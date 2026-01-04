Foc de armă tras într-o mașină, la Ceadîr-Lunga. Un copil a fost martor la incident

19:10

Începând cu 15 ianuarie, plata călătoriilor cu transportul electric urban și pe rutele interurbane din regiunea transnistreană se va face exclusiv cu cardul bancar. Chiar și persoanele cu gratuități vor trebui să valideze cardul la terminalele instalate în mijloacele de transport, fără ca suma să fie retrasă, scopul fiind înregistrarea fluxului de pasageri, transmite IPN. […] Articolul Fără numerar în transportul public din regiunea transnistreană: plata doar cu cardul, din 15 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.