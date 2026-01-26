Oameni și Kilometri caută Specialist / Specialistă Social Media Marketing (SMM)

Asociația Obștească a Reporterilor „Oameni și Kilometri” (OaKI) este o organizație media independentă din Republica Moldova, cu peste 10 ani de experiență în jurnalism narativ și de teren. Documentăm realitățile comunităților așa cum sunt, spunem povești adevărate și dăm voce oamenilor și grupurilor adesea invizibile în spațiul public. Credem că jurnalismul este un bun public […]

