliente în fața riscurilor geopolitice, a incertitudinilor macroeconomice, precum și a riscurilor aferente activităților de bază.
08:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a înmânat trei premii la Gala Excelenței din România BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la Gala Excelenței „Împreună protejăm România”, organizată de Grupul de Presă MediaUno și Asociația MediaUno împreună cu Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
26 ianuarie 2026
17:20
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
17:20
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:20
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:20
Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:20
Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:20
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:10
Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:10
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:10
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
16:20
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
16:20
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
16:20
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 26 Ianuarie 2026 BNM.md
24 ianuarie 2026
13:40
Guvernatoarea BNM la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat astăzi, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), desfășurat la Palatul Parlamentului din București.
23 ianuarie 2026
15:50
Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază bruto), BNM.md
