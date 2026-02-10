Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Februarie 2026
BNM.md, 10 februarie 2026 11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Februarie 2026
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, BNM încurajează informarea din surse oficiale # BNM.md
Astăzi, 10 februarie 2026, cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, BNM subliniază importanța informării corecte și a verificării informațiilor din mediul online, ca parte a educației financiare și a procesului de luare a deciziilor financiare.
BNM promovează un dialog constant, deschis și transparent cu participanții la piața financiară # BNM.md
Banca Națională a Moldovei a organizat, în această săptămână, două ședințe de lucru cu reprezentanții sectorului asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ), la care au participat reprezentanți ai majorității entităților licențiate.
Guvernatoarea BNM: Cooperarea economică moldo-franceză, consolidată prin parcursul european al Republicii Moldova # BNM.md
Astăzi, 6 februarie 2026, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Franța–Moldova: președintele Emmanuel Skoulios și vicepreședintele Dumitru Cozmolici.
La 30 ianuarie 2026, activele oficiale de rezervă au constituit 5 080,70 mil. euro, în scădere cu 23,57 mil. euro în comparație cu 31 decembrie 2025, când acestea au însumat 5 104,27 mil. euro.
Decizia este adoptată în contextul propagării în continuare a efectelor deciziilor de politică monetară anterioare, date fiind decalajele aferente transmisiei acestora și vizează menținerea pe termen mediu a inflației în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută.
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă şi atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 108/2023” # BNM.md
În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă şi atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 108/2023”, în contextul transpunerii Regulament...
BNM, reprezentată la World Money Fair de la Berlin de o delegație condusă de doamna Anca Dragu # BNM.md
O delegație a BNM, condusă de guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, participă la World Money Fair, cel mai important eveniment internațional dedicat numismaticii, tehnologiilor de batere a monedelor și schimbului de bune practici între băncile centrale și industria de profil.
VIDEO// Rolul banilor, de la teorie la viață reală | Podcastul „Sensul banilor”, episodul 7 # BNM.md
Invitata permanentă a podcastului este guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, invitat special - domnul Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.
„Sunt tragedii care depășesc puterea cuvintelor și care nu trebuie uitate. Holocaustul nu aparține doar trecutului, ci conștiinței noastre colective, prezentului și viitorului.”
Societățile de asigurare trebuie să se adapteze schimbărilor care le pun la încercare modelele de afaceri, în același timp, menținând standarde înalte de guvernanță, managementul riscurilor și reziliență.
Prioritățile în supravegherea bancară ale Băncii Naționale a Moldovei pentru perioada 2026-2027 # BNM.md
Prioritățile supravegherii bancare pentru perioada 2026-2027 reflectă necesitatea ca băncile să rămână reziliente în fața riscurilor geopolitice, a incertitudinilor macroeconomice, precum și a riscurilor aferente activităților de bază.
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la Gala Excelenței „Împreună protejăm România”, organizată de Grupul de Presă MediaUno și Asociația MediaUno împreună cu Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
Guvernatoarea BNM la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat astăzi, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), desfășurat la Palatul Parlamentului din București.
