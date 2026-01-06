Danemarca spune că, „din nefericire”, Trump e serios privind anexarea Groenlandei
SafeNews, 6 ianuarie 2026 06:40
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia ei, președintele american Donald Trump vorbește serios atunci când spune că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, ea reiterând că atât Copenhaga, cât și Groenlanda au respins în mod clar această ambiție, informează Reuters. „Din nefericire, cred că președintele american ar trebui luat în serios
Acum 5 minute
07:10
Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează POLITICO. Trump, care săptămâna trecută şi-a intensificat ameninţările de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom din Arctica, ar trebui luat „în serios când spune că vrea Groenlanda", a declarat premierul danez Mette
Acum 10 minute
07:00
O intervenție rapidă a angajaților Direcției regionale „Nord" a avut loc pe strada Colesov, unde o persoană de gen masculin a fost găsită căzută la sol, în stare de inconștiență. Aflându-se în patrulare, carabinierii au observat situația și au intervenit imediat, acordând primul ajutor necesar până la sosirea echipajelor specializate. Totodată, aceștia au apelat Serviciul
Acum 30 minute
06:50
FOTO | Incendiu misterios la Palanca: Un autoturism, un tractor și acoperișul unei case, în flăcări # SafeNews
Un incendiu de proporții a izbucnit noaptea trecută, în jurul orei 03:06, în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Persoana care a apelat la Serviciul 112 a anunțat că în curtea unei gospodării arde un automobil de model UAZ. La fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori și pompieri din Ștefan Vodă, Crocmaz și Tudora,
06:40
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia ei, președintele american Donald Trump vorbește serios atunci când spune că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, ea reiterând că atât Copenhaga, cât și Groenlanda au respins în mod clar această ambiție, informează Reuters. „Din nefericire, cred că președintele american ar trebui luat în serios
Acum o oră
06:30
Kievul acuză Moscova că lovește afaceri americane din Ucraina. „Nu a fost o greșeală, a fost deliberat” # SafeNews
Ministrul de externe al Ucrainei a acuzat luni Rusia că vizează în mod deliberat afaceri americane de pe teritoriul ucrainean, după un atac asupra facilităților producătorului agricol american Bunge din orașul Dnipro, susținând că lovitura nu a fost accidentală, ci intenționată, relatează Reuters. „Acest atac nu a fost o greșeală, ci a fost deliberat, deoarece
06:20
Un gaz esențial pentru medicina modernă și cercetarea științifică a fost descoperit în concentrații excepționale sub câmpurile aurifere din Africa de Sud. Este vorba despre heliu, un element extrem de rar, „ținut captiv" de miliarde de ani în rocile antice ale bazinului Witwatersrand, la niveluri considerate unice la scară globală. Zăcământul este exploatat în cadrul
Acum 2 ore
06:10
VIDEO | Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem radar rusesc ce deservea un sistem de rachete sol-aer S-300V # SafeNews
Luni, 5 ianuarie, operatorii din Brigada 412 Sisteme fără pilot NEMESIS au distrus o stație radar rusă 9S32 în regiunea Donețk – o componentă cheie a sistemului de rachete sol-aer S-300V. Acest lucru a fost raportat de comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Madiar Brovdi, pe Facebook, împreună cu imagini video ale
Acum 12 ore
22:30
VIDEO | Șoferi surprinși în trafic cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece # SafeNews
Mai multe vehicule au fost depistate în trafic circulând cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece, în ciuda avertismentelor constante ale Poliției. Această situație crește riscul de derapare, de producere a accidentelor rutiere și de apariție a blocajelor în trafic, în special în condiții de ninsoare. Polițiștii rutieri se află în continuare în
19:00
VIDEO | Autoritățile anunță că vremea nu afectează traficul aerian. Zborurile se desfășoară în condiții optime # SafeNews
În ciuda condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău își desfășoară activitatea fără probleme în condiții optime. Pista de aterizare, căile de rulare și zonele de parcare pentru aeronave sunt complet funcționale. Echipele tehnice sunt pregătite să intervină rapid, aplicând măsuri speciale de deszăpezire și degivrare, pentru a menține siguranța și
18:40
Autoritățile din Lituania și Letonia investighează avarierea unui cablu optic submarin care leagă cele două țări, incident confirmat luni și care se adaugă unei serii de deteriorări recente ale infrastructurii submarine din Marea Baltică. Deși nu au fost raportate perturbări ale serviciilor de comunicații, o navă a fost reținută de poliția letonă, iar autoritățile din
18:20
FOTO | Autovehiculele derapează și se răstoarnă pe drumurile alunecoase din țară din cauza ninsorii. Poliția recomandă prudență # SafeNews
Pe fondul ninsorilor și al drumurilor alunecoase, au fost raportate mai multe cazuri de derapaje și răsturnări ale vehiculelor pe teritoriul țării. Incidentelor li se adaugă și riscul crescut de accidente din cauza condițiilor de trafic dificile. Pentru prevenirea unor evenimente similare, Poliția Națională recomandă șoferilor:• să reducă viteza și să adapteze modul de condus
Acum 24 ore
17:50
Un tânăr de 26 de ani a fost oprit astăzi de echipajele de patrulare ale Direcției regionale „Sud" a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) din municipiul Cahul, după ce a fost surprins conducând agresiv. În timpul verificărilor, acesta a recunoscut că nu deține permis de conducere. Pentru documentarea cazului, carabinierii au solicitat sprijinul echipajului Inspectoratului
17:30
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe şeful serviciului de securitate naţională Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea popularului şef al Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei, în cadrul unei ample remanieri, relatează AFP. „I-am mulţumit pentru munca sa", a declarat Zelenski pe reţelele sociale, postând fotografii ale întâlnirii sale cu Maliuk, generalul în vârstă de 42 de
17:00
Opt persoane – trei adulţi şi cinci copii – ai fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs în judeţul Argeş, România. Accidentul rutier s-a produs în comuna Pietroşani, satul Retevoeşti, fiind implicate două autoturisme. Acolo au ajuns iniţial pompierii de la Detaşamentul Mioveni cu
17:00
Treningul Nike purtat de Maduro la aducerea în SUA a devenit viral. Pe unele site-uri, stocul s-a epuizat # SafeNews
Capturarea și extragerea fulgerătoare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost realizată de forțele militare americane cu o viteză și o coordonare care au atras laude aproape unanime, chiar și în contextul controverselor politice generate de decizia administrației Trump, informează Fortune. Operaţiunea, desfășurată simultan pe uscat, pe mare și din aer, a demonstrat capacitățile logistice
16:50
Primăria municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo cu ninsori, serviciile municipale de profil sunt în teren și intervin acolo unde este necesar. Autoritățile fac apel la șoferi să circule cu prudență și la părinți să supravegheze copiii. Situația este monitorizată în permanență, în conformitate cu avertizările meteorologilor. În caz de probleme generate de
16:20
Ministrul Mediului: 161 de arbori tăiați ilegal la Criuleni, prejudiciu de 200.000 de lei. Dosarul a fost transmis Procuraturii Generale # SafeNews
Ministrul Mediului, Hajder Gheorghe, a anunțat descoperirea unui caz grav de tăiere ilegală a arborilor în urma unui control inopinat efectuat în raionul Criuleni. Conform verificărilor, au fost tăiați ilegal 161 de arbori, iar prejudiciul estimat se ridică la 200.000 de lei. „Este profund regretabil că, în timp ce depunem eforturi naționale pentru extinderea suprafețelor
16:20
Adjunctul Direcției de Urbanism Chișinău, cu terenuri și mașini de lux, scapă de verificarea averii # SafeNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze controlul averii și intereselor personale în cazul lui Andrian Grigorițchi, șef-adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului Municipal Chișinău deși familia acestuia a făcut achiziții semnificative în ultimii ani, transmite SafeNews.md cu referire la tvrmoldova.md. Potrivit sesizării analizate de ANI, pentru 2023, Grigorițchi
15:30
Un cetățean român de 29 de ani a fost depistat transportând 120 de pachete de țigări nedeclarate în bagaj, la Aeroportul Internațional Chișinău. Descoperirea a fost făcută de funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, în timpul controlului pasagerilor de pe cursa aeriană spre Belgia. Produsele de tutun au fost ridicate și pot fi
15:20
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de soldați cu mitraliere # SafeNews
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere. Cei doi soți au fost puși sub acuzare
14:50
Cod Galben de polei, ghețuș și ceață în întreaga țară. Șoferii, sfătuiți să circule cu grijă # SafeNews
Condițiile meteo din următoarele zile ar putea crea dificultăți majore pentru participanții la trafic. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să fie prudenți, întrucât Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări de tip Cod Galben, valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Prima avertizare este legată de formarea poleiului și a ghețușului și va fi în
14:40
Un stilou placat cu aur de la președintele francez Emmanuel Macron a fost cel mai scump cadou de la Maia Sandu, transmite SafeNews.md cu referire la Logos Press. Potrivit registrului publicat al cadourilor acceptabile, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit 51 de cadouri în valoare totală de 97 390 de lei în primele 9
14:30
Premierul polonez Donald Tusk a emis un avertisment grav cu privire la viitorul Europei, spunând că UE nu va fi luată în serios dacă este „slabă și divizată", după o săptămână care a evidențiat fracturi privind politica externă, pe fondul operațiunii SUA din Venezuela și al celor mai recente declarații ale lui Donald Trump despre
14:30
VIDEO | Incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance. O persoană a fost reținută # SafeNews
Polițiștii investighează un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din Ohio și au reținut o persoană, a relatat luni CNN, citat de Reuters. O sursă anonimă din cadrul autorităților din SUA a declarat pentru postul american de televiziune că agenții nu cred că persoana respectivă a reușit să pătrundă în reședință. Presa locală a relatat că
14:20
O persoană a alertat poliția, după ce a găsit un cadavru spânzurat. Descoperirea macabră a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:15, în localitatea Cania, din raionul Cantemir, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 26 de ani. Medicul-legist venit la
14:10
Reforma RESTART a consolidat sistemul de asistență socială: investiții de peste 21 de milioane de lei și modernizarea a peste 41 de centre sociale, obiective-cheie pentru 2026 # SafeNews
Pentru anul 2026, autoritățile au decis continuarea reformei în domeniul asistenței sociale. Autoritățile anunță ca priorități accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și modernizarea infrastructurii a peste 41 de centre sociale, pentru care sunt prevăzute investiții de peste 21 de milioane de lei. Aceste planuri se bazează pe rezultatele înregistrate în urma implementării
13:50
Arheologii Autorităţii pentru Antichităţi din Israel (AAI) au descoperit, în timpul unei campanii de săpături arheologice în sud-vestul Muntelui Templului, în Ierusalim, un pandantiv din plumb, datând de aproximativ 1300 de ani, potrivit Le Figaro. În colaborare cu Fundaţia Oraşului lui David şi Societatea pentru Restaurarea şi Dezvoltarea Cartierului Evreiesc, obiectul a fost descoperit în
13:40
Inspectorii de mediu din Dondușeni au descoperit un caz de tăiere și recoltare ilegală a masei lemnoase în fondul forestier. Incidentul a fost înregistrat în sectorul nr.
13:10
„Ne ocupăm de Groenlanda în 2 luni”. Trump ironizează Danemarca: A pus încă o sanie pentru a spori securitatea # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să „înceteze ameninţările” de a anexa teritoriul. „Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu […] Articolul „Ne ocupăm de Groenlanda în 2 luni”. Trump ironizează Danemarca: A pus încă o sanie pentru a spori securitatea apare prima dată în SafeNews.
13:00
Femeie cu dublă cetățenie română și moldovenească, condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, reținută la frontiera # SafeNews
O femeie cu cetățenie română și Republica Moldova, condamnată în Marea Britanie la 14 ani de închisoare pentru fraudă, a fost reținută de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut. Incidentul s-a petrecut pe 5 ianuarie, în jurul orei 04:30, când femeia, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat pentru a […] Articolul Femeie cu dublă cetățenie română și moldovenească, condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, reținută la frontiera apare prima dată în SafeNews.
12:50
Imagini din satelit cu Fuerte Tiuna, fortăreața militară unde se ascundea Maduro, înainte și după atacul american. Pagubele făcute # SafeNews
Amploarea atacului american, din noaptea de vineri spre sâmbătă, asupra Venezuelei este surprins și de imagini din satelit. Baza militară Fuerte Tiuna, cea mai mare din Venezuela, de unde a fost capturat președintele Nicolas Maduro, a fost cea mai afectată de atac. În timpul misiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, desfășurată […] Articolul Imagini din satelit cu Fuerte Tiuna, fortăreața militară unde se ascundea Maduro, înainte și după atacul american. Pagubele făcute apare prima dată în SafeNews.
12:40
Electricitatea achiziționată de Energocom în decembrie a costat în medie circa 132 euro pe MWh # SafeNews
SA Energocom a achiziționat în decembrie 2025 un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, provenind atât din producția internă, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh. Din totalul achizițiilor, 65,46% au fost importuri, iar energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 34,54%. În ceea ce privește sursele […] Articolul Electricitatea achiziționată de Energocom în decembrie a costat în medie circa 132 euro pe MWh apare prima dată în SafeNews.
12:20
Moldovean prins de polițiștii de frontieră de la PTF Stânca încercând să intre în România cu pașaport fals # SafeNews
Un bărbat din Republica Moldova a încercat să intre în România prezentând un pașaport fals, fiind prins de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 ianuarie, în jurul orei 00.00, când cetățeanul moldovean, în vârstă de 38 de ani, s-a prezentat la controlul […] Articolul Moldovean prins de polițiștii de frontieră de la PTF Stânca încercând să intre în România cu pașaport fals apare prima dată în SafeNews.
12:00
Escrocherie online: tânăr condamnat după ce a păgubit o victimă cu 10.500 de lei folosind o identitate falsă pe WhatsApp # SafeNews
Un tânăr de 24 de ani a înșelat o persoană prin WhatsApp, folosind o identitate falsă și pretinzând o urgență financiară. Victima a efectuat două transferuri bancare, fiind astfel păgubită cu 10.500 de lei. Instanța l-a condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, și a […] Articolul Escrocherie online: tânăr condamnat după ce a păgubit o victimă cu 10.500 de lei folosind o identitate falsă pe WhatsApp apare prima dată în SafeNews.
12:00
Intră în vigoare Legea freelancerilor: taxe clare și protecție socială pentru cei care lucrează pe cont propriu # SafeNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care lucrează pe cont propriu beneficiază de un regim fiscal special, odată cu aplicarea „Legii freelancerilor”. Legea se adresează profesioniștilor din domenii precum IT, design, fotografie, arhitectură, consultanță, meșteșugărit sau servicii de curățenie, oferindu-le un cadru clar pentru desfășurarea activității și protecție socială. Printre principalele facilități se numără:• […] Articolul Intră în vigoare Legea freelancerilor: taxe clare și protecție socială pentru cei care lucrează pe cont propriu apare prima dată în SafeNews.
11:50
Aproape 100 de persoane salvate de pe munții din România în 24 de ore: două persoane găsite decedate # SafeNews
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munții din Romania în ultimele 24 de ore, după intervenţii de urgenţă, informează luni Dispeceratul Naţional al Salvamont România. Salvamontiştii avertizează oamenii să fie prudenți și responsabili în derularea activităților montane. „O zi foarte grea pentru salvatorii montani. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional […] Articolul Aproape 100 de persoane salvate de pe munții din România în 24 de ore: două persoane găsite decedate apare prima dată în SafeNews.
11:30
Autoritățile recomandă: Nu aruncați brazii la gunoi. Află cum vor fi colectați separat și reciclați # SafeNews
Autoritățile din Chișinău anunță că brazii de Crăciun folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie aruncați în containerele pentru deșeuri menajere. Pentru colectarea corectă, arborii trebuie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați de echipele operatorului municipal de salubrizare. Brazii depozitați corespunzător, fără a fi amestecați cu alte deșeuri, […] Articolul Autoritățile recomandă: Nu aruncați brazii la gunoi. Află cum vor fi colectați separat și reciclați apare prima dată în SafeNews.
11:00
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran din cauza tensiunilor interne și a riscurilor de securitate din regiune. Cetățenii aflați deja în Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada prin telefon sau e-mail pentru a comunica locul în care se află, în eventualitatea […] Articolul lertă de călătorie: Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în Iran apare prima dată în SafeNews.
10:50
Sistemul eRețeta, modernizat: pacienții primesc tratamente mai rapid, iar medicii reduc erorile și economisesc timp prețios # SafeNews
Cel mai important beneficiu al sistemului informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” este că pacienții pot valorifica prescripțiile în mai multe vizite la farmacie, iar medicii introduc mai ușor datele medicale, inclusiv mai multe diagnostice pe o singură rețetă, reducând semnificativ erorile la prescriere. Modernizarea, realizată cu sprijinul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru […] Articolul Sistemul eRețeta, modernizat: pacienții primesc tratamente mai rapid, iar medicii reduc erorile și economisesc timp prețios apare prima dată în SafeNews.
10:40
O minoră din Căușeni, transportată la spital după intoxicație cu monoxid de carbon din cauza unei sobe utilizate necorespunzător # SafeNews
O fată în vârstă de 17 ani a fost transportată la spitalul raional după ce a suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] Articolul O minoră din Căușeni, transportată la spital după intoxicație cu monoxid de carbon din cauza unei sobe utilizate necorespunzător apare prima dată în SafeNews.
10:30
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează # SafeNews
Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei (86 de ani), ar avea un plan de rezervă pentru a fugi la Moscova dacă protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze. Informația apare într-un articol publicat pe 4 ianuarie 2026 în cotidianul britanic The Times, bazat […] Articolul Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează apare prima dată în SafeNews.
10:10
Poliția a prins 11 persoane care consumau sau dețineau droguri în Chișinău, în decursul ultimei săptămâni. Acțiunile au fost realizate de Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) în cadrul patrulărilor zilnice. Centru: 3 bărbați cu vârste între 33 și 38 de ani – droguri sintetice „PVP” și „MDMA”.Buiucani: 4 bărbați (18–30 ani) – „PVP”, […] Articolul VIDEO | 11 persoane depistate cu droguri în Chișinău într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
10:00
Noaptea trecută, un incendiu a izbucnit la biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, construită în 1876 # SafeNews
Noaptea trecută, un incendiu a izbucnit la biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia. Focul a pornit într-un spațiu tehnic, la cazanul de încălzire. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să se extindă. Clădirea nu a suferit avarii structurale, însă fumul a afectat interiorul lăcașului de cult. […] Articolul Noaptea trecută, un incendiu a izbucnit la biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, construită în 1876 apare prima dată în SafeNews.
09:50
FOTO | Defrișare ilegală surprinsă noaptea trecută în pădurile din Nihoreni, raionul Rîșcani # SafeNews
Un bărbat a fost prins în flagrant defrișând ilegal arbori de salcâm în pădurile din Nihoreni, raionul Rîșcani. Incidentul a avut loc noaptea, într-un trup de pădure gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani, în extravilanul localității. Bărbatul folosea un ferăstrău manual pentru a tăia arborii, iar inspectorii de mediu, împreună cu poliția, au intervenit imediat. Volumul […] Articolul FOTO | Defrișare ilegală surprinsă noaptea trecută în pădurile din Nihoreni, raionul Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
09:30
Peste 3.260 de abateri rutiere, depistate de poliție în weekend: alcool la volan, viteză excesivă și nerespectarea semafoarelor # SafeNews
În zilele de weekend, polițiștii rutieri din întreaga țară au constatat peste 3.260 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe drumurile publice. Conform datelor oficiale, 32 de șoferi au fost scoși din trafic după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. […] Articolul Peste 3.260 de abateri rutiere, depistate de poliție în weekend: alcool la volan, viteză excesivă și nerespectarea semafoarelor apare prima dată în SafeNews.
09:30
Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice # SafeNews
Cotaţiile la aur şi argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, relatează Bloomberg, citată de Agerpres. Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut luni cu până la 2,1%, depăşind 4.420 dolari pe pe uncie, în timp ce argintul a câştigat aproape 5%. Preşedintele […] Articolul Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice apare prima dată în SafeNews.
09:10
Pensia minimă pentru limita de vârstă va crește la 3.263 de lei din 2026: Guvernul extinde sprijinul pentru vârstnici # SafeNews
Guvernul își consolidează politicile de protecție socială pentru persoanele în vârstă, anunțând majorări de pensii, investiții mai mari și extinderea serviciilor sociale și educaționale dedicate seniorilor. Începând cu anul 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3.263 de lei. Totodată, bugetul alocat pensiilor va fi majorat semnificativ: de la 30,7 miliarde […] Articolul Pensia minimă pentru limita de vârstă va crește la 3.263 de lei din 2026: Guvernul extinde sprijinul pentru vârstnici apare prima dată în SafeNews.
09:10
Preț-record licitat pentru un singur pește în Japonia. Cu o greutate de 243 de kilograme a fost achiziționat de un lanț de restaurante de sushi # SafeNews
Cel mai mare preț oferit pentru un pește s-a înregistrat la licitația de Anul Nou din piața de pește Toyosu din Tokyio, informează Reuters. Prețul licitat pentru un ton cu aripioară albastră de către un restaurant japonez de sushi a fost de 510.000.000 yeni, echivalentul a 3.240.000 de dolari. Exemplarul cu o greutate de 243 […] Articolul Preț-record licitat pentru un singur pește în Japonia. Cu o greutate de 243 de kilograme a fost achiziționat de un lanț de restaurante de sushi apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trafic intens la frontieră: peste 72 de mii de persoane au traversat granița R. Moldova în 24 de ore # SafeNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de peste 72 de mii de persoane, potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră. Cel mai intens trafic s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost contabilizate peste 20 de mii de traversări. Printre cele mai aglomerate puncte de trecere se mai numără […] Articolul Trafic intens la frontieră: peste 72 de mii de persoane au traversat granița R. Moldova în 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:30
„Patru ore închiși într-un avion, fără nicio informație”. Urcați într-o cursă Ryanair cu destinația Roma, câteva sute de pasageri au avut parte de o noapte greu de uitat # SafeNews
Pasagerii unei curse Berlin-Roma au avut parte de o noapte lungă petrecută în avion și apoi în aeroport doar ca să ajungă a doua zi acasă. Blocați la aeroportul din Berlin din cauza unui zbor Ryanair către Roma care nu a mai decolat: inițial programat pentru ora 19:30 sâmbătă, 3 ianuarie, acesta a fost amânat […] Articolul „Patru ore închiși într-un avion, fără nicio informație”. Urcați într-o cursă Ryanair cu destinația Roma, câteva sute de pasageri au avut parte de o noapte greu de uitat apare prima dată în SafeNews.
