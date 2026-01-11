Doi români s-au dus la schi în Ucraina, și-au rezervat cameră de hotel, dar au găsit totul închis când au ajuns în Bukovel

Doi români au profitat de vreme și de ultimele zile de vacanță așa că s-au dus la schi în Ucraina.…

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MyBusiness.md