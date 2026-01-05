Pana de curent din Berlin, catalogată act terorist de primar. Mii de familii rămâm fără electricitate și căldură

12:10

Timp de 3 zile, în Republica Moldova au avut loc nouă accidente grave. Informațiile au fost precizate pentru Realitatea de către responsabilii din cadrul serviciului de presă al Inspectoratului General pentru Securitate Publică. Urmare a coliziunilor, 11 persoane au fost traumatizate. Cel mai frecvent, accidentele s-au produs din cauza nerespectării regulilor de circulație rutieră. Pe […] Articolul Vremea sau sărbătorile sunt de vină? INSP: 9 accidente s-au produs în trei zile. 11 persoane au fost traumatizate apare prima dată în Realitatea.md.