Accident grav la Budești: șoferul unei mașini de asistență medicală, transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului
Unika.md, 12 ianuarie 2026 10:10
Accident grav la Budești: șoferul unei mașini de asistență medicală, transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
10:10
Frecțiile cu alcool sau oțet și alte leacuri băbești pot pune în pericol viața copiilor mici. Medicii avertizează: consultați specialistul! # Unika.md
Frecțiile cu alcool sau oțet și alte leacuri băbești pot pune în pericol viața copiilor mici. Medicii avertizează: consultați specialistul!
10:10
Maia Sandu, declarația de avere pentru 2025: despăgubiri morale, salariu și venituri din deplasări oficiale # Unika.md
Maia Sandu, declarația de avere pentru 2025: despăgubiri morale, salariu și venituri din deplasări oficiale
10:10
Accident grav la Budești: șoferul unei mașini de asistență medicală, transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului # Unika.md
Accident grav la Budești: șoferul unei mașini de asistență medicală, transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului
Acum 4 ore
07:30
Manifestaţii în Iran: Au apărut imagini cu zeci de cadavre în faţa unei morgi din apropierea Teheranului - VIDEO # Unika.md
Manifestaţii în Iran: Au apărut imagini cu zeci de cadavre în faţa unei morgi din apropierea Teheranului - VIDEO
07:30
Descoperire macabră pe o plajă din Ecuador: cinci capete umane cu un mesaj de avertizare
07:20
Kiev, sub asediu: noi atacuri cu drone rusești, incendii și mii de clădiri fără încălzire # Unika.md
Kiev, sub asediu: noi atacuri cu drone rusești, incendii și mii de clădiri fără încălzire
Acum 12 ore
01:00
ASP a lansat serviciul online de luare în evidență a antreprenorilor independenți (freelancer) # Unika.md
ASP a lansat serviciul online de luare în evidență a antreprenorilor independenți (freelancer)
00:50
Papa Leon al XIV-lea, mesaj ferm pentru pace: „Războiul a redevenit la modă, iar dialogul este înlocuit de forță” # Unika.md
Papa Leon al XIV-lea, mesaj ferm pentru pace: „Războiul a redevenit la modă, iar dialogul este înlocuit de forță”
00:50
Horoscopul zilei – 12 ianuarie 2026: Energie astrală pentru un nou început
00:40
Cum supraviețuiesc animalele sălbatice iarna la Rezervația „Plaiul Fagului”: hrană specială și grijă din partea pădurarilor # Unika.md
Cum supraviețuiesc animalele sălbatice iarna la Rezervația „Plaiul Fagului”: hrană specială și grijă din partea pădurarilor
00:40
Drumuri naționale în regim de iarnă: ninsori în nord și sud, intervenții non-stop pentru siguranța traficului # Unika.md
Drumuri naționale în regim de iarnă: ninsori în nord și sud, intervenții non-stop pentru siguranța traficului
11 ianuarie 2026
23:30
Bloomberg: Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA # Unika.md
Bloomberg: Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA
23:20
15 zile de proteste în Iran: bilanț de sute de morți, imagini șocante din Teheran și apeluri la solidaritate internațională # Unika.md
15 zile de proteste în Iran: bilanț de sute de morți, imagini șocante din Teheran și apeluri la solidaritate internațională
23:20
Ucraina a atacat platforme petroliere rusești în Marea Caspică: trei instalații Lukoil, avariate # Unika.md
Ucraina a atacat platforme petroliere rusești în Marea Caspică: trei instalații Lukoil, avariate
23:10
Cum poți reduce venitul impozabil în 2026: deduceri și scutiri prevăzute de Codul fiscal
23:00
Tentativă violentă de trecere a frontierei ucraineano-române: șofer de Range Rover a lovit un polițist de frontieră și a fugit # Unika.md
Tentativă violentă de trecere a frontierei ucraineano-române: șofer de Range Rover a lovit un polițist de frontieră și a fugit
23:00
Arestare la vârful guvernului israelian: un apropiat al lui Netanyahu, acuzat de obstrucționarea unei anchete privind scurgeri de informații despre Hamas # Unika.md
Arestare la vârful guvernului israelian: un apropiat al lui Netanyahu, acuzat de obstrucționarea unei anchete privind scurgeri de informații despre Hamas
22:50
Cazul Sergiu Țărnă: principalul suspect invocă șantajul cu un videoclip intim
Acum 24 ore
17:50
Tragedie în stânga Nistrului: un bărbat de 72 de ani a ars de viu în propria locuință
17:50
Ionel Istrati, momente de groază într-un avion spre Portugalia: „Ne priveam în ochi, cu lacrimi și rugăciuni nerostite” # Unika.md
Ionel Istrati, momente de groază într-un avion spre Portugalia: „Ne priveam în ochi, cu lacrimi și rugăciuni nerostite”
Ieri
09:50
Pieton lovit pe trecere de un automobil la Măgdăcești. Victima a ajuns la spital
09:50
Nicolas Maduro, primul mesaj din închisoare. Tensiuni și negocieri între Caracas și Washington # Unika.md
Nicolas Maduro, primul mesaj din închisoare. Tensiuni și negocieri între Caracas și Washington
09:40
Previziuni astrale pentru 11 ianuarie 2026: Horoscopul complet al zilei
08:50
Masacru în Iran sub: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran # Unika.md
Masacru în Iran sub: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran
10 ianuarie 2026
22:20
Serviciu de livrare cu drone anunțat în Japonia
19:40
Ofițerul de investigații Gheorghe Vicol, de la IP Cimișlia, s-a stins din viață la doar 32 de ani. Condoleanțe din partea Poliției Naționale # Unika.md
Ofițerul de investigații Gheorghe Vicol, de la IP Cimișlia, s-a stins din viață la doar 32 de ani. Condoleanțe din partea Poliției Naționale
19:40
VIDEO//„Avionul Apocalipsei” al SUA a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil # Unika.md
VIDEO//„Avionul Apocalipsei” al SUA a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil
19:00
Maia Sandu, mesaj de sprijin pentru protestatarii din Iran: „Lupta lor pentru libertate răsună dincolo de granițe” # Unika.md
Maia Sandu, mesaj de sprijin pentru protestatarii din Iran: „Lupta lor pentru libertate răsună dincolo de granițe”
18:40
Moldova și recordurilor Guinness: vinuri, artă și inovație care impresionează lumea
17:50
ANI a inițiat controlul averii președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi # Unika.md
ANI a inițiat controlul averii președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi
17:40
Autocar cu aproape 50 de persoane, cuprins de flăcări pe o șosea din Mureș. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță # Unika.md
Autocar cu aproape 50 de persoane, cuprins de flăcări pe o șosea din Mureș. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță
17:10
Moldovenii cu cetățenie română pot câștiga peste 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară în România. Condiții și beneficii pentru voluntari # Unika.md
Moldovenii cu cetățenie română pot câștiga peste 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară în România. Condiții și beneficii pentru voluntari
12:00
Ce a răspuns Trump unui jurnalist care l-a întrebat dacă l-ar captura pe Putin ca și pe Maduro # Unika.md
Ce a răspuns Trump unui jurnalist care l-a întrebat dacă l-ar captura pe Putin ca și pe Maduro
11:40
Atenție la fraude: O pensionară din Botanica, deposedată de 550.000 lei printr-o schemă telefonică # Unika.md
Atenție la fraude: O pensionară din Botanica, deposedată de 550.000 lei printr-o schemă telefonică
11:00
Dosarul fostului primar de Boldurești: complice fără apărător, cereri respinse și noi detalii despre accidentul mortal # Unika.md
Dosarul fostului primar de Boldurești: complice fără apărător, cereri respinse și noi detalii despre accidentul mortal
11:00
Numirea lui Alexandru Machidon ca procuror general, amânată: urmează o a doua audiere în cadrul vettingului # Unika.md
Numirea lui Alexandru Machidon ca procuror general, amânată: urmează o a doua audiere în cadrul vettingului
11:00
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru siguranța traficului # Unika.md
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru siguranța traficului
11:00
Trafic intens, dar fără incidente majore la frontierele Republicii Moldova. Recomandări pentru evitarea aglomerației # Unika.md
Trafic intens, dar fără incidente majore la frontierele Republicii Moldova. Recomandări pentru evitarea aglomerației
10:40
Coreea de Nord acuză Seulul de încălcarea suveranității: o nouă dronă sud-coreeană doborâtă în spațiul aerian nord-coreean # Unika.md
Coreea de Nord acuză Seulul de încălcarea suveranității: o nouă dronă sud-coreeană doborâtă în spațiul aerian nord-coreean
10:40
Zelenski acuză Rusia că exploatează valul de frig pentru a ataca infrastructura energetică a Ucrainei: „Principala tactică este paralizarea orașelor” # Unika.md
Zelenski acuză Rusia că exploatează valul de frig pentru a ataca infrastructura energetică a Ucrainei: „Principala tactică este paralizarea orașelor”
10:40
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile masive asupra Kievului. Racheta Oreșnik, folosită din nou de Rusia # Unika.md
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile masive asupra Kievului. Racheta Oreșnik, folosită din nou de Rusia
10:30
„Nu vrem să fim americani”: Groenlanda respinge planurile SUA de achiziție. Liderii locali și europeni apără suveranitatea insulei # Unika.md
„Nu vrem să fim americani”: Groenlanda respinge planurile SUA de achiziție. Liderii locali și europeni apără suveranitatea insulei
10:30
Marea Britanie pregătește 200 de milioane de lire pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina, în contextul unui armistițiu cu Rusia # Unika.md
Marea Britanie pregătește 200 de milioane de lire pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina, în contextul unui armistițiu cu Rusia
10:20
Prognoza meteo 10–12 ianuarie: ger persistent, ninsori slabe și risc de ghețuș pe drumuri # Unika.md
Prognoza meteo 10–12 ianuarie: ger persistent, ninsori slabe și risc de ghețuș pe drumuri
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Un bărbat belarus, căutat de Interpol după ce a evadat din închisoare, a fost prins la Vama Albița # Unika.md
Un bărbat belarus, căutat de Interpol după ce a evadat din închisoare, a fost prins la Vama Albița
10:10
O femeie, prinsă pe aeroportul din Chișinău cu aproape 50.000 de dolari nedeclarați
03:00
Efecte secundare grave ale serurilor pentru creșterea genelor: avertisment ANSES. Ce riscuri ascund aceste produse cosmetice # Unika.md
Efecte secundare grave ale serurilor pentru creșterea genelor: avertisment ANSES. Ce riscuri ascund aceste produse cosmetice
02:50
Dependența de spray nazal: un pericol ascuns pentru sănătate. Ce recomandă medicii
02:30
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ # Unika.md
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ
02:30
Marile companii petroliere, prudente în fața planurilor de investiții în Venezuela. Trump vrea 100 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei petroliere # Unika.md
Marile companii petroliere, prudente în fața planurilor de investiții în Venezuela. Trump vrea 100 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei petroliere
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.