Circa 2300 de copii refugiați din Ucraina învață în școlile și grădinițele din Chișinău

15:40

Un tânăr de 29 de ani a încercat să scoată din Moldova 120 de pachete de țigări, fără să le declare. Bărbatul urma să zboare de la Chișinău în Belgia. Vameșii și polițiștii de frontieră i-a dat peste cap planul. Aceștia au descoperit conținutul valizei în timpul controlului de specialitate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Valiză plină cu țigări, depistată de vameși la Aeroport. Un tânăr de 29 de ani ducea 120 de pachete, fără a le declara apare prima dată în Realitatea.md.