Descoperiri care schimbă tot: lupta cu Alzheimer, succesul la FIV și dezvoltarea geniului

15:00

197 de persoane s-au adresat la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău în noaptea de Anul Nou. Doi pacienți s-au prezentat la spital în urma unor explozii provocate de focuri de artificii: unul dintre ei a primit îngrijiri medicale și a fost externat, în timp ce celălalt a suferit o intervenție chirurgicală și a […] The post A ajuns la terapie intensivă din cauza focurilor de artificii. Aproape 200 de persoane, internate la Institutul de Medicină Urgentă de Revelion appeared first on NewsMaker.