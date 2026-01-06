Comoara invizibilă din Africa de Sud: Heliu vechi, descoperit în rocile antice

09:10

Cel mai mare preț oferit pentru un pește s-a înregistrat la licitația de Anul Nou din piața de pește Toyosu din Tokyio, informează Reuters. Prețul licitat pentru un ton cu aripioară albastră de către un restaurant japonez de sushi a fost de 510.000.000 yeni, echivalentul a 3.240.000 de dolari. Exemplarul cu o greutate de 243