Marea Britanie și Franța au atacat împreună Statul Islamic în Siria

Statele Unite au emis un nou avertisment pentru cetățenii americani care plănuiesc să călătorească în Rusia. Turiștii ar trebui să își facă testamentul înainte să plece din țară pentru că riscă să nu se mai întoarcă niciodată acasă. Este unul dintre mesajele cele mai dure emise vreodată de către Departamentul de Stat. Autoritățile rusești fac […]