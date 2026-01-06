Rețete tradiționale de Crăciun
Oficial.md, 6 ianuarie 2026 07:10
An de an, meniul de Crăciun primește îmbunătățiri. În funcție de buget, de gusturile celor..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
07:10
An de an, meniul de Crăciun primește îmbunătățiri. În funcție de buget, de gusturile celor..
Acum 24 ore
16:30
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui..
16:30
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului..
15:30
BPR: 655 diplome de model neutru – apostilate de autoritățile Republicii Moldova în ultimii 8 ani # Oficial.md
Pe parcursul a aproape 8 ani (28 martie 2018-31 decembrie 2025), în conformitate cu prevederile..
15:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, a participat, la Bălți, la ședința de lucru a Consiliului organizației..
15:10
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu..
14:50
Noua secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, Lidia Ababii, a fost prezentată astăzi echipei ministerului..
14:40
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 05 ianuarie, ora 14:00, – 06 ianuarie, ora..
13:20
Alexandr Stoianoglo știe de unde statul poate obține bani: Cadourile de stat – nu la muzeu, ci la licitație # Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, deputat al fracțiunii „Alternativa”, spune că, atunci când statul caută bani, de obicei..
13:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în..
12:40
Anul 2025 a reprezentat un moment important pentru dezvoltarea ramurilor alternative ale fotbalului în Republica..
11:50
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de..
11:40
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei, pe 6 ianuarie, ora 19:00, în Scuarul Catedralei..
11:00
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii..
11:00
Guvernul: Avem grijă de vârstnici. În 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o serie de precizări în privința pensiilor ce vor..
11:00
Din 1 ianuarie a început procesul de achitare a poliței de asigurare medicală pentru 2026 # Oficial.md
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita din 1 ianuarie, prima de..
11:00
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la..
10:50
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice..
10:50
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), într-o declarație, își exprimă protestul categoric față de politica guvernării,..
10:50
O minoră a suportat intoxicație cu monoxid de carbon în urma încălcării regulilor antiincendiare la..
10:30
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – partidul de guvernare, a prezentat „10..
10:30
În dimineața zilei de 04 ianuarie 2026 pompierii din nordul țării au intervenit pentru lichidarea..
09:50
A fost lansat Apelul III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea..
09:40
Sinteza CNA: Condamnări, sechestre în valoare de 291 mln. lei și 1 mln. lei preluat în administrare # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a..
09:40
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă..
09:30
Pe parcursul nopții, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit în raioanele din nord, centru și..
09:30
În perioada 31 ianuarie – 22 februarie 2026 va avea loc a treia ediție a turneului național Cupa..
Ieri
10:10
Anul 2025 a fost unul plin de acțivități fotbalistice, turnee de fotbal în cadrul proiectul..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Pentru prima dată în Republica Moldova, Academia FMF a obținut evaluarea externă și autorizarea de..
10:10
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026,..
10:00
Ion Ceban, președintele MAN: 2025, anul în care moldovenii au devenit mai săraci – acesta este „succesul” promovat de PAS # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a vorbit despre ce a însemnat anul 2025 pentru..
10:00
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care..
09:50
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și Sud # Oficial.md
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și..
2 ianuarie 2026
15:20
„Moldelectrica” a realizat primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare # Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice..
15:10
Avocatul Poporului a transmis un demers către Parlament privind aplicarea mai restrictivă a utilizării articolelor pirotehnice # Oficial.md
În contextul sărbătorilor de iarnă, Oficiul Avocatului Poporului a lansat apeluri publice și a expediat..
13:50
Conform prognozei hidrologice, emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, până pe 3 ianuarie 2026, ca..
13:50
Iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone în Chișinău vor fi organizate și în acest weekend # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 03 – 04 ianuarie 2026, în sectoarele Capitalei vor..
13:50
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025 # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. ..
13:50
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare, construite în suburbii în ultimii doi ani # Oficial.md
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost date în exploatare..
13:40
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794 # Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763..
13:40
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție # Oficial.md
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri,..
13:40
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvârșirea infracțiunii de trafic de..
13:40
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care..
13:40
Republica Moldova înregistrează în continuare o creștere constantă a capacităților instalate de energie electrică din..
10:40
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private..
10:30
Incendiu într-o casă de locuit din Vadul lui Vodă. Pompierii au salvat o persoană imobilizată la pat # Oficial.md
În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui..
09:40
Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de..
09:20
Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de întreținere au intervenit preponderent..
09:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită..
09:10
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la posturile..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.