(video) Spania monitorizează un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră” a Rusiei. Nava are probleme tehnice în Marea Mediterană
UNIMEDIA, 28 ianuarie 2026 07:40
Autorităţile spaniole au anunţat marţi, 27 ianuarie, că urmăresc situaţia unui petrolier care se confruntă cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine aşa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia pentru a exporta petrol ocolind sancţiunile occidentale, scrie adevărul.ro.
• • •
Acum 15 minute
07:40
Acum 30 minute
07:30
Doliu la USM. Academicianul Alexei Simașchevici a trecut în neființă: „Un mentor dedicat și un coleg de înaltă ținută morală” # UNIMEDIA
Doctorul habilitat, academicianul Alexei Simașchevici, a trecut la cele veșnice. Anunțul trist a fost făcut de administrația Universității de Stat din Moldova (USM).
Acum o oră
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteorologice variabile, fără precipitații semnificative, cu ceață persistentă dimineața și cer noros după-amiază.
07:10
Cel puțin 30 de persoane au murit în Statele Unite, în contextul unui val de frig polar care a cuprins mare parte din țară și a lăsat peste 530.000 de gospodării fără electricitate, scrie adevărul.ro.
Acum 12 ore
23:30
(video) Cum explică Radu Marian faptul că procesul de revizuire a tarifului la gaz durează atât de mult, iar facturile rămân mari # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, explică de ce procesul de revizuire a tarifului la gaz, așteptat de consumatori, durează atât de mult. „Energocom pentru prima dată a devenit furnizor, se face un audit, trimite solicitare, prezintă cheltuielile, iar ANRE spune dacă e ok sau nu. E un exercițiu complex, foarte serios. În alte cazuri, în trecut, acest proces dura 3-6 luni, acum a durat o lună și jumătate”, a precizat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la Realitatea.
23:20
„Un prost căruia i se dă puterea.” Ex-premier spaniol, despre Donald Trump: Tratează lumea întreagă ca și cum i-ar fi „servitoare” # UNIMEDIA
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marți că Donald Trump este un președinte „complet nebun”, care tratează lumea întreagă ca și cum ar fi „servitoarea sa” și a reușit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”, prin urmare UE trebuie să reacționeze și să încerce să impună respect, relatează agenția EFE, citată de Agerpres și HotNews.
22:50
(video) „Ca în anii 90, l-au pus la contor.” Costiuc susține că tânărul împușcat la Botanica a fost șantajat. Poliția: Speculații, victima figurează în 19 procese # UNIMEDIA
Poliția vine cu precizări, vineri noapte, după ce deputatul Vasile Costiuc a relatat, într-un video pe rețele, detalii care ar viza cazul tânărului împușcat la Botanica, la 22 ianuarie. „Conflictul între infractori și victimă a apărut din cauza unei datorii fictive, inventate de infractori, tânărul s-a adresat anterior poliției, precum că a fost amenințat cu răfuială fizică de infractori, dar plângerea i-a fost neglijată”, susține parlamentarul. În replică, oamenii legii îl acuză pe Costiuc că „operează cu speculații și nu solicită informații instituțiilor de drept, pentru a putea informa veridic cetățenii”.
22:00
Mai multe focare de boli la animale, înregistrate pe teritoriul RM: Avertizarea ANSA pentru cei care vor să procure carne de porc din țările vecine # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu avertizări pentru cetățeni, să solicite de urgență asistență medicală, în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal și să spele imediat rana cu multă apă și săpun. Anunțul vine în contextul în care, în perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale. Totodată, ANSA anunță populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, în scopul aducerii acestora în țară, deoarece vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă.
21:40
„Am pierdut un profesionist dedicat, respectat de colegi și devotat familiei”. Uniunea Avocaților, în doliu: Apărătorul Ion Leca s-a stins din viață # UNIMEDIA
Avocatul Ion Leca s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Uniunea Avocaților din Republica Moldova, care a transmis un mesaj de profunde condoleanțe familiei, rudelor și colegilor răpsatului.
21:20
(foto/video) Keir Starmer, glumă pe seama ochelarilor lui Emmanuel Macron: ce replică i-a dat președintele francez # UNIMEDIA
Premierul britanic Keir Starmer s-a amuzat pe seama ochelarilor de soare purtaţi în ultimele zile de preşedintele francez Emmanuel Macron, care i-a răspuns marţi pe un ton plin de umor, totul sub forma unei trimiteri la filmul Top Gun (1986), scrie AFP, preluată de Agerpres și Hotnews.ro.
20:40
(galerie foto) Cum a petrecut Nicoleta Nucă la 32 de ani. Alte vedete fug în Maldive, ea nici n-a vrut să audă: „Au fost prea multe schimbări” # UNIMEDIA
Nicoleta Nucă a împlinit 32 de ani, iar această vârstă a găsit-o mai implicată ca oricând în proiectele profesionale. Deși cariera rămâne prioritară, artista se bucură și de echilibrul din viața personală și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bogdan Anton, în liniștea de la Valea Călugărească. Cum a petrecut de ziua ei, ce planuri are pentru perioada următoare și ce spune despre nuntă, aflăm din declarațiile sale. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat cât de complicat a fost pentru ea anul trecut, dar și ce țeluri are de atins anul acesta.
20:30
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată pe traseele care duc spre sau dinspre punctele de trecere a frontierei: Precizările Serviciului Vamal # UNIMEDIA
Circulația camioanelor de mare tonaj poate fi temporar restricționată pe unele sectoare de drum care duc spre sau dinspre punctele de trecere a frontierei de stat, anunță erviciul Vamal și Poliția de Frontieră. Măsura vine în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.
20:10
(foto) Fosta „noră” a Victoriei Beckham intervine în scandalul momentului: Detalii neștiute din familia Beckham # UNIMEDIA
Familia Beckham, considerată ani la rând simbolul perfecțiunii și al succesului global, traversează acum cea mai mare criză din istoria sa. Ruptura dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria, a explodat public în 2026. Imperiul de milioane care părea de neclintit s-a fisurat, iar „familia perfectă” pare împărțită definitiv în două tabere, scrie Can Can.
19:50
MEC a aprobat lista sportivilor beneficiari de burse lunare, fără a o publica: Cele mai mari indemnizații ajung la 70 mii lei. Cine le va primi # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista sportivilor beneficiari de burse lunare de performanță, acordate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2014 privind modul de stabilire și de plată a indemnizațiilor lunare ale sportivilor de performanță. Astfel, cea mai mare indemnizație lunară acordată este de 69.600 lei, destinată sportivilor care au obținut rezultate de vârf la Jocurile Olimpice sau Campionatele Mondiale, iar cea mai mică este de 4.350 de lei, acordată sportivilor din categoria juniorilor, pentru clasări de top la competiții europene.
19:40
19:10
„La mulți ani cu recunoștință și admirație!” Poetul, prozatorul și dramaturgul Iulian Filip, omagiat astăzi: Vă mulțumim pentru limpezimea gândului și delicatețea versului # UNIMEDIA
Pe 27 ianuarie celebrăm 78 de ani de viață și creație ai unei personalități marcante a culturii române Iulian Filip – poet, prozator, dramaturg, folclorist, publicist și grafician din Republica Moldova. Cu acest prilej, Direcția Cultură a Primăriei Chișinău i-a adresat artistului un mesaj de felicitare.
19:00
„Aveți grijă de voi și, mai ales, de cei mici.” Poliția, îndemn către părinți după ce s-a decis că școlile trec online: Monitorizați ce site-uri accesează copiii # UNIMEDIA
În contextul condițiilor meteo care rămân a fi dificile, iar majoritatea copiilor vor sta acasă până la sfârșitul acestei săptămâni, Poliția vine cu un îndemn către cetățeni: „Aveți grijă de voi și, mai ales, de cei mici. Discutați cu ei despre siguranța personală și asigurați-vă că sunt supravegheați”.
Acum 24 ore
18:40
Ucraina, ruptă în două: Zeci de mii de firme și muncitori fug din Kiev și din est. „Următorul pas e Europa” # UNIMEDIA
Exodul masiv al companiilor și al muncitorilor din estul și sudul Ucrainei, cele mai afectate regiuni de război, către vestul țării subliniază o Ucraină divizată. Potrivit El País, la care face referire Libertatea, peste 30.000 de companii și milioane de oameni s-au mutat intern din cauza războiului.
18:20
(video) „Guvernul nu e un TikTok”. Munteanu, după ce primarul capitalei a cerut zi liberă pentru bugetari, din cauza poleiului: Mai bine ar lucra cu lopata # UNIMEDIA
Guvernul nu va declara zi liberă în urma poleiului format în această dimineață, a anunțat premierul Alexandru Munteanu, precizând că decizia a fost luată după o analiză a situației la nivel național. „Nu suntem un guvern de TikTok sau de Instagram. A trebuit să analizăm situația și să vedem cu ce putem ajuta concret”, a declarat Munteanu, făcând referire la reacțiile din spațiul online.
18:10
Google va plăti 68 de milioane de dolari, după ce a fost acuzat că a ascultat în secret conversații private ale utilizatorilor # UNIMEDIA
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces în care este acuzat că a ascultat în secret conversațiile private ale utilizatorilor prin intermediul telefoanelor lor, scrie adevarul.ro.
18:00
Ultima oră! CSM a făcut publică lista magistraților Judecătoriei Centru care vor fi supuși vetingului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința de astăzi, lista magistraților din cadrul Judecătoriei Chişinău care, începând cu 1 ianuarie 2017, au fost şi/sau sunt membri ai completelor specializate în cauze de corupţie şi în cele conexe corupției și care urmează să fie expediată Comisia de evaluare externă a judecătorilor.
18:00
Tatiana Prisacar, profesionist de excepție în domeniul contabil și de audit, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Comunitatea contabililor din Moldova își ia rămas bun de la Tatiana Prisacar, expert recunoscut pentru cariera sa profesională de excepție, care s-a stins din viață în urma unei boli îndelungate.
17:50
Lege dură pentru minori într-o țară din Europa: Copiii de 13 ani ar putea răspunde penal pentru fapte grave # UNIMEDIA
Autoritățile dintr-o țară europeană vorbesc despre o „situație de urgență” și pregătesc schimbări dure în legislație, pe fondul creșterii infracționalității în rândul minorilor. Una dintre măsuri vizează coborârea vârstei răspunderii penale la 13 ani, scrie digi24.ro.
17:40
(video) Emilian Crețu dă de pământ cu „deputații de ocazie” ai guvernării, după ce și Anastasia Nichita și-a depus mandatul: „Următorul e Botgros, e clar. Strategia a funcționat” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a comentat public decizia sportivei olimpice Anastasia Nichita de a renunța la mandatul de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), exprimându-și nedumerirea față de strategia guvernării de a atrage persoane publice în politică pentru perioade scurte de timp.
17:00
(video) Accident dezastruos în România: Un microbuz s-a făcut bucăți, după ce s-a izbit frontal într-un TIR. Șapte persoane au decedat, iar alte 3 sunt rănite # UNIMEDIA
Un grav accident rutier, cu multiple victime, a avut loc marți după-amiază în județul Timiș, unde un microbuz de transport persoane (8+1) a intrat în coliziune frontală cu un TIR, scrie adevarul.ro.
17:00
Doliu în lumea sportului: Erick Fabian a fost găsit mort în propria casă. Avea doar 28 de ani și era tatăl a doi copii # UNIMEDIA
Un cunoscut fotbalist s-a stins din viață fulgerător, la doar 28 de ani. Tânărul a lăsat în urma lui doi copii orfani de tată, transmite protv.ro.
16:50
Igor Șarov nu va candida pentru un al doilea mandat la conducerea USM: „Sper ca acest gest să încurajeze o competiție reală” # UNIMEDIA
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat. Informația a fost făcută publică în cadrul ședinței Senatului USM, desfășurată astăzi, 27 ianuarie.
16:40
16:30
Ilie Bolojan vrea unirea României cu Republica Moldova: „Aș vota da la un referendum în acest sens” # UNIMEDIA
Premierul român, Ilie Bolojan, a fost chestionat de jurnaliști privind declarațiile Maiei Sandu potrivit cărora aceasta ar „vota da la un eventual referendum privind unirea cu România”. Șeful Executivului a declarat că și el ar „vota da”, dacă s-ar organiza un astfel de plebiscit în România, scrie presa de peste Prut.
16:20
16:20
Economiile tale sunt în siguranță: Depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene # UNIMEDIA
În prezent, nivelul-țintă al depozitelor bancare din Republica Moldova reprezintă aproximativ trei la sută din totalul depozitelor garantate din sistemul bancar. Acest nivel reflectă capacitatea financiară adecvată a schemei de garantare de a interveni eficient în situații de indisponibilizare a depozitelor sau în cazul unei eventuale crize bancare.
16:00
Volodimir Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim de o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia noastră” # UNIMEDIA
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la blocul comunitar ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
16:00
Turcia taxează nerăbdarea, din 2026: Cât costă, de fapt, să te ridici de pe scaun înainte de oprirea completă a aeronavei # UNIMEDIA
Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începând cu anul 2026, Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri suplimentare de sancționare a cetățenilor, menite să sporească nivelul de siguranță la bordul aeronavelor.
15:40
(galerie foto) Imagini rare cu New York-ul înghețat și lovit de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimii ani # UNIMEDIA
Una dintre cele mai puternice furtuni de iarnă a lovit puternic estul și centru Statelor Unite, iar orașul New York a fost unul dintre cele mai afectate de vremea severă de iarnă, scrie protv.ro.
15:40
Igor Dodon vrea luare de cuvânt la APCE, după discursul Maiei Sandu: „N-a rostit niciun adevăr despre realitatea dură din RM. Noțiunea ei principală e „hibrid” și nu se abate de la aceasta” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat discursul susținut de președinta Maia Sandu, la Strasbourg, acuzând-o că „a avut iarăși grija altor țări și altor interese, străine nouă”. „N-a spus niciun cuvânt despre interesele naționale ale moldovenilor, n-a avut nicio preocupare pentru situația economică grea din Republica Moldova, n-a rostit niciun adevăr despre realitatea socială dură din țara noastră”, a menționat liderul PSRM.
15:20
Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării: Vizibilitatea va fi de cel mult 200 de metri # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață în Republica Moldova, valabil începând cu 27 ianuarie, ora 20:00, până pe 28 decembrie, ora 13:00.
14:50
Gerul pune stăpânire peste Moldova: Nordul țării ajunge la -18°C, la finele săptămânii. Cum va fi vremea în capitală # UNIMEDIA
Gerul se va menține și în următoarele zile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi sub zero și condiții propice pentru polei și depuneri de ghețuș, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS).
14:50
MEC recomandă ca toate instituțiile de învățământ din țară să treacă la ore online: Elevii cu prezență fizică vor începe lecțiile la 09:00 # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ din țară ca activitățile didactice să se desfășoare online, în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse la nivel național de către Centrul Național de Management al Crizelor.
14:40
17 judecători, propuși repetat președintei pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă: Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune repetat președintei Maia Sandu numirea în funcție a 17 judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Totodată, cererile a cinci judecători au fost respinse.
14:40
(video) Scurtcircuit la cabluri, pe fațada unui bloc de pe str. Alecsandri: Pompierii, la fața locului # UNIMEDIA
Un scurtcircuit la cabluri a izbucnit astăzi, 27 ianuarie, pe fațada unui bloc de pe strada Alecsandri. Informația a fost comunicată pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Puşcaşu.
14:40
Tratament endoscopic inovativ pentru obstrucția căilor biliare, care înlocuiește operația deschisă # UNIMEDIA
Medpark continuă să dezvolte tehnicile chirurgicale minim invazive pentru a oferi pacienților acces la metode moderne de tratament, cu traumatism redus și recuperare mai rapidă. Noul tratament - Colangiopancreatografia retrogradă endoscopică (ERCP) cu stentarea căii biliare principale este o procedură minim invazivă, utilizată în tratamentul afecțiunilor severe ale căilor biliare și pancreasului.
14:30
(video) Imagini cu dezastrul provocat de furtună în Sicilia și Sardinia. Pământul s-a rupt în două pe 2 km # UNIMEDIA
Guvernul Italiei a decretat stare de urgență pentru regiunile sale sudice după o furtună care a produs pagube uriașe. A promis ajutor financiar rapid pentru reconstruirea drumurilor și pentru companiile afectate. Autoritățile italiene estimează distrugerile la peste 1 miliard de euro. O primă alocare de 100 de milioane va răspunde urgențelor, a anunțat ministrul Protecției Civile, scrie digi24.ro.
14:30
(video) Maia Sandu, la Strasbourg: „Europa se confruntă astăzi cu două războaie - unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile. Pentru Moldova, acestea nu sunt îndepărtate” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu ocazia exercitării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa statului a declarat că, astăzi, continentul european se confruntă cu două războaie: agresiunea militară a Rusiei în Ucraina și războiul purtat împotriva democrațiilor, avertizând că pentru Moldova, acestea nu sunt îndepărtate.
14:20
(video) În haine de culoare închisă, în plin întuneric: Momentul în care pietonul lovit violent de o Skoda, pe bd. Iuri Gagarin, apare în fața mașinii # UNIMEDIA
Momentul accidentului din seara de 26 ianuarie, în care un pieton a fost lovit violent de un automobil de model Skoda, pe bulevardul Iuri Gagarin, a fost surprins de o cameră de bord a unei alte mașini aflate în trafic.
14:10
(live) CSM, în ședință: Cererile a 5 judecători pentru numirea în fucție până la plafonul de vârstă, respinse de plen # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
14:00
(video) „Poliția mă duce.” O tânără însărcinată, transportată de oamenii legii până la ambulanța care nu a putut ajunge la ea, din cauza poleiului # UNIMEDIA
Polițiștii din Rezina au acordat ajutor unei femei însărcinate din satul Mateuți, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului de pe traseu.
13:50
Irina Vlah: Când oamenii iau credite pentru servicii, iar bătrânii dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, președinta țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată # UNIMEDIA
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată”. Declarația a fost făcută de politiciana Irina Vlah într-o adresare video.
13:40
(video) Lebedinschi, cu bagajele la ușă? „În ultimii doi ani, sunt cu gândul să completez rândurile diasporei. Nu este exclus să plec în România”. Ce spune despre Unire # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, afirmă că nu a renunțat la cetățenia română și că ia în calcul o eventuală stabilire peste hotare, inclusiv în România. Parlamentarul a declarat că, în ultimii doi ani, se gândește tot mai des la emigrare. „Sunt cu gândul să plec din țară și să completez rândurile diasporei”, a menționat acesta la o emisiune de la „Vocea Basarabiei”.
13:40
(video) Momentul spectaculos în care cel mai vechi hotel fastuos din Brazilia, Torre Palace, este demolat prin implozie: Sfârșitul unui simbol al luxului # UNIMEDIA
Cel mai vechi hotel de lux din Brazilia, un simbol al eleganței și al istoriei capitalei, Torre Palace, a fost demolat prin implozie controlată, după 13 ani de abandon și dispute legale, scrie adevarul.ro.
13:30
(video) S-a oprit pe zebră… ca să cedeze trecerea mașinii: Un pieton, care traversa regulamentar, a încetinit, în timp ce o Toyota i-a trecut în față. Șoferița, sancționată # UNIMEDIA
O șoferiță de 28 de ani a fost sancționată, după ce a ignorat prioritatea pietonului care traversa regulamentar pe strada. Oamenii legii s-au autosesizat în baza imaginilor video apărute în spațiul public.
