Guvernul: în 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei

15:00

40 de copii din diasporă au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR de Tradiții”, organizat de Biroul Relații cu Diaspora al Guvernului. Pe parcursul celor șase zile de tabără, în perioada 24 – 29 decembrie, copiii au fost implicați în activități culturale și creative menite să-i familiarizeze cu tradițiile sărbătorilor din Moldova. […] Post-ul 40 de copii din diasporă au participat la Programul „DOR de Tradiții”, ediția de iarnă 2025 apare prima dată în Provincial.