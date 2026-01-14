Curs valutar 14 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar

12:20

Doi copii de 11 și 12 ani au găsit un portofel cu 2600 de dolari și 3000 de ruble transnistrene. S-a întâmplat pe 9 ianuarie, la Tiraspol. Minorii nu au povestit părinților despre bani și au decis să cheltuie suma. Aceștia au cumpărat dulciuri, căști fără fir, un încărcător, monede pentru un joc virtual și […]