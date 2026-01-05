UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru

11:50

Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, ar avea un plan de rezervă pentru a se refugia la Moscova în cazul în care protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze. Informația a fost relatată de cotidianul britanic The Times, citat de Digi24, pe […] Articolul VIDEO Sediul Gărzilor Revoluționare din Iran atacat: Khamenei ar pregăti fuga la Moscova dacă protestele escaladează apare prima dată în Realitatea.md.