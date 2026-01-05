Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț - VIDEO
ProTV.md, 5 ianuarie 2026 23:40
Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț - VIDEO
Acum o oră
00:00
În fața instanței, Leancă a negat că ar fi primit vreo indicație din partea lui Plahotniuc. Procurorul califică declarațiile drept irelevante - VIDEO
În fața instanței, Leancă a negat că ar fi primit vreo indicație din partea lui Plahotniuc. Procurorul califică declarațiile drept irelevante - VIDEO
00:00
Forfotă mare în sate în ajun de Crăciun: gospodinele și-au pus șorțul și au pregătit bucate alese și Crăciunei - VIDEO
Forfotă mare în sate în ajun de Crăciun: gospodinele și-au pus șorțul și au pregătit bucate alese și Crăciunei - VIDEO
00:00
Manchester City a fost ținută în șah de Chelsea într-un dramatic 1 la 1 pe teren propriu, în a doua remiză consecutivă a cetățenilor în acest an - VIDEO
Manchester City a fost ținută în șah de Chelsea într-un dramatic 1 la 1 pe teren propriu, în a doua remiză consecutivă a cetățenilor în acest an - VIDEO
Acum 2 ore
23:50
În toiul iernii, drumurile devin periculoase: cod galben de ghețuș și ceață au dus la mai multe vehicule derapate sau răsturnate - VIDEO
În toiul iernii, drumurile devin periculoase: cod galben de ghețuș și ceață au dus la mai multe vehicule derapate sau răsturnate - VIDEO
23:40
Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț - VIDEO
Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț - VIDEO
23:40
Neglijență sau inconștiență? Părinți din Căușeni riscă să fie decăzuți din drepturile părintești după ce și-au lăsat fiica internată două zile la spital cu dureri de dinți - VIDEO
Neglijență sau inconștiență? Părinți din Căușeni riscă să fie decăzuți din drepturile părintești după ce și-au lăsat fiica internată două zile la spital cu dureri de dinți - VIDEO
23:20
Val de demisii la Kiev: șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasil Maliuk, își anunță retragerea după o serie de operațiuni de succes împotriva Rusiei - VIDEO
Val de demisii la Kiev: șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasil Maliuk, își anunță retragerea după o serie de operațiuni de succes împotriva Rusiei - VIDEO
23:10
Egalul cu Leeds, picătura care a umplut paharul: Ruben Amorim, demis de la Manchester United după 14 luni pe banca „diavolilor roșii" - VIDEO
Egalul cu Leeds, picătura care a umplut paharul: Ruben Amorim, demis de la Manchester United după 14 luni pe banca „diavolilor roșii” - VIDEO
23:10
Țara gazdă a Cupei Africii pe Națiuni, Maroc – una dintre favoritele principale la câștigarea marelui trofeu, s-a calificat în sferturile de finală a competiției africane - VIDEO
Țara gazdă a Cupei Africii pe Națiuni, Maroc – una dintre favoritele principale la câștigarea marelui trofeu, s-a calificat în sferturile de finală a competiției africane - VIDEO
23:00
Interul românului Cristian Chivu revine pe primul loc în campionatul Italiei după un succes clar cu Bologna - VIDEO
Interul românului Cristian Chivu revine pe primul loc în campionatul Italiei după un succes clar cu Bologna - VIDEO
23:00
Întâlnirea extremelor în tenis: moment viral la Brisbane, când Dane Sweeny a urcat pe scaun ca să-l salute pe uriașul Reilly Opelka - VIDEO
Întâlnirea extremelor în tenis: moment viral la Brisbane, când Dane Sweeny a urcat pe scaun ca să-l salute pe uriașul Reilly Opelka - VIDEO
Acum 4 ore
22:50
Lidera primei părți a campionatului național, Petrocub Hîncești continuă să se întărească - VIDEO
Lidera primei părți a campionatului național, Petrocub Hîncești continuă să se întărească - VIDEO
22:50
Lapovița și ninsoarea creează dificultăți pe traseele din țară: IGSU îndeamnă populația la prudență maximă
Lapovița și ninsoarea creează dificultăți pe traseele din țară: IGSU îndeamnă populația la prudență maximă
22:40
Haos în traficul aerian european la început de an: probleme tehnice și vremea rea au dus la suspendări și anulări de zboruri în mai multe țări - VIDEO
Haos în traficul aerian european la început de an: probleme tehnice și vremea rea au dus la suspendări și anulări de zboruri în mai multe țări - VIDEO
22:30
Iranul, în continuare sub tensiune după proteste violente cu zeci de morți: Trump avertizează Teheranul, iar autoritățile de la Chișinău emit avertizare de călătorie - VIDEO
Iranul, în continuare sub tensiune după proteste violente cu zeci de morți: Trump avertizează Teheranul, iar autoritățile de la Chișinău emit avertizare de călătorie - VIDEO
22:20
Începem anul cu facturi mai mari la energie electrică: moldovenii nu vor mai primi compensații pentru primii 110 kWh consumați - VIDEO
Începem anul cu facturi mai mari la energie electrică: moldovenii nu vor mai primi compensații pentru primii 110 kWh consumați - VIDEO
22:20
Mai multe mașini depistate cu anvelope de vară: Poliția avertizează asupra riscului crescut de accidente pe drumurile alunecoase - VIDEO
Mai multe mașini depistate cu anvelope de vară: Poliția avertizează asupra riscului crescut de accidente pe drumurile alunecoase - VIDEO
21:30
Trump avertizează că alte țări ar putea deveni obiective ale intervențiilor americane după capturarea lui Maduro, reiterând interesul pentru Groenlanda și sugerând o posibilă operațiune în Columbia - VIDEO
Trump avertizează că alte țări ar putea deveni obiective ale intervențiilor americane după capturarea lui Maduro, reiterând interesul pentru Groenlanda și sugerând o posibilă operațiune în Columbia - VIDEO
21:30
Narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină și posesie de arme distructive: Președintele Venezuelei, capturat de forțele americane, a ajuns în fața instanței din SUA și a aflat acuzațiile oficiale – VIDEO
Narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină și posesie de arme distructive: Președintele Venezuelei, capturat de forțele americane, a ajuns în fața instanței din SUA și a aflat acuzațiile oficiale – VIDEO
21:20
Forfotă mare în sate în ajun de Crăciun: gospodinele și-au pus ia și șorțul și pregătesc bucate alese, iar în special Crăciunei, care vor sta la loc de cinste pe masa de sărbătoare - VIDEO
Forfotă mare în sate în ajun de Crăciun: gospodinele și-au pus ia și șorțul și pregătesc bucate alese, iar în special Crăciunei, care vor sta la loc de cinste pe masa de sărbătoare - VIDEO
21:10
Biserica „Sfânta Treime" din Sofia cuprinsă de flăcări: localnicii au intervenit până la venirea pompierilor pentru a stinge incendiul. IGSU anunță care ar fi cauza izbucnirii acestuia - VIDEO
Biserica „Sfânta Treime” din Sofia cuprinsă de flăcări: localnicii au intervenit până la venirea pompierilor pentru a stinge incendiul. IGSU anunță care ar fi cauza izbucnirii acestuia - VIDEO
21:00
Statele Unite își asumă un rol decisiv în viitorul Venezuelei: administrația Trump mizează pe control indirect al petrolului, în timp ce analiștii avertizează asupra riscurilor - VIDEO
Statele Unite își asumă un rol decisiv în viitorul Venezuelei: administrația Trump mizează pe control indirect al petrolului, în timp ce analiștii avertizează asupra riscurilor - VIDEO
Acum 6 ore
20:30
Toate cele 40 de persoane care și-au pierdut viața în incendiul produs în stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion au fost identificate. Jumătate dintre victime sunt adolescenți - VIDEO
Toate cele 40 de persoane care și-au pierdut viața în incendiul produs în stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion au fost identificate. Jumătate dintre victime sunt adolescenți - VIDEO
20:20
În fața instanței, Leancă a negat că ar fi primit vreo indicație din partea lui Plahotniuc, iar procurorul susține că declarațiile sale nu aduc informații noi despre activitatea fostului lider PD - VIDEO
În fața instanței, Leancă a negat că ar fi primit vreo indicație din partea lui Plahotniuc, iar procurorul susține că declarațiile sale nu aduc informații noi despre activitatea fostului lider PD - VIDEO
20:00
Chișinăul intră în 2026 fără buget aprobat: conflictele dintre primărie și consilierii PAS și PSRM blochează proiectele importante pentru dezvoltarea capitalei - VIDEO
Chișinăul intră în 2026 fără buget aprobat: conflictele dintre primărie și consilierii PAS și PSRM blochează proiectele importante pentru dezvoltarea capitalei - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.01.2026
19:50
LIVE TEXT. Nicolas Maduro, acum în instanță. Rugat de judecător să-și confirme identitatea, Maduro a replicat că a fost „răpit" și „e nevinovat". Avocații nu cer eliberare pe cauțiune - VIDEO
LIVE TEXT. Nicolas Maduro, acum în instanță. Rugat de judecător să-și confirme identitatea, Maduro a replicat că a fost „răpit” și „e nevinovat”. Avocații nu cer eliberare pe cauțiune - VIDEO
19:40
Ce arme rusești ar putea obține SUA după căderea regimului din Venezuela
19:40
Rusia lansează un val masiv de drone asupra capitalei Kiev și regiunii: centre medicale, locuințe și infrastructură avariate, un bărbat ucis și mai multe persoane rănite - VIDEO
Rusia lansează un val masiv de drone asupra capitalei Kiev și regiunii: centre medicale, locuințe și infrastructură avariate, un bărbat ucis și mai multe persoane rănite - VIDEO
19:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.01.2026
19:00
Cine îi reprezință în instanță pe Nicolas Maduro și soția sa. Unul dintre ei a obținut eliberea lui Julian Assange
Cine îi reprezință în instanță pe Nicolas Maduro și soția sa. Unul dintre ei a obținut eliberea lui Julian Assange
19:00
Liderul Columbiei se declară gata să treacă la „arme”, în fața amenințărilor lui Trump
Acum 8 ore
18:40
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au răsturnat sau au derapat pe traseele naționale din cauza ninsorilor și a ghețușului – FOTO
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au răsturnat sau au derapat pe traseele naționale din cauza ninsorilor și a ghețușului – FOTO
18:40
În ciuda ninsorilor și a temperaturilor scăzute, Aeroportul Internațional „Eugen Doga" funcționează în regim normal, iar pistele și platformele sunt complet operaționale - VIDEO
În ciuda ninsorilor și a temperaturilor scăzute, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” funcționează în regim normal, iar pistele și platformele sunt complet operaționale - VIDEO
18:20
LIVE TEXT. Nicolas Maduro, scos din închisoare și dus în instanță. Imagini cu liderul venezuelean capturat de SUA. Ce pedeapsă riscă
LIVE TEXT. Nicolas Maduro, scos din închisoare și dus în instanță. Imagini cu liderul venezuelean capturat de SUA. Ce pedeapsă riscă
18:10
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au răsturnat sau au derapat în mai multe zone ale țării din cauza ninsorilor și a ghețușului - FOTO
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au răsturnat sau au derapat în mai multe zone ale țării din cauza ninsorilor și a ghețușului - FOTO
17:40
161 de arbori tăiați ilegal la Criuleni: prejudiciu de aproape 200 de mii de lei, descoperit în urma unui control inopinat - VIDEO
161 de arbori tăiați ilegal la Criuleni: prejudiciu de aproape 200 de mii de lei, descoperit în urma unui control inopinat - VIDEO
17:30
Zăpada paralizează traficul din capitală: un TIR a rămas blocat pe o stradă și a provocat ambuteiaje și nervi în rândul șoferilor - VIDEO
Zăpada paralizează traficul din capitală: un TIR a rămas blocat pe o stradă și a provocat ambuteiaje și nervi în rândul șoferilor - VIDEO
17:30
La început de an, preţul Bitcoin începe să crească din nou și ajunge la 92.500 de dolari
17:20
„De ce cuplul care deținea barul este liber?" Revolta crește în Elveția pe măsură ce răspunsurile privind tragedia de Anul Nou nu vin de la anchetatori
„De ce cuplul care deținea barul este liber?” Revolta crește în Elveția pe măsură ce răspunsurile privind tragedia de Anul Nou nu vin de la anchetatori
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.01.2026
Acum 12 ore
16:40
Moscova îi avertizează pe ruși să nu meargă în Venezuela
16:40
Mai multe petroliere aflate sub sancțiuni încearcă să fugă din apele Venezuelei, într-o sfidare a blocadei SUA
Mai multe petroliere aflate sub sancțiuni încearcă să fugă din apele Venezuelei, într-o sfidare a blocadei SUA
16:30
Fostul premier Iurie Leancă - audiat în calitate de martor din partea apărării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO
Fostul premier Iurie Leancă - audiat în calitate de martor din partea apărării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO
16:20
„Ce cadouri ați primit de ziua de naștere?" O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Cum răspunde fostul lider PD - VIDEO
„Ce cadouri ați primit de ziua de naștere?” O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Cum răspunde fostul lider PD - VIDEO
16:20
Gazetarul român Cristian Tudor Popescu: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ,,Poate să trimită un comando prin regiunea transnistreană care s-o răpească pe Maia Sandu"
Gazetarul român Cristian Tudor Popescu: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ,,Poate să trimită un comando prin regiunea transnistreană care s-o răpească pe Maia Sandu”
16:10
Taiwanul consideră că arestarea lui Maduro descurajează o posibilă invazie a Beijingului, după ce Venezuela s-a bazat pe arme rusești și chinezești
Taiwanul consideră că arestarea lui Maduro descurajează o posibilă invazie a Beijingului, după ce Venezuela s-a bazat pe arme rusești și chinezești
16:00
Atenție, șoferi! Polei și ghețuș pe șoselele din țară: Adaptați viteza și conduceți cu prudență. Recomandările poliției
Atenție, șoferi! Polei și ghețuș pe șoselele din țară: Adaptați viteza și conduceți cu prudență. Recomandările poliției
15:20
O moldoveancă, dată în căutare în Marea Britanie, reținută de polițiștii de frontieră români
O moldoveancă, dată în căutare în Marea Britanie, reținută de polițiștii de frontieră români
15:20
11 persoane, prinse cu droguri, în mai multe sectoare din capitală. Ce spun polițiștii - VIDEO
11 persoane, prinse cu droguri, în mai multe sectoare din capitală. Ce spun polițiștii - VIDEO
