LIVE TEXT/ Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să fie reale, nu doar vorbe, afirmă Lituania. Război în Ucraina, ziua 1412

Poliția Națională informează că în mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor de vehicule să fie atenți la drum. „Recomandăm șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță...