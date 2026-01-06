Rețete tradiționale de Crăciun

Oficial.md, 6 ianuarie 2026 07:10

An de an, meniul de Crăciun primește îmbunătățiri. În funcție de buget, de gusturile celor..

Acum 15 minute
07:10
Acum 24 ore
16:30
161 de arbori tăiați ilegal – depistați la Criuleni Oficial.md
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui..
16:30
MEC lansează concursul „Capitala Sportului – 2026” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului..
15:30
BPR: 655 diplome de model neutru – apostilate de autoritățile Republicii Moldova în ultimii 8 ani Oficial.md
Pe parcursul a aproape 8 ani (28 martie 2018-31 decembrie 2025), în conformitate cu prevederile..
15:10
Pavel Voicu – ales președinte interimar al OT a PSRM Bălți Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a participat, la Bălți, la ședința de lucru a Consiliului organizației..
15:10
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii Oficial.md
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu..
14:50
Secretara generală adjunctă a Ministerului Finanțelor a fost prezentată echipei Oficial.md
Noua secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, Lidia Ababii, a fost prezentată astăzi echipei ministerului..
14:40
Cod Galben de polei, ghețuș și ceață Oficial.md
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 05 ianuarie, ora 14:00, – 06 ianuarie, ora..
13:20
Alexandr Stoianoglo știe de unde statul poate obține bani: Cadourile de stat – nu la muzeu, ci la licitație Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, deputat al fracțiunii „Alternativa”, spune că, atunci când statul caută bani, de obicei..
13:20
Și-a falsificat identitatea pe „WhatsApp” și a înșelat un bărbat de bani Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în..
12:40
Retrospectiva 2025. Fotbal pe plajă, Socca și Futsal Oficial.md
Anul 2025 a reprezentat un moment important pentru dezvoltarea ramurilor alternative ale fotbalului în Republica..
11:50
Parlamentul a fost vizitat de circa 13 500 persoane în 2025 Oficial.md
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de..
11:40
Spectacol de Crăciun în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” Oficial.md
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei, pe 6 ianuarie, ora 19:00, în Scuarul Catedralei..
11:00
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente” a fost modernizat Oficial.md
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii..
11:00
Guvernul: Avem grijă de vârstnici. În 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o serie de precizări în privința pensiilor ce vor..
11:00
Din 1 ianuarie a început procesul de achitare a poliței de asigurare medicală pentru 2026 Oficial.md
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita din 1 ianuarie, prima de..
11:00
Încasări de peste 182 mln. lei la Vamă în primele 4 zile din an Oficial.md
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la..
10:50
„Legea freelancerilor” a intrat în vigoare Oficial.md
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice..
10:50
MAN, nemulțumit de bugetul alocat pentru sistemul educației Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), într-o declarație, își exprimă protestul categoric față de politica guvernării,..
10:50
O minoră s-a intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă Oficial.md
O minoră a suportat intoxicație cu monoxid de carbon în urma încălcării regulilor antiincendiare la..
10:30
Igor Grosu a prezentat „10 acțiuni în anul 2025” Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – partidul de guvernare, a prezentat „10..
10:30
Pompierii au prevenit un incendiu de proporții la o biserică din raionul Drochia Oficial.md
În dimineața zilei de 04 ianuarie 2026 pompierii din nordul țării au intervenit pentru lichidarea..
09:50
A fost lansat Apelul III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea..
09:40
Sinteza CNA: Condamnări, sechestre în valoare de 291 mln. lei și 1 mln. lei preluat în administrare Oficial.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a..
09:40
Chișinăuenii sunt îndemnați să nu arunce molizii în containerele pentru deșeuri Oficial.md
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă..
09:30
Intervențiile drumarilor în raioanele unde s-a format lunecuș Oficial.md
Pe parcursul nopții, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit în raioanele din nord, centru și..
09:30
Cupa de Iarnă 2026. Programul meciurilor Oficial.md
În perioada 31 ianuarie – 22 februarie 2026 va avea loc a treia ediție a turneului național Cupa..
Ieri
10:10
Retrospectiva 2025. Proiectul OFFS Oficial.md
Anul 2025 a fost unul plin de acțivități fotbalistice, turnee de fotbal în cadrul proiectul..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Retrospectiva 2025. Academia FMF Oficial.md
Pentru prima dată în Republica Moldova, Academia FMF a obținut evaluarea externă și autorizarea de..
10:10
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor este de 3 299 794 Oficial.md
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026,..
10:00
Ion Ceban, președintele MAN: 2025, anul în care moldovenii au devenit mai săraci – acesta este „succesul” promovat de PAS Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a vorbit despre ce a însemnat anul 2025 pentru..
10:00
În total, în luna decembrie, Parlamentul a adoptat 39 de acte normative Oficial.md
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care..
09:50
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și Sud Oficial.md
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și..
2 ianuarie 2026
15:20
„Moldelectrica” a realizat primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice..
15:10
Avocatul Poporului a transmis un demers către Parlament privind aplicarea mai restrictivă a utilizării articolelor pirotehnice Oficial.md
În contextul sărbătorilor de iarnă, Oficiul Avocatului Poporului a lansat apeluri publice și a expediat..
13:50
IGSU atenționează despre riscul aflării pe gheața subțire a bazinelor acvatice Oficial.md
Conform prognozei hidrologice, emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, până pe 3 ianuarie 2026, ca..
13:50
Iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone în Chișinău vor fi organizate și în acest weekend Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 03 – 04 ianuarie 2026, în sectoarele Capitalei vor..
13:50
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025 Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. ..
13:50
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare, construite în suburbii în ultimii doi ani Oficial.md
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost date în exploatare..
13:40
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794 Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763..
13:40
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție Oficial.md
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri,..
13:40
Un avocat a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvârșirea infracțiunii de trafic de..
13:40
39 de acte normative adoptate de Parlament în decembrie 2025 Oficial.md
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care..
13:40
Creșteri a capacităților de instalare a energiei electrice din surse regenerabile Oficial.md
Republica Moldova înregistrează în continuare o creștere constantă a capacităților instalate de energie electrică din..
10:40
38 de copii au ales să se nască în prima zi a anului 2026 Oficial.md
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private..
10:30
Incendiu într-o casă de locuit din Vadul lui Vodă. Pompierii au salvat o persoană imobilizată la pat Oficial.md
În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui..
09:40
A incendiat automobilul poliței, iar pentru fapta comisă – va sta după gratii Oficial.md
Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de..
09:20
Drumarii au intervenit pe drumurile naționale Oficial.md
Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de întreținere au intervenit preponderent..
09:10
Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026 Oficial.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită..
09:10
Trafic intens la posturile vamale de frontieră Sculeni și Leușeni Oficial.md
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la posturile..
