VIDEO | Șoferi surprinși în trafic cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece

Pentru anul 2026, autoritățile au decis continuarea reformei în domeniul asistenței sociale. Autoritățile anunță ca priorități accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și modernizarea infrastructurii a peste 41 de centre sociale, pentru care sunt prevăzute investiții de peste 21 de milioane de lei. Aceste planuri se bazează pe rezultatele înregistrate în urma implementării […] Articolul Reforma RESTART a consolidat sistemul de asistență socială: investiții de peste 21 de milioane de lei și modernizarea a peste 41 de centre sociale, obiective-cheie pentru 2026 apare prima dată în SafeNews.