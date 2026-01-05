Programul FCA: 288 de afaceri agricole micro și mici au accesat finanțare avantajoasă
Provincial, 5 ianuarie 2026 12:20
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură" au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 38 în luna decembrie. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord. Programul oferă finanțare
• • •
Acum 5 minute
12:40
La 3 ianuarie 2026, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți s-a întrunit în ședință de urgență, în urma raportului prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți" privind măsurile întreprinse pentru prevenirea întreruperii procesului de asigurare cu apă potabilă, precum și cauzele care au condus la nerestabilirea alimentării cu apă a consumatorilor. În urma examinării
Acum 30 minute
12:20
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură" au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 38 în luna decembrie. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord. Programul oferă finanțare
Acum o oră
12:10
Primăria Chișinău informează că, până la data de 05.01.2026, un număr semnificativ de copii refugiați din Ucraina sunt înscriși în sistemul educațional municipal al Capitalei. Acești elevi și preșcolari beneficiază de toate serviciile educaționale oferite de școlile și grădinițele din municipiu, facilitând astfel integrarea lor în comunitatea locală și asigurând continuitatea procesului de învățare într-un
12:00
Și-a falsificat identitatea pe „WhatsApp” și a înșelat un bărbat de bani: tânăr de 24 de ani – condamnat la închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în vârstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în luna
Acum 2 ore
11:40
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sîngera, beneficiază de un drum local modernizat, care îmbunătățește accesul zilnic către locuințe, instituții publice și servicii locale. Recent, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la inaugurarea sectorului de drum de pe strada Florilor, reabilitat prin Programul „Europa este aproape". Proiectul a prevăzut
11:30
Astăzi, la prima oră, în cadrul Primăriei orașului Drochia a avut loc ședința săptămânală de planificare, în cadrul căreia au fost analizate activitățile realizate în săptămâna precedentă și stabilite prioritățile pentru săptămâna în curs. Pe ordinea de zi au fost abordate următoarele subiecte: deszăpezirea străzilor și căilor de acces, precum și asigurarea securității cetățenilor pe
11:20
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate" a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății, prin implementarea a 14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate. Noile funcționalități permit medicilor să introducă mai ușor datele medicale (inclusiv
11:20
În decursul unei săptămâni, Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) a depistat 11 cazuri de consum și deținere de droguri pe teritoriul municipiului Chișinău, în urma acțiunilor zilnice de patrulare. Centru: 3 bărbați (33–38 de ani) – droguri sintetice „PVP" și „MDMA". Buiucani: 4 bărbați (18–30 de ani) – „PVP", substanțe vegetale similare hașișului
11:20
Lansarea apelului III de selectare a grupurilor de acţiune locală şi aprobare a strategiilor de dezvoltare locală pentru finanţare # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026. Apelul de propuneri este deschis pentru grupurile de acțiune locală
11:10
Guvernul: în 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei # Provincial
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o serie de precizări în privința pensiilor ce vor fi primite în noul an. „Guvernul are grijă de vârstnici. În 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei. În 2025, s-au alocat 30,7 miliarde de lei, pentru 2026, alocările pentru pensii vor
11:10
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă au afectat utilizarea eficientă, transparentă și conformă a resurselor publice destinate sprijinirii producătorilor agricoli în anii 2023–2024. Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare
11:10
O minoră a suportat intoxicație cu monoxid de carbon în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 04 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:54. Potrivit informațiilor, o fată în vârstă de 17
11:00
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate" informează că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie depozitați în containerele pentru deșeuri menajere. Pentru o colectare corectă, arborii urmează să fie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați de echipele operatorului municipal de salubrizare. Brazii depozitați corespunzător, fără a fi
11:00
În dimineața zilei de 4 ianuarie 2026 pompierii din nordul țării au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la biserica „Sfânta Treime" din localitatea Sofia, raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:40. Potrivit primelor informații, focul a izbucnit într-o anexă a lăcașului. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje
10:50
Pe parcursul nopții, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri" au intervenit în raioanele din nord, centru și sudul țării pentru patrularea și monitorizarea continuă a traseelor naționale, precum și pentru combaterea lunecușului. Lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei, Anenii Noi, Călărași, Soroca, precum și în alte zone ale țării, unde au fost executate lucrări de combatere
10:50
În perioada 31 ianuarie – 22 februarie 2026 va avea loc a treia ediție a turneului național Cupa de Iarnă, o competiție organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, cu scopul de a ajuta cluburile de fotbal din primele două ligi valorice la pregătirea pentru a doua parte a campionatului Republicii Moldova, ediția 2025/26. Toate meciurile vor fi transmise
10:50
În cadrul unei razii comune desfășurate de inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Rîșcani, pe teritoriul raionului Rîșcani, a fost depistat un caz de defrișare ilegală. Incidentul a avut loc pe timp de noapte, într-un trup de pădure gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani, amplasat în extravilanul localității Nihoreni. Inspectorii au
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763 719 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia
10:00
Ion Ceban, președintele MAN: 2025, anul în care moldovenii au devenit mai săraci – acesta este „succesul” promovat de PAS # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a vorbit despre ce a însemnat anul 2025 pentru Republica Moldova, dar și așteptările pentru anul 2026. Politicianul a constatat că, indiferent de declarațiile triumfaliste ale guvernării, 2025 a fost un an greu pentru Republica Moldova, un an în care s-au înregistrat regrese pe multiple planuri – începând de la
09:50
Pe sectoarele a drumurilor naționale din Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului # Provincial
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și Sud, unde s-au desfășurat lucrări de patrulare. Totodată, pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, în vederea menținerii condițiilor de siguranță a circulației rutiere.Pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță pe
31 decembrie 2025
12:40
În luna decembrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 90,75 milioane lei, fonduri direcționate către fermieri prin diverse măsuri de sprijin. Din suma totală, 13,64 milioane de lei au fost alocate pentru plăți în avans, sprijinul fiind orientat preponderent către modernizarea exploatațiilor zootehnice. Majoritatea proiectelor investiționale
11:00
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor în vederea protecției drepturilor acestora au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Șeful Executivului a apreciat rolul veteranilor în asigurarea păcii și libertății în țara noastră: „Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie, voi sunteți
11:00
Anul 2025 a reprezentat un an de implementare accelerată a reformelor în sistemul de sănătate din Republica Moldova, cu rezultate concrete în modernizarea infrastructurii medicale, creșterea calității serviciilor, consolidarea securității sanitare și avansarea parcursului de integrare europeană. Aceste progrese au fost prezentate, astăzi, 30 decembrie, în cadrul conferinței de sinteză a Ministerului Sănătății. În 2025,
11:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile
10:50
În timp ce își executa pedeapsa, un deținut a fost condamnat din nou pentru încălcarea regulilor penitenciarului # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 42 de ani, recunoscut vinovat de deținerea și folosirea ilegală a obiectelor interzise într-o instituție penitenciară. Potrivit probelor administrate, inculpatul, aflându-se în executarea unei pedepse cu închisoarea într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a deținut și a utilizat în mod ilegal un
10:50
De Revelion peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie, pregătiți să asigure siguranța cetățenilor. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor fi gata să intervină în orice situație de risc și în misiuni de salvare. Echipele de intervenție din întreaga țară sunt pregătite să acționeze prompt
10:50
Surpriză de sărbători la Ungheni: două autobuze donate și o plimbare specială pentru copii # Provincial
Municipiul Ungheni are încă două autobuze, donate de Primăria Cluj-Napoca. Astăzi, 31 decembrie, la ora 16:00, unul dintre ele va porni de la Fabrica Biochimică spre centru, apoi își va continua drumul spre cheile orașului dinspre Zagarancea (unde va ajunge la ora 17:00), pe strada Mihai Viteazul și înapoi spre centru. Ușile vor fi deschise,
10:50
Programul activităților de reintegrare a țării: selectarea beneficiarilor pentru anul 2026 # Provincial
Conform art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, nr. 322 din 29 decembrie 2
10:40
La trecerea dintre ani, în capul meselor festive, alături de bucatele gustoase și tradițiile frumoase ale moldovenilor, stau vinurile spumante. Efervescentele reprezintă, prin tradiție, un simbol al festivității și al speranței. De la curțile regale ale secolului al XVII-lea și până în prezent, această băutură a evoluat de la un lux exclusivist, la un element […] Post-ul ANSA: Atenție la spumantele alese pentru masa de Revelion apare prima dată în Provincial.
10:30
Programul „Acces la cultură”: 300 de evenimente culturale organizate în peste 120 de localități, în 2025 # Provincial
În anul 2025, Programul Național „Acces la cultură” a susținut 159 de proiecte culturale, implementate în peste 120 de localități din Republica Moldova. Programul a beneficiat de o finanțare totală de 50 milioane de lei, contribuind la organizarea a peste 300 de evenimente culturale gratuite la nivel național. Activitățile desfășurate în cadrul programului au inclus […] Post-ul Programul „Acces la cultură”: 300 de evenimente culturale organizate în peste 120 de localități, în 2025 apare prima dată în Provincial.
30 decembrie 2025
12:30
Sediul Oficiului Medicilor de Familie Vărzăreștii Noi din raionul Călărași a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Reparația edificiului a costat peste 991 de mii de lei, dintre care mai mult de 691 de […] Post-ul OMF Vărzăreștii Noi, renovat apare prima dată în Provincial.
12:10
Situația actuală din sectorul laptelui de bovine a fost discutată în format consultativ, la MAIA # Provincial
La ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a avut loc ședința Consiliului consultativ sectorial pentru bovine și procesarea produselor obținute de la acestea. Cei prezenți au discutat despre evoluțiile din sectorul laptelui și produselor lactate, fiind expuse preocupările existente în lanțul de producere și procesare a laptelui. Totodată, în cadrul discuțiilor a fost menționat că piața […] Post-ul Situația actuală din sectorul laptelui de bovine a fost discutată în format consultativ, la MAIA apare prima dată în Provincial.
12:00
Ion Ceban: PAS se comportă ca și cum ar fi stăpânii dictatoriali ai acestei țări, respingând orice propunere venită în beneficiul oamenilor # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a declarat că, “în Parlament, PAS nu a acceptat niciun amendament propus de Partidul MAN pentru bugetul anului 2026. Aceasta, în condițiile în care chiar Maia Sandu a declarat public că PAS a înțeles greșelile și că acestea vor fi corectate în interesul cetățenilor, afirmând totodată că partidul […] Post-ul Ion Ceban: PAS se comportă ca și cum ar fi stăpânii dictatoriali ai acestei țări, respingând orice propunere venită în beneficiul oamenilor apare prima dată în Provincial.
12:00
Poliția_Națională informează șoferii că, pe traseele naționale #M1 și #M5, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe partea carosabilă s-a format ghețuș, fapt ce creează condiții dificile de circulație. Reduceți viteza de deplasare și adaptați-o condițiilor de drum; Păstrați o distanță suficientă față de vehiculul din față; Evitați manevrele bruște (frânări sau schimbări […] Post-ul Atenție, șoferi! Ghețuș pe traseele M1 și M5 apare prima dată în Provincial.
11:40
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de iarnă. Intervențiile au vizat monitorizarea permanentă a situației din teren, lucrări de patrulare, curățare a părții carosabile și combatere a lunecușului, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. Drumarii au intervenit cu prioritate pe sectoarele […] Post-ul AND: 14 utilaje și peste 50 de tone de materiale, folosite pentru siguranța traficului apare prima dată în Provincial.
11:40
Centrul de Sănătate Cahul a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 2,8 milioane de lei, dintre care 1,2 milioane de lei reprezintă contribuția CNAM, un milion […] Post-ul Centrul de Sănătate Cahul, eficientizat energetic cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
11:40
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 decembrie, ora 20:00, – 31 decembrie, ora 17:00, în municipiul Chișinău, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic, în rafale de până la 15-18 m/s. Autoritățile municipale sunt pregătite și vor interveni în teren după caz. În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul […] Post-ul Cod Galben de vânt puternic apare prima dată în Provincial.
11:40
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”. În cadrul ediției din acest an au fost colectați 162.000 de lei, din vânzările de produse organizate în târgurile de caritate, dar și din donațiile elevilor, profesorilor, părinților și al comunităților locale. […] Post-ul MEC: 162.000 de lei colectați în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește” apare prima dată în Provincial.
11:30
Principalele realizări ale MEC pe parcursul anului curent – prezentate de ministrul Dan Perciun # Provincial
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării pe parcursul anului curent au fost prezentate astăzi de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă. Printre rezultatele enunțate de ministru se numără extinderea alimentației gratuite pentru toți elevii din clasele V–IX, investițiile în cadrele didactice și în infrastructura educațională modernă, creșterile salariale semnificative din învățământul […] Post-ul Principalele realizări ale MEC pe parcursul anului curent – prezentate de ministrul Dan Perciun apare prima dată în Provincial.
11:30
Resursele de apa mai bine gestionate: cum a schimbat Proiectul Nistru 2 monitorizarea și gestionarea resurselor de apă în 2025 # Provincial
Republica Moldova înregistrează progrese importante în gestionarea resurselor de apă, preluând standardele europene datorită proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru (Nistru 2)”. Cu suportul proiectului au fost modernizate sistemele de monitorizare a apelor, dotate instituțiile de mediu cu echipamente moderne pentru controlul calității apei dar și utilaje performante pentru […] Post-ul Resursele de apa mai bine gestionate: cum a schimbat Proiectul Nistru 2 monitorizarea și gestionarea resurselor de apă în 2025 apare prima dată în Provincial.
11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile (LMA) a reziduului de pesticid Pirimetanil, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost […] Post-ul 2080 kg de rodii din import nimicite sub supravegherea ANSA apare prima dată în Provincial.
07:20
Primarul capitalei: Aproape 17.000 de locuri de muncă vor rămâne vacante, deoarece PAS a intrat în incapacitate de a achita salariile # Provincial
PAS a decis, iar țara noastră va pierde cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor alege să plece peste hotare din lipsa locurilor de muncă. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională. El a spus că a fost introdus un moratoriu asupra angajărilor în funcțiile vacante din sectorul […] Post-ul Primarul capitalei: Aproape 17.000 de locuri de muncă vor rămâne vacante, deoarece PAS a intrat în incapacitate de a achita salariile apare prima dată în Provincial.
29 decembrie 2025
16:40
Petiție publică pentru păstrarea Universității „B.P. Hasdeu” din Cahul ca instituție independentă # Provincial
Un apel public semnat de cetățeni, studenți, cadre didactice și reprezentanți ai societății civile solicită autorităților de resort păstrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) ca instituție cu personalitate juridică proprie, după ce un proiect de hotărâre privind reorganizarea în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a fost publicat recent de Ministerul […] Post-ul Petiție publică pentru păstrarea Universității „B.P. Hasdeu” din Cahul ca instituție independentă apare prima dată în Provincial.
16:10
Bugetul de stat pentru 2026 prevede investiții extinse și creșteri importante în educație, sănătate și infrastructură # Provincial
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 până la 6 300 de lei. Salariații din […] Post-ul Bugetul de stat pentru 2026 prevede investiții extinse și creșteri importante în educație, sănătate și infrastructură apare prima dată în Provincial.
15:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui taximetrist, implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni. De două luni, suspectul de 51 de ani vindea marijuana unui cerc restrâns de persoane. La mijlocul lunii decembrie, în timpul unor percheziții efectuate în automobilul utilizat […] Post-ul Taximetrist reținut pentru trafic de droguri în Chișinău și Strășeni apare prima dată în Provincial.
15:50
Școala Sportivă Specializată de Box din Grimăncăuți, Briceni, a marcat 25 de ani de activitate printr-un eveniment aniversar de amploare cu genericul „O poveste scrisă în lovituri curate și victorii meritate”. Festivitatea a reunit sportivi, antrenori, foști discipoli, oficiali și invitați de onoare. Prezent la eveniment, Sergiu Gurin, secretar de stat în domeniul sportului din […] Post-ul Școala Sportivă Specializată de Box din Grimăncăuți a marcat 25 de ani de activitate apare prima dată în Provincial.
15:40
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a propus alocarea a 100 de milioane de lei ministerului Mediului pentru implementarea Planului Național de reabilitare a râului Nistru. Deputatul a subliniat că, sub presiunea societății civile și ca urmare a solicitărilor PSRM, Guvernul a aprobat planul de reabilitare a râului Nistru, însă nu a prevăzut finanțare. De […] Post-ul PSRM propune finanțarea primei etape a planului de reabilitare a râului Nistru apare prima dată în Provincial.
15:40
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, care se va aplica contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura permite băncilor să acopere costurile creditării și asigură desfășurarea regulamentară a programului, inclusiv acordarea creditelor pe termen de până la […] Post-ul Marja maximă pentru creditele „Prima casă” se menține la 3% și în 2026 apare prima dată în Provincial.
15:40
Atmosfera de poveste creată de Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale continuă să atragă zilnic mii de vizitatori, dornici să se bucure de lumini festive, muzică, decorațiuni de sezon și farmecul sărbătorilor de iarnă. În centrul Capitalei, locuitorii și oaspeții Capitalei admiră bradul de Crăciun și instalațiile luminoase, savurează băuturi calde și bunătăți […] Post-ul Târgul de Crăciun din capitală continuă să atragă mii de vizitatori apare prima dată în Provincial.
15:30
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, oferind astfel un mecanism de protecție pentru producătorii agricoli grav afectați de calamitățile naturale din perioada 2024-2025. Prin acest proiect de lege, se propune instituirea unui moratoriu temporar, pe o durată de […] Post-ul Executivul aprobă moratoriu pentru fermierii afectați de calamități apare prima dată în Provincial.
