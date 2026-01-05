UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru
Realitatea.md, 5 ianuarie 2026 21:50
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de astfel de documente, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului […] Articolul UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
21:50
UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru # Realitatea.md
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de astfel de documente, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului […] Articolul UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
21:20
Maduro a pledat nevinovat la New York, iar Rusia cere eliberarea sa „de urgență” și acuză SUA de neocolonialism # Realitatea.md
Nicolas Maduro, a pledat „nevinovat”, luni, 5 ianuarie curent, la acuzaţiile de narcoterorism, la trei zile după ce a fost capturat de americani și adus forțat la New York pentru a fi judecat, informează antena3.ro. Fostul dictator a pledat „nevinovat” în faţa tribunalului federal din New York la patru capete de acuzare, care includ narco-terorism, […] Articolul Maduro a pledat nevinovat la New York, iar Rusia cere eliberarea sa „de urgență” și acuză SUA de neocolonialism apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
20:50
Sistemul eRețeta, modernizat: 14 funcționalități noi pentru acces mai ușor la medicamente compensate # Realitatea.md
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost actualizat cu 14 funcționalități noi, menite să eficientizeze procesul de prescriere și eliberare a tratamentelor compensate. Modernizarea contribuie la reducerea erorilor de completare și permite aplicarea automată a plafoanelor și regulilor de compensare, îmbunătățind astfel accesul pacienților la medicamente. Potrivit Ministerului Sănătății, noile funcționalități […] Articolul Sistemul eRețeta, modernizat: 14 funcționalități noi pentru acces mai ușor la medicamente compensate apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
„Haideți să fim uniți”. Ion Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, spune că, în perioadele cu condiții meteo dificile, este importantă colaborarea dintre autorități, poliție, cetățeni și mass-media, pentru siguranța oamenilor și prevenirea situațiilor de risc. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât […] Articolul „Haideți să fim uniți”. Ion Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Circa 2300 de copii refugiați din Ucraina învață în școlile și grădinițele din Chișinău # Realitatea.md
În prezent, 2.272 de copii refugiați din Ucraina sunt integrați în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău, potrivit datelor Direcției generale educație, tineret și sport. Dintre aceștia, 1.777 de elevi frecventează școlile și liceele din capitală, iar 485 de copii sunt înscriși în grădinițe și instituții preșcolare. Potrivit autorităților municipale, acești elevi și preșcolari beneficiază de […] Articolul Circa 2300 de copii refugiați din Ucraina învață în școlile și grădinițele din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
20:10
„Haideți să fim uniți”. Ivan Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ivan Ceban, spune că, în perioadele cu condiții meteo dificile, este importantă colaborarea dintre autorități, poliție, cetățeni și mass-media, pentru siguranța oamenilor și prevenirea situațiilor de risc. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât […] Articolul „Haideți să fim uniți”. Ivan Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Carburanții se scumpesc în Republica Moldova chiar în ajunul Crăciunului pe stil vechi, potrivit noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, pentru 6 ianuarie 2026, prețul maxim de comercializare a fost stabilit la: 22,02 lei/litru pentru benzina A95, în creștere cu 10 bani; 18,75 lei/litru pentru motorină, mai scumpă cu […] Articolul Carburanții se scumpesc în ajun de Crăciun pe stil vechi apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Părinții fetei de 13 ani, lăsată în spital de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturi părintești # Realitatea.md
Părinții fetei de 13 ani, care a fost lăsată în ajunul Revelionului la Spitalul Raional Căușeni, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești. Aceștia au primit o perioadă de probă de 45 de zile, iar cei trei minori aflați în grija lor au fost luați din familie și plasați temporar la Spitalul Raional Căușeni. Ulterior, […] Articolul Părinții fetei de 13 ani, lăsată în spital de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturi părintești apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Primăria Chișinău anunță că serviciile municipale de profil și preturile continuă să intervină pe străzile Capitalei, pe trotuare, în stațiile de transport public și în zonele de acces. Autoritățile precizează că vremea rămâne instabilă, iar echipele municipale monitorizează permanent situația în teren și intervin ori de câte ori este necesar. Patrularea și intervențiile se desfășoară […] Articolul Vremea în Chișinău: Serviciile municipale, mobilizate zi și noapte apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Autoritățile au anunțat că drumul de ocolire din Grigoriopol a fost închis temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunță presa din regiune. Pe durata restricțiilor, întreg traficul rutier, inclusiv camioanele, va fi redirecționat prin oraș. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să-și planifice din timp traseul pentru a evita întârzierile. Restricțiile vor fi […] Articolul Drumul de ocolire din Grigoriopol, închis temporar din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Suspiciuni de sabotaj în Golful Finlandei: cablu strategic avariat de o navă rusească # Realitatea.md
O navă venită din Rusia este suspectată că a avariat un cablu submarin de telecomunicații în Golful Finlandei, care leagă Helsinki de Tallinn, anunță poliția finlandeză. Nava ar fi tras ancora pe fundul mării pe o distanță de zeci de kilometri, înainte de a lovi cablul. Autoritățile verifică dacă avaria a fost produsă intenționat. Pe […] Articolul Suspiciuni de sabotaj în Golful Finlandei: cablu strategic avariat de o navă rusească apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
18:10
VIDEO Kiev: o tânără, recrutată de ruși, reținută după ce a detonat mașina unui militar ucrainean # Realitatea.md
Autoritățile ucrainene au anunțat că, astăzi, 5 ianuarie, la Kiev, a fost reținută o tânără de 24 de ani, recruată de Rusia, care a detonat autoturismul unui militar. Potrivit anchetei, aceasta a acționat sub coordonarea unui agent rus, care îi furnizase explozibilul. Explozibilul a fost plasat sub mașina unui soldat al Gărzii Naționale din Ucraina, […] Articolul VIDEO Kiev: o tânără, recrutată de ruși, reținută după ce a detonat mașina unui militar ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Conduceți prudent! Mai multe accidente s-au produs pe traseele naționale. Au derapat camioane și s-au inversat mașini # Realitatea.md
Mai multe accidente s-au produs pe traseele din țară, din cauza ninsorii și ghețușului. Oamenii legii anunță că există cazuri de derapare sau inversare a vehiculelor. Poliția Națională îndeamnă șoferii să manifeste prudență să în trafic. Conducătorii auto sunt rugați să adapteze viteza la condițiile vremii și să păstreze distanța. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Conduceți prudent! Mai multe accidente s-au produs pe traseele naționale. Au derapat camioane și s-au inversat mașini apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Guvernul Elveției a decis să înghețe cu efect imediat toate activele deținute pe teritoriul său de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și de apropiații săi. Autoritățile elvețiene au precizat că măsura are scopul de a preveni scoaterea fondurilor din țară sau transferul acestora în alte jurisdicții. Decizia a fost luată de Consiliul Federal elvețian, citat de […] Articolul Elveția îngheață pe teritoriul său activele lui Nicolas Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Zboruri suspendate în Yemen: peste 400 de turiști străini blocați pe insula Socotra din cauza conflictului # Realitatea.md
Peste 400 de turiști străini sunt blocați pe insula Socotra, din Yemen, după ce zborurile au fost anulate pe fondul tensiunilor și confruntărilor armate din țară, transmite Le Figaro. Traficul aerian din Yemen a fost perturbat de ciocnirile de pe continent dintre separatiștii Consiliului de Tranziție Sudic (STC), susținuți de Emiratele Arabe Unite, și forțele […] Articolul Zboruri suspendate în Yemen: peste 400 de turiști străini blocați pe insula Socotra din cauza conflictului apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Se caută pază 24/7 pentru o clădire veche din centrul Capitalei. Statul va cheltui în acest an 720.000 de lei # Realitatea.md
Pentru 2026, se planifică cheltuieli de 720.000 de lei ca să fie păzită non-stop o clădire de pe str. Mitropolit Bănulescu Bodoni. Ministerul Culturii a anunțat licitație pentru a securiza edificiul din centrul Capitalei. Este vorba despre construcția de pe str. M. G. Bănulescu-Bodoni 35. Autoritățile intenționează să restaureze clădirea. Anterior, s-a anunțat că au […] Articolul Se caută pază 24/7 pentru o clădire veche din centrul Capitalei. Statul va cheltui în acest an 720.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
161 de copaci tăiați ilegal la Criuleni și prejudiciu de 200 de mii de lei. Ministrul Mediului intervine # Realitatea.md
Inspectorii de mediu au descoperit 161 de arbori tăiați fără acte permisive în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după o sesizare primită de autorități. Potrivit inspectorilor, o parte dintre lucrări au fost prezentate drept simple curățări ale […] Articolul 161 de copaci tăiați ilegal la Criuleni și prejudiciu de 200 de mii de lei. Ministrul Mediului intervine apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Cetățenii ruși au fost îndemnați luni să evite călătoriile în Venezuela. Avertismentul a fost lansat după capturarea liderului de la Caracas, Nicolas Maduro, de către forțele militare americane. „Din cauza agresiunii armate a SUA împotriva Venezuelei și a amenințărilor cu atacuri repetate, cetățenilor ruși li se recomandă insistent să se abțină de la călătoriile în […] Articolul Căderea regimului lui Maduro: Rușii, îndemnați să evite călătoriile în Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
„Au fost actori din Moldova și din afară”. Leancă, după ce a fost audiat în dosarul „furtul miliardului” # Realitatea.md
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat în ședință de judecată în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. După audiere, Leancă a făcut declarații pentru presă, transmite protv.md. Întrebat de jurnaliști ce își reproșează în legătură cu frauda bancară, fostul premier a declarat că singurul lucru pe care și-l asumă este faptul că nu […] Articolul „Au fost actori din Moldova și din afară”. Leancă, după ce a fost audiat în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Comuniștii din Moldova sar în apărarea Venezuelei. Critică capturarea lui Maduro și vorbesc despre un precedent periculos # Realitatea.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a reacționat la intervenția Statelor Unite în Venezuela, declarându-se solidar cu „partidele comuniste frățești” și cu ceea ce numește „opinia publică progresistă mondială”, care condamnă acțiunea Washingtonului. Într-o declarație publică, formațiunea califică operațiunea americană drept „un act de agresiune armată” și o „tentativă de preluare ostilă a unui stat […] Articolul Comuniștii din Moldova sar în apărarea Venezuelei. Critică capturarea lui Maduro și vorbesc despre un precedent periculos apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
16:10
DOC Bostan, despre acuzațiile lui Chicu privind presupuse delapidări: Nu a fost înstrăinat vreun teren al statului # Realitatea.md
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, respinge acuzațiile deputatului Ion Chicu privind delapidările. Parlamentarul susținea la ședința de pe 29 decembrie a Legislativului că șeful instituției de învățământ superior ar fi renunțat în 2020 la un acord prin care o firmă de construcții urma să transmită universității spații dedicate studenților și ar fi […] Articolul DOC Bostan, despre acuzațiile lui Chicu privind presupuse delapidări: Nu a fost înstrăinat vreun teren al statului apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Cazare și masă gratuită pe o insulă din Grecia, în schimbul îngrijirii pisicilor fără stăpân. Care sunt regulile # Realitatea.md
Mica insulă grecească Syros, situată în centrul Mării Egee, în apropiere de portul Piraeus, găzduiește aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân. De mai bine de trei decenii, organizații caritabile locale încearcă să gestioneze această situație prin programe de sterilizare și îngrijire, transmite Daily Mail. Una dintre aceste organizații este Syros Cats, activă încă din anii […] Articolul Cazare și masă gratuită pe o insulă din Grecia, în schimbul îngrijirii pisicilor fără stăpân. Care sunt regulile apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Atenție la gheața de pe râuri și bazine acvatice: risc crescut pentru populație și navigație # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează asupra menținerii formațiunilor de gheață pe râurile Prut și Nistru, precum și asupra variațiilor de nivel ale apei până pe 6 ianuarie, ora 08:00. Potrivit hidrologilor, pe râul Nistru, pe sectoarele Naslavcea – Camenca și Dubăsari – Răscăieți, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 centimetri. În același timp, pe […] Articolul Atenție la gheața de pe râuri și bazine acvatice: risc crescut pentru populație și navigație apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Valiză plină cu țigări, depistată de vameși la Aeroport. Un tânăr de 29 de ani ducea 120 de pachete, fără a le declara # Realitatea.md
Un tânăr de 29 de ani a încercat să scoată din Moldova 120 de pachete de țigări, fără să le declare. Bărbatul urma să zboare de la Chișinău în Belgia. Vameșii și polițiștii de frontieră i-a dat peste cap planul. Aceștia au descoperit conținutul valizei în timpul controlului de specialitate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Valiză plină cu țigări, depistată de vameși la Aeroport. Un tânăr de 29 de ani ducea 120 de pachete, fără a le declara apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Poliția îi avertizează pe șoferi și pietoni că drumurile pot fi periculoase din cauza ninsorilor, ghețușului și poleiului. Șoferii sunt sfătuiți să meargă mai încet, să păstreze distanța față de alte mașini și să evite depășirile sau frânările bruște. De asemenea, este important ca mașinile să fie echipate corespunzător pentru iarnă și să fie folosite […] Articolul Vremea rea dă bătăi de cap! Poliția vine cu recomandări pentru șoferi și pietoni apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Fiul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a cerut unitate în rândul susținătorilor după ce tatăl său a fost capturat de autoritățile americane. „Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu pot reuşi, nu pot semăna îndoială. Se va vedea apoi, istoria va spune cine au fost trădătorii, istoria o va dezvălui, vom vedea”, a declarat […] Articolul Fiul lui Maduro cere unitate după capturarea tatălui său de SUA apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, 5 ianuarie, o serie de schimbări la nivelul conducerii Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), ca parte a remanierii generale a administrației prezidențiale și a ministerelor. Zelenski a declarat pe rețelele sale că i-a cerut lui Vasile Maliuk, șeful SBU, să se concentreze mai mult pe operațiunile de […] Articolul Șeful SBU înlocuit în cadrul remanierii conducerii ucrainene apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
În 2025, Parlamentul a fost vizitat de circa 13.500 de persoane. Peste 10.000 dintre ele au avut parte de tururi ghidate, iar celelalte au participat la evenimentele organizate în sediul instituției. Mai mult de jumătate dintre vizitatori au fost elevi și studenți. Printre musafirii Legislativului au fost și peste 450 de cetățeni străini, veniți din […] Articolul Cine a vizitat Parlamentul în 2025? Instituția a avut circa 13.500 de „musafiri” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări Cod Galben pentru următoarele zile, vizând poleiul, ghețușul și ceața densă, fenomene care pot crea dificultăți în trafic. Primul Cod Galben este valabil în perioada 5 ianuarie, ora 14:00 – 6 ianuarie, ora 10:00 și vizează poleiul și ghețușul. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține […] Articolul Coduri galbene în Republica Moldova: polei, ghețuș și ceață densă apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Serviciul Vamal rămâne principala sursă de venit la bugetul de stat. Aproape jumătate din bani vin de la frontieră # Realitatea.md
În primele 11 luni ale anului 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au ajuns la 68,8 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 14,4% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Din această sumă, 67,9 miliarde de lei reprezintă venituri generale și colectate, iar alte 878,8 milioane de lei […] Articolul Serviciul Vamal rămâne principala sursă de venit la bugetul de stat. Aproape jumătate din bani vin de la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Zelenski: fosta vicepremieră a Canadei, Christia Freeland, devine consilieră economică la Kiev # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat astăzi, 5 ianuarie, că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcția de consilieră pentru dezvoltare economică. Liderul de la Kiev a transmis informația pe rețelele sale sociale. „Astăzi, Kristia Freeland a fost numită consilieră pentru dezvoltare economică. Kristia are expertiză exact în aceste domenii și […] Articolul Zelenski: fosta vicepremieră a Canadei, Christia Freeland, devine consilieră economică la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
„M-a ademenit în beci și mi-a tras cu ciocanul în cap”. Mărturiile unui lucrător la ferma asasinului de la Anenii Noi # Realitatea.md
Un fost lucrător de la ferma lui Stepan Găină, bărbat suspectat de mai multe omoruri din raionul Anenii Noi, a povestit în cadrul emisiunii Life MD Documentary despre momentele de groază prin care a trecut, transmite unimedia.md. Serghei Clâcean, în vârstă de 40 de ani, spune că a fost atacat cu un ciocan, închis într-un […] Articolul „M-a ademenit în beci și mi-a tras cu ciocanul în cap”. Mărturiile unui lucrător la ferma asasinului de la Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
13:50
Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano–Cortina, în Italia, între 6 și 22 februarie. Decizia nu va fi schimbată în nicio situație, a anunțat președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry. Oficialul a precizat că nici un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina nu […] Articolul Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Șoferii din străinătate, care încalcă, nu vor mai scăpa de amendă? S-ar putea transmite notificări internaționale # Realitatea.md
Autoritățile ar putea reglementa identificarea șoferilor care se deplasează cu vehicule înmatriculate în străinătate și încalcă regulile de circulație. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește un proiect de modificare a Codului Contravențional, care prevede modul de notificare a persoanelor respective, de transmitere a avizelor și de colectare a amenzilor. Autoritățile de la Chișinău își propun să […] Articolul Șoferii din străinătate, care încalcă, nu vor mai scăpa de amendă? S-ar putea transmite notificări internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Zece persoane au fost găsite vinovate, luni, de cyberbullying la adresa lui Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, anunță surse din presa franceză, citate de MediaFax. Verdictul a fost pronunțat de un tribunal din Paris. Inculpații fiind opt bărbați și două femei cu vârste între 41 și 65 de ani. Aceștia au fost condamnați […] Articolul Zece persoane condamnate pentru cyberbullying la adresa lui Brigitte Macron apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Tăieri ilegale în pădurea din Nihoreni: un bărbat, prins în flagrant de inspectorii de mediu # Realitatea.md
Un bărbat a fost prins în flagrant, pe timp de noapte, în timp ce defrișa ilegal mai mulți copaci într-un trup de pădure din extravilanul localității Nihoreni, raionul Rîșcani. Cazul a fost depistat în cadrul unei razii comune desfășurate de inspectorii de mediu din Rîșcani, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani. Pădurea […] Articolul Tăieri ilegale în pădurea din Nihoreni: un bărbat, prins în flagrant de inspectorii de mediu apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Bărbat șantajat, după ce a plătit o femeie pentru sex. Un individ îi cerea 2000 de euro, invocând că ar fi violat-o # Realitatea.md
După ce a plătit o femeie pentru sex, un bărbat s-a trezit șantajat. Victimei i se cereau 2000 de euro, ca să nu fie denunțat la Poliție un pretins viol. Totul s-a întâmplat în august 2022. Un individ, aflându-se în curtea unui bloc de locuit, a cerut persoanei banii. Victima susține că a transmis 2000 […] Articolul Bărbat șantajat, după ce a plătit o femeie pentru sex. Un individ îi cerea 2000 de euro, invocând că ar fi violat-o apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
SUA ar putea controla 30% din rezervele globale de petrol după schimbările din Venezuela # Realitatea.md
Un raport recent transmis de eleconomista.es, analizează impactul schimbărilor din regimul venezuelean asupra pieței globale a petrolului. Potrivit specialiștilor, plecarea lui Maduro ar putea permite companiilor americane să preia controlul unei părți semnificative a rezervelor de petrol din Venezuela și Guyana. SUA pompează deja aproximativ 13,3 milioane de barili de petrol pe zi, comparativ cu […] Articolul SUA ar putea controla 30% din rezervele globale de petrol după schimbările din Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Legea freelancerilor a intrat în vigoare. Ce se schimbă pentru cei care lucrează pe cont propriu # Realitatea.md
Freelancerii vor fi mai protejați și vor beneficia de taxe clare și protecție socială, odată cu intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a noii Legi a freelancerilor, anunță Guvernul Republicii Moldova. Noua lege se aplică persoanelor care prestează servicii în domenii precum IT, design, fotografie, arhitectură, consultanță, meșteșugărit, servicii de curățenie și alte […] Articolul Legea freelancerilor a intrat în vigoare. Ce se schimbă pentru cei care lucrează pe cont propriu apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Energocom a cumpărat mai multă energie în decembrie, la un preț mai mic decât în noiembrie # Realitatea.md
Energocom a procurat în luna decembrie 2025 un volum de 458,15 mii MWh de energie electrică, cu peste 60 de mii MWh mai mult decât în luna precedentă. Prețul mediu ponderat de achiziție a fost de 132,57 euro/MWh, în scădere cu peste 2 euro față de noiembrie, transmite IPN. Energia achiziționată a provenit atât din […] Articolul Energocom a cumpărat mai multă energie în decembrie, la un preț mai mic decât în noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Nașa falsă cerea urgent bani de la fin! Cetățean dus de nas din închisoare, de pe un cont fals de WhatsApp # Realitatea.md
Un bărbat a transferat peste 10.000 de lei unui escroc care l-a contactat de pe WhatsApp. Individul, fiind în detenție, a creat un cont cu identitatea falsă a nașei victimei. Tânărul care a pus schema la cale are 24 de ani. În decembrie 2024, acesta a recurs la furt de identitate și invocând o urgență […] Articolul Nașa falsă cerea urgent bani de la fin! Cetățean dus de nas din închisoare, de pe un cont fals de WhatsApp apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat peste 450 de zboruri luni dimineață din cauza zăpezii și a temperaturilor extrem de scăzute, iar numărul acestora ar putea crește pe parcursul zilei, informează Reuters, citat de HotNews. Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, se confruntă cu perturbări de la începutul weekendului 2-4 ianuarie, cauzate […] Articolul Vreme severă la Amsterdam: sute de zboruri anulate și întârzieri la Schiphol apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Vremea sau sărbătorile sunt de vină? INSP: 9 accidente s-au produs în trei zile. 11 persoane au fost traumatizate # Realitatea.md
Timp de 3 zile, în Republica Moldova au avut loc nouă accidente grave. Informațiile au fost precizate pentru Realitatea de către responsabilii din cadrul serviciului de presă al Inspectoratului General pentru Securitate Publică. Urmare a coliziunilor, 11 persoane au fost traumatizate. Cel mai frecvent, accidentele s-au produs din cauza nerespectării regulilor de circulație rutieră. Pe […] Articolul Vremea sau sărbătorile sunt de vină? INSP: 9 accidente s-au produs în trei zile. 11 persoane au fost traumatizate apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
„Iadul pe Pământ”. Închisoarea federală din New York în care a fost dus Nicolas Maduro # Realitatea.md
Închisoarea federală Metropolitan Detention Center (MDC) din New York, unde este încarcerat Nicolás Maduro, este cunoscută pentru condițiile extrem de dure și pentru numeroasele probleme de securitate semnalate de-a lungul timpului. În ultimii ani, deținuții au organizat proteste colective, acuzând supraaglomerarea, violența dintre deținuți, lipsa asistenței medicale adecvate și condițiile inumane din interiorul penitenciarului. Din […] Articolul „Iadul pe Pământ”. Închisoarea federală din New York în care a fost dus Nicolas Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Moldova, mai prezentă în instituțiile europene și promovarea exporturilor. Mihai Popșoi anunță prioritățile din 2026 # Realitatea.md
Promovarea exporturilor, deschiderea noilor ambasade, prezența mai mare a Moldovei în instituțiile europene și accelerarea în procesul de integrare europeană sunt prioritățile diplomaților moldoveni în 2026, potrivit lui Mihai Popșoi. Ministrul de Externe a dezvăluit într-un interviu acordat pentru Moldpres că autoritățile planifică să ofere mai mult sprijin moldovenilor din diasporă, să promoveze cultura și […] Articolul Moldova, mai prezentă în instituțiile europene și promovarea exporturilor. Mihai Popșoi anunță prioritățile din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Sediul Gărzilor Revoluționare din Iran atacat: Khamenei ar pregăti fuga la Moscova dacă protestele escaladează # Realitatea.md
Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, ar avea un plan de rezervă pentru a se refugia la Moscova în cazul în care protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze. Informația a fost relatată de cotidianul britanic The Times, citat de Digi24, pe […] Articolul VIDEO Sediul Gărzilor Revoluționare din Iran atacat: Khamenei ar pregăti fuga la Moscova dacă protestele escaladează apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
„Aprindeți luminile în seara de Crăciun!”. Concert de colinde pe 6 ianuarie, în scuarul Catedralei Mitropolitane # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău organizează marți, 6 ianuarie, evenimentul „Aprindeți luminile în seara de Crăciun!”, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului pe stil vechi. Programul începe la ora 17:00, cu slujba Privegherii în cinstea Nașterii Mântuitorului Hristos, oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. De la ora 19:00, publicul este invitat la […] Articolul „Aprindeți luminile în seara de Crăciun!”. Concert de colinde pe 6 ianuarie, în scuarul Catedralei Mitropolitane apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Atenție, cine se află vacanță! Cod portocaliu de ninsori în România: 2 morți și 97 de persoane salvate din munți # Realitatea.md
Meteorologii români au anunțat Coduri galben și portocaliu de ninsori peste Prut. Între timp, salvamontiștii precizează că în 24 de ore aau depistat doi oameni fără suflare în timpul intervențiilor. Conform prognozelor, patru județe din România se vor afla sub cod portocaliu de ninsori. Alerta a intrat în vigoare luni la ora 10:00 în Caraş-Severin, […] Articolul Atenție, cine se află vacanță! Cod portocaliu de ninsori în România: 2 morți și 97 de persoane salvate din munți apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Prima ședință din acest an în dosarul lui Plahotniuc. Este audiat fostul premier Iurie Leancă # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat la o nouă ședință de judecată în dosarul penal în care este vizat, aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. În cadrul ședinței de astăzi, instanța urmează să-l audieze pe Iurie Leancă, fost premier, care a fost citat în calitate de martor al apărării. Vladimir Plahotniuc este cercetat penal pentru implicare […] Articolul Prima ședință din acest an în dosarul lui Plahotniuc. Este audiat fostul premier Iurie Leancă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident # Realitatea.md
Relația strategică cu Uniunea Europeană se traduce în cifre concrete, iar ajutorul va îmbunătăți protecția și pregătirea trupelor, cu echipamente de ultimă generație care să asigure succesul misiunilor. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a evidențiat o tranziție graduală către calibrul NATO, cu beneficii logistice și operaționale, ceea va marca o etapă de modernizare a Armatei Naționale. […] Articolul VIDEO Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.