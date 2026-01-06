Cursul valutar BNM pentru 6 ianuarie
Noi.md, 6 ianuarie 2026 08:00
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, dar a cedat dolarului american mai mult de 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 6 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7400 lei pentru un euro (-2,72 bani) și 1
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
08:30
Trei stîlpi din în fața Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă" se află într-o stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească.Trecătorii sînt in pericol și cer intervenția urgentă a autorităților pentru a preveni producerea unui accident. Reprezentanții Regiei Transport Electric dau asigurări că situația este monitorizată, iar stîlpii sînt incluși în planul de intervenții, urmînd
08:30
Șeful Procuraturii Anticorupție: "Ne așteptăm anul acesta la o condamnare a lui Plahotniuc" # Noi.md
Dosarul de fraudă al fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, se află într-o etapă avansată de examinare în instanță, iar acuzarea își propune să obțină o finalitate pe parcursul anului 2026.Șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a declarat că acuzarea se așteaptă la o decizie de condamnare.„Au fost deja cercetate probele acuzării și în prezent se analizează probele apără
Acum o oră
08:00
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, dar a cedat dolarului american mai mult de 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 6 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7400 lei pentru un euro (-2,72 bani) și 1
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 6 ianuarie sînt:06 ianuarie — a 6-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 359 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:24 6 Ajunul craciunului. Sf. Mc. EugeniaCe se sărbătorește în lume
08:00
În pofida condițiilor meteo specifice sezonului rece, activitatea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău se desfășoară în condiții optime, notează Noi.md.Traficul aerian decurge normal, iar infrastructura aeroportuară este complet operațională: pista de aterizare–decolare, căile de rulare, cît și platforma de parcare a aeronavelor.{{857598}}Echipele aeroportuare sînt mobilizat
Acum 2 ore
07:30
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer înnorat pe întreg teritoriul țării.Pe arii extinse se prevăd precipitații slabe sub formă de lapoviță, predominant sub formă de ploaie.Sînt posibile condiții de ceață; pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla predominant din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +7...+9°C.În centru se așteaptă +3.
07:30
Ninsorile abundente din nordul Franței au provocat luni perturbări ale transporturilor și ambuteiaje-record.O alertă de cod portocaliu a fost emisă în 26 de departamente din Franța, iar în regiunea capitalei, limitele de viteză au fost reduse la 80 km/h, fiind interzise camioanele grele.{{857509}}Ambuteiajele din Île-de-France au ajuns la 900 km, depășind recordul anterior stabilit în 2018
07:00
Republica Moldova își extinde rețeaua consulară și intenționează să-și crească treptat prezența diplomatică în mai multe regiuni, pentru a îmbunătăți serviciile oferite diasporei și pentru a consolida relațiile economice.Acest lucru a fost declarat de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu pentru Moldpres, informează Noi.md.În ultimele luni, Chiș
Acum 4 ore
06:30
Președintele SUA, Donald Trump, evaluează în mod realist forțele și capacitățile statului american, de aceea pune în aplicare o concepție complet nouă privind ordinea mondială.Acest punct de vedere a fost exprimat în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube al agenției de știri BELTA de către analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi.Expertul a
06:00
NASA lansează un program inovator numit „Biblioteca”, care va oferi oamenilor de știință din întreaga lume acces fără precedent la mostre de materie extraterestră — nu sub formă de materiale fizice, ci sub formă de „amprente” digitale detaliate.Proiectul presupune o analiză amănunțită a solului selenar, a prafului marțian și a meteoriților cu ajutorul spectrometrelor și microscoapelor de ultim
05:30
S.A. „Apă-Canal Chișinău” informează despre continuarea procedurii de transmitere în proprietatea publică a municipiului Chișinău a bunurilor achiziționate și/sau construite aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.Totodată, este în curs procesul de actualizare corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii.{{856307}}Operatorul precizează că demersurile urm
05:00
Criminaliștii au început să folosească mușchii ca probă botanică judiciară, comparabilă ca importanță cu amprentele digitale.Cercetările au arătat că profilul genetic și compoziția speciilor de mușchi de pe încălțămintea, îmbrăcămintea sau mijloacele de transport ale suspectului pot indica cu mare precizie locul specific al crimei sau ruta de deplasare.Mușchii, fiind atașați de substrat și
Acum 6 ore
04:30
Planul de acțiuni al Consiliului Audiovizualului (CA) pentru anul 2026 este structurat pe 7 obiective și 42 de acțiuni, dintre care 10 activități sunt noi față de 2025.Obiectivele CA vor fi orientate spre: Asigurarea unei activități corecte și transparente de reglementare, completare și îmbunătățire a instrumentarului folosit, Controlul respectării prevederilor Codului serviciilor medi
04:00
Oamenii de știință au confirmat că meduza cu păr (Cyanea capillata), care trăiește în mările reci din nord, este cea mai lungă meduză și unul dintre cele mai lungi animale de pe planetă.Cu ajutorul observațiilor subacvatice și al analizei ADN-ului exemplarelor aruncate la țărm, cercetătorii au stabilit că tentaculele sale pot atinge 36 de metri lungime, ceea ce depășește lungimea celei mai mar
03:30
Odată cu apropierea Crăciunului pe stil vechi, colindele încep să răsune tot mai des, aducînd cu ele emoția și spiritul sărbătorii.La Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Făgureni, raionul Strășeni, au răsunat colinde cîntate cu suflet. O șezătoare a completat atmosfera și a transformat întîlnirea într-un adevărat prilej de întoarcere la obiceiurile de odinioară.{{856054}}Șezătoa
03:00
Într-un chihlimbar birmanez vechi de aproximativ 100 de milioane de ani, oamenii de știință au descoperit o creatură perfect conservată, care arată ca un hibrid între păianjen și scorpion.Noua specie, numită Chimerarachne yingi, are trăsături tipice păianjenilor: patru perechi de picioare, chelicere și veruci păianjen. Cu toate acestea, are și o coadă lungă segmentată, similară cu cea a scorpi
Acum 8 ore
02:30
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de persoane, notgează Noi.md.În anul 2025 au fost organizate, în total, 342 de tururi ghidate. Cele mai multe dintre ele, peste 80%, au fost realizate în limba de stat. De asemenea, 41 de tururi au fost în limba engleză, iar 26 – în limba rusă.{{857066}}La 93 de vizite, au participat și deputați, care au dis
02:00
Pe insula Floreana din arhipelagul Galapagos, după aproape zece ani de eforturi susținute pentru refacerea ecosistemului, a avut loc un eveniment senzațional: oamenii de știință au redescoperit pasărea șina Galapagos.Această mică pasăre cu penaj albastru nu a mai fost întîlnită aici de aproape două secole, de cînd singurul exemplar a fost capturat de Charles Darwin. Dispariția speciei a fost a
01:30
Integrarea copiilor refugiați din Ucraina în șolile și grădinițele de la noi: Date actualizate # Noi.md
Primăria Chișinău informează că, pînă pe 05.01.2026, un număr semnificativ de copii refugiați din Ucraina sînt înscriși în sistemul educațional municipal al capitalei.Acești elevi și preșcolari beneficiază de toate serviciile educaționale oferite de școlile și grădinițele din municipiu, facilitînd astfel integrarea lor în comunitatea locală și asigurînd continuitatea procesului de învățare înt
01:00
Cablul de fibră optică care leagă Lituania și Letonia și asigură conexiunea lor la internet cu țările scandinave a fost deteriorat în Marea Baltică.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru postul de radio LRT șeful Centrului Național de Management al Crizelor (NKVC), Vilmentas Vitkauskas.{{835052}}El a menționat că avaria s-a produs în apele teritoriale ale Letoniei, „la cîți
Acum 12 ore
00:30
Jurnaliștii au descoperit în Arhiva Națională a Marii Britanii documente secrete în care se menționează despre o întîlnire a serviciilor secrete militare cu obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri) în Belgia în anii '90.Un document intern al Ministerului Apărării din 1997 menționează triunghiuri negre deasupra pădurilor belgiene, numite „fenomene aeriene neidentificate” (UAP), relatează Oxu
00:00
În valea alpină Val d'Eren, nu departe de satul Euseigne, se află formațiuni geologice unice, cunoscute sub numele de Piramidele Euseigne.Aceste structuri naturale, cu o înălțime de 10 pînă la 15 metri, sînt încununate de stînci masive și reprezintă rezultatul eroziunii milenare, care a început după ultima perioadă glaciară.{{854936}}Piramidele au apărut în urmă cu aproximativ 80-10 mii de
00:00
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a vorbit în cadrul programului "High-Level Interview" China Media Group (CMG), în ajunul vizitei de stat pe care o efectuează în China, acesta fiind primul interviu de la revenirea biroului prezidențial la Casa Albastră, scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul interviului, Lee a subliniat angajamentul Seulului de a consolida relațiile sino-sud-coreene.Pr
5 ianuarie 2026
23:30
Preşedintele Chinei Xi Jinping a avut luni, la Beijing, o întîlnire cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, aflat în vizită de stat în China, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a declarat că China și Coreea de Sud au aderat de mult timp la principiile „valorizării păcii” și „armoniei fără uniformitate”, depășind diferențele dintre sistemele sociale și ideologiile existente, pentru a obțin
23:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în perioada 15 ianuarie - 24 februarie 2026.Apelul de propuneri este deschis pentru grupurile de acțiune locală inc
23:30
La 88 de ani de la izbucnirea Războiului de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze, 7 Iulie 2025, Secretarul general Xi Jinping și delegația care îl însoțea au ajuns la Piața Monumentului care comemorează Ofensiva celor O sută de Regimente.Adresîndu-se tinerilor prezenți, Xi a declarat că prezența aici reprezintă o experiență spirituală, îndemnîndu-i să ducă mai departe moștenirea revoluțion
23:00
Producătorii de sosuri chili se confruntă cu dificultăți serioase din cauza efectelor schimbărilor climatice.Compania Nanyang Sauce din Singapore a fost nevoită să reducă volumul producției cu 25% în ultimul trimestru, ceea ce a dus la o deficit a produselor sale în magazine. Condițiile meteorologice extreme din regiunile în care se cultivă ardeiul iute au perturbat lanțurile de aprovizionare
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit, luni, la Marea Sală a Poporului din Beijing, cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, aflat într-o vizită oficială în China, scrie romanian.cgtn.com.În cadrul întrevederii, președintele Xi a subliniat că atît China, cît și Irlanda prețuiesc pacea și susțin deschiderea și incluziunea. De la stabilirea parteneriatului strategic reciproc avantajos
22:30
Primăria Chișinău anunță organizarea unui spectacol festiv, care va avea loc pe 6 ianuarie, începînd cu ora 19:00, în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”.Evenimentul este dedicat promovării tradițiilor și colindelor de Crăciun, care aduc împreună comunitatea și valorile sărbătorilor de iarnă.{{856045}}Programul serii (19:00–22:00) prevede un concert folcloric de colinde și
22:00
Un studiu global privind conținutul de plastic din atmosferă, publicat în Scientific Reports, a arătat că particulele provenite de la anvelopele uzate ale autovehiculelor sînt principala sursă de poluare cu nanoplastic în Alpi.Analiza probelor colectate din 14 locuri din Alpii francezi, elvețieni și italieni a evidențiat prezența particulelor de nanoplastice în cinci dintre acestea.{{85512
21:30
Poliția a descoperit primul indiciu în ancheta privind jaful băncii Sparkasse din Gelsenkirchen. Acesta este considerat unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.Potrivit agenției dpa, luni, 5 ianuarie, anchetatorii au reușit să găsească plăcuțele de înmatriculare care, după toate aparențele, aparțineau mașinii infractorilor.Potrivit informațiilor jurnaliștilor, plăcuțele de î
21:30
Pe timp de noapte, în pădurile din extravilanul localității Nihoreni, raionul Rîșcani, inspectorii de mediu au descoperit un caz de defrișare ilegală, în urma unei razii comune desfășurate împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani.Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, un bărbat a fost surprins în flagrant în timp ce tăia mai mulți arbori de salcîm într-
21:00
Pe parcursul a aproape 8 ani (28 martie 2018-31 decembrie 2025), autoritățile naționale competente au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de diplome de model neutru ale căror posesori sînt tineri din regiunea transnistreană.Procedura de apostilare nu semnifică recunoașterea statutului unei diplome, ci constituie o formalitate administrativă prin care se confirmă autenticitatea semnături
21:00
Fundația pentru protecția mediului din India, condusă de activistul de mediu Arun Krishnamurthy, implementează un proiect de amploare privind restaurarea vechilor fîntîni în trepte — baoli.Aceste construcții arhitecturale au servit de-a lungul secolelor ca surse de apă în regiunile aride ale țării, însă în ultimele decenii multe dintre ele s-au transformat în gropi de gunoi abandonate.{{85
20:30
Nicolás Maduro a fost adus astăzi într-o sală de judecată din New York. El a vorbit în spaniolă și a folosit un interpret.Instanța l-a acuzat de patru capete de acuzare, inclusiv trafic de droguri și arme. {{857474}}El a pledat nevinovat și a declarat instanței: „Sînt un om decent, sînt încă președintele țării mele, Venezuela”. Soția sa, Cilia Flores, și-a subliniat, de asemenea, nevinovăț
20:30
O persoană a fost arestată după un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din statul Ohio, relatează luni CNN.O persoană este în arest și o anchetă este în curs de desfășurare în urma unui incident la reședința din Ohio a vicepreședintelui JD Vance, potrivit unei surse federale din domeniul aplicării legii. informează Noi.md cu referire la Agerpres.{{857429}} Potrivit of
20:30
Presa transnistreană relatează că drumul de centură din Grigoriopol este închis temporar din cauza vremii nefavorabile.Tot traficul va fi deviat prin oraș. Șoferii sînt sfătuiți să își planifice traseul în avans, să anticipeze potențialele aglomerații și să respecte regulile de circulație.De asemenea, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, următoarele tronsoane ale autostrăzii T
20:30
Primăria Chișinău, împreună cu Î.M. Regia „Autosalubritate”, informează locuitorii capitalei că brazii folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie depozitați în containerele pentru deșeuri menajere.Pentru o colectare corectă, arborii urmează să fie lăsați lîngă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați de echipele operatorului municipal de salubrizare.{{855620}
20:00
O ursoaică polară din Arctica a uimit comunitatea științifică după ce a fost observată îngrijind doi pui de vîrste similare, unul dintre ei fiind adoptat, într-un caz extrem de rar documentat de cercetători canadieni care monitorizează specia de aproape o jumătate de secol.Oamenii de știință din Canada au documentat un caz rar de urs polar femelă care a adoptat un pui, arătînd un „comportament
20:00
Un antreprenor japonez specializat în sushi a plătit luni suma-record de 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș, la o licitație anuală prestigioasă de Anul Nou desfășurată la principala piață de pește din Tokyo, depășind recordul anterior.Lanțul de restaurante de sushi al autointitulatului „Rege al Tonului”, Kiyoshi Kimura, a plătit cel mai mare preț pentru peștele de 243 de kilograme
Acum 24 ore
19:30
Începînd cu 1 ianuarie 2026, soțul supraviețuitor are statutul de moștenitor de clasa I, beneficiind de drepturi egale cu copiii și părinții defunctului.Codul civil modificat îi permite, pe lîngă cota succesorală, să primească mobilierul și obiectele de uz casnic din locuința comună, necesare pentru menținerea gospodăriei.{{854452}}Anterior, soțul supraviețuitor nu era recunoscut automat c
19:30
Unul dintre cele mai valoroase situri medievale dintre Prut și Nistru, Costești–Gîrlea, oferă noi indicii despre viața și meșteșugurile din secolul XIV, anunță Agenția Națională Arheologică.Ansamblul din raionul Ialoveni este atribuit perioadei dominației Hoardei de Aur și cuprinde o așezare urbană de mari dimensiuni, două fortificații de pămînt și două zone funerare cu morminte de înhumație.
19:00
Comisia Europeană a numit aderarea la UE drept principala garanție de securitate pentru Ucraina # Noi.md
Principala garanție de securitate pentru Kiev din partea Uniunii Europene ca uniune este perspectiva aderării Ucrainei la UE.Despre acest lucru a declarat Paula Pinho, purtătorul de cuvînt al Comisiei Europene, în răspunsul la întrebarea unui corespondent al „Европейская правда”.La Bruxelles, viitoarea aderare a Ucrainei la UE este considerată principala garanție de securitate pe care Uniu
19:00
Toate persoanele care și-au pierdut viața în incendiul din stațiunea Crans-Montana din Elveția, în timpul sărbătorilor de Anul Nou, au fost identificate. Anunțul a fost făcut duminică de poliția elvețiană, potrivit Deutsche Welle.26 dintre victime aveau sub 18 ani, iar alte două persoane care și-au pierdut viața în incendiu aveau doar 14 ani, au mai spus oficialii, menționează sursa citată,, i
19:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat treisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost înregistrate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 4 cazuri; PTF „Sculeni” – 1 caz; PT
18:30
Circulația pe șoseaua Balcani din Chișinău este îngreunată din cauza unui accident rutier în care a fost implicat un camion: vehiculul a derapat în șanț și a blocat parțial carosabilul.Pe tronsonul respectiv s-au format ambuteiaje lungi, șoferii semnalînd întîrzieri semnificative, informează Noi.md, citînd canalul Инцидент Молдова.Șoferilor li se recomandă să aleagă, pe cît posibil, rute d
18:30
Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester United au anunţat oficial, în cursul zilei de luni, despărţirea de antrenorul portughez Ruben Amorim, tehnician în vârstă de 41 de ani.Amorim a rezistat pe banca lui Manchester United doar ceva mai mult de un an. Oficialii clubului englez au decis că este nevoie de o schimbare la echipă, fiind nemulţumiţi de parcursul inconstant al echipei sub coman
18:30
Pe parcursul zilelor de weekend, “Spații Verzi” și IMSL Ciocana , au desfășurat acțiuni de întreținere și salubrizare a teritoriului sectorului, atît pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale, cît și pentru menținerea curățeniei în spațiile publice.Lucrările executate au inclus răspîndirea materialului antiderapant pe trotuare, deszăpezirea suprafețelor pietonale, precum și salubrizar
18:30
Mai multe aeroporturi din Regatul Unit au fost afectate luni, 5 ianuarie 2026, de ninsori abundente și viscol, ceea ce a dus la anularea sau întîrzierea zborurilor, potrivit Sky News.Aeroportul John Lennon din Liverpool și alte aeroporturi importante, precum London Heathrow, Manchester, Bristol și Edinburgh, au înregistrat întîrzieri semnificative și anulări de zboruri, afectînd companii aerie
18:30
Poliția informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării, au fost deja raportate cazuri de derapare și inversare a mijloacelor de transport.Pentru siguranța tuturor, Poliția recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.