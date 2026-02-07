Codul galben de polei și ghețuș rămâne în vigoare. Intervenții continue pe drumurile naționale

11:20

Salariul minim din Republica Moldova rămâne semnificativ mai mic decât nivelul retribuțiilor minime din Uniunea Europeană, evidențiind discrepanțele economice dintre țara noastră și statele membre ale blocului comunitar. În 2026, salariul minim în Moldova este de 6.300 de lei, echivalentul a aproximativ 313 euro, în timp ce în Bulgaria – țara cu cel mai scăzut