Planul de acțiuni al Consiliului Audiovizualului pentru acest an

17:00

Oficiul Medicilor de Familie Dolna din subordinea Centrului de Sănătate Strășeni și-a reparat acoperișul și rampa de acces în edificiu în cadrul unui proiect din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de 267 de mii de lei, dintre care 187 de mii de lei au fost alo