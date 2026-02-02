De ce aurul, argintul, petrolul și Bitcoin se prăbușesc pe bursele din întreaga lume
UNIMEDIA, 2 februarie 2026 18:40
Bursele de mărfuri s-au prăbușit luni, conduse de pierderi profunde la aur, argint, petrol și metale industriale, scrie Libertatea, citând Reuters.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a realizat o prognoză meteo pentru luna februarie 2026. Astfel, potrivit meteorologilor, temperatura medie a aerului se va încadra în limitele valorilor normale, iar cantitatea precipitațiilor va fi peste valorile medii multianuale.
Interzis la vânătoare, de astăzi, pe întreg teritoriul țării: Care sunt excepțiile prevăzute în ordinul Ministerului Mediului # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, începând cu 2 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se aplică restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și/sau reglementare numerică.
(foto) Bronz pentru Moldova: Judocanul Ciprian Gribineț a urcat pe podium la European Open din Bulgaria # UNIMEDIA
Sportivul moldovean Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la European Open. Potrivit Federației de Judo, competiția s-a desfășurat la Sofia, Bulgaria.
„Nu poți adera la UE, dacă îți bați joc de bătrâni.” Ioniță: RM nu a semnat, în 35 de ani, Convenția care garantează un trai decent pensionarilor # UNIMEDIA
Republica Moldova nu a semnat, în cei 35 de ani de independență, Convenția internațională, prin care statul se angajează să asigure oamenilor în etate o pensie egală cu minim 40 la sută din salariul pe care l-au avut. Declarația a fost făcută de analistul economic Veaceslav Ioniță. „România a semnat, Rusia a semnat. Noi nu. Din ce cauză? Nu pentru că nu putem da, ci pentru că ne temem să ne angajăm, că peste 10 ani nu vom putea da. Timp de 35 de ani niciun Guvern din RM nu a riscat, nu s-a gândit să-și asume responsabilitatea”, a precizat expertul la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra infrastructurii energetice, dar atacă pe front. Anunțul lui Zelenski # UNIMEDIA
Rusia nu a efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deși instalațiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația lui Zelenski a evidențiat limitele armistițiului energetic pe termen scurt pe care Rusia l-a acceptat săptămâna trecută la cererea președintelui american Donald Trump, anunță Reuters, citat de digi24.ro.
UE pregătește noi sancțiuni pentru Putin: Cuprul și platina din Rusia ar putea fi interzise # UNIMEDIA
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice importurile de cupru și platină din Rusia, în cadrul unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, ca răspuns la războiul din Ucraina, scrie adevărul.ro.
S-a răzgândit: Un tânăr a fugit din unitatea militară, până să devină soldat cu acte în regulă. Recrutul e căutat de Poliție # UNIMEDIA
Un recrut a părăsit, fără permisiune, teritoriul unei unități militare din capitală, până să devină soldat cu acte în regulă. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu.
Caz șocant într-o localitate din Moldova: O fetiță de 9 ani ar fi fost violată. Poliția caută suspectul # UNIMEDIA
Poliția din Republica Moldova anunță că cu puțin timp în urmă, Poliția a înregistrat un caz, într-o localitate din centrul țării, cu implicarea unei minore de 9 ani, expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual.
(video) Speakerii din Țările Baltice au ajuns la Parlament: Cum i-a întâmpinat Igor Grosu # UNIMEDIA
Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, au ajuns la Parlamentul din Chișinău. Vizita celor trei oficiali din Țările Baltice are loc la invitația speakerului Igor Grosu.
Legatura puternică și neștiută dintre Epstein și Putin, dezvăluită de FBI: Marele ajutor pe care i-l oferea liderului rus # UNIMEDIA
Documentele recent făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că Jeffrey Epstein, finanțatorul american decedat, a fost descris ca „manager de averi” pentru președintele rus Vladimir Putin, scrie protv.ro.
Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar. Instanța nu a prelungit mandatul de arestare preventivă # UNIMEDIA
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar. Decizia a fost luată astăzi, 2 februarie.
Cum încălzești mașina rapid: Ce trebuie să faci ca temperatura din interior să crească imediat # UNIMEDIA
În sezonul rece, una dintre cele mai frecvente întrebări ale șoferilor este cum pot încălzi mașina cât mai repede, fără să piardă timp și fără să forțeze motorul, scrie cancan.ro.
Irina Vlah: În ultima perioadă s-au activizat elementele antistatale, care promovează deschis ideea lichidării statului Republica Moldova # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah a venit cu un mesaj pentru cetățeni cu ocazia Zilei statalității moldovenești, subliniind că „șase secole și jumătate generații de moldoveni au apărat independența țării noastre nu pentru ca astăzi o mână de aventurieri, fără patrie și fără memorie, să încerce să șteargă întreaga noastră istorie”.
„Este un dosar fabricat”. Nicanor Ciochină, reținut vineri într-un caz de tortură, adus în cătușe în fața magistraților # UNIMEDIA
În cătușe și însoțit de oamenii legii – așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ședința din 2 februarie 2026. Se întâmplă după ce la 29 ianuarie, acesta a fost reținut de mascații de la „Fulger” într-un alt dosar, în care este învinuit de tortură, care s-a petrecut în 2020, scrie zdg.md.
Călători, înarmați-vă cu răbdare: Transportul public poate staționa sau întârzia, din cauza coloanelor oficiale ale speakerilor Țărilor Baltice, aflați 3 zile în capitală # UNIMEDIA
Transportul public din Chișinău poate staționa sau fi redirecționat temporar, la indicația agenților de patrulare, pe perioada deplasării coloanelor oficiale, în contextul vizitei la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova, anunță Regia Transport Electric.
(video) Milionari la 19 și 26 de ani, dar prin escrocherii: Doi tineri din Leova au lăsat o femeie fără 1 000 000 de lei și au ajuns după gratii # UNIMEDIA
Doi tineri din Leova au fost reținuți de oamenii legii, după ce au golit contul unei femei, „sub pretextul remedierii unor defecțiuni ale rețelei de telecomunicații”. Potrivit Poliției, prejudiciul cauzat depășește 1 milion de lei.
Alternativa Clinic despre proiectul Promoția de Aur: Am decis să extindem promoția, oferind pachetul special la peste 20 de cupluri! # UNIMEDIA
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, a încheiat oficial campania privind proiectul Promoția de Aur, în cadrul căreia au fost selectate mai multe cupluri care vor beneficia de procedura Fertilizare In Vitro (FIV) la un preț special. Proiectul s-a desfășurat în perioada 12-31 ianuarie și a avut ca scop identificare a 10 cupluri.
„Fiecare medalie câștigată la Mondiale și Europene se datorează și ei”. A murit Ludmila Tatar, vicedirectorul Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale: „Un sprijin constant a mișcării olimpice” # UNIMEDIA
Vicedirectorul Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale, Ludmila Tatar, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de Comitetul Naţional Olimpic și Sportiv, care a transmis condoleanțe familiei și colegilor.
De la Elon Musk până la fostul prinț Andrew. Lista cu toate persoanele puternice menționate în dosarele Epstein # UNIMEDIA
De la giganți ai tehnologiei până la brokeri influenți de pe Wall Street și demnitari străini, o mulțime de oameni puternici apar în imensa colecție de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA în legătură cu dosarul Jeffrey Epstein, scrie protv.ro.
(foto/video) Justin Bieber, apariție controversată la Premiile Grammy 2026: Artistul a urcat pe scenă fără haine # UNIMEDIA
Justin Bieber a șocat audiența, după ce a cântat la Premiile Grammy 2026 purtând doar boxeri și șosete, etalând numeroase tatuaje de pe corp, inclusiv unul nou, pe spate, dedicat soției sale, scrie cancan.ro.
(video) Scandalul dintre Mircea și Crețu continuă să provoace reacții. Cătălin Lungu, cu replică pentru luptător: „Dragă Valeriu, mă tem de tine, dar nu o mai fă de râs pe Anastasia” # UNIMEDIA
Scandalul dintre luptătorul Valeriu Mircea și prezentatorul TV Emilian Crețu continuă să provoace reacții în spațiul public. De această dată, conflictul a fost comentat și de actorul Cătălin Lungu, care i-a cerut sportivului să „nu o mai facă de râs” pe soția sa, Anastasia Nichita.
(foto) „Trăim cel mai greu moment al vieții”: Familia Ionelei Mîrzenco, copila care a căzut de pe o stâncă, la Rezina, copleșită de durere. Când va avea loc înmormântarea # UNIMEDIA
Familia Ionelei Mîrzenco, tânăra de 17 ani, care și-a pierdut viața, după ce a căzut de pe o stâncă, la Rezina, este copleșită de durere. Într-un mesaj pe rețele, tatăl fetei a scris că apropiații „trăiesc cel mai greu moment al vieții” și a anunțat când va avea loc înmormântarea.
Ucrainenii, tot mai sceptici cu privire la un final rapid al războiului: Aproape jumătate nu cred că se va încheia în 2026 # UNIMEDIA
Aproximativ 43% dintre ucraineni nu cred că războiul cu Rusia se va încheia în 2026, în creștere cu 14 puncte procentuale față de luna decembrie, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 2 februarie, scrie adevărul.ro.
(video) „Să vină și să spună cum a compilat imaginile”: Igor Dodon insistă ca Vlad Plahotniuc să depună mărturii în dosarul „Kuliok” # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, susține că ex-liderul democrat, Vlad Plahotniuc, trebuie să depună mărturii în dosarul „Kuliok”. „Să vină și să spună cum a organizat această provocare, cum a compilat acel video”, a declarat liderul PSRM.
(video) După doi ani de scandal, problema străzii 31 August, pe porțiunea caldarâmului, ar putea fi soluționată: Primăria anunță licitație pentru lucrări în zonă # UNIMEDIA
Ion Ceban anunță că, după ani de tărăgănări și blocaje, porțiunea de pe 31 August va fi reparată în curând. Primarul susține că licitația va fi supravegheată atent pentru a evita noi blocaje.
Cu ce a rămas Andreea Bostanica după fosta relație: Cătălin Măruță a scos tot adevărul de la influenceriță # UNIMEDIA
După ce a fost înșelată și spune că a trecut prin multă suferință, Andreea Bostanica a vorbit deschis despre finalul relației sale. Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, influencerința și-a deschis sufletul și a spus cu ce a rămas după fosta relație, scrie cancan.ro.
(video) Cea mai discutată rochie de la Premiile Grammy: Heidi Klum, desemnată unanim cel mai prost îmbrăcată vedetă într-o ținută „ridicolă” și „disperată după atenție” # UNIMEDIA
Pe covorul roșu al Premiilor Grammy 2026, printre ținutele elegante și sofisticate, o apariție a stârnit mai multe reacții decât orice altă vedetă: Heidi Klum. Supermodelul în vârstă de 52 de ani a ales o rochie care părea că lasă la vedere aproape tot, și a devenit imediat cel mai comentat și criticat outfit al serii, scrie protv.ro.
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pământuri rare care pot asigura 780 de ani consumul global în domenii vitale # UNIMEDIA
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pământuri rare care pot asigura consumul global și pentru 780 de ani în producția de lasere, de exemplu, a anunțat guvernul de la Tokyo, scrie protv.ro.
Ultima oră! ANRE propune un preț mai mic la gaz decât cel al Energocom: Cetățenii ar putea achita 14,43 lei/metru cub # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propune un preț mai mic pentru gazele naturale decât cel cerut anterior de Energocom. Prin urmare consumatorii ar putea achita 14,43 lei pentru un metru/cub de gaz.
(video) Igor Dodon: O gașcă de trădători de la conducere, care a capturat statul, nu mai ascunde intenția de a lichida RM. Cine vrea unire, știe unde să se ducă, noi nu suntem România # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM, Igor Dodon, a susținut astăzi, 2 februarie, o conferință de presă.
(video) Atac masiv al Rusiei asupra unui oraș din centrul Ucrainei. Forțele ruse au atacat infrastructura feroviară din regiunea Sumî # UNIMEDIA
Forțele rusești au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Cerkasî și a regiunii înconjurătoare luni dimineață, 2 februarie declanșând incendii și rănind cel puțin patru persoane, relatează Kyiv Post, scrie adevarul.ro.
Grevă națională în Germania: Transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile # UNIMEDIA
Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sunt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi, scrie digi24.ro.
„Îi dorim multă sănătate, ani frumoși și inspirație”. Ion Dascăl, dirijorul Orchestrei „Mugurel”, împlinește astăzi 74 de ani # UNIMEDIA
Artistul Poporului și dirijorul Orchestrei de muzică populară „Mugurel”, Ion Dascăl, împlinește astăzi 74 de ani. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat felicitări maestrului.
Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat că, începând de astăzi, s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), unde va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice.
(foto) „Fetele sunt chiar frumoase”: Moldova, menționată în dosarele Epstein. Ce alte mesaje au fost făcute publice # UNIMEDIA
Republica Moldova și femeile din țara noastră apar în schimbul de mesaje dintre Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat ulterior în detenție, și fostul ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, care până de curând a fost consilier al premierului Robert Fico. Pe 31 ianuarie, pe fondul scandalului privind legăturile cu Epstein, Lajčák și-a anunțat demisia.
(video) „Nu m-am ridicat și nu am bătut din palme”: Cum răspunde Igor Dodon, întrebat de ce nu a aplaudat-o pe Maia Sandu la APCE # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, a explicat motivul pentru care nu a aplaudat-o pe șefa statului, Maia Sandu, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). „Nu m-am ridicat și nu am bătut din palme, pentru că nu am fost de acord cu mesajul. Asta a fost poziția mea politică” a spus liderul PSRM.
(audio) „Adu-mi copia la buletin, fotografii și 2500 lei”. CNA publică discuții din dosarul cu adeverințe medicale de la Șoldănești: El nu vede culoarea verde, să risc așa?! # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptări audio din dosarul de corupție de la Șoldănești, care vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru obținerea sau reînnoirea permiselor de conducere.
(video) Ședința Primăriei. Ion Ceban: Am avut întrevederi cu cei de la PAS și cu PSRM. Mă întâlnesc și cu dracul dacă e vorba să rezolvăm problemele orașului # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat astăzi, 2 februarie 2026, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi au figurat șase subiecte.
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către un deputat norvegian: „A oprit încercările Rusiei de a submina democrația moldovenească” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian, Arild Hermstad.
(video) Ceban critică lipsa de reacție a autorităților după blackout-ul de sâmbătă: „Maia Sandu, Alexandru Munteanu și alți oficiali pur și simplu au dispărut” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, condamnă tăcerea autorităților centrale după deconectările de lumină de sâmbătă. Primarul spune că oficialii „au dispărut” și că nu au existat explicații pentru populație sau instituții.
Prețul motorinei sare de 20 de lei per litru, mâine: Cât vor achita șoferii pentru un litru de benzină # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noile prețuri la carburanți pentru ziua de mâine, 3 februarie. Astfel, pentru un litru de benzină, șoferii vor plăti cu 3 bani mai mult, iar pentru unul de motorină - cu 10 bani mai scump.
(live) Ședința Primăriei. Ion Ceban: Am avut întrevderi cu cei de la PAS și cu PSRM. Mă întâlnesc și cu dracu dacă e vorba să rezolvăm probleme orașului # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat astăzi, 2 februarie 2026, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi au figurat șase subiecte.
Un bărbat din localitatea Vîșcăuți, raionul Orhei a murit, după ce ar fi fost bătut de un consătean. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 30 ianuarie, iar suspectul a fost reținut.
(foto) Mita a decis cine este „apt medical”: Adeverințe pentru șoferi, eliberate fără examinări de Comisia specială, la Șoldănești. Medicul-șef, reținut de CNA pe 72 de ore # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și ai Comisiei speciale de evaluare a capacității psihice.
Un fost comisar european o atacă pe Ursula von der Leyen: Stilul său de conducere „nu face bine Europei” # UNIMEDIA
Modul „prezidențial” în care Ursula von der Leyen conduce Comisia Europeană nu face bine Europei, a declarat Nicolas Schmit, fost comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale, într-un interviu acordat Politico, potrivit hotnews.ro.
