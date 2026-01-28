Cursul valutar BNM pentru 28 ianuarie
Noi.md, 28 ianuarie 2026 07:30
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 4 bani, dar a cîștigat de la dolarul american circa 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 28 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0126 lei pentru un euro (+2,47 bani) și
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul țării, se va menține cerul noros. Pe arii extinse sînt prognozate precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.În aceste condiții, se va păstra pericolul de polei, în special pe drumuri. Cetățenii sînt îndemnați să manifeste prudență sporită la deplasare.Situația meteorologică va fi complicată și de ceață, care local va reduce vizibilitatea.Vîntul va
07:30
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 4 bani, dar a cîștigat de la dolarul american circa 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 28 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0126 lei pentru un euro (+2,47 bani) și
Acum o oră
07:00
Precizările Agenției Proprietății Publice despre iInventarierea bunurilor de pe teritoriul sanatoriului "Sănătate" din Ucraina # Noi.md
Agenția Proprietății Publice (APP) a venit cu mai multe precizări despre bunurile imobile amplasate pe teritoriul Sanatoriului "Sănătate" din orășelul Sergheevka din Ucraina, notează Noi.md.APP precizează că întreprinderea afiliată cu investiții străine „Sanatoriul „Sănătatea” din or. Sergheevka, Ucraina, este gestionată de Î.S. „Medisan”, al cărei fondator este Agenția Proprietății Publice, c
Acum 2 ore
06:30
Deteriorarea relațiilor cu Statele Unite obligă statele Uniunii Europene să caute relații mai normale și mai eficiente cu alte țări, iar Europa are doar o singură țară care o poate ajuta în acest sens. Aceasta este Rusia.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului secret israelian „Nativ”, Iakov Kedmi.Potrivit acestuia, conducerea rus
06:30
Vor primi statut de monument de for public compozițiile sculpturale "Rugina" sau nu # Noi.md
Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural Chișinău a venit cu anumite precizări în privința terenului pe care sunt amplasate compozițiile sculpturale ,"Rugina", notează Noi.md.Direcția Generală Cultură precizează că terenul pe care sunt amplasate compozițiile sculpturale se află în administrarea municipalității și face parte integrantă din domeniul public al municipiului Chișinău, fiind
Acum 4 ore
05:30
Comedia cu influențe de film de acțiune și de film noir „One Battle After Another” conduce plutonul producțiilor cinematografice care au primit joi cele mai multe nominalizări la premiile BAFTA, alături de thrillerul cu vampiri „Sinners”, care a fost și un mare succes de box-office.„One Battle After Another”, o tragicomedie regizată de Paul Thomas Anderson, ce evocă derapajele extremiste din A
05:30
În școlile din Moldova nu trebuie învățată istoria românilor, dar istoria culturii naționale, și nu poate fi interzisă studierea clasicilor ruși, deoarece libertatea țării noastre trebuie să constea în faptul că cetățenii ei sînt deschiși atît către Est, cît și către Vest, iar bilingvismul cetățenilor țării noastre este bogăția lor.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul
04:30
Franța a anunțat oficial că va renunța la platformele americane Microsoft Teams și Zoom, urmînd să implementeze o platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național în toate departamentele guvernamentale pînă în 2027.Decizia a fost comunicată luni de autoritățile franceze și este parte a unei strategii mai ample de consolidare a suveranității digitale a Franței, potrivit mediafax.ro
Acum 6 ore
03:30
Imagini rare cu New York-ul înghețat și lovit de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimii ani # Noi.md
O furtună istorică de iarnă a provocat perturbări ale traficului, anularea în masă a zborurilor și întreruperi de curent electric la nivel național.Se preconizează că în zilele următoare temperaturile vor continua să scadă în toată țara.Cel puțin 30 de persoane au murit în urma unei furtuni severe de iarnă care a lovit o mare parte din Statele Unite, multe state confruntîndu-se cu temperat
02:30
Rețeaua multi-orbitală a Uniunii Europene este formată din 290 de sateliți și poartă numele IRIS2.Aceasta ar putea începe furnizarea primelor servicii de comunicații în 2029.Lansarea ar marca o accelerare a eforturilor blocului comunitar în industria spațială, a spus marți de comisarul european pentru apărare și spațiu.IRIS2 reprezintă răspunsul UE la Starlink, rețeaua dezvoltată de El
Acum 8 ore
01:30
Ucraina a numit un nou ambasador în Georgia după doi ani de tensiuni diplomatice, legate de conflictele cu fostul președinte georgian Mikheil Saakashvili.Președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Mykhailo Brodovych ambasador al Ucrainei în Georgia, pentru prima dată din 2022. Decizia a fost luată prin decretul semnat pe 26 ianuarie, transmite mediafax.roMykhailo Brodovych lucrează în Mi
01:00
Dacă diametrul Pămîntului s-ar dubla și ar ajunge la aproximativ 25.428 km, masa planetei ar crește de opt ori, iar forța de gravitație la suprafața sa s-ar dubla. Acest lucru ar schimba radical condițiile de viață.Cu o gravitație dublă, flora și fauna, care au aceeași structură și masă ca în prezent, ar putea să nu supraviețuiască din cauza greutății crescute. Copacii înalți, de exemplu sequo
00:30
Un artefact vechi de aproape o jumătate de milion de ani, realizat din os de elefant și folosit ca unealtă de „ascuțit”, a fost identificat în sudul Angliei, la celebrul sit Boxgrove.Obiectul, de formă triunghiulară, are aproximativ 10,9 x 5,8 cm și este considerat cea mai veche unealtă din os de elefant descoperită pînă acum în Europa.Deși a fost scos la lumină încă de la începutul anil
00:00
Tunelul rutier Lærdal este o construcție unică, construită în Norvegia.Cel mai lung tunel din lume este atît de lung, încît șoferii petrec aproape 20 de minute în întuneric, iar în interiorul său se află numeroase puncte de ajutor de urgență în cazul apariției unor probleme, scrie Mirror.{{859984}}Tunelul Lærdal a fost deschis în 2000 și servește ca un coridor de transport cu o lungime de
00:00
Delegația sportivă chineză pentru cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă a fost înființată oficial astăzi, scrie romanian.cgtn.comLa eveniment participă 126 sportivi, între care campioni olimpici precum Xu Mengtao, Qi Guangpu, Gu Ailing, Su Yiming, Sui Wenjing și Han Cong. Jocurile Olimpice de iarnă vor avea loc la Milano-Cortina (Italia), în perioada 6-22 februarie 2026. Eveniment
Acum 12 ore
23:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit marți, la Beijing, pe prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, aflat într-o vizită oficială în China, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a afirmat că Finlanda se numără printre primele state care au stabilit relații diplomatice cu China și că cele două popoare împărtășesc un spirit comun al perseverenței și al independenței. El a subliniat că relația
23:30
Cea de-a șasea ședință a Comitetului China–Finlanda pentru Cooperarea în Afaceri Inovatoare a avut loc luni, la Beijing, cu participarea premierului finlandez, Petteri Orpo, și a ministrului chinez al Comerțului, Wang Wentao, scrie romanian.cgtn.com.Reprezentanți ai companiilor din cele două țări au purtat discuții aprofundate privind cooperarea în domenii precum tranziția digitală, dezvoltare
23:30
Săptămîna aceasta, Meta, TikTok și YouTube vor apărea în fața Curții Superioare din Los Angeles, acuzate că platformele lor contribuie la o criză de sănătate mintală în rîndul tinerilor.Plîngerea a fost intentată de o cetățeană americană în vîrstă de 19 ani, care susține că a devenit dependentă de rețelele de socializare în tinerețe din cauza acestor companii. Ea a menționat, de asemenea, că a
23:00
Delcy Rodriguez: "Venezuela trebuie să devină cel mai mare producător mondial de petrol" # Noi.md
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că republica trebuie să treacă de la statutul de țară cu cele mai mari rezerve de petrol din lume la cel de cel mai mare producător mondial.În acest scop, în 2026 vor fi atrase investiții în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Acest lucru este menționat pe pagina oficială a lui Rodríguez pe rețelele de socializare.{{859545}}În
23:00
Apărarea democrației în Republica Moldova în centrul discuțiilor Președintei Maia Sandu la Strasbourg # Noi.md
În cadrul vizitei efectuate la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului Europei, inclusiv cu Președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr, Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, Președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, precum și cu Președintele Curții Europene pentru Drepturi
23:00
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat astăzi o vizită de lucru la Institutul de Medicină Urgentă, în contextul suprasolicitării serviciilor de urgență din sistemul medical. Oficialul a evaluat modul de organizare a activității în Unitatea de Primiri Urgențe și capacitatea instituției de a gestiona fluxul sporit de pacienți.În cadrul vizitei, ministrul a discutat cu echipele medicale desp
22:30
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, beneficiază de condiții moderne de studii.În cadrul proiectului, instituția a fost dotată cu un lot considerabil de echipamente IT și veterinare moderne, printre care: calculatoare, table interactive, aparat mobil de anestezie, fibrogastroscop, ecograf, echipament pentru analiza sîngelui, microscop electronic, mo
22:30
Toate drumurile din țară s-au transformat într-un adevărat patinoar, în urma precipitațiilor cu care ne confruntăm în această perioadă.Pe drumuri s-a format ghețuș, pe copaci, fire electrice - chiciură, iar șoferii și pietonii au dificultăți majore ca să ajungă la destinații. Un tânăr însă, a fost mai ingenios.Un tânăr nu a ezitat prea mult și a scos patinele! A început să patineze, la pro
22:00
Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a lansat un apel de finanțare a proiectelor în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2026.Autoritățile publice locale de nivelul I sînt invitate să aplice în parteneriat cu diaspora, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți peste hotare sau reveniți, precum și cu partenerii de de
22:00
Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar (GL10), platformă consultativă creată în cadrul Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova.Inițiativa are ca scop consolidarea dialogului dintre autorități și sectorul privat, în parcursul de apropiere a sectorului agroalimentar de standardele Uniunii Europene și valori
21:30
Pe 21 ianuarie 2026, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a prelungit termenul pentru depunerea cererilor de participare la concursul anunțat pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 23 februarie 202
21:30
Încă trei proiecte au fost selectate în Sandbox-ul energetic, în a doua rundă de evaluare a proiectelor # Noi.md
Ministerul Energiei anunță finalizarea rundei a doua de evaluare a dosarelor depuse în cadrul mecanismului Sandbox în domeniul energiei, dedicat testării soluțiilor inovatoare într-un cadru reglementat, flexibil și orientat spre viitor.Evaluarea a fost realizată de Comisia pentru spații de testare inovativă, constituită în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 66/2025, și a vizat proiecte cu potenț
21:00
Pagubele totale și pierderile economice cauzate de furtuna de omăt, care a afectat milioane de oameni în SUA, sînt estimate la 105-115 miliarde de dolari.Compania AccuWeather, care furnizează servicii meteorologice în întreaga lume, a calificat furtuna din SUA drept una „istorică”.{{861047}}Potrivit datelor sale, fenomenul natural a afectat peste 200 de milioane de oameni din întreaga țară
21:00
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au contracarat patru tentative de transportare ilicită a bunurilor, identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din țară, notează Noi.md.Două cazuri au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor sosiți pe ruta Istanbul–Chișinău. În primul caz, o pasageră
20:30
Locuitorii orașului Rîșcani vor beneficia de spații publice moderne, drumuri reparate și un parc urban nou, în urma demarării proiectului de revitalizare urbană „Rîșcani, un oraș pentru cetățeni – Revitalizare urbană și dezvoltare durabilă”.Lucrările vor fi executate în baza unui contract de antrepriză în valoare de 29,2 milioane de lei.{{860182}}Conform proiectului, în zona Malinovca a or
20:30
Exporturile R. Moldova nu vor fi afectate de interdicțiile impuse de Franța, susține prim-ministrul Munteanu # Noi.md
Interdicțiile impuse de Franța la importul de produse agroalimentare din țările din afara Uniunii Europene nu vor afecta exporturile Republicii Moldova.Precizările au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu, scrie radiomoldova.md.Potrivit prim-ministrului, măsurile au fost adoptate drept răspuns la depistarea unor substanțe toxice în legume și fructe importate de Franța din afara blocu
20:30
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național.Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru Bani.md că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe imobil.
20:00
În orașul indian Indore, pe piața Sarafa, un bărbat a colectat ani de zile milostenie, prefacîndu-se că este cerșetor. Autoritățile locale au descoperit că acesta deține o afacere și mai multe proprietăți imobiliare.Mangilal, în vîrstă de 50 de ani, și-a pierdut degetele și capacitatea de a merge din cauza leprei. Bărbatul a fost recunoscut oficial ca invalid. În fiecare zi venea la piața Sara
20:00
Parlamentul Republicii Moldova s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului.În această seară, pe fațada clădirii Parlamentului a fost proiectat mesajul „WeRemember”, în semn de respect și omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume.Acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la promovarea culturii to
20:00
Activitatea a 40 de avocați din Republica Moldova a fost oprită după ce aceștia nu și-au achitat contribuțiile obligatorii către Bugetul Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UAM).Hotărîrea este prevăzută într-un ordin al secretarului general al UAM și se bazează pe datele contabile ale Uniunii, întocmite la 26 ianuarie 2026. Documentele arată că avocații vizați aveau datorii mai mari de 1
20:00
Uniunea Europeană și India au semnat marți un acord comercial considerat „mama tuturor acordurilor comerciale”.Anunțul a fost făcut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul indian Narendra Modi.„Europa și India scriu astăzi istorie. Am încheiat mama tuturor acordurilor comerciale. Am creat o zonă de liber schimb cu două miliarde de locuitori, de care vor beneficia ambe
19:30
Miercuri, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, miercuri, 28 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:-str. N.Dimo, 14; 16; Braniștii, 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 9/1; 9/2;11; 5/1;5/2;5/3;5/4; 5/5; 5/6;17; 19;22;24; A. Saharov, 11; 11/1; 11/2; 11/3; Moara Roșie, 30/1; Grădinilor, 60; Romană, 2/2;2/3;
19:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, în baza rezultatelor obținute la ultimele scrutine.Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi și include sume diferențiate pentru voturile valabil exprimate la alegerile parlamentare, locale și prezidențiale, precum și pentru femeile și tinerii aleși în
19:30
Casa-muzeu „Alexandru Donici” din raionul Orhei reprezintă unul dintre cele mai promovate conace ale dinastiei Donici.Aceasta păstrează, și după aproximativ 180 de ani, atmosfera autentică a epocii în care a trăit marele fabulist. Fiecare cameră, fiecare obiect păstrat spune o poveste despre viața, educația și creația familiei Donici.Ecaterina Ceban, directoarea Casei-muzeu „Alexandru Doni
19:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat lista sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță, acordate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 639/2014 privind modul de stabilire și de plată a indemnizațiilor lunare ale sportivilor de performanță, notează Noi.md.Lista aprobată cuprinde 235 de sportivi, membri ai loturilor naționale ale Republic
19:00
AND: Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă. Drumurile sînt practicabile, fără blocaje # Noi.md
Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare.Drumurile sînt practicabile, fără blocaje. Informațiile au fost prezentate de Administrația Națională a Drumurilor (AND), care a venit cu date actualizate despre starea drumurilor, în seara zilei de marți, 27 ianuarie, informează moldpres.AND a subliniat că drumarii rămîn mobilizați non-stop, toate
19:00
Pe parcursul anului 2025, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a lucrat cu 60 958 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.De asemenea au fost înregistrate 41 575 locuri de muncă vacante, iar prin eforturile comune depuse 20 733 persoane și-au găsit un loc de muncă.Un rezultat încurajator îl rep
19:00
Zeci de case din centrul istoric al orășelului Niscemi, din provincia siciliană Caltanissetta, se clatină pe o stîncă deschisă de o alunecare de teren masivă. 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, școlile sînt închise, iar orașul este aproape izolat, relatează Rai News și Il Post.Alunecarea de teren continuă să se deplaseze atît de rapid încît pompierilor le este dificil să înțele
19:00
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au primit un autocamion performant în valoare de 280 de mii de euro, donat de partenerii europeni, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 27 ianuarie.Autospeciala a fost procurată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice” pentru a consolida capacitățile logistice și operaționale ale Inspectoratului General
19:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale se va desfășura, în perioada 28–30 ianuarie 2026, după următorul program: 09:00 – 15:00Această măsură este temporară și are drept scop protejarea siguranțe
Acum 24 ore
18:30
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la evenimentul de dare în exploatare a Centrului de monitorizare și supraveghere video al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în contextul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA.În c
18:30
În funcția de vicepreședinte al așa-numitului guvernul al Transnistriei a fost numit Vitalie Neagu, care pînă în prezent a condus Ministerul Afacerilor Interne al autoproclamatei RMN.Acest lucru este prevăzut într-un decret semnat de liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski.Îndeplinirea atribuțiilor de ministru al Afacerilor Interne a fost încredințată primului adjunct al ministrulu
18:00
Sarea și substanțele antiderapante folosite pe carosabil pentru a topi gheața pot accelera coroziunea mașinilor, dacă nu sînt îndepărtate la timp.Deși mulți șoferi evită spălarea automobilului la temperaturi sub zero grade, specialiștii atrag atenția că această practică este nu doar sigură, ci și necesară în sezonul rece, cu condiția să fie realizată corect, pentru a proteja caroseria și compo
18:00
În cadrul ședinței Plenului din data de 27 ianuarie 2026, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat situația candidaților la funcția de judecător care au fost anterior respinși, notează Noi.md.În urma analizei și a dialogului cu instituția prezidențială, care prin scrisoarea din 10 decembrie 2025 a semnalat anumite aspecte problematice, Plenul CSM a decis să facă uz de atribuțiile s
18:00
Trei bărbați, cu vîrstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de furturi din locuințe, comise în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul.Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Telenești și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, notează Noi.md.{
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.