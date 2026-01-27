Moldova va avea un ambasador al SUA! Kulminski: Procedura a fost inițiată, însă durează
Realitatea.md, 27 ianuarie 2026 07:40
Procesul de numire a unui ambasador plenipotențiar al SUA la Chișinău a fost inițiat, însă procedura durează, în contextul în care agenda politică a SUA este concentrată pe subiecte interne. Declarația aparține ambasadorului Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că, situația Republicii Moldova nu este una singulară, fiind întâlnită și în cazul […] Articolul Moldova va avea un ambasador al SUA! Kulminski: Procedura a fost inițiată, însă durează apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
08:10
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Iubire, energie și momente memorabile pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Nativii sunt încurajați să ducă la bun sfârșit planurile și intențiile începute. Multe detalii vor ieși la iveală fără voia lor, așa că este important să fie atenți și să acționeze cu calm. Astrele recomandă prudență în exprimarea emoțiilor și răbdare în relațiile cu ceilalți. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Ai nevoie de răbdare în […] Articolul Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Iubire, energie și momente memorabile pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
07:50
VIDEO Atenționare pentru pietoni și șoferi: Ghețuș pe străzi și trotuare. Serviciile municipale intervin pe drumuriâ # Realitatea.md
Serviciile speciale acționează în continuare pe toate străzile, aplicând în mod repetat material antiderapant, transmite presa.După ploaia din această seară și scăderea bruscă a temperaturii, pe drumuri se creează un nou strat de ghețuș. „Este a patra zi consecutivă în care întreg efectivul din toate subdiviziunile lucrează continuu. Prioritar se intervine pe carosabil, trotuare, în […] Articolul VIDEO Atenționare pentru pietoni și șoferi: Ghețuș pe străzi și trotuare. Serviciile municipale intervin pe drumuriâ apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni trec în online din cauza vremii periculoase # Realitatea.md
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni desfășoară astăzi, 27 ianuarie, procesul educațional în regim online. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de precipitații abundente și carosabil dificil, având drept prioritate siguranța elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Administrațiile școlilor vor asigura […] Articolul Instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni trec în online din cauza vremii periculoase apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
07:40
Moldova va avea un ambasador al SUA! Kulminski: Procedura a fost inițiată, însă durează # Realitatea.md
Procesul de numire a unui ambasador plenipotențiar al SUA la Chișinău a fost inițiat, însă procedura durează, în contextul în care agenda politică a SUA este concentrată pe subiecte interne. Declarația aparține ambasadorului Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că, situația Republicii Moldova nu este una singulară, fiind întâlnită și în cazul […] Articolul Moldova va avea un ambasador al SUA! Kulminski: Procedura a fost inițiată, însă durează apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
VIDEO Experiment spectaculos în ger extrem: Spaghete înghețate instantaneu la –29 de grade Celsius # Realitatea.md
Pentru a demonstra impactul real al temperaturilor extreme, o meteoroloagă a recurs la un experiment neobișnuit, care a atras rapid atenția publicului. La minus 29 de grade Celsius, aceasta a scos afară o farfurie cu paste, surprinzând momentul în care mâncarea a înghețat imediat. Jennifer McDermed a făcut demonstrația în Minneapolis, unde temperaturile au coborât […] Articolul VIDEO Experiment spectaculos în ger extrem: Spaghete înghețate instantaneu la –29 de grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi 27 ianuarie, vremea va fi marcată de ceață și polei slab. Toată ziua va ploua, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime diurne vor urca până la +4 grade Celsius, iar pe timpul nopții vor coborî până la –3 grade. În nordul țării, valorile termice maxime vor atinge +2 grade, […] Articolul Cum va fi vremea azi, 27 ianuarie 2026: Ploi, ceață și risc de ghețuș în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
07:10
Primarul general Ion Ceban cere Guvernului să permită cetățenilor să rămână acasă pentru o zi. ”Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă. Sunt sincer cu oamenii și cu toți locuitorii: muncitorii noștri încă nu s-au culcat azi – nu au reușit nici măcar să se odihnească.Chiar dacă acum 2 ore străzile […] Articolul VIDEO Ceban, solicitare către Guvern: Opriți oamenii să rămână acasă pentru o zi apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 27 ianuarie. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 98 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 85 bani. Leul românesc costă 3 lei și 92 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană – 39 […] Articolul Curs valutar 27 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, respectiv pentru clasele I–XII. Decizia a fost luată acum, în urma ședinței a serviciilor specializate ale Primăriei municipiului Chișinău, ca urmare a […] Articolul Copiii din Chișinău rămân și astăzi acasă: Decizia autorităților municipale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Filmul morții lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE în Minneapolis # Realitatea.md
Donald Trump a anunțat că îl trimite la Minneapolis pe cel supranumit țarul frontierelor, Tom Homan, după ce un asistent medical de 37 de ani, Alex Pretti, a fost împușcat mortal de agenți federali ICE, transmit știrileprotv.ro. Președintele american a promis că administrația sa „revizuiește totul”, în privința împușcăturilor fatale. Din imaginile filmate de martori […] Articolul Filmul morții lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE în Minneapolis apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Italia declară stare de urgență în regiunile din sud, după furtuna violentă. În Sicilia, pagube de 740 milioane de euro # Realitatea.md
Guvernul Italiei a declarat luni, 26 ianuarie curent, stare de urgență pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promițând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile și companiile afectate de vremea severă, informează antena3.ro. Ploi care au căzut fără încetare, vânturi puternice și valuri înalte de până la nouă metri s-au […] Articolul Italia declară stare de urgență în regiunile din sud, după furtuna violentă. În Sicilia, pagube de 740 milioane de euro apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Drumuri alunecoase și riscuri sporite de accidente. Recomandările Poliției pentru siguranță # Realitatea.md
Chiciura și poleiul afectează circulația pe mai multe drumuri din Republica Moldova, iar Poliția Națională recomandă prudență sporită, pentru a preveni accidentele rutiere și incidentele pietonale. Poliția îndeamnă șoferii să reducă viteza, să evite manevrele bruște și să nu parcheze sub arbori sau linii de tensiune înaltă. Pietonii trebuie să circule cu atenție pe trotuarele […] Articolul Drumuri alunecoase și riscuri sporite de accidente. Recomandările Poliției pentru siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Satul Răuțel ar putea face pasul spre amalgamare cu satul vecin Pârlița, ambele din raionul Fălești. O eventuală unire ar însemna pentru locuitorii din Pârlița acces la servicii publice deja funcționale în Răuțel: transport public, salubrizare și servicii de apă oferite de ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”. Anunțul a fost făcut de primarul satului Răuțel, Tudor […] Articolul O singură primărie pentru două localități din Fălești: Răuțel și Pârlița apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Liderul MAN, Ion Ceban, a făcut o retrospectivă a evenimentelor politice din ultimele zile și a comentat acțiunile guvernării. El a subliniat că săptămâna trecută a fost una complexă, cu numeroase evenimente și declarații care au influențat scena politică din țară, dar care au fost trecute cu vederea de cei care ar trebui să tragă […] Articolul Ion Ceban trage un semnal de alarmă: critici dure la adresa guvernării și PAS apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Panica în Chișinău: locuințe afectate de scurtcircuite, cetățenii își fac griji pentru siguranța aparatelor # Realitatea.md
Mai mulți locuitori ai capitalei anunță pe rețelele de socializare că se confruntă cu scurtcircuite la rețeaua electrică, înregistrate pe mai multe adrese din oraș. Potrivit mesajelor publicate online, incidentele ar fi apărut în cursul zilei de astăzi, afectând locuințe din diferite sectoare. Unii cetățeni susțin că problemele au apărut brusc, fiind însoțite de fluctuații […] Articolul Panica în Chișinău: locuințe afectate de scurtcircuite, cetățenii își fac griji pentru siguranța aparatelor apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
WhatsApp, supus unor reguli mai dure în UE, după atingerea pragului de 45 milioane de utilizatori # Realitatea.md
Comisia Europeană a hotărât luni, 26 ianuarie, că aplicația de mesagerie WhatsApp va fi supusă unor reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Decizia vine după ce funcționalitatea „Channels/Canale” a platformei a atins pragul de cel puțin 45 de milioane de utilizatori în statele membre ale UE, potrivit Agerpres. În conformitate cu Legea privind serviciile digitale […] Articolul WhatsApp, supus unor reguli mai dure în UE, după atingerea pragului de 45 milioane de utilizatori apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Sprijin din România: Republica Moldova va primi 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor # Realitatea.md
România va oferi 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluari complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite la Brașov, transmite IPN. Programul va fi implementat de echipe mixte de experți din România, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin […] Articolul Sprijin din România: Republica Moldova va primi 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Bulgaria ar putea înregistra aproximativ 14 milioane de vizitatori în acest an, potrivit estimărilor făcute de Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT). Specialistul susține că sectorul turismului își menține o evoluție pozitivă, în pofida temerilor legate de scumpiri, transmite BANI.MD. Potrivit directorului IAAT, în următoarele luni sunt așteptate […] Articolul Bulgaria se așteaptă la 14 milioane de turiști în 2026, în ciuda scumpirilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Din nou pană de curent! Centrale termice din Dubăsari, deconectate din cauza lipsei de energie electrică # Realitatea.md
Centralele termice din Dubăsari au fost deconectate din cauza lipsei de energie electrică și energie termică. Motivul deconectării ar fi condițiile meteo. Deconectarea a afectat centrala termică nr. 6 din Tiraspol și centrala nr. 1 din Rîbnița, potrivit autorităților din regiune. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că joi, 22 […] Articolul Din nou pană de curent! Centrale termice din Dubăsari, deconectate din cauza lipsei de energie electrică apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:10
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, urmează să afle marți, 27 ianuarie 2026, verdictul instanței într-un dosar penal complex, în care este vizat pentru mai multe infracțiuni grave. Acesta este judecat pentru trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și fals în declarații, transmite Jurnal.md. Dosarele au fost inițiate în perioade diferite: cele privind traficul de influență […] Articolul Va rămâne după gratii? Constantin Țuțu își va afla marți sentința apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Pene de curent în 11 localități din cauza condițiilor meteo: 4.376 de utilizatori, afectați # Realitatea.md
Astăzi seara, 26 ianuarie, 11 localități din țară au înregistrat pene parțiale de curent, afectând 4.376 de utilizatori, cu 466 de avize recepționate și înregistrate, potrivit Ministerului Energiei. „La ora 17:00, operatorul sistemului de distribuție „Premier Energy Distribution” SA (zona Centru-Sud) a raportat că 11 localități sunt parțial afectate de pene de curent, cu un […] Articolul Pene de curent în 11 localități din cauza condițiilor meteo: 4.376 de utilizatori, afectați apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
O tânără de 18 ani, aflată la a doua sarcină și în 38 de săptămâni, a născut un bebeluș sănătos în ambulanță. Cazul a avut loc duminică seara, 25 ianuarie, într-o localitate din raionul Glodeni. La ora 21:02, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale unei femei […] Articolul Primele țipete s-au auzit în ambulanță! O tânără a născut un băiețel sănătos apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Deputată PAS, autoare a legii cetățeniei, recunoaște că e non-sens. Lasă de înțeles că ASP e de vină? # Realitatea.md
Veronica Roșca, președintă a Comisiei juridice numiri și imunități din Legislativ, care a fost și autoare responsabilă de modificarea Legii cetățeniei, recunoaște că există non-sens în reglementări. Parlamentara din fracțiunea PAS a declarat pentru Ziarul de Gardă că dacă va fi nevoie de intervenție pe reglementări, se va reveni la acestea. Oficiala a menționat că […] Articolul Deputată PAS, autoare a legii cetățeniei, recunoaște că e non-sens. Lasă de înțeles că ASP e de vină? apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Franța suspendă importul alimentelor din Moldova și din afara UE dacă conțin pesticide neaprobate # Realitatea.md
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din țări din afara Uniunii Europene, dacă în acestea sunt detectabile reziduuri ale unor substanțe active neaprobate în UE, precizează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Măsura de urgență se aplică atât produselor proaspete, cât […] Articolul Franța suspendă importul alimentelor din Moldova și din afara UE dacă conțin pesticide neaprobate apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Irina Vlah: Reforma iniţiată de PAS nu rezolvă cea mai mare problemă din acest domeniu – autogestiunea teritoriilor # Realitatea.md
Politiciana Irina Vlah, referindu-se la reforma administrației publice locale, anunțată de Guvern, a declarat că în spatele unei noi „reforme” se ascunde un scenariu deja cunoscut – păstrarea puterii cu orice preț, iar pentru asta vor plăti primarii, pe care PAS îi va lua sub control total, dar și locuitorii satelor. „Deşi iniţial autorităţile vorbeau […] Articolul Irina Vlah: Reforma iniţiată de PAS nu rezolvă cea mai mare problemă din acest domeniu – autogestiunea teritoriilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Camera de Apel a Înaltei Curți Anticorupție a început audierea apelului depus de deputata Iulia Timoșenko împotriva măsurii de restricție stabilite în cazul său, relatează presa ucraineană. Ședința de judecată a atras un interes major, la aceasta participând peste o sută de persoane, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Accesul în sala de judecată a […] Articolul VIDEO Cazul Timoșenko: instanța a început audierea apelului deputatei apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
La un pas de tragedie! Un șofer era cât pe ce să provoace impact frontal, depășind un camion prin ceață # Realitatea.md
Un șofer era cât pe ce să provoace un impact frontal, după ce a ieșit la depășire pe contrasens. Incidentul a avut loc în dimineața de 26 ianuarie. Vehiculele se deplasau pe drumul Bălți – Edineț, de la nordul țării. Pe traseu era vizibilitate redusă în acel moment, din cauza ceții. Conducătorul automobilului a încercat […] Articolul La un pas de tragedie! Un șofer era cât pe ce să provoace impact frontal, depășind un camion prin ceață apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Avocată, trimisă după gratii pentru trafic de influență: Circa 637.000 lei obținuți ilegal, confiscați # Realitatea.md
O avocată a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru trafic de influență. Potrivit deciziei instanței, trei ani din pedeapsă urmează să fie executați într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, iar ceilalți trei ani au fost suspendați condiționat, cu un termen de probațiune de doi ani. Totodată, aceasta a fost privată de dreptul […] Articolul Avocată, trimisă după gratii pentru trafic de influență: Circa 637.000 lei obținuți ilegal, confiscați apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a venit cu o reacție după ce tânărul de 20 de ani a rămas fără cetățenia Republicii Moldova pentru că nu și-a perfectat buletinul până la 18 ani. Ombudsmanul precizează că, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tânărul s-a născut în Republica Moldova, din ambii părinți cetățeni moldoveni, ceea ce înseamnă […] Articolul Avocatul Poporului contrazice noua lege a cetățeniei votată de PAS apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea modificărilor la Legea cetățeniei: Tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi # Realitatea.md
Deputatul „Partidului Nostru”, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tineri din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […] Articolul Alexandru Berlinschii anunță pregătirea modificărilor la Legea cetățeniei: Tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Captură record de droguri în Capitală: Peste 3 kg confiscate și doi traficanți reținuți # Realitatea.md
Peste 3 kilograme de droguri sintetice, estimate la circa 1,5 milioane de lei, au fost confiscate de oamenii legii în urma destructurării unui grup criminal implicat în distribuirea substanțelor narcotice în municipiul Chișinău. În timpul acțiunii, au fost prinși în flagrant doi suspecți, un bărbat în vârstă de 32 de ani și o femeie de […] Articolul VIDEO Captură record de droguri în Capitală: Peste 3 kg confiscate și doi traficanți reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Costiuc: Soldatul declarat apatrid ar fi votat în unitatea militară. Legea privind cetățenia va fi contestată la CC? # Realitatea.md
Tânărul care a devenit apatrid, pentru că nu și-a perfectat buletin de identitate până la 18 ani, ar fi votat în unitatea militară, afirmă deputatul Vasile Costiuc. Nu este clar cum își putea exercita dreptul de a alege acesta, dacă nu deținea alte acte decât adeverința de naștere și livretul militar. „Noi o să avem […] Articolul Costiuc: Soldatul declarat apatrid ar fi votat în unitatea militară. Legea privind cetățenia va fi contestată la CC? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Schimbare în educație: Certificate recunoscute național pentru absolvenții școlilor de arte # Realitatea.md
Elevii care absolvă Școlile de Arte, muzică, teatru, arte plastice, dans vor susține, începând cu sesiunea 2026, un examen de absolvire organizat după o metodologie unică, aprobată în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru prima dată, absolvenții vor primi Certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație și recunoscute […] Articolul Schimbare în educație: Certificate recunoscute național pentru absolvenții școlilor de arte apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, în vizorul ANI: Este și deputat și director artistic al orchestrei „Lăutarii” # Realitatea.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat că a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) privind o posibilă situație de incompatibilitate în cazul deputatului Nicolae Botgros. Formațiunea susține că parlamentarul exercită simultan mandatul de deputat și funcția de director artistic al orchestrei „Lăutarii”, în cadrul instituției publice „Moldova-Concert”. Potrivit PNM, „Moldova-Concert” se află […] Articolul Deputatul PAS, Nicolae Botgros, în vizorul ANI: Este și deputat și director artistic al orchestrei „Lăutarii” apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Copiii din municipiul Chișinău revin la ore începând de marți, 27 ianuarie 2026. Primăria Chișinău anunță că toate instituțiile educaționale vor activa în regim normal, conform programului stabilit. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, în urma evaluării situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță, realizată împreună cu serviciile specializate […] Articolul Școlile și grădinițele din Chișinău revin de marți la program normal de activitate apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Maia Sandu, în vizită la Varșovia: Discuții despre un acord bilateral în domeniul apărării # Realitatea.md
Republica Moldova este dovada că se poate ieși din sfera de influență a Rusiei și, în acest parcurs, poate conta în continuare pe sprijinul Poloniei. Declarația a fost făcută de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Varșovia. „Cred că astăzi, sub […] Articolul Maia Sandu, în vizită la Varșovia: Discuții despre un acord bilateral în domeniul apărării apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Indicele privind Situația Presei în 2025: Avem cadru juridic mai bun, dar mai puțină securitate a jurnaliștilor # Realitatea.md
Mass-media din Republica Moldova se confruntă în continuare cu probleme grave. Deși în 2025, comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere minoră, problemele sistemice majore în activitatea presei nu au remediate, conform Indicelui privind Situația Presei în Moldova (ISPM) pentru 2025, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Documentul este elaborat pentru […] Articolul Indicele privind Situația Presei în 2025: Avem cadru juridic mai bun, dar mai puțină securitate a jurnaliștilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Loteria Națională a Moldovei a obținut patru certificări internaționale ISO recunoscute la nivel mondial # Realitatea.md
S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță obținerea a patru certificări internaționale ISO, în urma unui proces complex de audit și evaluare externă, care confirmă alinierea instituției la standarde internaționale de calitate, securitate, integritate și responsabilitate de mediu. Instituția a fost certificată în domeniile securității informației, prevenirii mitei, managementului calității și managementului mediului, ca rezultat al […] Articolul Loteria Națională a Moldovei a obținut patru certificări internaționale ISO recunoscute la nivel mondial apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
S.A. „Energocom” urmează să depună solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale imediat după aprobarea costurilor de bază de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie BANI.MD. Potrivit informațiilor comunicate de membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, regulatorul urmează să aprobe aceste costuri marți, 27 ianuarie, iar conducerea instituției a dat asigurări că […] Articolul Reducerea tarifelor la gaz, aproape de aprobare. Când va depune Energocom cererea apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
ASP, reacție la scandalul din jurul Legii cetățeniei: Părinții au obligația legală și morală să documenteze copiii # Realitatea.md
„Documentarea copiilor reprezintă o responsabilitate legală și morală a părinților” – așa comentează Agenția Servicii Publice (ASP), scandalul din jurul Legii cetățeniei. Este vorba despre cazul tânărului care a devenit apatrid, după ce a efectuat serviciul militar, pentru că nu i-a fost perfectat buletinul de identitate până la majorat. Responsabilii precizează că „mesajele transmise în […] Articolul ASP, reacție la scandalul din jurul Legii cetățeniei: Părinții au obligația legală și morală să documenteze copiii apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Scandalul „maladeț” nu se stinge. Paula Seling spune că primește în continuare înjurii # Realitatea.md
Deși și-a cerut scuze și a oferit explicații, cântăreața Paula Seling continuă să fie ținta criticilor după ce a felicitat publicul la finala Selecției Naționale Eurovision cu „Maladeț, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova!”. Artista în continuare primește comentarii răutăcioase indiferent de postarea pe care o face pe online, transmite cancan.md Paula Seling nu […] Articolul Scandalul „maladeț” nu se stinge. Paula Seling spune că primește în continuare înjurii apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Noapte agitată într-o gară din Austria: un român a vrut să fure un tren, dar n-a știut cum # Realitatea.md
Scene neobișnuite au avut loc în toiul nopții la gara St. Valentin, din districtul Amstetten, Austria Inferioară, unde un bărbat a încercat să pornească un tren staționat pe linie. Incidentul s-a produs puțin înainte de ora patru dimineața, când poliția a fost alertată de coordonatorul pentru situații de urgență al Căilor Ferate Federale Austriece (OBB), […] Articolul Noapte agitată într-o gară din Austria: un român a vrut să fure un tren, dar n-a știut cum apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Depistarea timpurie, vitală: Sute de femei din Moldova sunt afectate anual de cancer de col uterin # Realitatea.md
Anual, în Republica Moldova, aproximativ 300-330 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, ceea ce înseamnă, practic, un caz nou în fiecare zi. Totodată, între 150 și 160 de paciente își pierd viața anual din cauza acestei afecțiuni, echivalentul unui deces la fiecare trei zile, potrivit datelor Ministerului Sănătății. De asemenea, între 600 […] Articolul Depistarea timpurie, vitală: Sute de femei din Moldova sunt afectate anual de cancer de col uterin apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Tot mai multe locuri de muncă apar în Republica Moldova în sectorul energiilor regenerabile, potrivit raportului „Energie regenerabilă și locuri de muncă”, elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Conform datelor pentru anul 2024, cele mai multe joburi au fost generate de energia solară fotovoltaică, peste 1.200 de locuri de muncă directe. Urmează energia […] Articolul Apar tot mai multe locuri de muncă în energia regenerabilă din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară # Realitatea.md
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining, cu unicitatea locului. Pentru cei cu și fără pereche, Castel Mimi pregătește o serie de experiențe […] Articolul Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Traumatisme, AVC-uri și accidente: Peste 2.700 de pacienți au primit asistență într-o singură zi # Realitatea.md
Duminică, 25 ianuarie 2026, medicii de pe ambulanță au acordat asistență medicală urgentă pentru 2790 de persoane, dintre care 484 de copii. După acordarea ajutorului medical, 1.079 de pacienți au fost transportați la spital pentru tratament suplimentar. În decurs de 24 de ore, echipele AMU au intervenit pentru: 650 de cazuri de afecțiuni respiratorii; 579 […] Articolul Traumatisme, AVC-uri și accidente: Peste 2.700 de pacienți au primit asistență într-o singură zi apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Ursula von der Leyen și Antonio Costa la parada din Delhi : „O Indie de succes face lumea mai sigură” # Realitatea.md
India marchează astăzi, 26 ianuarie, cea de-a 77-a ediție a Zilei Republicii, eveniment la care au participat lideri ai Uniunii Europene, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Prezența oficialilor europeni are loc în contextul consolidării relațiilor comerciale dintre India și Uniunea Europeană, având în vedere tarifele […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen și Antonio Costa la parada din Delhi : „O Indie de succes face lumea mai sigură” apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un vameș deținea peste 479.000 de lei nejustificați. ANI i-a verificat veniturile, după ce a cumpărat 2 terenuri # Realitatea.md
Un vameș deținea nejustificat peste 479.000 de lei. Veniturile funcționarului au fost verificate de către Autoritatea Națională pentru Integritate, după ce familia sa a procurat două terenuri pentru construcții. Averea nejustificată ar fi fost acumulată pe parcursul anilor 2022 și 2023. În 2022, diferența dintre veniturile și cheltuielile familiei sale au constituit 406.565 de lei, […] Articolul Un vameș deținea peste 479.000 de lei nejustificați. ANI i-a verificat veniturile, după ce a cumpărat 2 terenuri apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Ursula von der Leyen și Antonio Costa la parada Indiei: „O Indie de succes face lumea mai sigură” # Realitatea.md
India marchează astăzi, 26 ianuarie, cea de-a 77-a ediție a Zilei Republicii, eveniment la care au participat lideri ai Uniunii Europene, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Prezența oficialilor europeni are loc în contextul consolidării relațiilor comerciale dintre India și Uniunea Europeană, având în vedere tarifele […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen și Antonio Costa la parada Indiei: „O Indie de succes face lumea mai sigură” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
VIDEO Viscol extrem în SUA: cel puțin 10 morți și peste un milion de gospodării fără curent # Realitatea.md
Un viscol extrem a lovit Statele Unite, provocând moartea a cel puțin zece persoane și întreruperea alimentării cu energie electrică a peste un milion de gospodării, potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), citat de BBC. Furtuna de iarnă a determinat închiderea școlilor și a drumurilor din întreaga țară, iar mii de zboruri au fost anulate. […] Articolul VIDEO Viscol extrem în SUA: cel puțin 10 morți și peste un milion de gospodării fără curent apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.