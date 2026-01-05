Interul românului Cristian Chivu revine pe primul loc în campionatul Italiei după un succes clar cu Bologna - VIDEO

ProTV.md, 5 ianuarie 2026 23:00

Interul românului Cristian Chivu revine pe primul loc în campionatul Italiei după un succes clar cu Bologna - VIDEO

Acum 5 minute
23:20
Acum 15 minute
23:10
23:10
Acum 30 minute
23:00
23:00
Acum o oră
22:50
22:50
22:40
22:30
Acum 2 ore
22:20
22:20
21:30
21:30
Acum 4 ore
21:20
21:10
21:00
20:30
20:20
20:00
20:00
19:50
19:40
19:40
Acum 6 ore
19:20
19:00
19:00
18:40
18:40
18:20
18:10
17:40
17:30
17:30
Acum 8 ore
17:20
17:00
16:40
16:40
16:30
16:20
16:20
16:10
16:00
Acum 12 ore
15:20
15:20
15:20
15:10
15:00
14:50
14:40
14:30
