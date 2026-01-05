Intervenții nocturne, cu utilaje și antiderapant, pe traseele naționale
Noi.md, 5 ianuarie 2026 09:30
Pe parcursul nopții, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit în raioanele din nord, centru și sudul țării pentru patrularea și monitorizarea continuă a traseelor naționale, precum și pentru combaterea lunecușului.Lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei, Anenii Noi, Călărași, Soroca, precum și în alte zone ale țării, unde au fost executate lucrări de combatere a lunecuș
• • •
Mii de turiști sînt blocați în insulele Caraibe din cauza stopării călătoriilor aeriene pe fondul operațiunii americane din Venezuela.Mii de turiști sînt blocați în Caraibe după ce zborurile au fost suspendate în urma arestării lui Nicolás Maduro.{{857310}}Turiștii se tem că întîrzierile zborurilor ar putea continua pe termen nelimitat, notează Noi.md cu referire la gazeta.Reamintim că
Reacția Spitalului "Valentin Ignatenco" la plîngerile părinților că așteaptă mult timp sub ușile medicilor # Noi.md
"La acest moment, nu constatăm necesitatea suplinirii posturilor medicale în UPU. Activitatea se desfășoară conform schemelor aprobate, iar timpii de aflare ai pacienților în Unitatea de Primiri Urgente nu au depășit normativele stabilite". Acesta este răspunsul oferit redacției Noi.md de către Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, după ce unii părinți s-au plîns că, în aceste z
S.A. Apă-Canal Chișinău informează că luni, 5 ianuarie 2026, furnizarea apei potabile va fi temporar deconectată din cauza executării unor lucrări planificate.Între orele 09:00 – 20:00, fără apă vor rămîne consumatorii din s. Tohatin, s. Cheltuitor, precum și I.P. „Muşcata” și I.P. „Victoria Aura”.{{856455}}Între orele 09:00 – 17:00, apa va fi deconectată pe străzile Codreanu, Roşiori, Hum
O petiție publică semnată de autorități locale, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din sudul țării cere stoparea reorganizării prin absorbție a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și menținerea instituției ca universitate independentă, cu personalitate juridică proprie.Inițiati
Genele și sprâncenele joacă un rol esențial în definirea trăsăturilor feței și în evidențierea frumuseții naturale. Deși multe persoane se confruntă cu subțierea sau căderea genelor și sprâncenelor din diverse motive, cum ar fi factorii genetici, stresul sau îngrijirea necorespunzătoare, există soluții eficiente care pot revitaliza și îmbunătăți aspectul acestora. Un astfel de produs este Serul pe
Parlamentul Venezuelei își va începe lucrările pe 5 ianuarie, conform programului, potrivit ministrului venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino Lopez.„Luni, 5 ianuarie, vom participa la deschiderea Adunării Naționale pentru următorul mandat constituțional”, a declarat Lopez.El a menționat că, în ciuda atacului american, țara își continuă dezvoltarea, relatează Noi.md, citînd caliber.az.
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene mai mult de 1 ban, iar dolarului american – aproape 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 5 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7672 lei pentru un euro (+1,16 bani) și 16,865
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 5 ianuarie sînt:05 ianuarie — a 5-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 360 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:23 5 Sf. 10 mucenici din Creta. Cuv. Nifont. Cuv. PavelCe se sărbă
Duminică, în jurul orei 18:40, Poliția din Ceadîr- Lunga a fost apelată de o femeie, precum cǎ în timp ce se deplasa cu mașina pe drumul local de legătură Tomai-Ceadîr-Lunga, în mașina acestora a fost trasă o împușcătură.În automobil se mai aflau un minor și un bărbat, notează Noi.md.Victime nu au fost înregistrate. Printre suspecți se numără soțul femeii.Pe cazul dat a fost pornitǎ o
Astăzi, în țară cerul va fi predominant noros.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță, pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din direcție variabilă, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1...+3°C.În centru se așteaptă -2...+1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -4...-2°C.
Acuzațiile împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro vor fi anunțate oficial astăzi, 5 ianuarie, într-un tribunal din New York, SUA.Washington Post a relatat acest lucru, citînd surse bine informate.„Maduro va fi pus sub acuzare luni la prînz în Manhattan”, a declarat publicația, potrivit Noi.md, citînd caliber.az.Publicația a amintit că președintele venezuelean și soția sa, C
Roman Iagupov: Dialogul viu și prezența fizică sînt mai importante decît orice ajutor material # Noi.md
Solistul trupei moldovenești Zdob Și Zdub, Roman Iagupov, a împărtășit într-un interviu pentru jurnalista Nata Albot reflecțiile personale despre familie, copii și responsabilitatea artistului, recunoscînd că profesia sa a avut un impact semnificativ asupra rolului său de tată.Potrivit muzicianului, imaginea de „tată-artist” este una clasică: turnee constante și viață pe drumuri.{{856618}}
Kedmi: „Interesele naționale ale popoarelor Europei încep să joace un rol din ce în ce mai important” # Noi.md
Interesele naționale ale popoarelor Europei încep să joace un rol din ce în ce mai important, iar acest lucru a fost deja demonstrat de rezultatele alegerilor din mai multe țări.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi într-un interviu acordat în cadrul proiectului „В теме” pe canalul YouTube al agenției de știri BELTA.
Coreea de Nord, în dimineața zilei de 4 ianuarie, a efectuat primele lansări de rachete din acest an în direcția Mării Japoniei.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Kyodo News, aceasta este prima activitate de acest fel din ultimele aproape două luni.{{855993}}Rachetele au fost lansate de pe coasta de vest a Coreei de Nord în jurul orelor 7:54 și 8:05, ora locală, ambele atingînd altitudinea ma
În Scoția se caută o persoană dispusă să lucreze pe insula nelocuită Handa. Postul de ranger presupune un contract de șase luni, cu un salariu anual de aproximativ 26.000 de lire sterline (circa 35.000 de dolari).Potrivit Oxu.Az, citînd Focus, principalele responsabilități includ monitorizarea faunei sălbatice, coordonarea unei echipe de voluntari și asistența oferită turiștilor care vizitează
Maestrul fotografiei de peisaj, Maxim Chumaș, a împărtășit pe rețelele de socializare o serie de lucrări noi, prezentînd impresii vizuale ale primei zile din 2026 în Moldova.În imaginile sale, fotograful a surprins nu doar Chișinăul, ci și peisaje naturale — cerul, cîmpurile, liniile orizontului. Prin jocul de lumină și texturi, autorul a redat atmosfera începutului de an.
Capitala Guineei Ecuatoriale a fost transferată de pe insulă pe continent, în scopul sporirii securității republicii și al îmbunătățirii logisticii.Potrivit Oxu.Az, decretul corespunzător a fost semnat de președintele țării africane, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, care a declarat orașul Ciudad de la Paz drept noua capitală a republicii, retrăgînd acest statut orașului Malabo.{{847643}}„Am
Cel mai cunoscut elefant din Kenya, Craig, supranumit „super-colt”, a murit la vîrsta de 54 de ani, animalul fiind considerat un simbol al faunei sălbatice africane.„Craig tocmai a împlinit 54 de ani. A trăit o viață lungă și, fără îndoială, a devenit tatăl multor pui de elefant”, au transmis reprezentanții parcului național Amboseli, unde locuia elefantul, potrivit Oxu.Az, cu referire la The
Republica Populară Chineză, în anul 2025, a realizat 92 de misiuni de lansare a rachetelor purtătoare și și-a întrecut propriul record.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat Televiziunea Centrală a Chinei (CCTV), cu referire la administrația națională spațială a țării.{{857254}}Se precizează că, în 2025, China a demonstrat noi succese și a obținut progrese atît în domeniul zborurilor s
La sfîrșitul anului 2025, Statele Unite i-au propus lui Nicolás Maduro să renunțe voluntar la funcția de președinte al Venezuelei și să plece într-un „exil aurit” în Turcia, relatează The New York Times, citînd surse americane și venezuelene apropiate negocierilor.Unul dintre interlocutorii publicației, un înalt oficial american, a declarat că plecarea lui Maduro în Turcia putea face parte din
O amplă operațiune împotriva comerțului ilegal de arme a fost desfășurată în 14 provincii ale Turciei.Potrivit Oxu.Az, ministrul de interne al țării, Ali Yerlikaya, a anunțat pe pagina sa din rețeaua de socializare X despre această acțiune. Ministrul a declarat că, în urma operațiunii desfășurate timp de două săptămîni, au fost confiscate 398 pistoale, 175 puști de vînătoare și 32 de arme auto
Arheologii Autorității pentru Antichități din Israel (AAI) au descoperit, în timpul unei campanii de săpături arheologice în sud-vestul Muntelui Templului, în Ierusalim, un pandantiv din plumb, datînd de aproximativ 1300 de ani.În colaborare cu Fundația Orașului lui David și Societatea pentru Restaurarea și Dezvoltarea Cartierului Evreiesc, obiectul a fost descoperit în parcul arheologic David
Mod de preparare:Puiul se taie bucăţi, se sărează şi se piperează, se prăjeşte într-o tigaie pînă la obţinerea unei cruste rumene. Legumele se taie felii mari, se adaugă la pui, se rumenesc. Se toarnă vinul, se sărează, se piperează. Se căleşte pînă carnea devine moale. Cu 2-3 minute înainte de a se lua de pe foc, se adaugă usturoiul şi verdeaţa tocate.Ingrediente:1 pui întreg,2 ce
Capturarea, de către autoritățile SUA, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a provocat o undă de șoc la nivelul întregii planete.Întreaga lume a urmărit cum liderul venezuelean a fost adus, flancat de forțele de ordine, pe teritoriul american pentru a fi a judecat, în urma unei operațiuni-fulger, efectuate de comandourile de elită ale Armatei Delta Force, transmite Digi24.O operațiun
Între 600 de milioane de lei şi un miliard ajung la gunoi în Republica Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. sînt produsele neconsumate şi aruncate, pentru că oamenii obişnuiesc să gătească mult mai mult decît consumă. {{856778}}Sînt datele unei analize făcută de expertul Veaceslav Ioniţă. Multe familii, pentru a evita risipa alimentară, păstrează mîncarea de la sărbători timp de mai
Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva administratorilor barului unde un incendiu la o petrecere de Anul Nou s-a soldat cu 40 de morți, au anunțat sîmbătă autoritățile.Cei doi sînt suspectați de omucidere involuntară, vătămare corporală involuntară și provocare involuntară de incendiu, a declarat reporterilor procurorul-șef al regiunii Valais, Beatrice Pilloud, potrivit A
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va concentra eforturile pe promovarea diplomației economice, cu accent pe creșterea exporturilor, atragerea investițiilor și sporirea bunăstării cetățenilor.Integrarea europeană rămîne un obiectiv central, iar autoritățile își propun accelerarea negocierilor de aderare la UE și deschiderea tuturor clusterelor.{{855751}}O altă prioritate vizează conso
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a semnat un contract pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vrănești, Brejeni, Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Slobozia-Chișcăreni, Flămînzeni, Dumbrăvița – localitățile raionului – din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei”.Proiectul este finanțat d
Consilierul președintelui Turciei, Mehmet Uçum, a calificat arestarea lui Nicolás Maduro de către Statele Unite ale Americii drept un exemplu elocvent de „agresiune imperialistă”, în care „sînt ignorate complet normele dreptului internațional, instituțiile internaționale și rolul Organizația Națiunilor Unite”.„Ceea ce se întîmplă demonstrează că, în actuala ordine mondială, nu mai există mecan
Actorul Leonardo DiCaprio va lipsi de la gala festivalului de film din Palm Springs din cauza restricțiilor privind legăturile aeriene cu Venezuela.Potrivit Oxu.Az, care citează Variety, DiCaprio trebuia să primească premiul Desert Palm Achievement Award pentru rolul din filmul „O luptă după alta”.{{857288}}Totuși, după cum au relatat mass-media internaționale, laureatul premiului Oscar nu
Starlink, divizia de telecomunicații a companiei SpaceX, fondată de Elon Musk, intenționează să ofere locuitorilor Venezuelei acces gratuit la internet pe parcursul lunii următoare.{{857268}}„Starlink oferă locuitorilor Venezuelei acces gratuit la internet de bandă largă pînă la 3 februarie, asigurînd o conexiune neîntreruptă”, se arată într-o declarație publicată pe pagina Starlink din rețeau
Poliția de Frontieră informează despre trafic intens la unele puncte de trecere a frontierei # Noi.md
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.Totodată, la PTF Palanca se mențin valori majorate de trafic, atît pentru călători, cît și pentru mijloacele de transport, pe sensul de ieșire din R. Moldova.Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, act
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a exprimat „sprijinul deplin” pentru acțiunile SUA de înlăturare a lui Nicolás Maduro.„Este vorba despre restabilirea libertății și a justiției într-o altă regiune a lumii. În întreaga Americă Latină asistăm la o schimbare istorică — statele revin pe axa americană și își reînnoiesc relațiile cu Israelul”, a declarat premierul, citat de haqqin.a
Un rol-cheie în conducerea Venezuelei după înlăturarea președintelui Nicolás Maduro ar putea fi jucat de șeful diplomației americane și actualul consilier interimar al președintelui SUA pentru securitate națională, Marco Rubio.Despre aceasta relatează agenția Bloomberg, citînd o sursă din Casa Albă. Interlocutorul Bloomberg a reamintit, de asemenea, că Rubio l-a criticat ani de zile atît pe Ma
Mulți moldoveni aleg să meargă în această perioadă la munte, unde pîrtiile de schi, sporturile montane și atmosfera de sezon sînt principalele atracții.Pachetele turistice sînt diverse, operatorii vin cu oferte de vacanță, unii propun și reduceri.{{857210}}Este important să fiți atenți pentru a evita escrocheriile, atenționează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turis
Zeci de zboruri anulate în Caraibe au provocat perturbări majore în traficul aerian regional, sîmbătă, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei.Ca urmare a escaladării tensiunilor, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis ordine prin care avioanele comerciale sînt obligate să evite anumite zone ale spațiului aerian din regiunea Caraibelor, din motive de securitat
Aeroporturile din întreaga Grecie au întrerupt duminică sosirile și plecările, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio, au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, citate de Reuters.Autoritățile au precizat că investighează cauza problemelor tehnice. Autoritatea greacă a aviației civile a transmis că unele survoluri care folosesc Regiunea de Informaț
Noul șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, este considerat la Casa Albă mai „realist și lucid” în privința negocierilor de pace decît fostul șef al Biroului, Andrei Iermak.Despre aceasta scrie ziarul The Washington Post, citînd un fost oficial al administrației lui Donald Trump, care a lucrat pe dosarele legate de Rusia și Ucraina, transmite haqqin.az.{{857291}}„În ciuda
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația în teren și intervin prompt acolo unde este necesar.Autoritățile municipale îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență la deplasare și în trafic, iar copiii și minorii să fie supravegheați în permanență.{{857329}}Potri
Rubrica „Amintiri din copilărie” adună povești despre sărbători trăite cu simplitate și profunzime, iar această mărturie semnată de Andrei David vorbește despre un Crăciun al liniștii, al legăturilor nevăzute și al lecțiilor de viață învățate fără cuvinte mari.Pentru autor, Crăciunul copilăriei mirosea a lemn ars și a cenușa presărată pe cărare, pentru ca pașii să nu alunece pe gheață. Fiind s
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” informează pasagerii despre recomandările privind organizarea călătoriilor, în scopul asigurării unui flux mai eficient și a unui nivel sporit de confort în terminal.Potrivit administrației aeroportului, călătorii sînt îndemnați să ajungă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu mai devreme de 3 ore înainte de zbor și, pe cît posibil
Soția adjunctului șefului administrației Casei Albe, Stephen Miller, Katie Miller, a publicat o hartă a Groenlandei colorată în culorile drapelului SUA, însoțită de inscripția „În curînd”.Postarea lui Katie Miller a adunat în 10 ore peste 8 milioane de vizualizări.{{851111}}Anterior, ziarul The Guardian menționa că evenimentele din Venezuela vor provoca o alarmă imediată în state precum Ir
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții, lucrările de întreținere a drumurilor naționale pe timp de iarnă au continuat în regiunile unde au fost necesare intervenții ale unităților teritoriale S.A. „Drumuri”.Pe drumurile naționale din zonele Nord, Centru și Sud au fost efectuate lucrări de patrulare rutieră, iar pe sectoarele Briceni, Dondușeni, Ocnița, Florești
Poliția Națională informează că, în mai multe zone ale țării, se înregistrează ninsori, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu omăt.Autoritățile recomandă șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule.Totodată, înainte de deplasare, conducătorii auto sînt î
În contextul creșterii fluxului de transport din perioada sărbătorilor, Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în special, în direcția punctelor de trecere a frontierei de stat, precum și pe direcțiile de deplasare dinspre și spre acestea.Zonele vizate sînt, în principal, traseele cu acces către frontieră, monitorizate continuu, unde se atestă un flux sporit de automobi
Locuitorii din Bălți sînt rugați să aibă răbdare: ce spune Apă-Canal despre lichidarea avariei # Noi.md
Lucrările de reparație pentru lichidarea avariei la conducta de apă au fost finalizate, iar alimentarea cu apă în rezervor a fost restabilită. Despre aceasta a informat Vitalie Ungureanu, director tehnic al întreprinderii municipale Apă-Canal Bălți.{{855950}}În prezent are loc umplerea magistralei de apă cu o lungime de 248 km, precum și a rezervoarelor municipiului. După aceasta va începe res
În partea de sud-vest a Berlinului, începînd de sîmbătă dimineață, 3 ianuarie, au fost deconectate de la rețea aproximativ 50 de mii de gospodării și peste două mii de întreprinderi.Despre aceasta informează „Adevărul european”, cu referire la DW.{{837679}}Potrivit operatorului, întreruperea a afectat cartierele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde. Reluarea alimentării cu energ
Pe întreg teritoriul Statelor Unite, americanii au ieșit la manifestații împotriva operațiunii militare a președintelui Donald Trump în Venezuela, scrie CNN.Publicația menționează: deși venezuelenii au reacționat diferit la aceste evenimente, mulți oameni din SUA își exprimă dezamăgirea din cauza amenințării unui război și a vărsării de sînge pentru interesele petroliere, transmite pravda.com.
