Sângerei: Drum reparat capital, la standarde europene, cu sprijinul BERD
Radio Moldova, 6 ianuarie 2026 08:40
Drumul din centrul orașului Sângerei a fost reparat capital la standarde europene. În doi ani, a fost reabilitată partea carosabilă cu o lungime de peste șase kilometri, au fost construite trotuare și o pistă pentru bicicliști. Investiția în infrastructura modernă a fost așteptată mai bine de patru decenii de cei peste 10 mii de localnici.
• • •
Acum 10 minute
08:50
Revista presei | Dosarul de fraudă al lui Vlad Plahotniuc, în fază avansată: Procuratura Anticorupție anticipează o condamnare în 2026 # Radio Moldova
Presa națională transmite că fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni ca martor al apărării în prima ședință din acest an în dosarul „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Răsfoind presa mai aflăm că învățământul superior din R. Moldova a devenit mai atractiv atât pentru tinerii din țară, cât și pentru cei din străinătate. Instituțiile de presă transmit între timp avertismentul Poliției Naționale privind riscurile de pe șosele cauzate de ninsori.
Acum 30 minute
08:40
Drumul din centrul orașului Sângerei a fost reparat capital la standarde europene. În doi ani, a fost reabilitată partea carosabilă cu o lungime de peste șase kilometri, au fost construite trotuare și o pistă pentru bicicliști. Investiția în infrastructura modernă a fost așteptată mai bine de patru decenii de cei peste 10 mii de localnici.
Acum o oră
08:20
Șeful Procuraturii Anticorupție: Unele dosare ale lui Andronachi implică elemente internaționale # Radio Moldova
Republica Moldova a dispus mai multe comisii rogatorii, adică cereri de ajutor judiciar internațional, pentru verificarea declarațiilor și a bunurilor de peste hotare ale fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, în scopul recuperării activelor. Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1.
Acum 2 ore
07:50
Experți: Justiția, economia și reforma administrativă, pe agenda europeană a Republicii Moldova în 2026 # Radio Moldova
După alegerile decisive din anul trecut, 2026 vine cu o nouă agendă, cea a reformelor inevitabile pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Reforma justiției, cea administrativ-teritorială, relansarea economică și reintegrarea treptată a regiunii transnistrene trebuie să fie prioritare, consideră analiștii politici.
Acum 12 ore
21:40
Surpriză editorială la început de an. Poetul, scriitorul și publicistul Leo Butnaru a lansat jurnalul pe care l-a ținut pe parcursul a peste cinci decenii, între anii 1969 și 2022. Considerat unul dintre cei mai prolifici autori din spațiul românesc, acesta are în palmares sute de volume de poezie și eseuri, antologii și traduceri apreciate la nivel internațional.
21:30
Nicolas Maduro va rămâne în arest la New York și va apărea din nou în instanță pe 17 martie, a decis, pe 5 ianuarie, judecătorul Alvin Hellerstein, care a prezidat audierea sa la New York, informează AFP, preluată de Agerpres.
21:30
Absolvenții Universității de Medicină se lasă tot mai greu convinși să aleagă un post de muncă într-un spital raional sau într-un centru al medicilor de familie de la sat. Indemnizația unică oferită de stat pare să nu-i motiveze. Așa că statul a decis să o dubleze, de la 120 de mii de lei la 250 de mii. Noile plăți vor intra în vigoare din 2027. Până atunci, tinerii care fac naveta într-un spital raional ne povestesc de ce aceste plăți nu sunt suficiente și cu ce provocări se confruntă.
21:20
CFR-ul rus cere miliarde din buget și vinde un zgârie-nori în Moscova. Ce se știe despre problemele feroviarilor # Radio Moldova
Căile Ferate Ruse (RJD), monopolist în transportul de marfă și pasageri din Rusia, au cerut statului, la sfârșitul anului 2025, ajutor din buget în valoare de 200 de miliarde de ruble (peste 2 miliarde de dolari). Potrivit Reuters, monopolul de stat s-a adresat guvernului pentru a acoperi deficitul de numerar în activitatea operațională, transmite CurrentTime.
20:40
Procuratura Anticorupție raportează rezultate-record în 2025: confiscări și amenzi de 365 de milioane de lei # Radio Moldova
Confiscările și amenzile aplicate în anul 2025 în dosarele gestionate de Procuratura Anticorupție (PA) au depășit 365 de milioane de lei. Procurorul-șef al instituției, Marcel Dumbravan, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, că suma depășește cu 400% valoarea celei din 2024.
20:20
Performanță medicală în capitală: trei transplanturi de rinichi și două de ficat în 48 de ore # Radio Moldova
Cinci persoane au primit o a doua șansă la viață. Într-un interval de 48 de ore, medicii Spitalului Republican „Timofei Moșneaga” din capitală au efectuat cinci intervenții chirurgicale complicate: trei transplanturi renale și două de ficat. Recordul a fost bătut acum câteva săptămâni, iar acum, pacienții sunt monitorizați de doctori. Aceștia sunt bine și încep a se obișnui cu o viață normală, fără tratamente lungi și istovitoare.
Acum 24 ore
19:40
Guvernul Rusiei trebuie să asigure, în anul 2026, o „creștere semnificativă” a gradului de colectare a impozitelor. Această sarcină a fost trasată de președintele Vladimir Putin în urma ședinței din decembrie a Consiliului pentru dezvoltare strategică și proiecte naționale, scrie publicația The Moscow Times.
19:40
Dosarul de fraudă al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc se află într-o etapă avansată de examinare în instanță, iar acuzarea își propune să obțină o finalitate pe parcursul anului 2026. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a declarat că acuzarea se așteaptă la o decizie de condamnare.
18:50
Consumatorii vor afla dacă vor plăti mai puțin pentru gazele naturale până la finele lunii ianuarie # Radio Moldova
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către Alexei Taran, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce autoritățile au vorbit, în ultimele luni, despre existența unor premise privind micșorarea tarifelor.
18:50
Micuți care își doresc o familie: numărul de copii aflați în centrele de plasament din Chișinău care așteaptă să fie adoptați # Radio Moldova
Zeci de copii din centrele de plasament din capitală privesc zilnic spre poartă așteptând ca cineva să-i „aleagă”, să-i ia de mână și să le ofere o familie adevărată. La începutul anului 2026, în capitală erau 85 de copii cu statut adoptabil, potrivit Primăriei Chișinău.
18:40
Freelancerii salută noua lege, dar cer impozite mai mici: 10% pentru veniturile de până la 100.000 de euro # Radio Moldova
Persoanele care desfășoară activitate economică independentă salută noua „lege a freelancerilor”, aplicată din 1 ianuarie 2026, însă spun că pragul veniturilor anuale pentru care se aplică impozitul unic de 15% este prea mic și ar trebui să crească. De această părere este și Traian Ciobanu, specialist IT care lucrează pe cont propriu.
17:50
Oportunitate pentru cetățenii care au adus mașini de peste hotare și le-au vândut la piese: Pot scăpa de obligații plătind la vamă # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova care au importat mașini cu numere străine și fie le-au distrus, fie le-au vândut la piese pot încheia regimul vamal al admiterii temporare dacă achită 40.000 de lei la vamă. La această sumă se vor adăuga și amenzile pentru depășirea termenului prevăzut de legislație.
17:30
Internazionale Milano, noul lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Internazionale Milano a revenit pe primul loc în clasamentul Seriei A. „Nerazzurrii" au învins fără mari probleme pe FC Bologna cu scorul de 3:1 în cea de-a 18-a etapă a competiției. Interul a deschis scorul pe Stadio Giuseppe Meazza în minutul 39, prin polonezul Piotr Zieliński, iar apoi și-a dublat avantajul imediat după pauză prin argentinianul Lautaro Martínez, care a înscris al 10-lea său gol al sezonului în campionat și al 125-lea în Serie A.
17:20
Guvernul Elveției a înghețat activele care aparțin lui Nicolas Maduro și „altor persoane asociate cu acesta”. Decizia intră în vigoare imediat și va fi aplicată timp de patru ani, până la noi dispoziții, transmite BBC News.
17:10
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere, relatează Digi24.ro.
16:30
Italia și SUA, în topul destinațiilor pentru tinerii din regiunea transnistreană care solicită apostilarea diplomelor # Radio Moldova
Peste 650 de diplome de studii de model neutru, deținute de tineri din regiunea transnistreană, au fost apostilate de autoritățile Republicii Moldova în ultimii opt ani, iar principalele destinații pentru continuarea studiilor sunt statele Uniunii Europene, în topul preferințelor fiind Italia și Statele Unite ale Americii.
16:20
Ministrul german de Externe: „Danemarca este membră a NATO și Groenlanda va fi subiect al apărării NATO” # Radio Moldova
Groenlanda aparține Danemarcei, iar NATO ar putea discuta despre consolidarea protecției sale, dacă va fi nevoie, a afirmat luni, 5 ianuarie, ministrul de Externe german, Johann Wadephul, transmite Reuters.
15:50
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu R. Moldova # Radio Moldova
România a lansat licitația pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8, care va ajunge până la frontiera cu Republica Moldova, marcând începutul primilor kilometri de autostradă pe teritoriul țării noastre. Proiectul strategic, finanțat din fonduri europene prin instrumentul SAFE, include și lucrări în valoare de aproximativ 64 milioane de euro, acoperite integral de partea română.
15:40
Drumuri cu polei și ghețuș, precum și ceață cu vizibilitate de până la 200 de metri, inclusiv de Crăciun pe stil vechi. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis două avertismente, iar șoferii sunt îndemnați să fie extrem de prudenți la drum.
15:30
Meciuri dramatice în Premier League: Manchester City și FC Liverpool au ratat printre degete victoriile în etapa a 20-a # Radio Moldova
Meciuri dramatice în etapa a 20-a a primei divizii engleze de fotbal. Manchester City și FC Liverpool au scăpat printre degete victoriile în două partide extrem de disputate. În derby-ul rundei a 20-a, Manchester City și Chelsea Londra au remizat cu scorul de 1:1. „Citadinii” au deschis scorul în minutul 42 prin olandezul Tijjani Reijnders, însă „aristocrații” au restabilit egalitatea pe final de meci, în cel de-al patrulea minut al timpului adițional.
15:20
Micuți care își doresc o familie: Numărul copiilor aflați în centrele de plasament din Chișinău care așteaptă să fie adoptați # Radio Moldova
Zeci de copii din centrele de plasament din capitală privesc zilnic spre poartă așteptând ca cineva să-i „aleagă", să-i ia de mână și să le ofere o familie adevărată. La începutul anului 2026, în capitală erau 85 de copii cu statut adoptabil, potrivit Primăriei Chișinău.
14:50
Consumatorii vor afla dacă vor plăti mai puțin pentru la gazele naturale până la finele lunii ianuarie # Radio Moldova
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către Alexei Taran, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce autoritățile au vorbit, în ultimele luni, despre existența unor premise privind micșorarea tarifelor.
14:30
Aproape doi ani de închisoare pentru fraudă pe WhatsApp: condamnatul – un tânăr care se află deja după gratii # Radio Moldova
A folosit o identitate falsă pe aplicația „WhatsApp” și a convins, prin înșelăciune, un bărbat să-i transfere peste 10 mii de lei. Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru escrocherie, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău.
14:30
Trump nu renunță la ideea de a anexa Groenlanda: „Să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile” # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump și-a reafirmat dorința ca Groenlanda să fie americană, după ce premierul danez Mette Frederiksen a cerut Statelor Unite în weekend „să-și înceteze amenințările” cu anexarea, relatează AFP.
14:10
Curtea Supremă a Rusiei: cel mai mare număr de condamnări pe viață din ultimele două decenii # Radio Moldova
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, instanțele din Rusia au pronunțat 100 de condamnări la detenție pe viață, relatează agenția TASS, cu referire la serviciul de presă al Curții Supreme.
14:00
Manchester United a rămas fără antrenor chiar în primele zile ale anului! Portughezul Ruben Amorim a fost demis # Radio Moldova
Antrenorul portughez Ruben Amorim a fost dat afară de la Manchester United în urma rezultatelor sub așteptări din acest sezon. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului. În ultimele 7 partide, echipa a obținut doar două victorii și este abia pe locul 6 în clasamentul primei divizii engleze de fotbal.
13:50
Rețetele compensate pot fi valorificate mai simplu la farmacie, prin sistemul „eRețeta” # Radio Moldova
Procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate devine mai rapid și mai sigur pentru medici și pacienți. Sistemul informațional „eRețeta” pentru rețetele digitale a fost completat cu 14 funcționalități noi.
13:30
Extremele lunii ianuarie în Republica Moldova: -35,5°C și +18,4°C, înregistrări istorice # Radio Moldova
Luna ianuarie rămâne cea mai rece perioadă a anului în Republica Moldova, cu temperaturi medii negative, episoade frecvente de ger, precipitații moderate și riscuri climatice semnificative pentru agricultură, arată analiza climatică și agroclimatică publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Datele multianuale indică atât extreme termice istorice, cât și condiții meteorologice care pot afecta culturile de toamnă, plantațiile pomicole și vița-de-vie.
13:20
Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), în special la achizițiile de energie electrică și gaze naturale, va fi completată într-un format simplificat începând cu anul 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), scopul noilor reguli este de a clarifica aplicarea taxării inverse și de a reduce neclaritățile pentru contribuabili.
13:00
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începând de miercuri, 7 ianuarie, și până la finele săptămânii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.
13:00
Marocul și Camerunul s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal # Radio Moldova
Marocul și Camerunul s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. Cele două se vor întâlni între ele pentru un loc în careul de ași, iar partida se va disputa pe 9 ianuarie, la Rabat. În cel de-al treilea meci din optimile de finală, disputat la Rabat, echipa Marocului a învins-o cu 1:0 pe cea a Tanzaniei. „Leii din Atlas” au dominat copios în căutarea golului și, în cele din urmă, și-au atins obiectivul în minutul 64.
12:50
Marocul și Camerunul s-au calificar în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal # Radio Moldova
Marocul și Camerunul s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. Cele două se vor întâlni între ele pentru un loc în careul de ași, iar partida se va disputa pe 9 ianuarie, la Rabat. În cel de-al treilea meci din optimile de finală, disputat la Rabat, echipa Marocului a învins-o cu 1:0 pe cea a Tanzaniei. „Leii din Atlas" au dominat copios în căutarea golului și, în cele din urmă, și-au atins obiectivul în minutul 64.
12:50
O nouă ședință de judecată în dosarul Plahotniuc: Iurie Leancă, audiat de judecători # Radio Moldova
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul care îl vizează pe fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, acuzat de acuzat de implicare în „jaful bancar” prin crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.
12:40
R. Moldova a procurat energie electrică în volum de 458.150 de MWh pentru a asigura consumul din luna decembrie 2025. Cea mai mare cantitate de energie a provenit din importuri - 65.46%.
12:30
Aproape doi ani de închisoare pentru fraudă pe WhatsApp: condamnatul – un tânăr care deja se află după gratii # Radio Moldova
Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la închisoare pentru escrocherie, după ce, folosind o identitate falsă pe aplicația „WhatsApp”, a determinat prin înșelăciune un bărbat să-i transfere peste 10 mii de lei. Sentința a fost pronunțată de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău.
12:20
Real Madrid a început în forță noul an! „Los Blancos” au învins Real Betis cu 5-1, iar Gonzalo Garcia a realizat hat-trick-ul # Radio Moldova
„Los Blancos” au obținut o victorie categorică, pe teren propriu, în fața formației Betis Sevilla cu scorul de 5:1. În lipsa lui Kylian Mbappe, care s-a accidentat la genunchiul drept și va lipsi 3 săptămâni, Real Madrid a marcat primul gol al meciului cu Betis prin Gonzalo Garcia. Apoi, tot atacantul titularizat în locul lui Mbappe a dublat avantajul echipei sale în minutul 50.
12:10
În urma incendiului izbucnit în noaptea de Revelion în barul „Le Constellation”, situat în stațiunea montană elvețiană Crans-Montana, au murit 40 de persoane. Vârsta victimelor este cuprinsă între 14 și 39 de ani, iar 15 dintre cei decedați aveau sub 18 ani, relatează BBC News.
12:10
Deficit de medici în R. Moldova: Autoritățile caută soluții pentru a convinge tinerii specialiști să rămână în sistem # Radio Moldova
Instituțiile medicale din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de medici la mai multe specializări. În prezent, deficitul de medici de familie depășește cifra de 250, al specialiștilor în terapie intensivă - de peste o sută, în timp ce în chirurgia generală sunt disponibile 53 de locuri vacante.
11:40
Ilan Șor, cercetat în noi cauze penale, inclusiv pentru finanțarea ilicită a partidelor politice # Radio Moldova
Condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, fugarul Ilan Șor este vizat în noi cauze penale de amploare ce vizează curățarea sistemului politic de finanțări obscure. Precizările au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, în exclusivitate pentru Moldova 1.
11:30
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasili Maliuk, a acceptat să-și depună demisia după o serie de negocieri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite Astra cu referire la publicația „Ukrainska Pravda”, care citează surse familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.
11:10
Impozitare simplificată pentru freelancerii din R. Moldova: regimul fiscal se aplică pentru 40 de activități # Radio Moldova
„Legea freelancerilor”, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, introduce un regim de impozitare simplificat pentru persoanele fizice care desfășoară activitate economică independentă, acoperind un total de 40 de tipuri de activități.
11:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu crede afirmațiile Moscovei despre o presupusă tentativă a Forțelor Armate ale Ucrainei de a ataca reședința președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, din regiunea Novgorod, la sfârșitul lunii decembrie. Liderul american a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii, la bordul avionului prezidențial, duminică, 4 ianuarie. Trump, a menționat că anterior a condamnat o posibilă „atacare” asupra reședinței lui Vladimir Putin de la Valdai, deoarece „la acel moment nimeni nu știa nimic”, relatează DW.
11:10
Rușii au lansat, în noaptea de 5 ianuarie, un nou atac asupra Kievului, soldat cu distrugeri și cel puțin o persoană decedată, iar autoritățile raportează mai multe victime și daune în clădiri civile, inclusiv într-un spital din raionul Obolon al capitalei ucrainene.
10:50
Revista presei internaționale | Capturarea lui Maduro de către SUA zguduie scena geopolitică globală # Radio Moldova
Presa internațională comentează pe larg impactul operațiunii militare americane în Venezuela, în timpul căreia a fost capturat președintele autoritar al țării, Nicolas Maduro. Mai multe publicații scot în evidență reacțiile internaționale apărute după operațiunea americană și fac pronosticuri privind modul în care pot evolua evenimentele geopolitice globale.
10:40
Lapoviță și temperaturi de până la minus 3 grade Celsius, de Crăciunul pe stil vechi # Radio Moldova
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începând de miercuri, 7 ianuarie, și până la finele săptămânii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.
10:30
Riscuri de securitate în Iran: Ambasada R. Moldova îndeamnă cetățenii să evite călătoriile în acest stat # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite orice deplasare în Republica Islamică Iran, pe fondul intensificării tensiunilor interne și al persistenței riscurilor de securitate din regiune.
