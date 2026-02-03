Rusia reia bombardamentele asupra orașelor ucrainene, după încheierea pauzei convenite cu SUA
Realitatea.md, 3 februarie 2026 07:00
Rusia a lansat marţi dimineaţă un atac cu rachete balistice asupra orașului Kiev, potrivit autorităţilor locale. Atacul are loc după o perioadă în care Rusia şi Statele Unite au convenit suspendarea loviturilor asupra marilor oraşe şi infrastructurii, în contextul în care Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute pe timpul iernii. Personalul CNN din Kiev a […]
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
07:20
Avertisment dur de la Moscova: Forţele străine din Ucraina, „ţinte legitime”, în timp ce Trump este lăudat pentru pace # Realitatea.md
Rusia va considera desfășurarea oricăror trupe sau infrastructuri militare străine pe teritoriul Ucrainei drept o intervenție externă și va trata aceste forțe ca ținte legitime, a transmis Ministerul rus de Externe, citându-l pe ministrul Serghei Lavrov. Comentariul ministerului, unul dintre numeroasele care au fost făcute ca răspuns la întrebările adresate lui Lavrov, a lăudat, pe […]
Acum 15 minute
07:10
Pe 3 februarie, vremea va fi în general senină, fără precipitații, iar pe carosabil se va forma ghețuș. Vântul va sufla slab, mai ales pe parcursul nopții. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime ale zilei vor ajunge până la -5 grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî drastic, până la -22 de grade. În regiunile de […]
Acum 30 minute
07:00
Acum o oră
06:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 3 februarie. Euro ajunge la valoarea de 20 de lei și 07 bani, înregistrând o scădere de 5 bani. Dolarul american crește până la 16 lei și 91 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană rămâne la nivelul de […]
Acum 12 ore
23:10
Kremlinul insistă: negocierile Zelenski-Putin vor avea loc doar la Moscova. Anunț despre discuții în Abu Dhabi # Realitatea.md
Kremlinul a declarat că negocierile dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pot avea loc numai la Moscova. Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu va lua în considerare alte locuri pentru discuții directe între cei doi lideri, scrie Digi24. Potrivit unei postări de luni, 2 […]
22:50
Ministrul Energiei explică de ce au avut loc deconectări masive în sistemul energetic # Realitatea.md
Pe 31 ianuarie, linia Vulcănești-Mgres a declanșat automat din cauza rafalelor de vânt, provocând separarea parțială a sistemului moldovenesc de blocul ENSOI. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Acesta adăugat că sistemul electroenergetic moldovenesc nu funcționează izolat, ci este integrat în blocul ENSOI, alături de sistemele din Ucraina și România, iar orice […]
22:00
Peste 39.000 de persoane și-au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, în luna ianuarie a anului curent, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină. Dintre acestea, aproape 39.000 au beneficiat de facilități și au plătit 2.527 de lei, iar aproximativ 300 de persoane au achitat valoarea integrală a primei – […]
21:10
Accident grav la Strășeni: Doi copii loviți pe trecerea de pietoni, dintre care unul a decedat # Realitatea.md
O fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni în stare gravă, după ce au fost loviți pe trecerea de pietoni. Ulterior, băiatul a decedat în secția de terapie intensivă, anunță Poliția. Accidentul s-a produs pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre […]
21:00
Le Monde: Ucraina se pregătește să lupte încă 5-10 ani, iar negocierile lui Trump nu sunt considerate credibile # Realitatea.md
Ucraina nu se așteaptă ca actualele negocieri cu rușii să aducă pace și continuă să construiască linii defensive eșalonate, pregătindu-se pentru încă câțiva ani de război, scrie Le Monde, citat de presa ucraineană. Într-o amplă publicație, autorii descriu cum unitățile de geniu ucrainene ridică o linie extinsă de fortificații și obstacole în regiunea Dnipropetrovsk, care […]
20:30
Trump spune că a convins India să renunțe la petrolul rusesc. Urmează semnarea unui nou acord comercial # Realitatea.md
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, luni, 2 februarie curent, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmite antena3.ro. Acordul prevede reducerea de la 25% la […]
20:10
Marea Britanie a expulzat luni un diplomat rus şi l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Londra, ca răspuns la expulzarea neprovocată a unui diplomat britanic de către Rusia luna trecută, acuzat fără temei că ar fi „spion" nedeclarat. „Acuzaţiile Rusiei au fost nefondate, iar expulzarea nejustificată", a declarat un purtător de cuvânt al Foreign Office, […]
20:00
19:40
Bănuitul în cazul abuzului sexual asupra unei copile de 9 ani dintr-o localitate din centrul țării a fost identificat și reținut de polițiști și procurori din Hîncești, în urma măsurilor speciale de investigație. Este vorba despre un tânăr de 17 ani, din aceeași localitate, care a fost reținut și este audiat de oamenii legii. Autoritățile […]
19:20
Untul și margarina trebuie diferențiate clar pe rafturile din magazine, subliniază Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce în mediul online au apărut informații contradictorii, care pot crea confuzie în rândul consumatorilor atunci când își aleg produsele alimentare. Instituția explică faptul că, deși ambalajele pot fi asemănătoare, aceste produse au compoziții diferite, iar consumatorii […]
18:50
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi […]
18:30
Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în Republica Franceză vor putea, de la 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice. Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de până la 3,5 […]
Acum 24 ore
18:10
Dacă Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană până în 2027 și dacă procesul de aderare ar trebui parcurs împreună cu Ucraina, sunt întrebările la care au răspuns speakerii parlamentelor din țările baltice. „Nu va putea avea loc aderarea în 2027, dar cred că este necesar întâi să finalizăm cu implementarea reformelor și să […]
18:00
Ciochină, acuzat de tamponarea mortală a unui adolescent, își va afla sentința pe 27 februarie # Realitatea.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi tamponat mortal un adolescent și că ar fi încercat să ascundă urmele impactului, își va afla sentința pe data de 27 februarie 2026. La ședința de astăzi, 2 februarie, judecătorii au încheiat pledoariile, punând astfel punct dezbaterilor în proces. Informația a fost confirmată pentru IPN […]
17:50
Bad Bunny a intrat în istoria premiilor Grammy, devenind primul artist latino care câștigă trofeul pentru Albumul anului, în cei 68 de ani ai galei. Distincția i-a fost acordată pentru cel de-al șaselea său album, „Debi Tirar Mas Fotos", un material inspirat din istoria și identitatea muzicală a Puerto Rico. Artistul, pe numele real Benito […]
17:40
Scenaristul nominalizat la Oscar pentru drama iraniană „A fost doar un accident”, arestat la Teheran # Realitatea.md
Unul dintre scenariștii nominalizați la Premiile Oscar pentru drama iraniană „A fost doar un accident" a fost arestat la Teheran, cu doar câteva săptămâni înainte de gala Academiei Americane de Film. Reprezentanții producției au anunțat duminică, 1 februarie, faptul că Mehdi Mahmoudian a fost reținut cu o zi înainte de autoritățile iraniene. Până în prezent, […]
17:40
Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, după întrevederea cu omologii din statele Baltice. Misiunea diplomatică ar urma să devină operațională în a doua jumătate a anului 2026. Drept urmare, toate cele trei state baltice vor avea ambasade în Republica Moldova. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […]
17:30
Începând cu 2 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, intră în vigoare restricții privind vânătoarea și reglementarea numerică a animalelor sălbatice. „Aceste măsuri sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 14 din 28 ianuarie 2026 și prevăd interzicerea vânătorii și/sau reglementării numerice, indiferent de forma de organizare (individuală sau colectivă), […]
17:10
Un recrut a părăsit fără permisiune unitatea militară din Capitală. Forțele de ordine au fost alertate, pentru a-l căuta. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Alla Diaconu. „Au fost dispuse măsuri de căutare cu ajutorul organelor abilitate", a precizat funcționara. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […]
17:00
STRIGĂTOR LA CER. O copilă ar fi fost abuzată sexual în centrul țării: Polițiștii sunt la fața locului # Realitatea.md
O copilă de 9 ani ar fi fost abuzată sexual într-o localitate din centrul țării. Potrivit Poliției Naționale, toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență minorei. „Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bărbatului. În contextul în care prioritate are protejarea minorei și a familiei […]
17:00
Val de frig extrem la New York: cel puțin 14 persoane au murit și sute de oameni au fost duși în adăposturi # Realitatea.md
Cel puțin 14 persoane au murit în timpul unui val de frig extrem care a afectat orașul New York în ultima perioadă. Autoritățile locale spun că temperaturile foarte scăzute au pus în pericol în special persoanele fără adăpost, transmite CBS News. Potrivit experților, în cazul a opt dintre decese, un rol important l-a avut hipotermia, […]
16:50
Gerul din această iarnă a înghețat aproximativ 180 de contoare de apă în municipiul Chișinău. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul particular, iar mai mulți locuitori au rămas temporar fără apă. Potrivit operatorului, numărul avariilor ar putea crește dacă temperaturile scăzute se vor menține. „Pentru a preveni avariile și cheltuielile inutile, S.A. […]
16:50
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) a participat la o întrevedere de lucru cu ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unui dialog axat pe poziționarea turismului ca sector economic strategic pentru țară. Discuțiile au vizat integrarea turismului în arhitectura economică națională, necesitatea unei guvernanțe eficiente și […]
16:40
Copilă de două săptămâni, salvată de ambulanță după ce s-a înecat cu lapte. Se înădușea în brațele mamei # Realitatea.md
O fetiță de doar două săptămâni a fost salvată de doctorii de pe ambulanță la Fălești, pe 31 ianuarie. Părinții au chemat medicii după ce micuța s-a înecat cu lapte. Apelul la Serviciul 112 a parvenit la ora 17:25. Micuța avea dificultăți severe de respirație. Echipajul medical a ajuns în doar șase minute la familie. […]
16:30
Speakerii din Letonia, Lituania și Estonia – întâmpinați la Parlament. Declarații comune, în direct la Realitatea TV # Realitatea.md
Președinții de Parlament din Estonia, Letonia și Lituania au ajuns la Chișinău. Igor Grosu i-a întâmpinat pe omologii Lauri Hussar, Daiga Mieriņa și Juozas Olekas. Oficialii vor avea discuții, apoi vor face declarații de presă comune. Acestea vor fi difuzate în direct la Realitatea TV, pe rlive.md și pe platformele Grupului Media Realitatea, începând cu […]
16:30
VIDEO Incident grav în centrul Romei: un român a fost lovit după ce un pin s-a prăbușit peste el # Realitatea.md
Un cetățean român, în vârstă de 42 de ani, a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric s-a prăbușit peste trecători, într-o zonă intens cir
16:10
Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi a fost eliberat sub control judiciar luni, 2 februarie. Mandatul lui de arestare preventivă nu a fost prelungit. Știrea este în curs de avtualizare… Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Vladimir Andronachi va petrece Revelionul după gratii. Arestul preventiv a fost prelungit Articolul Vladimir Andronachi a fost eliberat sub control judiciar apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Țoiu, discuții cu Rubio despre minereurile din România: Parteneriatul nostru este bază pentru lanțuri de aprovizionare # Realitatea.md
Ministra de externe a României, Oana Țoiu, se afla la Washington. Diplomata discută cu omologul american despre minereurile rare din România. Oficiala de la Bucuești a mers în SUA la invitația Departamentului de Stat al SUA. Țoiu urmează să participe la o discuție inter-ministerială pe tema minereurilor și pământurilor rare. „Întâlnirea ministerială reprezintă un pas […] Articolul Țoiu, discuții cu Rubio despre minereurile din România: Parteneriatul nostru este bază pentru lanțuri de aprovizionare apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Dosarul Plahotniuc: Marian Lupu, prezent în calitate de martor, spune că nu a primit indicații # Realitatea.md
Fostul președinte interimar al Republicii Moldova și fost speaker al Parlamentului, Marian Lupu, a fost audiat în calitate de martor în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de implicare în frauda bancară cunoscută drept „furtul miliardului”. După ședința de judecată, Lupu a declarat presei că nu va „arunca cu pietre” în nicio instituție, dar […] Articolul Dosarul Plahotniuc: Marian Lupu, prezent în calitate de martor, spune că nu a primit indicații apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Un grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru o fraudă de 245.000 de lei # Realitatea.md
Șapte persoane, membre ale unui grup criminal organizat, precum și o persoană juridică au fost condamnate pentru escrocherie și spălare de bani în sumă de 245 000 lei. Instanța le-a stabilit pedepse diferite pentru inculpați. Doi dintre aceștia au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare și amenzi de câte 850.000 de lei fiecare, […] Articolul Un grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru o fraudă de 245.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Legea cetățeniei ajunge din nou la dezbateri în plen? Propuneri privind certificatul de naștere și registrele de stat # Realitatea.md
Legea cetățenii ar putea să revină curând în plen. Modificări la reglementările recent intrate în vigoare au fost propuse de către un grup de deputați ai fracțiunii „Partidul Nostru” și urmează să fie discutate la ședința Comisiei pentru drepturile omului. Parlamentarii propun ca dovada cetățeniei să poată fi făcută inclusiv prin certificatul de naștere, indiferent […] Articolul Legea cetățeniei ajunge din nou la dezbateri în plen? Propuneri privind certificatul de naștere și registrele de stat apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Transportul public din Chișinău, afectat de vizita delegațiilor din țările baltice: Pot apărea întârzieri # Realitatea.md
Troleibuzele pot înregistra întârzieri față de orarul stabilit sau pot fi direcționate, întrucât sunt nevoite să staționeze la indicația polițiștilor, din cauza deplasării coloanelor oficiale, în contextul vizitei la Chișinău a președinților de parlamente din țările baltice. În acest context, poliția recomandă conducătorilor auto să se conformeze cerințelor oamenilor legii, să manifeste răbdare și disciplină […] Articolul Transportul public din Chișinău, afectat de vizita delegațiilor din țările baltice: Pot apărea întârzieri apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Frontiera Rafah dintre Gaza și Egipt, redeschisă după aproape doi ani pentru circulația palestinienilor # Realitatea.md
Palestinienii au început să aibă acces la punctul de trecere a frontierei Rafah, care leagă Fâșia Gaza de Egipt, după ce acesta a fost redeschis pentru circulația persoanelor, la aproape doi ani de la închidere. Frontiera fusese restricționată în mai 2024, când partea din Gaza a fost preluată de forțele israeliene. Redeschiderea are loc în […] Articolul Frontiera Rafah dintre Gaza și Egipt, redeschisă după aproape doi ani pentru circulația palestinienilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
VIDEO Primarul de Bălți: „Nu suntem eligibili pentru amalgamare”. Ce se întâmplă cu satele din apropiere # Realitatea.md
Municipiul Bălți nu este eligibil pentru amalgamare, iar consiliile raionale vor decide ce se întâmplă cu satele din apropiere, susține primarul Alexandr Petkov. Conform oficialului, problema pe care o are acum orașul este statutul său. Petkov consideră că reforma administrației publice locale este necesară. În același timp, conform lui, deocamdată nu este clar ce se […] Articolul VIDEO Primarul de Bălți: „Nu suntem eligibili pentru amalgamare”. Ce se întâmplă cu satele din apropiere apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Luna februarie 2026 aduce vreme apropiată de normal, dar cu mai multe precipitații decât media perioadei. Potrivit prognozelor, temperaturile se vor menține în limitele obișnuite, iar precipitațiile vor fi peste valorile multianuale. Temperatura medie lunară a aerului va oscila în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cuprinse între −1 și −3°C. Episoadele de frig și […] Articolul Cum va fi vremea în Republica Moldova în februarie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Importuri ilegale de mașini de lux către Rusia, prin eludarea sancțiunilor. Moldova apare în investigația OLAF # Realitatea.md
Republica Moldova figurează, alături de alte patru state din spațiul post-sovietic, într-o schemă de import ilegal de automobile de lux în Federația Rusă, realizată prin ocolirea sancțiunilor internaționale. Informația este prezentată de Oficiul European de Luptă Antifraudă, citată de IPN. Potrivit OLAF, investigația a fost inițiată după ce autoritățile din Polonia au semnalat exporturi suspecte de […] Articolul Importuri ilegale de mașini de lux către Rusia, prin eludarea sancțiunilor. Moldova apare în investigația OLAF apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Mai multe străzi din municipiul Chișinău vor rămâne fără apă potabilă miercuri, 4 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că S.A. „Apă-Canal Chișinău” va sista furnizarea apei potabile în intervalul orar 09:00–20:00, din cauza unor lucrări planificate. Vor fi afectate următoarele adrese: str. Varnița, nr. 2–14; str. Uzinelor, nr. 12, inclusiv cu fracții, din sectorul Ciocana. […] Articolul Mai multe străzi din Chișinău vor rămâne fără apă potabilă miercuri apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Subvențiile nu țin pasul cu datoriile fermierilor. AIPA a achitat aproape 600 de milioane lei în ianuarie # Realitatea.md
În luna ianuarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 597,14 milioane de lei, bani destinați fermierilor prin diverse măsuri de sprijin gestionate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, transmite bani.md. Cea mai mare parte a sumei, 587,21 milioane de lei, vizează forma de plată post-investițională, […] Articolul Subvențiile nu țin pasul cu datoriile fermierilor. AIPA a achitat aproape 600 de milioane lei în ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale # Realitatea.md
Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în contextul penei majore de curent produse sâmbătă, semnalând vulnerabilitatea sistemului energetic, lipsa de comunicare publică și întârzierile în realizarea proiectelor strategice de securitate energetică. Deputata Olga Ursu a anunțat depunerea unei interpelări oficiale către Guvern, Consiliul Național de Securitate și comisia parlamentară de […] Articolul MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Anul trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat 468 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate în 2025, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de dreptul la protecția proprietății și de dreptul la viața […] Articolul Record de cereri împotriva Moldovei la CEDO: 468 de cazuri, înregistrate în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
14:00
Două concursuri pentru mediul de afaceri, lansate de Camera de Comerț. Companiile sunt invitate să se înscrie # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a lansat pe 2 februarie 2026 invitația pentru companiile din țară de a participa la concursurile „Marca Comercială a Anului 2025”, ediția a XXIII-a, și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor în anul 2025”, ediția a XII-a. Potrivit CCI, competițiile sunt organizate anual și vizează […] Articolul Două concursuri pentru mediul de afaceri, lansate de Camera de Comerț. Companiile sunt invitate să se înscrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina au luat sfârșit, iar Rusia a reluat bombardamentele, după ce fusese anunțat că până pe 1 februarie armata Moscovei nu va lovi ținta. În urma atacurilor din 2 februarie, mai multe regiuni au rămas fără curent electric, a declarat viceministrul al Energiei, Artem Nekrasov, scrie RBC-ua. „În urma atacurilor […] Articolul Rusia reia atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
DOC Baza de la Băcioi: Statul va cheltui circa 91 milioane de lei pentru drumuri, garduri și parcări # Realitatea.md
Statul va cheltui în următorii trei ani circa 91 de milioane de lei pentru lucrări la baza militară de la Băcioi. Costurile includ amenajarea parcărilor, construcția drumurilor de acces, a platformelor, crearea zonelor verzi și instalarea mobilierului urban. În anul 2026, cheltuielile respective vor constitui circa 8,3 milioane de lei. În 2027 și în 2028 […] Articolul DOC Baza de la Băcioi: Statul va cheltui circa 91 milioane de lei pentru drumuri, garduri și parcări apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
După croissante, o nouă achiziție „dulce” în Armata Națională. Se vor cumpăra sucuri și gemuri de 1,7 mln de lei # Realitatea.md
După ce anul trecut Armata Națională a fost ironizată pentru achiziția de croissante, în 2026 s-a lansat o nouă licitație „dulce”. De această dată pentru militarii moldoveni se vor achiziționa sucuri, gemuri și pastă de roșii. Valoarea produselor care urmează să fie procurate depășește 1,7 milioane de lei. Se planifică cumpărarea sucurilor de roșii, mere, […] Articolul După croissante, o nouă achiziție „dulce” în Armata Națională. Se vor cumpăra sucuri și gemuri de 1,7 mln de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Incident la biserica din Dereneu: Mitropolia Basarabiei acuză blocarea intrării în ciuda deciziei judecătorești # Realitatea.md
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că, în repetate rânduri, le este îngrădit accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Ei precizează că, potrivit unei decizii judecătorești irevocabile, titularul de drept al lăcașului este Mitropolia Basarabiei, scrie IPN. Potrivit lor, s-a întâmplat și acum câteva zile, când mai mulți oameni au blocat intrarea […] Articolul Incident la biserica din Dereneu: Mitropolia Basarabiei acuză blocarea intrării în ciuda deciziei judecătorești apare prima dată în Realitatea.md.
