Protest al fermierilor: Poliția avertizează privind posibila blocare a traseului Negureni–Telenești
Noi.md, 6 ianuarie 2026 11:30
Astăzi, în localitatea Negureni, raionul Telenești, va avea loc un protest al fermierilor cu posibila implicare a tehnicii agricole, inclusiv tractoare.Potrivit organizatorilor, protestul are drept scop atragerea atenției asupra dificultăților economice cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii invocă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la subvenții, costurile mari pentru motori
Pompierii și salvatorii au efectuat 45 de intervenții în ultimele 24 de ore, după ce ghețușul și ninsorile au creat dificultăți pe drumurile din țară.Cele mai multe misiuni au vizat lichidarea focarelor de ardere, dar și tractarea și deblocarea mijloacelor de transport rămase blocate din cauza condițiilor meteo, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Potrivit instit
Astăzi, în localitatea Negureni, raionul Telenești, va avea loc un protest al fermierilor cu posibila implicare a tehnicii agricole, inclusiv tractoare.Potrivit organizatorilor, protestul are drept scop atragerea atenției asupra dificultăților economice cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii invocă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la subvenții, costurile mari pentru motori
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate în noaptea de 6 ianuarie dintr-un bloc locativ cu 16 nivele de pe strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu care a provocat degajări puternice de fum.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43, după ce la etajul 3 a fost
Sărbătorile de iarnă sînt legate nu doar de brad și colinde, ci și de mirosurile care umpleau casa și rămîneau în memorie pentru totdeauna.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Corina Steiger a împărtășit o poveste caldă despre Crăciun și o prăjitură devenită simbol al copilăriei.Autoarea își amintește cum, în preajma C
Moldova a dispus mai multe comisii rogatorii, adică cereri de ajutor judiciar internațional, pentru verificarea declarațiilor și a bunurilor de peste hotare ale fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, în scopul recuperării activelor.Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1.Vladimir
Directoarea Școlii de Arte "Eugen Doga" din capitală: "Nu aveam, elementar, un microfon" # Noi.md
Infrastructura Școlii de Arte „Eugen Doga” din capitală nu este pe măsura valorii simbolice și culturale pe care o reprezintă instituția, notează Noi.md.În cadrul Consiliul Municipal Chișinău, directoarea instituției, Ala Țurcanu, a vorbit despre situația în care s-a aflat instituția de ani buni.„Spații de studii învechite, un acoperiș care necesita intervenții urgente. Nimic nu reflecta u
Pompierii și salvatorii au efectuat 45 de intervenții în ultimele 24 de ore, după ce ghețușul și ninsorile au creat dificultăți pe drumurile din țară.Cele mai multe misiuni au vizat lichidarea focarelor de ardere, dar și tractarea și deblocarea mijloacelor de transport rămase blocate din cauza condițiilor meteo, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). {{857574}}Potr
La inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăriei se convoacă ședința Consiliului Municipal Chișinău pentru data de 20 ianuarie, notează Noi.md.Conform demersului înaintat, pe ordinea de zi a ședinței sînt incluse următoarele subiecte prioritare:{{853612}}1. Cu privire la implementarea proiectului de eficiență energetică a grădiniț
Serviciile municipale au intervenit peste noapte pentru deszăpezirea străzilor din Chișinău și înlăturarea avariilor apărute în urma ninsorii.Potrivit autorităților, echipele au acționat împreună cu preturile de sector, cu prioritate pe arterele principale, străzile secundare, rutele transportului public și căile de acces spre municipiu.{{857543}}În cadrul intervențiilor, carosabilul a fos
„Nu operez pașaportul, operez omul”: Aureliu Bătrînac, despre inimă, responsabilitate și credință # Noi.md
Aureliu Bătrînac nu este doar un chirurg cardiovascular renumit atît în Republica Moldova, cît și peste hotare, doctor în medicină și directorul unui spital privat din capitală.În cadrul emisiunii „Wellness cu Vlada”, medicul vorbește direct și fără ocolișuri despre presiunea reală din sala de operație, emoțiile care nu dispar nici după mii de intervenții și deciziile care se iau „la secundă”,
Administrația președintelui american Donald Trump lucrează la un proiect de acord privind Groenlanda, care ar putea fi propus în viitor conducerii insulei.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, citînd The Economist.Potrivit publicației, la Washington se analizează posibilitatea încheierii unui acord de asociere liberă. Un astfel de format de cooperare prevede îmbunătățirea nivelului de
Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 6,2, a lovit marți vestul Japoniei. Autoritățile au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami.Seismul s-a produs în prefectura Shimane, situată în nord-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie.{{856354}}Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adîncime de aproximativ 10 kilometri. De asemenea,
SUA cer ca Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, să ia o serie de măsuri proamericane, pe care predecesorul său le-a refuzat, dacă dorește să evite o soartă similară.Despre acest lucru a anunțat ziarul Politico, cu referire la surse, menționînd că Donald Trump are o listă de cerințe pentru noul lider al Venezuelei, iar Delcy Rodríguez pare să fie o piesă cheie în orice strategie
Condițiile meteo din ultimele 24 de ore au afectat mai multe zone ale Republicii Moldova și au complicat circulația rutieră, anunță Poliția.Potrivit autorităților, intervențiile rapide și prezența permanentă a polițiștilor în teritoriu au redus considerabil efectele situației din trafic.{{857522}}La această oră, în mai multe regiuni persistă ceața, iar conducătorii auto sînt îndemnați la r
„Liderul venezuelean Nicolás Maduro, capturat de forțele speciale americane, se va întoarce mai devreme sau mai tîrziu în patria sa”, a declarat fiul său, Nicolás Maduro Guerra, membru al parlamentului venezuelean.„Va fi din nou printre noi, mai devreme sau mai tîrziu”, a declarat Maduro Jr. la o sesiune parlamentară.El consideră că acest lucru va fi posibil datorită unității poporului, „A
Carabinierii din Orhei au intervenit prompt pentru a sprijini un conducător auto aflat în dificultate.Incidentul a avut loc pe strada Petru Rareș, unde echipajul de carabinieri, aflat în serviciul de patrulare, a observat un automobil care nu își mai putea continua deplasarea din cauza unei defecțiuni tehnice.{{856867}}În contextul condițiilor meteo nefavorabile, oprirea vehiculului în tra
Un jaf spectaculos al unui vehicul, care transporta bani în numerar a avut loc pe o autostradă din Italia, soldat cu furtul a aproximativ 400.000 de euro de către infractori necunoscuți.Potrivit autorităților, bandiții au oprit traficul, blocînd drumul cu mașini, apoi, într-o operațiune extrem de rapidă, au atacat vehiculul.{{857548}}De asemenea, au folosit fumigene, au împrăștiat centuri
Regia „Autosalubritate” informează că, procesul de colectare, evacuare și transportare a deșeurilor municipale se desfășoară în regim obișnuit, fără întîrzieri, inclusiv în contextul condițiilor meteorologice actuale.În prezent, 44 de autospeciale și aproximativ 120 de muncitori din cadrul secției de exploatare sînt mobilizați pe teren, începînd cu ora 5:30, pentru a asigura continuitatea serv
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă în toate regiunile țării.Partea carosabilă este preponderent umedă, cu polei, pe alocuri înzăpezită. Drumarii au fost mobilizați pe tot parcursul nopții și au intervenit pe rețeaua națională, în zonele de nord, centru și sud ale țării.{{857574}}Î
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 61 933 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 17 018 traversări persoane; PTF Leușeni – 11 638 traversări persoane; PTF Sculeni – 8 908 traversări persoane; PTF Palanca – 3 880 traversări persoane; P
Grădinițele vor activa marți, în ajunul Crăciunului, conform unui program prescurtat.Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport a municipiului Chișinău, instituțiile preșcolare vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00.Autoritățile municipale precizează că, la cererea părinților care nu pot prelua copiii în intervalul stabilit, vor fi organizate grupe de serviciu, notează Noi.
Administrația de la Washington consideră că în următoarele 30 de zile nu vor avea loc noi alegeri în Venezuela.Președintele SUA, Donald Trump, a declarat acest lucru într-un interviu acordat NBC.„Mai întîi, trebuie să reconstruim țara. Nu putem organiza alegeri. Oamenii nici măcar nu vor putea vota”, a spus liderul american, răspunzînd la o întrebare despre posibilitatea organizării de ale
Trei stîlpi din în fața Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă" se află într-o stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească.Trecătorii sînt in pericol și cer intervenția urgentă a autorităților pentru a preveni producerea unui accident. Reprezentanții Regiei Transport Electric dau asigurări că situația este monitorizată, iar stîlpii sînt incluși în planul de intervenții, urmînd
Șeful Procuraturii Anticorupție: "Ne așteptăm anul acesta la o condamnare a lui Plahotniuc" # Noi.md
Dosarul de fraudă al fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, se află într-o etapă avansată de examinare în instanță, iar acuzarea își propune să obțină o finalitate pe parcursul anului 2026.Șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a declarat că acuzarea se așteaptă la o decizie de condamnare.„Au fost deja cercetate probele acuzării și în prezent se analizează probele apără
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, dar a cedat dolarului american mai mult de 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 6 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7400 lei pentru un euro (-2,72 bani) și 1
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 6 ianuarie sînt:06 ianuarie — a 6-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 359 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:24 6 Ajunul craciunului. Sf. Mc. EugeniaCe se sărbătorește în lume
În pofida condițiilor meteo specifice sezonului rece, activitatea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău se desfășoară în condiții optime, notează Noi.md.Traficul aerian decurge normal, iar infrastructura aeroportuară este complet operațională: pista de aterizare–decolare, căile de rulare, cît și platforma de parcare a aeronavelor.{{857598}}Echipele aeroportuare sînt mobilizat
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer înnorat pe întreg teritoriul țării.Pe arii extinse se prevăd precipitații slabe sub formă de lapoviță, predominant sub formă de ploaie.Sînt posibile condiții de ceață; pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla predominant din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +7...+9°C.În centru se așteaptă +3.
Ninsorile abundente din nordul Franței au provocat luni perturbări ale transporturilor și ambuteiaje-record.O alertă de cod portocaliu a fost emisă în 26 de departamente din Franța, iar în regiunea capitalei, limitele de viteză au fost reduse la 80 km/h, fiind interzise camioanele grele.{{857509}}Ambuteiajele din Île-de-France au ajuns la 900 km, depășind recordul anterior stabilit în 2018
Republica Moldova își extinde rețeaua consulară și intenționează să-și crească treptat prezența diplomatică în mai multe regiuni, pentru a îmbunătăți serviciile oferite diasporei și pentru a consolida relațiile economice.Acest lucru a fost declarat de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu pentru Moldpres, informează Noi.md.În ultimele luni, Chiș
Președintele SUA, Donald Trump, evaluează în mod realist forțele și capacitățile statului american, de aceea pune în aplicare o concepție complet nouă privind ordinea mondială.Acest punct de vedere a fost exprimat în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube al agenției de știri BELTA de către analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi.Expertul a
NASA lansează un program inovator numit „Biblioteca”, care va oferi oamenilor de știință din întreaga lume acces fără precedent la mostre de materie extraterestră — nu sub formă de materiale fizice, ci sub formă de „amprente” digitale detaliate.Proiectul presupune o analiză amănunțită a solului selenar, a prafului marțian și a meteoriților cu ajutorul spectrometrelor și microscoapelor de ultim
S.A. „Apă-Canal Chișinău” informează despre continuarea procedurii de transmitere în proprietatea publică a municipiului Chișinău a bunurilor achiziționate și/sau construite aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.Totodată, este în curs procesul de actualizare corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii.{{856307}}Operatorul precizează că demersurile urm
Criminaliștii au început să folosească mușchii ca probă botanică judiciară, comparabilă ca importanță cu amprentele digitale.Cercetările au arătat că profilul genetic și compoziția speciilor de mușchi de pe încălțămintea, îmbrăcămintea sau mijloacele de transport ale suspectului pot indica cu mare precizie locul specific al crimei sau ruta de deplasare.Mușchii, fiind atașați de substrat și
Planul de acțiuni al Consiliului Audiovizualului (CA) pentru anul 2026 este structurat pe 7 obiective și 42 de acțiuni, dintre care 10 activități sunt noi față de 2025.Obiectivele CA vor fi orientate spre: Asigurarea unei activități corecte și transparente de reglementare, completare și îmbunătățire a instrumentarului folosit, Controlul respectării prevederilor Codului serviciilor medi
Oamenii de știință au confirmat că meduza cu păr (Cyanea capillata), care trăiește în mările reci din nord, este cea mai lungă meduză și unul dintre cele mai lungi animale de pe planetă.Cu ajutorul observațiilor subacvatice și al analizei ADN-ului exemplarelor aruncate la țărm, cercetătorii au stabilit că tentaculele sale pot atinge 36 de metri lungime, ceea ce depășește lungimea celei mai mar
Odată cu apropierea Crăciunului pe stil vechi, colindele încep să răsune tot mai des, aducînd cu ele emoția și spiritul sărbătorii.La Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Făgureni, raionul Strășeni, au răsunat colinde cîntate cu suflet. O șezătoare a completat atmosfera și a transformat întîlnirea într-un adevărat prilej de întoarcere la obiceiurile de odinioară.{{856054}}Șezătoa
Într-un chihlimbar birmanez vechi de aproximativ 100 de milioane de ani, oamenii de știință au descoperit o creatură perfect conservată, care arată ca un hibrid între păianjen și scorpion.Noua specie, numită Chimerarachne yingi, are trăsături tipice păianjenilor: patru perechi de picioare, chelicere și veruci păianjen. Cu toate acestea, are și o coadă lungă segmentată, similară cu cea a scorpi
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de persoane, notgează Noi.md.În anul 2025 au fost organizate, în total, 342 de tururi ghidate. Cele mai multe dintre ele, peste 80%, au fost realizate în limba de stat. De asemenea, 41 de tururi au fost în limba engleză, iar 26 – în limba rusă.{{857066}}La 93 de vizite, au participat și deputați, care au dis
Pe insula Floreana din arhipelagul Galapagos, după aproape zece ani de eforturi susținute pentru refacerea ecosistemului, a avut loc un eveniment senzațional: oamenii de știință au redescoperit pasărea șina Galapagos.Această mică pasăre cu penaj albastru nu a mai fost întîlnită aici de aproape două secole, de cînd singurul exemplar a fost capturat de Charles Darwin. Dispariția speciei a fost a
Integrarea copiilor refugiați din Ucraina în șolile și grădinițele de la noi: Date actualizate # Noi.md
Primăria Chișinău informează că, pînă pe 05.01.2026, un număr semnificativ de copii refugiați din Ucraina sînt înscriși în sistemul educațional municipal al capitalei.Acești elevi și preșcolari beneficiază de toate serviciile educaționale oferite de școlile și grădinițele din municipiu, facilitînd astfel integrarea lor în comunitatea locală și asigurînd continuitatea procesului de învățare înt
Cablul de fibră optică care leagă Lituania și Letonia și asigură conexiunea lor la internet cu țările scandinave a fost deteriorat în Marea Baltică.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru postul de radio LRT șeful Centrului Național de Management al Crizelor (NKVC), Vilmentas Vitkauskas.{{835052}}El a menționat că avaria s-a produs în apele teritoriale ale Letoniei, „la cîți
Jurnaliștii au descoperit în Arhiva Națională a Marii Britanii documente secrete în care se menționează despre o întîlnire a serviciilor secrete militare cu obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri) în Belgia în anii '90.Un document intern al Ministerului Apărării din 1997 menționează triunghiuri negre deasupra pădurilor belgiene, numite „fenomene aeriene neidentificate” (UAP), relatează Oxu
În valea alpină Val d'Eren, nu departe de satul Euseigne, se află formațiuni geologice unice, cunoscute sub numele de Piramidele Euseigne.Aceste structuri naturale, cu o înălțime de 10 pînă la 15 metri, sînt încununate de stînci masive și reprezintă rezultatul eroziunii milenare, care a început după ultima perioadă glaciară.{{854936}}Piramidele au apărut în urmă cu aproximativ 80-10 mii de
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a vorbit în cadrul programului "High-Level Interview" China Media Group (CMG), în ajunul vizitei de stat pe care o efectuează în China, acesta fiind primul interviu de la revenirea biroului prezidențial la Casa Albastră, scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul interviului, Lee a subliniat angajamentul Seulului de a consolida relațiile sino-sud-coreene.Pr
Preşedintele Chinei Xi Jinping a avut luni, la Beijing, o întîlnire cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, aflat în vizită de stat în China, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a declarat că China și Coreea de Sud au aderat de mult timp la principiile „valorizării păcii” și „armoniei fără uniformitate”, depășind diferențele dintre sistemele sociale și ideologiile existente, pentru a obțin
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în perioada 15 ianuarie - 24 februarie 2026.Apelul de propuneri este deschis pentru grupurile de acțiune locală inc
La 88 de ani de la izbucnirea Războiului de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze, 7 Iulie 2025, Secretarul general Xi Jinping și delegația care îl însoțea au ajuns la Piața Monumentului care comemorează Ofensiva celor O sută de Regimente.Adresîndu-se tinerilor prezenți, Xi a declarat că prezența aici reprezintă o experiență spirituală, îndemnîndu-i să ducă mai departe moștenirea revoluțion
Producătorii de sosuri chili se confruntă cu dificultăți serioase din cauza efectelor schimbărilor climatice.Compania Nanyang Sauce din Singapore a fost nevoită să reducă volumul producției cu 25% în ultimul trimestru, ceea ce a dus la o deficit a produselor sale în magazine. Condițiile meteorologice extreme din regiunile în care se cultivă ardeiul iute au perturbat lanțurile de aprovizionare
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit, luni, la Marea Sală a Poporului din Beijing, cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, aflat într-o vizită oficială în China, scrie romanian.cgtn.com.În cadrul întrevederii, președintele Xi a subliniat că atît China, cît și Irlanda prețuiesc pacea și susțin deschiderea și incluziunea. De la stabilirea parteneriatului strategic reciproc avantajos
