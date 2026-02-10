Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând

08:20

Persoanele fără loc de muncă din Republica Moldova pot primi sprijin financiar de la stat pentru a-și deschide propria afacere. Programul este gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și are scopul de a facilita integrarea pe piața muncii prin activități antreprenoriale. Pot aplica cetățenii care au statut oficial de șomer și sunt […] Articolul Finanțare de la stat pentru lansarea unei afaceri. Cine poate aplica apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.