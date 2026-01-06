Revista presei internaționale | Maduro pledează nevinovat în fața judecătorilor americani; Summit crucial la Paris pentru soluțiile de pace în Ucraina
Radio Moldova, 6 ianuarie 2026 11:30
Presa internațională comentează evoluțiile recente din Venezuela și implicațiile lor globale, după capturarea fostului președinte Nicolas Maduro. Mai multe publicații străine își îndreaptă atenția către summitul „Coaliției voluntarilor” de la Paris, unde liderii internaționali vor discuta sprijinul pentru Ucraina, securitatea regională și garanțiile de pace.
„Scrisoare” de la Londra: Veaceslav Platon vrea să fie audiat ca martor în dosarul lui Plahotniuc # Radio Moldova
Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova, a expediat o cerere în instanță prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, inculpat în cazul fraudei bancare.
„Desființarea” Universității din Cahul, contestată de Academia Română și societatea civilă # Radio Moldova
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, critică intențiile autorităților din Republica Moldova de a „desființa” Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav”, a declarat Ioan Aurel Pop, citat de Libertatea.
Ambulanțe blocate din cauza zăpezii și mașini răsturnate: 40 de intervenții ale salvatorilor # Radio Moldova
Lapovița și ninsoarea din ultima zi au afectat mai multe zone din țară și au complicat circulația rutieră. În ultimele 24 de ore, a fost necesară intervenția salvatorilor în peste 40 de situații. Cele mai multe intervenții au fost la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport rămase blocate din cauza ghețușului și ninsorii.
VETTING | CSP acceptă rapoartele Comisiei Vettinf în privința procurorilor Ghennadi Epure și Elena Cozacov # Radio Moldova
Elena Cazacov, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău și șefă a Oficiului de reprezentare a învinuirii în instanță, precum și Ghennadi Epure, adjunct al directorului Institutului Național al Justiției, nu au probleme de integritate etică și financiară.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) caută o localitate pentru a o desemna „Capitala Sportului” în 2026. La concurs pot aplica toate localitățile din R. Moldova, inclusiv cele din Găgăuzia, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți.
Atenționare pentru șoferi: trafic îngreunat pe drumul Negureni–Telenești, din cauza unui protest # Radio Moldova
Circulația rutieră pe traseul Negureni–Telenești ar putea fi îngreunată pe parcursul zilei de 6 ianuarie, în contextul unui protest cu implicarea tehnicii agricole, anunțat de fermierii din raion. Atenționarea a fost transmisă de Poliție, care le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, deplasarea în această zonă.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis convocarea Adunării Generale a Procurorilor - organul suprem de autoadministrare a procurorilor - pe 20 martie 2026, de la ora 10:00.
Clase cu puțini copii versus cele supraaglomerate: Cum afectează numărul de elevi procesul educațional # Radio Moldova
În timp ce unele școli din Republica Moldova se confruntă cu clase suprapopulate, cu peste 40 de elevi, altele abia de adună numărul optim de 20 - 25 de elevi, potrivit normelor legale, pentru a asigura o bună desfășurare a procesului didactic.
Mijlocașul Artur Ioniță a înscris pentru echipa sa, Triestina Calcio, în primul meci din 2026 jucat în compania formației Alcione Milano din cadrul etapei a 20-a a Seriei C, a treia divizie valorică a fotbalului italian.
Vizibilitate redusă și drumuri alunecoase în Ajunul Crăciunului: poliția și drumarii monitorizează situația pe trasee # Radio Moldova
Poliția îi atenționează pe șoferi să nu pornească la drum cu anvelope uzate sau de vară, întrucât acestea pot provoca derapaje și pot pune în pericol siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic. Condițiile meteo nefavorabile au complicat circulația rutieră în mai multe regiuni ale țării.
Mită de până la 20.000 de lei pentru un loc de veci la cel mai mare cimitir din R. Moldova: patru bărbați riscă ani grei de pușcărie # Radio Moldova
Pretindeau mită, remunerații suplimentare sau majorau artificial tarifele legale pentru serviciile funerare oferite la cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală. Trei funcționari și un preot au fost documentați de oamenii legii pentru prejudicierea cu 200.000 de lei a 70 de persoane și riscă ani grei de închisoare.
Reprezentanți a 35 de state, reuniți la Paris pentru a stabili garanțiile de securitate în cazul unui armistițiu în Ucraina # Radio Moldova
Țările care susțin Kievul se reunesc pe 6 ianuarie la Paris în încercarea de a avansa către o soluționare a războiului din Ucraina, care va intra în curând în al cincilea an. Summitul „Coaliției de Voință” va reuni 35 de țări care sprijină Ucraina și are ca scop afișarea „convergenței” dintre Washington, europeni și Kiev cu privire la „modalitățile operaționale” ale garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a anunțat Palatul Élysée, relatează AFP.
Programul guvernamental EcoVoucher, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), va continua și în 2026 cu un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, similar cu cel al anilor anteriori. În cei doi ani de la lansare, programul a sprijinit peste 40.000 de familii și a generat economii de aproape 30 de milioane de lei în facturile pentru energia electrică, echivalentul a circa 8 milioane de kilowați-oră anual, afirmă Ion Muntean, directorul CNED.
Premierul maghiar Viktor Orbán a putut irita încă o dată, duminică, 4 ianuarie, celelalte capitale europene, precum și instituțiile UE, prin refuzul său de a se alătura comunicatului comun al celorlalți 26 în privința situației din Venezuela.
Tânăr din R. Moldova, student la Universitatea Georgetown din Qatar: a ales o specializare rară la nivel global # Radio Moldova
Nicolae Cernomaz este tânărul originar din Republica Moldova care și-a început parcursul spre o carieră în diplomație la Doha, statul Qatar. Nicolae este student în anul I la Georgetown University, unde urmează programul de licență „Serviciul Diplomatic” (Bachelor of Science in Foreign Service Degree), o specializare rară la nivel global, care l-a determinat să aleagă această destinație academică.
Revista presei | Dosarul de fraudă al lui Vlad Plahotniuc, în fază avansată: Procuratura Anticorupție anticipează o condamnare în 2026 # Radio Moldova
Presa națională transmite că fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni ca martor al apărării în prima ședință din acest an în dosarul „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Răsfoind presa mai aflăm că învățământul superior din R. Moldova a devenit mai atractiv atât pentru tinerii din țară, cât și pentru cei din străinătate. Instituțiile de presă transmit între timp avertismentul Poliției Naționale privind riscurile de pe șosele cauzate de ninsori.
Drumul din centrul orașului Sângerei a fost reparat capital la standarde europene. În doi ani, a fost reabilitată partea carosabilă cu o lungime de peste șase kilometri, au fost construite trotuare și o pistă pentru bicicliști. Investiția în infrastructura modernă a fost așteptată mai bine de patru decenii de cei peste 10 mii de localnici.
Șeful Procuraturii Anticorupție: Unele dosare ale lui Andronachi implică elemente internaționale # Radio Moldova
Republica Moldova a dispus mai multe comisii rogatorii, adică cereri de ajutor judiciar internațional, pentru verificarea declarațiilor și a bunurilor de peste hotare ale fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, în scopul recuperării activelor. Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1.
Experți: Justiția, economia și reforma administrativă, pe agenda europeană a Republicii Moldova în 2026 # Radio Moldova
După alegerile decisive din anul trecut, 2026 vine cu o nouă agendă, cea a reformelor inevitabile pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Reforma justiției, cea administrativ-teritorială, relansarea economică și reintegrarea treptată a regiunii transnistrene trebuie să fie prioritare, consideră analiștii politici.
Surpriză editorială la început de an. Poetul, scriitorul și publicistul Leo Butnaru a lansat jurnalul pe care l-a ținut pe parcursul a peste cinci decenii, între anii 1969 și 2022. Considerat unul dintre cei mai prolifici autori din spațiul românesc, acesta are în palmares sute de volume de poezie și eseuri, antologii și traduceri apreciate la nivel internațional.
Nicolas Maduro va rămâne în arest la New York și va apărea din nou în instanță pe 17 martie, a decis, pe 5 ianuarie, judecătorul Alvin Hellerstein, care a prezidat audierea sa la New York, informează AFP, preluată de Agerpres.
Absolvenții Universității de Medicină se lasă tot mai greu convinși să aleagă un post de muncă într-un spital raional sau într-un centru al medicilor de familie de la sat. Indemnizația unică oferită de stat pare să nu-i motiveze. Așa că statul a decis să o dubleze, de la 120 de mii de lei la 250 de mii. Noile plăți vor intra în vigoare din 2027. Până atunci, tinerii care fac naveta într-un spital raional ne povestesc de ce aceste plăți nu sunt suficiente și cu ce provocări se confruntă.
CFR-ul rus cere miliarde din buget și vinde un zgârie-nori în Moscova. Ce se știe despre problemele feroviarilor # Radio Moldova
Căile Ferate Ruse (RJD), monopolist în transportul de marfă și pasageri din Rusia, au cerut statului, la sfârșitul anului 2025, ajutor din buget în valoare de 200 de miliarde de ruble (peste 2 miliarde de dolari). Potrivit Reuters, monopolul de stat s-a adresat guvernului pentru a acoperi deficitul de numerar în activitatea operațională, transmite CurrentTime.
Procuratura Anticorupție raportează rezultate-record în 2025: confiscări și amenzi de 365 de milioane de lei # Radio Moldova
Confiscările și amenzile aplicate în anul 2025 în dosarele gestionate de Procuratura Anticorupție (PA) au depășit 365 de milioane de lei. Procurorul-șef al instituției, Marcel Dumbravan, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, că suma depășește cu 400% valoarea celei din 2024.
Performanță medicală în capitală: trei transplanturi de rinichi și două de ficat în 48 de ore # Radio Moldova
Cinci persoane au primit o a doua șansă la viață. Într-un interval de 48 de ore, medicii Spitalului Republican „Timofei Moșneaga” din capitală au efectuat cinci intervenții chirurgicale complicate: trei transplanturi renale și două de ficat. Recordul a fost bătut acum câteva săptămâni, iar acum, pacienții sunt monitorizați de doctori. Aceștia sunt bine și încep a se obișnui cu o viață normală, fără tratamente lungi și istovitoare.
Guvernul Rusiei trebuie să asigure, în anul 2026, o „creștere semnificativă” a gradului de colectare a impozitelor. Această sarcină a fost trasată de președintele Vladimir Putin în urma ședinței din decembrie a Consiliului pentru dezvoltare strategică și proiecte naționale, scrie publicația The Moscow Times.
Dosarul de fraudă al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc se află într-o etapă avansată de examinare în instanță, iar acuzarea își propune să obțină o finalitate pe parcursul anului 2026. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a declarat că acuzarea se așteaptă la o decizie de condamnare.
Freelancerii salută noua lege, dar cer impozite mai mici: 10% pentru veniturile de până la 100.000 de euro # Radio Moldova
Persoanele care desfășoară activitate economică independentă salută noua „lege a freelancerilor”, aplicată din 1 ianuarie 2026, însă spun că pragul veniturilor anuale pentru care se aplică impozitul unic de 15% este prea mic și ar trebui să crească. De această părere este și Traian Ciobanu, specialist IT care lucrează pe cont propriu.
Oportunitate pentru cetățenii care au adus mașini de peste hotare și le-au vândut la piese: Pot scăpa de obligații plătind la vamă # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova care au importat mașini cu numere străine și fie le-au distrus, fie le-au vândut la piese pot încheia regimul vamal al admiterii temporare dacă achită 40.000 de lei la vamă. La această sumă se vor adăuga și amenzile pentru depășirea termenului prevăzut de legislație.
Internazionale Milano, noul lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Internazionale Milano a revenit pe primul loc în clasamentul Seriei A. „Nerazzurrii" au învins fără mari probleme pe FC Bologna cu scorul de 3:1 în cea de-a 18-a etapă a competiției. Interul a deschis scorul pe Stadio Giuseppe Meazza în minutul 39, prin polonezul Piotr Zieliński, iar apoi și-a dublat avantajul imediat după pauză prin argentinianul Lautaro Martínez, care a înscris al 10-lea său gol al sezonului în campionat și al 125-lea în Serie A.
Guvernul Elveției a înghețat activele care aparțin lui Nicolas Maduro și „altor persoane asociate cu acesta”. Decizia intră în vigoare imediat și va fi aplicată timp de patru ani, până la noi dispoziții, transmite BBC News.
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere, relatează Digi24.ro.
Italia și SUA, în topul destinațiilor pentru tinerii din regiunea transnistreană care solicită apostilarea diplomelor # Radio Moldova
Peste 650 de diplome de studii de model neutru, deținute de tineri din regiunea transnistreană, au fost apostilate de autoritățile Republicii Moldova în ultimii opt ani, iar principalele destinații pentru continuarea studiilor sunt statele Uniunii Europene, în topul preferințelor fiind Italia și Statele Unite ale Americii.
Ministrul german de Externe: „Danemarca este membră a NATO și Groenlanda va fi subiect al apărării NATO” # Radio Moldova
Groenlanda aparține Danemarcei, iar NATO ar putea discuta despre consolidarea protecției sale, dacă va fi nevoie, a afirmat luni, 5 ianuarie, ministrul de Externe german, Johann Wadephul, transmite Reuters.
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu R. Moldova # Radio Moldova
România a lansat licitația pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8, care va ajunge până la frontiera cu Republica Moldova, marcând începutul primilor kilometri de autostradă pe teritoriul țării noastre. Proiectul strategic, finanțat din fonduri europene prin instrumentul SAFE, include și lucrări în valoare de aproximativ 64 milioane de euro, acoperite integral de partea română.
Drumuri cu polei și ghețuș, precum și ceață cu vizibilitate de până la 200 de metri, inclusiv de Crăciun pe stil vechi. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis două avertismente, iar șoferii sunt îndemnați să fie extrem de prudenți la drum.
Meciuri dramatice în Premier League: Manchester City și FC Liverpool au ratat printre degete victoriile în etapa a 20-a # Radio Moldova
Meciuri dramatice în etapa a 20-a a primei divizii engleze de fotbal. Manchester City și FC Liverpool au scăpat printre degete victoriile în două partide extrem de disputate. În derby-ul rundei a 20-a, Manchester City și Chelsea Londra au remizat cu scorul de 1:1. „Citadinii” au deschis scorul în minutul 42 prin olandezul Tijjani Reijnders, însă „aristocrații” au restabilit egalitatea pe final de meci, în cel de-al patrulea minut al timpului adițional.
Aproape doi ani de închisoare pentru fraudă pe WhatsApp: condamnatul – un tânăr care se află deja după gratii # Radio Moldova
A folosit o identitate falsă pe aplicația „WhatsApp” și a convins, prin înșelăciune, un bărbat să-i transfere peste 10 mii de lei. Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru escrocherie, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău.
Trump nu renunță la ideea de a anexa Groenlanda: „Să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile” # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump și-a reafirmat dorința ca Groenlanda să fie americană, după ce premierul danez Mette Frederiksen a cerut Statelor Unite în weekend „să-și înceteze amenințările” cu anexarea, relatează AFP.
Curtea Supremă a Rusiei: cel mai mare număr de condamnări pe viață din ultimele două decenii # Radio Moldova
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, instanțele din Rusia au pronunțat 100 de condamnări la detenție pe viață, relatează agenția TASS, cu referire la serviciul de presă al Curții Supreme.
Manchester United a rămas fără antrenor chiar în primele zile ale anului! Portughezul Ruben Amorim a fost demis # Radio Moldova
Antrenorul portughez Ruben Amorim a fost dat afară de la Manchester United în urma rezultatelor sub așteptări din acest sezon. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului. În ultimele 7 partide, echipa a obținut doar două victorii și este abia pe locul 6 în clasamentul primei divizii engleze de fotbal.
Rețetele compensate pot fi valorificate mai simplu la farmacie, prin sistemul „eRețeta” # Radio Moldova
Procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate devine mai rapid și mai sigur pentru medici și pacienți. Sistemul informațional „eRețeta” pentru rețetele digitale a fost completat cu 14 funcționalități noi.
Extremele lunii ianuarie în Republica Moldova: -35,5°C și +18,4°C, înregistrări istorice # Radio Moldova
Luna ianuarie rămâne cea mai rece perioadă a anului în Republica Moldova, cu temperaturi medii negative, episoade frecvente de ger, precipitații moderate și riscuri climatice semnificative pentru agricultură, arată analiza climatică și agroclimatică publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Datele multianuale indică atât extreme termice istorice, cât și condiții meteorologice care pot afecta culturile de toamnă, plantațiile pomicole și vița-de-vie.
Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), în special la achizițiile de energie electrică și gaze naturale, va fi completată într-un format simplificat începând cu anul 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), scopul noilor reguli este de a clarifica aplicarea taxării inverse și de a reduce neclaritățile pentru contribuabili.
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începând de miercuri, 7 ianuarie, și până la finele săptămânii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.
