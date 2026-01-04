Trafic intens duminică seara la frontiera Leușeni și Palanca
Realitatea.md, 4 ianuarie 2026 16:10
Autoritățile anunță trafic intens la frontieră, în special la punctele Leușeni și Palanca. Duminică seara, la Leușeni se înregistrează aglomerare pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar la Palanca traficul rămâne ridicat atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Autoritățile de control activează la capacitate maximă și iau măsuri pentru fluidizarea traficului.
• • •
Ninsoarea face victime: tânără de 23 de ani, transportată la spital după un accident la Rezina # Realitatea.md
Ninsoarea din toată țara creează condiții periculoase pe drumurile din Republica Moldova. O tânără de 23 de ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 4 ianuarie, pe traseul R-20, în apropierea localității Otac, raionul Rezina. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Potrivit ofițerei […]
Zeci de zboruri au fost întârziate, anulate sau redirecționate pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, din cauza unei defecțiuni tehnice la sistemul de apropiere instrumentală și a vizibilității reduse pe pistă. Potrivit administratorului aeroportului, între sâmbătă seara și duminică dimineața, 63 de zboruri de sosire au fost afectate, iar 39 de curse de […]
Curtea Supremă de Justiție din Venezuela a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar al țării. Decizia a fost luată la o zi după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune a Statelor Unite ale Americii, anunțată public de liderul de la Washington. Potrivit Reuters, instanța a motivat hotărârea […]
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația din teren și intervin acolo unde este necesar pentru prevenirea riscurilor. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență în trafic și să acorde o atenție sporită copiilor și minorilor, care trebuie supravegheați. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în […]
Un român de 18 ani, printre victimele incendiului din Elveția din noaptea de Revelion # Realitatea.md
Un cetățean român în vârstă de 18 ani se numără printre victimele incendiului produs în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Informația a fost confirmată duminică de Ministerul Afacerilor Externe din România. Potrivit MAE, tânărul fusese inițial dat dispărut, însă autoritățile elvețiene au confirmat ulterior decesul acestuia. Ambasada României la Berna se află în contact permanent cu familia […]
Franța și Marea Britanie au efectuat, sâmbătă seara, o lovitură aeriană comună în Siria, vizând un obiectiv subteran suspectat că era folosit de Statul Islamic. Atacul a avut loc în zona muntoasă din apropierea orașului Palmira, unde ar fi fost depozitate arme și explozibili. Avioanele britanice au folosit bombe ghidate pentru a distruge mai multe […]
Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume – aproximativ 303 miliarde de barili, de peste cinci ori mai mult decât Statele Unite, potrivit Al Jazeera. Cele mai mari cantități se află în Centura Orinoco, o regiune din estul țării, scrie bani.md. Totuși, petrolul de aici este foarte greu de extras și costisitor, […]
De aproape 48 de ore, locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu lipsa apei potabile la robinet, în urma unei avarii majore produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Situația a afectat mai multe cartiere ale orașului, unde alimentarea cu apă este sistată complet sau se înregistrează presiune foarte scăzută, transmite tvn.md. Autoritățile locale au anunțat că echipele […]
Declarații la Realitatea TV: Rețelele de socializare expun copiii la 4 riscuri majore. Experții atenționează părinții # Realitatea.md
Copiii de toate vârstele, inclusiv tinerii, se confruntă cu numeroase riscuri în mediul online. De această părere sunt invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV. Potrivit lor, dincolo de oportunitățile de creștere, de comunicare sau de dezvoltare, rețelele de socializare aduc o serie de provocări complicate pentru minori. Ludmila Bodiu, coordonatoare de programe la […]
Drumarii au acționat pe timp de noapte pe drumurile naționale din zonele Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova, în contextul Codului galben de vreme complicată, valabil pe întreg teritoriul țării până luni. Potrivit autorităților, au fost efectuate lucrări de patrulare și întreținere rutieră, iar pe sectoarele Briceni, Dondușeni, Ocnița, Florești, Soroca, Rezina, Chișinău, Criuleni, […]
Autoritățile de la Chișinău au reacționat la reținerea liderului venezuelean Nicolás Maduro. Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat că legitimitatea regimului condus de Maduro este contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. Oficialul a subliniat că Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate […]
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de condiții complicate ale vremii, care este valabilă până pe 5 ianuarie, ora 14:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se vor înregistra ninsori și lapoviță, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră și pietonală. Autoritățile recomandă […]
VIDEO După Maduro, Trump arată spre Cuba și Columbia: „Ar trebui să fie îngrijorați” # Realitatea.md
Donald Trump a sugerat sâmbătă, 3 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, că armata Statelor Unite ar putea avea și alte ținte în America Latină. Întrebat de un reporter care s-a prezentat ca fiind din Cuba despre o posibilă intervenție americană, Trump a răspuns: „Cuba va fi ceva […]
Peste 80 de echipe au intervenit pe teren în urma ninsorilor care au afectat România # Realitatea.md
În urma condițiilor meteo extreme, marcate de avertizări de Cod Portocaliu și Cod Galben, precum și de intensificări ale vântului și ninsori, mai multe județe din România au fost afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, transmite MediaFax. Compania de distribuție DEER a anunțat, sâmbătă, că aproximativ 80 de echipe intervin în teren pentru […]
Zeci de lebede au fost surprinse sâmbătă pe litoralul românesc, în stațiunea Eforie, adunate în apropierea malului mării. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și au atras rapid atenția internauților. Fotografiile distribuite în mediul online arată grupuri numeroase de lebede care plutesc aproape de țărm, într-un cadru dominat de vreme senină și mare liniștită. […]
VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din București # Realitatea.md
Într-o dimineață obișnuită, camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa" din București au surprins trei vulpi în zona exterioară a instituției, în plin centrul orașului. Evenimentul, neobișnuit pentru mediul urban, a fost publicat de reprezentanții muzeului și considerat o oportunitate de educație științifică, scrie stirileprotv.ro. „Prezența acestor animale este un semnal […]
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți a declarat astăzi, 3 ianuarie 2026, situație excepțională cu caracter tehnogen în domeniul alimentării cu apă potabilă. Decizia a fost luată în urma raportului prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți", care a descris măsurile întreprinse pentru prevenirea întreruperii serviciului și cauzele întârzierii restabilirii alimentării cu apă, a […]
Noi detalii în urma atacurilor din Venezuela: reacții, capturarea lui Maduro și cum s-a desfășurat operațiunea # Realitatea.md
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați sâmbătă de forțele americane Delta Force, într-un raid efectuat în miez de noapte la reședința lor, potrivit surselor citate de presa internațională. Operațiunea nu s-a soldat cu pierderi în rândul militarilor americani, deși un elicopter a fost lovit. Președintele SUA, Donald Trump, a […]
Berlin: Zeci de mii de gospodării fără curent după un atac incendiar, reparațiile vor dura până pe 8 ianuarie # Realitatea.md
O pană de curent a lovit sud-vestul Berlinului sâmbătă dimineața, afectând aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de clienți comerciali. Serviciile de telefonie și sistemele de încălzire au fost, de asemenea, afectate pe scară largă, scrie Bild. În districtul Lichterfelde aproximativ 10.000 de gospodării ar putea primi electricitate mai devreme, însă majoritatea celor afectați vor […]
Ucraina: întâlniri cu 15 țări europene și SUA pentru plan de pace, investiții și reconstrucție economică # Realitatea.md
Astăzi, 3 ianuarie, la Kiev au sosit consilieri pentru securitate națională din 15 țări europene, printre care Germania, Finlanda și Canada. La întâlniri participă, de asemenea, reprezentanți ai NATO, Consiliului European și Comisiei Europene. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a transmis pe rețelele sociale. „Urmează o zi de lucru […]
Alertă rutieră în Moldova: Poliția recomandă prudență pe fondul codului galben de polei și lapoviță # Realitatea.md
În contextul codului galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, șoferii din Republica Moldova sunt atenționați să circule cu prudență, din cauza poleiului, lapoviței și ghețușului care se pot forma pe drumuri. Autoritățile subliniază că condițiile meteo vor afecta traficul pe întreg teritoriul țării. Poliția Națională a venit cu recomandări clare pentru conducătorii auto, începând […]
VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din Bucure;ti # Realitatea.md
Zelenski îl propune pe Denis Șmîhal, actual ministru al Apărării, ca viceprim-ministru și ministru al Energiei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat propunerea ca Denis Șmîhal, actual ministru al Apărării, să ocupe funcția de viceprim-ministru și ministru al Energiei. Decizia vizează consolidarea guvernanței sectorului energetic, afectat de atacurile rusești asupra infrastructurii. „M-am întâlnit cu Denis Șmîhal. Îi mulțumesc pentru munca sistematică depusă în cadrul Ministerului Apărării și pentru procesele accelerate pentru […]
Un nou bilanț al intervențiilor montane din România arată amploarea situațiilor de urgență din ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate de Dispeceratul Național Salvamont. Conform informațiilor publicate pe Facebook de autoritățile române, în acest interval au fost salvate 85 de persoane aflate în dificultate pe munte. Dintre acestea, 32 de persoane au fost transportate […]
Un moment de neatenție a fost suficient pentru a transforma o seară obișnuită într-un incident grav, soldat cu rănirea unui copil de doar un an, în orașul Rîbnița. În seara zilei de 2 ianuarie, părinții micuțului s-au prezentat de urgență la Unitatea de Primiri Urgenț
Declarații la Realitatea TV: Pâinea, alimentul de bază al moldovenilor, este asociat cu riscuri mari pentru sănătate # Realitatea.md
Excesul de produse de panificație, mai ales din făină rafinată, poate contribui la apariția unor boli metabolice care evoluează lent și fără simptome evidente. Aceasta este avertizarea invitatelor emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV care au declarat că produsele de panificație rămân în topul celor mai consumate alimente din cauza prețului accesibil și importanței […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Pâinea, alimentul de bază al moldovenilor, este asociat cu riscuri mari pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
Meteorologii avertizează: condiții complicate ale vremii în mai multe zone din Moldova # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică cod galben, valabilă între 04 ianuarie, ora 10:00 și 05 ianuarie, ora 14:00. Fenomenele vizate includ condiții complicate ale vremii pe arii extinse. Autoritățile avertizează că se așteaptă depuneri de polei și lapoviță, iar pe drumuri va exista risc de ghețuș, ceea ce poate afecta siguranța […] Articolul Meteorologii avertizează: condiții complicate ale vremii în mai multe zone din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii care călătoresc în țările Uniunii Europene beneficiază de principiul „Roam like at home”. Aceasta înseamnă că utilizatorii nu vor plăti taxe suplimentare pentru apeluri, SMS-uri sau internet mobil atunci când se află într-o țară membră UE, potrivit Ministerului Dezvoltării economice și Digitalizării. Minutele, SMS-urile și datele incluse deja în […] Articolul Roaming gratuit în UE din 2026: cum funcționează apare prima dată în Realitatea.md.
Administrația venezueleană cere dovezi după ce Trump a declarat capturarea lui Maduro # Realitatea.md
Donald Trump a afirmat, într-o postare pe contul său oficial, că Statele Unite au „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară „în coordonare cu forțele de ordine americane”. Trump a anunțat și o conferință de […] Articolul Administrația venezueleană cere dovezi după ce Trump a declarat capturarea lui Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
În localitatea Nezavertailovka, din raionul Slobozia, o bunică și nepotul ei s-au intoxicat cu fum și gaze rezultate din arderea lemnului. În dimineața zilei de 2 ianuarie, băiatului în vârstă de 10 ani i s-a făcut rău, iar puțin mai târziu și starea bunicii s-a înrăutățit. În timp ce se afla în bucătărie, femeia a […] Articolul Incident la Slobozia: bunică și nepot intoxicati cu fum și monoxid de carbon apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”: Târg de Crăciun organizat la Chișinău pe 6 ianuarie # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău organizează, pe 6 ianuarie, în ajunul Crăciunului, un eveniment festiv în cadrul Târgului de Crăciun. Evenimentul este intitulat „Aprindeți luminile în seara de Crăciun” și face parte din programul sărbătorilor de iarnă organizate de municipalitate. Manifestarea va avea loc în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. Potrivit organizatorilor, evenimentul va începe la ora […] Articolul VIDEO„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”: Târg de Crăciun organizat la Chișinău pe 6 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Primele reacții oficiale ale liderilor internaționali după atacurile SUA asupra Venezuelei # Realitatea.md
În urma loviturilor declanșate de Statele Unite în Venezuela, mai mulți lideri internaționali au venit cu reacții oficiale, condamnând atacurile și solicitând măsuri de pace. Autoritățile venezuelene au confirmat că au fost vizate capitala Caracas și statele Miranda, La Guaira și Aragua. Într-o declarație televizată difuzată de postul local, acestea au calificat evenimentele drept „un […] Articolul Primele reacții oficiale ale liderilor internaționali după atacurile SUA asupra Venezuelei apare prima dată în Realitatea.md.
Condițiile de circulație pe drumurile publice naționale sunt asigurate în regim de iarnă, potrivit informațiilor operative comunicate de Administraţia Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, drumarii au desfășurat intervenții în mai multe regiuni ale țării pentru menținerea siguranței rutiere. Lucrările au avut loc pe drumurile naționale din zonele de Nord, Centru și Sud, unde echipele […] Articolul Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții nocturne ale drumarilor apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Explozii la Caracas și portavioane în Caraibe: ofensiva lui Trump împotriva lui Maduro # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat sâmbătă, 3 ianuarie, atacuri asupra unor situri din Venezuela, inclusiv instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Acțiunea face parte din intensificarea campaniei administrației americane împotriva regimului condus de președintele venezuelean Nicolas Maduro. Atacurile au avut loc după luni de consolidare a prezenței militare americane în […] Articolul VIDEO Explozii la Caracas și portavioane în Caraibe: ofensiva lui Trump împotriva lui Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
Kievul adună aliații la masa negocierilor: cine decide viitorul securității Ucrainei # Realitatea.md
Noi negocieri au loc sâmbătă, la Kiev, între Ucraina și aliații săi europeni și americani privind un posibil acord pentru încetarea războiului cu Rusia. Discuțiile reunesc consilieri de securitate ai statelor aliate Kievului și oficiali ucraineni, în timp ce o echipă americană participă prin videoconferință. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, 15 țări și-au confirmat participarea, alături […] Articolul Kievul adună aliații la masa negocierilor: cine decide viitorul securității Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Orar nou de weekend pentru mai multe rute de autobuz din Chișinău: vezi care sunt acestea # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, începând cu data de 3 ianuarie 2026, va intra în vigoare un nou grafic de circulație pentru mai multe rute de autobuz din capitală. Potrivit anunțului autorităților municipale, modificările vizează programul de circulație al transportului public în zilele de odihnă. Schimbările vor fi aplicate exclusiv în zilele de sâmbătă și […] Articolul Orar nou de weekend pentru mai multe rute de autobuz din Chișinău: vezi care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
Trafic intens se înregistrează la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, informează Poliția de Frontieră. Potrivit Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, situația a fost raportată vineri dimineață, la ora 08:15, fiind semnalate valori ridicate de trafic atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de […] Articolul Aglomerație la mai multe puncte de frontieră: Leușeni, Criva și Sculeni apare prima dată în Realitatea.md.
Sondaj: 74% dintre ucraineni se opun planului de pace care prevede retragerea din Donbas și reducerea armatei # Realitatea.md
Un sondaj publicat pe 2 ianuarie de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev arată că 74% dintre respondenți se opun unui plan de pace care ar presupune retragerea din Donbas și reducerea armatei fără garanții credibile de securitate. Totodată, 69% ar accepta înghețarea conflictului, cu condiția ca Ucraina să nu fie forțată să recunoască […] Articolul Sondaj: 74% dintre ucraineni se opun planului de pace care prevede retragerea din Donbas și reducerea armatei apare prima dată în Realitatea.md.
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana după incendiul soldat cu zeci de victime: Totul era conform standardelor # Realitatea.md
Unul dintre proprietarii barului „Le Constellation”, unde 40 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite într-un incendiu, a declarat că localul era administrat conform standardelor impuse de legislația elvețiană și că nu își explică modul în care s-a produs tragedia, relatează Sky News, citat de Digi24. Jacques Moretti a declarat pentru publicația […] Articolul Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana după incendiul soldat cu zeci de victime: Totul era conform standardelor apare prima dată în Realitatea.md.
Activitatea ambasadei Republicii Moldova în SUA, relocată temporar după incendiul din decembrie # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii își va desfășura temporar activitatea într-o altă locație, începând cu data de 5 ianuarie 2026, pe o perioadă estimată între trei și cinci luni. Potrivit misiunii diplomatice, noul sediu va fi situat pe 1015 15th Street, NW, etajul 6, Washington, DC 20005. „Cheltuielile aferente utilizării spațiului temporar […] Articolul Activitatea ambasadei Republicii Moldova în SUA, relocată temporar după incendiul din decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Circulație în siguranță pe drumurile din țară, după intervențiile drumarilor: șase utilaje și tone de material antiderapant în teren # Realitatea.md
Opt tone de material antiderapant și trei tone de sare tehnică au fost împrăștiate pe drumurile naționale în cursul zilei de 2 ianuarie, pentru a menține circulația rutieră în condiții de iarnă, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit instituției, traficul pe rețeaua de drumuri publice naționale s-a desfășurat fără dificultăți majore, în pofida condițiilor […] Articolul Circulație în siguranță pe drumurile din țară, după intervențiile drumarilor: șase utilaje și tone de material antiderapant în teren apare prima dată în Realitatea.md.
Fără numerar în transportul public din regiunea transnistreană: plata doar cu cardul, din 15 ianuarie # Realitatea.md
Începând cu 15 ianuarie, plata călătoriilor cu transportul electric urban și pe rutele interurbane din regiunea transnistreană se va face exclusiv cu cardul bancar. Chiar și persoanele cu gratuități vor trebui să valideze cardul la terminalele instalate în mijloacele de transport, fără ca suma să fie retrasă, scopul fiind înregistrarea fluxului de pasageri, transmite IPN. […] Articolul Fără numerar în transportul public din regiunea transnistreană: plata doar cu cardul, din 15 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate de autoritățile italiene # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe confirmă decesul unui cetățean moldovean pe teritoriul Italiei, după informațiile apărute anterior în presă. Potrivit informațiilor preliminare comunicate de autoritățile italiene, persoana locuia în proximitatea zonei unde a fost depistat corpul neînsuflețit. „Acesta a fost găsit de către o persoană, iar la fața locului nu au fost identificate arme. De asemenea, nu […] Articolul MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate de autoritățile italiene apare prima dată în Realitatea.md.
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate # Realitatea.md
Trump a fost supus unor noi investigații medicale: „Am trecut cu brio examenul cognitiv” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că se află „într-o stare de sănătate perfectă” și că a obținut din nou punctaj maxim la un examen cognitiv, în contextul în care starea sa de sănătate continuă să alimenteze dezbaterea publică în SUA, având în vedere vârsta sa înaintată, transmit AFP și EFE. „Medicii de […] Articolul Trump a fost supus unor noi investigații medicale: „Am trecut cu brio examenul cognitiv” apare prima dată în Realitatea.md.
Un avocat a fost condamnat pe 31 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani pentru trafic de influență. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 1 an de închisoare și i-a interzis să profeseze ca avocat pentru o perioadă de 5 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, avocatul este obligat să se prezinte la instanța ierarhic […] Articolul Avocat condamnat la un an de închisoare. Pierde dreptul de a profesa apare prima dată în Realitatea.md.
ANSA retrage din comerț un lot de ouă: consumatorii sunt sfătuiți să returneze produsele la magazin # Realitatea.md
Un lot de ouă de găină a fost retras de pe piață după ce analizele de laborator au indicat prezența unei substanțe farmacologice interzise, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, este vorba despre ouă marcate cu codul 3 MD BR 004, având termenul de valabilitate cuprins între 10 și 27 ianuarie 2026, […] Articolul ANSA retrage din comerț un lot de ouă: consumatorii sunt sfătuiți să returneze produsele la magazin apare prima dată în Realitatea.md.
Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare # Realitatea.md
Moldelectrica anunță că au fost realizate primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un mecanism nou care ajută la menținerea echilibrului dintre producția și consumul de energie electrică în timp real. Potrivit Moldelectrica, primele oferte și tranzacții au fost înregistrate la 31 decembrie 2025, după finalizarea procesului de calificare a participanților și semnarea contractelor […] Articolul Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare apare prima dată în Realitatea.md.
