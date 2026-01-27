Nou: Mileștii Mici Riesling Brut Natur
Fine Wine, 27 ianuarie 2026
Combinatul de vinuri de calitate Mileștii Mici a început anul 2026 în forță, cu lansarea unui spumant nou — Cuvée de Fleurs Riesling de Rihn Brut Natur — care, în opinia subsemnatului, reprezintă cel...Articolul Nou: Mileștii Mici Riesling Brut Natur a apărut prima dată pe Fine Wine.
