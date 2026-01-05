CFR-ul rus cere miliarde din buget și vinde un zgârie-nori în Moscova. Ce se știe despre problemele feroviarilor

21:30

Absolvenții Universității de Medicină se lasă tot mai greu convinși să aleagă un post de muncă într-un spital raional sau într-un centru al medicilor de familie de la sat. Indemnizația unică oferită de stat pare să nu-i motiveze. Așa că statul a decis să o dubleze, de la 120 de mii de lei la 250 de mii. Noile plăți vor intra în vigoare din 2027. Până atunci, tinerii care fac naveta într-un spital raional ne povestesc de ce aceste plăți nu sunt suficiente și cu ce provocări se confruntă.