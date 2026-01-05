Programul FCA: 288 de afaceri agricole micro și mici au accesat finanțare avantajoasă

15:30

Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, oferind astfel un mecanism de protecție pentru producătorii agricoli grav afectați de calamitățile naturale din perioada 2024-2025. Prin acest proiect de lege, se propune instituirea unui moratoriu temporar, pe o durată de […] Post-ul Executivul aprobă moratoriu pentru fermierii afectați de calamități apare prima dată în Provincial.