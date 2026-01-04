Accident grav la Rezina: o tânără de 23 de ani, transportată de urgență la spital după ce mașina s-a răsturnat într-o curbă periculoasă - VIDEO

ProTV.md, 4 ianuarie 2026 19:50

Accident grav la Rezina: o tânără de 23 de ani, transportată de urgență la spital după ce mașina s-a răsturnat într-o curbă periculoasă - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
20:50
Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț ProTV.md
Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț
Acum 30 minute
20:40
Capturarea lui Maduro stârnește reacții diametral opuse: sute de venezueleni sărbătoresc „eliberarea”, în timp ce alții protestează împotriva intervenției și a încălcării suveranității Venezuelei - VIDEO ProTV.md
Capturarea lui Maduro stârnește reacții diametral opuse: sute de venezueleni sărbătoresc „eliberarea”, în timp ce alții protestează împotriva intervenției și a încălcării suveranității Venezuelei - VIDEO
Acum o oră
20:20
Sud-vestul Berlinului paralizat de o pană de curent electric: zeci de mii de locuințe și mii de firme afectate, autoritățile investighează posibil sabotaj - VIDEO ProTV.md
Sud-vestul Berlinului paralizat de o pană de curent electric: zeci de mii de locuințe și mii de firme afectate, autoritățile investighează posibil sabotaj - VIDEO
Acum 2 ore
20:00
Declan Rice, eroul serii pe Emirates: dublă pentru Arsenal și un pas important în lupta pentru titlu, dar Aston Villa rămâne la pândă - VIDEO ProTV.md
Declan Rice, eroul serii pe Emirates: dublă pentru Arsenal și un pas important în lupta pentru titlu, dar Aston Villa rămâne la pândă - VIDEO
20:00
Senegal și Mali se întâlnesc în primul sfert de finală al Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO ProTV.md
Senegal și Mali se întâlnesc în primul sfert de finală al Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 04.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 04.01.2026
19:50
Un vis copt cu muncă, durere și speranță: Povestea Rodicăi Moldovanu, femeia care a învins boala prin pasiune și a transformat deserturile într-o afacere de succes - VIDEO ProTV.md
Un vis copt cu muncă, durere și speranță: Povestea Rodicăi Moldovanu, femeia care a învins boala prin pasiune și a transformat deserturile într-o afacere de succes - VIDEO
19:50
Accident grav la Rezina: o tânără de 23 de ani, transportată de urgență la spital după ce mașina s-a răsturnat într-o curbă periculoasă - VIDEO ProTV.md
Accident grav la Rezina: o tânără de 23 de ani, transportată de urgență la spital după ce mașina s-a răsturnat într-o curbă periculoasă - VIDEO
19:50
Început de an în forță pentru tenisul moldovenesc: Lia Belibova a jucat două finale în Suedia și a urcat de două ori pe podium - VIDEO ProTV.md
Început de an în forță pentru tenisul moldovenesc: Lia Belibova a jucat două finale în Suedia și a urcat de două ori pe podium - VIDEO
19:10
Criza apei lovește Bălțiul în plină iarnă: locuitorii stau la cozi cu căldări și butelii pentru a-și asigura necesarul de apă. „Nu știm cum să ne descurcăm”. Ce spun autoritățile – VIDEO ProTV.md
Criza apei lovește Bălțiul în plină iarnă: locuitorii stau la cozi cu căldări și butelii pentru a-și asigura necesarul de apă. „Nu știm cum să ne descurcăm”. Ce spun autoritățile – VIDEO
Acum 4 ore
18:50
Cum a pregătit Trump operațiunea specială din Venezuela: o cârtiță plasată de serviciile secrete le-a spus spionilor americani totul despre Maduro ProTV.md
Cum a pregătit Trump operațiunea specială din Venezuela: o cârtiță plasată de serviciile secrete le-a spus spionilor americani totul despre Maduro
18:40
„Nu asta vedeţi voi acum”. Explicațiile lui Rubio după ce Trump a spus că americanii vor conduce Venezuela ProTV.md
„Nu asta vedeţi voi acum”. Explicațiile lui Rubio după ce Trump a spus că americanii vor conduce Venezuela
17:30
Două ziare americane mari au știut de atacul SUA în Venezuela înainte ca acesta să aibă loc. Au ales să publice știrea abia după ProTV.md
Două ziare americane mari au știut de atacul SUA în Venezuela înainte ca acesta să aibă loc. Au ales să publice știrea abia după
17:10
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca și Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova ProTV.md
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca și Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova
17:10
Trafic fluidizat la vama Leușeni, dar aglomerație continuă la Palanca. Recomandări pentru călători ProTV.md
Trafic fluidizat la vama Leușeni, dar aglomerație continuă la Palanca. Recomandări pentru călători
Acum 6 ore
17:00
Mașina unui soldat ucrainean a explodat când acesta i-a deschis portbagajul în Kiev - VIDEO ProTV.md
Mașina unui soldat ucrainean a explodat când acesta i-a deschis portbagajul în Kiev - VIDEO
16:40
Amenințarea MAGA pentru Groenlanda, după atacul SUA în Venezuela: „În curând” și o hartă a teritoriului danez sub steagul american. Reacția Danemarcei ProTV.md
Amenințarea MAGA pentru Groenlanda, după atacul SUA în Venezuela: „În curând” și o hartă a teritoriului danez sub steagul american. Reacția Danemarcei
16:20
Cine sunt aliații lui Nicolas Maduro care au rămas la putere în Venezuela. În spatele frontului de unitate apar primele fisuri ProTV.md
Cine sunt aliații lui Nicolas Maduro care au rămas la putere în Venezuela. În spatele frontului de unitate apar primele fisuri
16:10
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca pe sensul de ieșire din Republica Moldova ProTV.md
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca pe sensul de ieșire din Republica Moldova
15:10
Prima reacție a Chișinăului după capturarea liderului venezuelean: „Legitimitatea regimului Maduro a fost contestată de mult timp” ProTV.md
Prima reacție a Chișinăului după capturarea liderului venezuelean: „Legitimitatea regimului Maduro a fost contestată de mult timp”
15:10
Marea Britanie şi Franţa au bombardat un depozit de arme în Siria. „Ținta a fost lovită cu succes” ProTV.md
Marea Britanie şi Franţa au bombardat un depozit de arme în Siria. „Ținta a fost lovită cu succes”
Acum 8 ore
14:50
Ideologul lui Putin îndeamnă ca un nou război mondial să fie declanșat cât mai curând după intervenția SUA în Venezuela: „Toată lumea a înțeles, în sfârșit” ProTV.md
Ideologul lui Putin îndeamnă ca un nou război mondial să fie declanșat cât mai curând după intervenția SUA în Venezuela: „Toată lumea a înțeles, în sfârșit”
14:50
Un tânăr român de 18 ani și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana. Reacția președintelui Nicușor Dan ProTV.md
Un tânăr român de 18 ani și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana. Reacția președintelui Nicușor Dan
14:40
Condițiile meteo nefavorabile fac victime pe șosele: o mașină a derapat și a ajuns în șanț în raionul Sîngerei - VIDEO ProTV.md
Condițiile meteo nefavorabile fac victime pe șosele: o mașină a derapat și a ajuns în șanț în raionul Sîngerei - VIDEO
14:40
Nicolas Maduro în papuci de plastic. Sunt imaginile momentului cu președintele venezuelean încarcerat deja la New York - VIDEO ProTV.md
Nicolas Maduro în papuci de plastic. Sunt imaginile momentului cu președintele venezuelean încarcerat deja la New York - VIDEO
14:30
Condițiile meteo nefavorabile fac victime pe șosele: o mașină a ajuns în șanț în raionul Sîngerei - VIDEO ProTV.md
Condițiile meteo nefavorabile fac victime pe șosele: o mașină a ajuns în șanț în raionul Sîngerei - VIDEO
14:00
Ninsorile revin în forță în mai multe regiuni ale țării: Poliția Națională avertizează șoferii asupra riscurilor crescute din trafic și îi îndeamnă la prudență sporită ProTV.md
Ninsorile revin în forță în mai multe regiuni ale țării: Poliția Națională avertizează șoferii asupra riscurilor crescute din trafic și îi îndeamnă la prudență sporită
14:00
Condițiile meteo nefavorabile în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt sfătuiți să circule cu atenție ProTV.md
Condițiile meteo nefavorabile în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt sfătuiți să circule cu atenție
14:00
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice a cărei cauză este neelucidată încă ProTV.md
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice a cărei cauză este neelucidată încă
13:50
Criza apei la Bălți: locuitorii au rămas fără apă la robinete de peste 48 de ore. Ce spun autoritățile - VIDEO ProTV.md
Criza apei la Bălți: locuitorii au rămas fără apă la robinete de peste 48 de ore. Ce spun autoritățile - VIDEO
13:30
Intervenții nocturne pe drumurile naționale: zeci de utilaje și muncitori au fost mobilizați pentru combaterea lunecușului în nord, centru și sud - FOTO ProTV.md
Intervenții nocturne pe drumurile naționale: zeci de utilaje și muncitori au fost mobilizați pentru combaterea lunecușului în nord, centru și sud - FOTO
Acum 12 ore
12:30
Cel puțin 40 de morți după atacul SUA asupra Venezuelei. Declarație făcută de un oficial venezuelean de rang înalt ProTV.md
Cel puțin 40 de morți după atacul SUA asupra Venezuelei. Declarație făcută de un oficial venezuelean de rang înalt
12:20
China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe Maduro și pe soția sa ProTV.md
China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe Maduro și pe soția sa
12:10
Cât de legală a fost intervenția militară a SUA în Venezuela? Cum s-a acoperit administrația Trump înainte și după capturarea lui Nicolas Maduro ProTV.md
Cât de legală a fost intervenția militară a SUA în Venezuela? Cum s-a acoperit administrația Trump înainte și după capturarea lui Nicolas Maduro
11:00
„Noi stabilim condițiile. Trump va dicta pașii următori”. Detalii despre ce se va întâmpla în Venezuela de la un oficial de top ProTV.md
„Noi stabilim condițiile. Trump va dicta pașii următori”. Detalii despre ce se va întâmpla în Venezuela de la un oficial de top
10:50
Sărbători cu trafic sporit: Poliția intensifică monitorizarea traseelor naționale și a drumurilor de acces către punctele de trecere a frontierei ProTV.md
Sărbători cu trafic sporit: Poliția intensifică monitorizarea traseelor naționale și a drumurilor de acces către punctele de trecere a frontierei
10:50
Planul lui Trump pentru „aurul negru”: Giganții petrolieri din SUA, trimiși să resusciteze Venezuela după căderea lui Maduro ProTV.md
Planul lui Trump pentru „aurul negru”: Giganții petrolieri din SUA, trimiși să resusciteze Venezuela după căderea lui Maduro
10:40
Trafic intens pe drumurile naționale în perioada sărbătorilor: Poliția suplimentează patrulele rutiere pentru siguranța șoferilor ProTV.md
Trafic intens pe drumurile naționale în perioada sărbătorilor: Poliția suplimentează patrulele rutiere pentru siguranța șoferilor
09:50
Ce este Doctrina Monroe, pe care Donald Trump a invocat-o pentru ca SUA să conducă în Venezuela după înlăturarea președintelui Maduro: „Reafirmăm puterea americană” ProTV.md
Ce este Doctrina Monroe, pe care Donald Trump a invocat-o pentru ca SUA să conducă în Venezuela după înlăturarea președintelui Maduro: „Reafirmăm puterea americană”
09:40
Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A” a fost altul până aproape în ultimul moment ProTV.md
Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A” a fost altul până aproape în ultimul moment
09:30
Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit cine preia atribuțiile de președinte, după capturarea lui Maduro de către SUA ProTV.md
Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit cine preia atribuțiile de președinte, după capturarea lui Maduro de către SUA
09:20
Noi imagini cu Nicolas Maduro. Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care a fost și P. Diddy - VIDEO ProTV.md
Noi imagini cu Nicolas Maduro. Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care a fost și P. Diddy - VIDEO
09:20
Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare” – VIDEO ProTV.md
Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare” – VIDEO
08:10
Merz spune că Maduro „şi-a dus ţara la ruină” şi că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne ProTV.md
Merz spune că Maduro „şi-a dus ţara la ruină” şi că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne
Acum 24 ore
08:00
Vicepreședinta Venezuelei, ieșire publică în care îl contrazice pe Trump. „Gașca lui Maduro e încă la putere” – avertisment de la un venezuelean din exil ProTV.md
Vicepreședinta Venezuelei, ieșire publică în care îl contrazice pe Trump. „Gașca lui Maduro e încă la putere” – avertisment de la un venezuelean din exil
08:00
Precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
3 ianuarie 2026
22:20
Cei mai buni jucători de tenis încep să-și calibreze rachetele și loviturile - VIDEO ProTV.md
Cei mai buni jucători de tenis încep să-și calibreze rachetele și loviturile - VIDEO
22:20
O nouă ediție a celei mai solicitante, periculoase, dar în același timp spectaculoase curse off-road din lume, Raliul Dakar, a început - VIDEO ProTV.md
O nouă ediție a celei mai solicitante, periculoase, dar în același timp spectaculoase curse off-road din lume, Raliul Dakar, a început - VIDEO
22:10
Finală surpriză la Campionatul Mondial de Darts, acolo unde campionul mondial Luke Littler va întâlni revelația turneului, olandezul Gian van Veen - VIDEO ProTV.md
Finală surpriză la Campionatul Mondial de Darts, acolo unde campionul mondial Luke Littler va întâlni revelația turneului, olandezul Gian van Veen - VIDEO
22:00
Statele Unite emit un avertisment de călătorie fără precedent pentru Rusia: cetățenii americani sfătuiți să revină imediat acasă sau să își asume riscuri majore - VIDEO ProTV.md
Statele Unite emit un avertisment de călătorie fără precedent pentru Rusia: cetățenii americani sfătuiți să revină imediat acasă sau să își asume riscuri majore - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.