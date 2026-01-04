Trafic intens duminică seara la frontiera Leușeni și Palanca

17:40

Un avocat a fost condamnat pe 31 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani pentru trafic de influență. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 1 an de închisoare și i-a interzis să profeseze ca avocat pentru o perioadă de 5 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, avocatul este obligat să se prezinte la instanța ierarhic […]