Democraţii şi Casa Albă ajung la un compromis pentru evitarea shutdown-ului guvernamental

14:10

Două dintre cele trei rafinării din România își vor suspenda activitatea în luna februarie, situație care ar putea avea efecte și asupra Republica Moldova, țară care depinde în mare măsură de carburanții importați de peste Prut, scrie economedia.ro. Potrivit Bani.md, rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, intră într-o revizie generală programată, în timp ce Petrotel-Lukoil se […]