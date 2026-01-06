Din cauza gheții, o mașină a alunecat înapoi și s-a oprit într-un gard, la Durlești

12:40

Un bărbat a transferat peste 10.000 de lei unui escroc care l-a contactat de pe WhatsApp. Individul, fiind în detenție, a creat un cont cu identitatea falsă a nașei victimei. Tânărul care a pus schema la cale are 24 de ani. În decembrie 2024, acesta a recurs la furt de identitate și invocând o urgență