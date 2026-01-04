„Încălcarea dreptului internațional?” – Reacțiile liderilor mondiali după atacul SUA în Venezuela
NewsMaker, 4 ianuarie 2026 15:10
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane a provocat un val de reacții contradictorii la nivel internațional, de la susținere deschisă până la condamnări dure privind încălcarea dreptului internațional. După o operațiune militară de amploare desfășurată sâmbătă pe teritoriul Venezuelei, președintele Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați de forțele Statelor Unite […] The post „Încălcarea dreptului internațional?” – Reacțiile liderilor mondiali după atacul SUA în Venezuela appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 10 minute
15:10
„Încălcarea dreptului internațional?” – Reacțiile liderilor mondiali după atacul SUA în Venezuela # NewsMaker
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane a provocat un val de reacții contradictorii la nivel internațional, de la susținere deschisă până la condamnări dure privind încălcarea dreptului internațional. După o operațiune militară de amploare desfășurată sâmbătă pe teritoriul Venezuelei, președintele Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați de forțele Statelor Unite […] The post „Încălcarea dreptului internațional?” – Reacțiile liderilor mondiali după atacul SUA în Venezuela appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
14:20
Ninsorile revin în mai multe regiuni ale țării: Poliția Națională avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic # NewsMaker
Ninsorile revin în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, iar condițiile de trafic se complică, avertizează Poliția Națională. Drumurile pot fi alunecoase sau acoperite cu zăpadă, motiv pentru care autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la situația de pe carosabil și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule. […] The post Ninsorile revin în mai multe regiuni ale țării: Poliția Națională avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
12:50
Tragedia de la Crans-Montana: Un român de 18 ani, printre cei 40 de morți în incendiul de Revelion # NewsMaker
Cadavrele a încă 16 victime ale incendiului devastator izbucnit în noaptea de Anul Nou în barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana au fost identificate duminică, 4 ianuarie, anunță Poliția elvețiană. Printre persoanele decedate se numără și un cetățean român de 18 ani, confirmat de Ministerul Afacerilor Externe de la București, potrivit Radio […] The post Tragedia de la Crans-Montana: Un român de 18 ani, printre cei 40 de morți în incendiul de Revelion appeared first on NewsMaker.
11:50
Bălțiul începe să fie alimentat cu apă după ce avaria de pe magistrala Soroca–Bălți a fost remediată # NewsMaker
După câteva zile în care locuitorii Bălțiului au stat fără apă, alimentarea începe să fie restabilită treptat. Avaria din 2 ianuarie, de pe apeductul magistral Soroca–Bălți a fost remediată, rezervorul municipal este alimentat, iar rețeaua de 248 km se umple acum treptat, astfel încât presiunea stabilă să fie asigurată cât mai curând. Anunțul a fost […] The post Bălțiul începe să fie alimentat cu apă după ce avaria de pe magistrala Soroca–Bălți a fost remediată appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
10:20
Nicolás Maduro, adus în arest la New York. Primele imagini cu liderul venezuelean capturat # NewsMaker
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, după ce a fost transportat cu elicopterul la Manhattan și escortat până la penitenciar de un convoi de vehicule ale forțelor de ordine, potrivit unor surse din cadrul acestora, scrie CNN. În fața centrului de detenție s-a adunat o mulțime numeroasă de […] The post Nicolás Maduro, adus în arest la New York. Primele imagini cu liderul venezuelean capturat appeared first on NewsMaker.
10:00
Chișinăul, după reținerea lui Maduro: „Să fie asigurată o tranziție democratică care să servească nevoilor și intereselor cetățenilor Venezuelei” # NewsMaker
Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație și consideră esențială o tranziție democratică reală, care să răspundă intereselor cetățenilor Venezuelei. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, pe platforma X, după ce președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe […] The post Chișinăul, după reținerea lui Maduro: „Să fie asigurată o tranziție democratică care să servească nevoilor și intereselor cetățenilor Venezuelei” appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
17:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul va lua decizia cu privire la ce urmează să facă cu Venezuela, după ce liderul țării, Nicolas Maduro, a fost capturat de Statele Unite ale Americii. Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru televiziunea Fox News din 3 ianuarie, transmite Meduza. „Vom avea un rol […] The post Trump: Statele Unite ale Americii vor decide cine va conduce Venezuela appeared first on NewsMaker.
16:40
O adolescentă din regiunea transnistreană a intrat în comă, după ce a consumat alcool la o petrecere de Anul Nou # NewsMaker
O fată de 14 ani din regiunea transnistreană a intrat în comă, după ce a consumat alcool la o petrecere de Anul Nou. Adolescenta a fost dusă la spitalul din Dubăsari, iar în seara de 2 ianuarie a fost transferată la Chișinău. Informațiile au fost comunicate de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Potrivit sursei citate, […] The post O adolescentă din regiunea transnistreană a intrat în comă, după ce a consumat alcool la o petrecere de Anul Nou appeared first on NewsMaker.
15:30
Președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și soției sale, Cilia Flores, care au fost capturați de SUA în cadrul unei operațiuni militare, le-au fost înaintate acuzații în districtul de sud al statului New York. Anunțul a fost făcut de procurorul general al Statelor Unite ale Americii, Pam Bondi, pe platforma X, relatează Meduza. Potrivit oficialei, Maduro și […] The post SUA au înaintat acuzații oficiale împotriva președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:00
Taxa turistică fixă din București a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Astfel, toți turiștii care se cazează în capitala României vor plăti 10 lei românești (aproximativ €2) pentru fiecare noapte de cazare, transmite publicația Adevărul. Potrivit estimărilor autorităților locale, noua taxă va aduce bugetului capitalei aproximativ 15 milioane lei pe an (aproximativ €3 […] The post În București a fost introdusă o taxă turistică: cât va trebui să se achite pe noapte appeared first on NewsMaker.
13:50
„Hrănește păsările și câștigă premii”: în Moldova a fost lansat un concurs de fotografii de iarnă # NewsMaker
Societatea pentru Protecția Păsărilor și Naturii din Republica Moldova a lansat un concurs de fotografii de iarnă, intitulat „Hrănește păsările și câștigă premii”. Pentru a participa, doritorii trebuie să instaleze o hrănitoare la fereastra lor și să fotografieze păsările care vin să se alimenteze. Autorii celor mai bune imagini vor fi premiați. La concurs poate […] The post „Hrănește păsările și câștigă premii”: în Moldova a fost lansat un concurs de fotografii de iarnă appeared first on NewsMaker.
13:10
Lapoviță, polei și ghețus în toată Moldova, timp de 24 de ore: avertismentul emis de meteorologi # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că întreg teritoriul Republicii Moldova se va afla sub Cod galben de condiții complicate ale vremii. Avertizarea meteo va fi valabilă pe 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit SHS, în intervalul de timp vizat, pe arii extinse se prevede polei, depuneri de lapoviță, iar pe […] The post Lapoviță, polei și ghețus în toată Moldova, timp de 24 de ore: avertismentul emis de meteorologi appeared first on NewsMaker.
12:10
Trump: Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că Statele Unite ale Americii se află în spatele bombardamentelor asupra Venezuelei. Potrivit lui, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția acestuia au fost capturați și scoși din țară. „Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o lovitură de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, […] The post Trump: Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară appeared first on NewsMaker.
10:40
Explozii în Venezuela: deasupra capitalei au fost observate avioane care zburau la altitudine joasă # NewsMaker
Statele Unite ale Americii ar fi atacat Venezuela astăzi, 3 ianuarie. În capitala țării, Caracas, au avut loc explozii, transmite Associated Press. CBS News scrie, cu trimitere la oficiali americani, că președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor situri din Venezuela, inclusiv instalații militare. Acestea ar face parte din intensificarea campaniei împotriva regimului […] The post Explozii în Venezuela: deasupra capitalei au fost observate avioane care zburau la altitudine joasă appeared first on NewsMaker.
10:00
Autoritățile elvețiene au anunțat posibila cauză a incendiului de la Crans-Montana, unde au murit 40 de oameni # NewsMaker
Cauza incendiului fatal de la stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția a fost, cel mai probabil, folosirea focurilor bengale pe sticle de șampanie. Declarația a fost făcută, pe 2 ianuarie, de procurorul general al cantonului Valais, Béatrice Pilloud, transmite DW. „Totul indică faptul că incendiul a izbucnit din cauza focurilor bengale aprinse, care erau atașate […] The post Autoritățile elvețiene au anunțat posibila cauză a incendiului de la Crans-Montana, unde au murit 40 de oameni appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Despre scumpirea carburanților, acordarea cetățeniei Moldovei fiului solistului «Bi-2» și prognoza meteo pentru ianuarie # NewsMaker
Prețurile la carburanți Astăzi, în Moldova, benzina se va scumpi cu 18 bani, iar motorina — cu 14 bani. ANRE a stabilit prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina A-95 la nivelul de 21,92 lei pe litru, iar pentru motorină — 18,70 lei. ANRE a explicat scumpirea prin majorarea accizelor și a taxelor. Totodată, agenția anticipează […] The post NM Espresso: Despre scumpirea carburanților, acordarea cetățeniei Moldovei fiului solistului «Bi-2» și prognoza meteo pentru ianuarie appeared first on NewsMaker.
2 ianuarie 2026
20:30
Începând cu ianuarie 2026, toate coletele cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 de euro și provenind din afara Uniunii Europene care intră pe teritoriul României vor fi supuse unei taxe fixe de 25 de lei, informează Digi24.ro.Măsura se aplică coletelor care conțin produse livrate în cadrul vânzărilor la distanță din state sau teritorii […] The post România introduce taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE appeared first on NewsMaker.
19:50
Avocatul Poporului propune restricții mai dure sau interzicerea focurilor de artificii, după incidentele de la Revelion # NewsMaker
Utilizarea necontrolată a artificiilor și petardelor în perioada sărbătorilor de iarnă a provocat răni grave, panică în rândul copiilor și persoanelor vulnerabile, dispariția animalelor și poluarea accentuată a mediului, avertizează Oficiul Avocatului Poporului. Instituția anunță că va iniția discuții în Parlament pentru reglementarea mai strictă a pirotehnicii, inclusiv posibilitatea interzicerii acesteia în următorii ani. Mai […] The post Avocatul Poporului propune restricții mai dure sau interzicerea focurilor de artificii, după incidentele de la Revelion appeared first on NewsMaker.
19:00
MAE confirmă decesul unui tânăr din Moldova găsit mort, cu o rană la tâmplă în Veneția. Ar fi fost omorât # NewsMaker
La Veneția, un cetățean al Republicii Moldova, Sergiu Tarna, în vârstă de 25 de ani, a fost găsit mort într-o zonă periferică a orașului, în după-amiaza zilei de 31 decembrie. Potrivit presei italiene, există suspiciuni că tânărul ar fi fost omorât. Ministerul Afacerilor Externe informează că, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Padova, […] The post MAE confirmă decesul unui tânăr din Moldova găsit mort, cu o rană la tâmplă în Veneția. Ar fi fost omorât appeared first on NewsMaker.
17:50
Căușeni: copil, abandonat de tatăl său la urgențe, în ajun de Anul Nou. S-a întors după 2 zile # NewsMaker
Un copil de 12 ani, ajuns împreună cu tatăl său la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni în seara zilei de 31 decembrie, a fost lăsat de unul singur timp de două zile, scrie Studio-L. Copilul acuza dureri severe provocate de un abces dentar. După examinare, personalul medical i-a recomandat părintelui să se adreseze, în […] The post Căușeni: copil, abandonat de tatăl său la urgențe, în ajun de Anul Nou. S-a întors după 2 zile appeared first on NewsMaker.
17:10
Un copil în vârstă de 13 ani a fost transportat la spital, după ce s-a accidentat pe patinoarul instalat în centrul Chișinăului, în contextul sărbătorilor de iarnă. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, incidentul s-a produs în timp ce minorul se afla pe gheață, unde a alunecat și s-a traumatizat la nivelul capului. Carabinierii aflați în […] The post Incident pe patinoarul din centrul capitalei: un copil de 13 ani a ajuns la spital appeared first on NewsMaker.
17:00
Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Ermark, considerat „mâna sa dreaptă”. Cine îi va ocupa locul # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a propus lui Kirill Budanov, șeful Direcției principale de informații militare (GUR), să preia funcția de șef al Oficiului Președintelui. Decizia marchează o schimbare surprinzătoare, după ce poziția a rămas vacantă în urma demisiei lui Andrei Ermak, care a părăsit funcția la sfârșitul lunii noiembrie 2025, pe fondul unui scandal de […] The post Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Ermark, considerat „mâna sa dreaptă”. Cine îi va ocupa locul appeared first on NewsMaker.
16:20
România a ridicat în aer aeronave de luptă, după ce a detectat drone rusești în apropierea graniței # NewsMaker
Pe 2 ianuarie, România a ridicat în aer două aeronave de luptă. Potrivit Ministerului român al Apărării, acest lucru s-a întâmplat după ce drone rusești au fost lansate către porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița cu România. A fost emis și un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Între timp, starea […] The post România a ridicat în aer aeronave de luptă, după ce a detectat drone rusești în apropierea graniței appeared first on NewsMaker.
16:10
Atac cu rachete asupra unui bloc din Harkov: cel puțin 15 răniți. Zelenski: „Așa tratează Rusia oamenii” # NewsMaker
Cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc cu rachete, produs în după-amiaza zilei de 2 ianuarie asupra orașului Harkov. Potrivit autorităților ucrainene, loviturile au vizat o zonă rezidențială din centrul orașului. În urma atacului, un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost grav avariat și cuprins de flăcări. Kievul […] The post Atac cu rachete asupra unui bloc din Harkov: cel puțin 15 răniți. Zelenski: „Așa tratează Rusia oamenii” appeared first on NewsMaker.
15:30
Începând cu acest an, salariații din Republica Moldova vor putea să-și planifice mai ușor vacanțe în sate și zone rurale, iar angajatorii vor avea libertatea de a-i sprijini direct. Firmele pot oferi tichete de vacanță sau pot acoperi costul cazării la pensiuni rurale, beneficiind în același timp de deduceri fiscale. Anunțul a fost făcut de […] The post Tichete de vacanță din 2026: ce trebuie să știe angajații și angajatorii din Moldova appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Pe 7 ianuarie 2026, de Crăciun pe rit vechi, vremea va fi caldă comparativ cu temperaturile din prezent. Acest fapt se va datora pătrunderii unei mase de aer mai calde. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de Ghenadie Roșca, şeful Direcţiei prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Totodată, se așteaptă ca pe 7 și […] The post Vremea în Republica Moldova pe 7 ianuarie, de Crăciun pe rit vechi appeared first on NewsMaker.
14:50
„Pregătiți testamentul”: SUA avertizează americanii să evite călătoriile în Rusia, iar cei aflați acolo să părăsească țara # NewsMaker
Departamentul de Stat al SUA a reînnoit avertismentul de călătorie pentru Federația Rusă și recomandă cetățenilor americani să evite orice deplasare în această țară, iar celor aflați deja acolo – să părăsească imediat teritoriul rus. Autoritățile americane invocă riscurile ridicate generate de războiul din Ucraina, inclusiv amenințări la adresa securității, detenții arbitrare și aplicarea abuzivă […] The post „Pregătiți testamentul”: SUA avertizează americanii să evite călătoriile în Rusia, iar cei aflați acolo să părăsească țara appeared first on NewsMaker.
13:50
România, principalul exportator de curent în Moldova,a patra cea mai scumpă piață a energiei din UE în 2025 # NewsMaker
România a avut în decembrie cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, cu un preț mediu zilnic de 117,65 euro/MWh, arată datele Profit.ro. Tarifele au scăzut ușor față de noiembrie (121,5 euro/MWh), dar rămân mai mari decât în Bulgaria, Polonia sau Ungaria. România a revenit în top 5 cele mai scumpe piețe spot din UE […] The post România, principalul exportator de curent în Moldova,a patra cea mai scumpă piață a energiei din UE în 2025 appeared first on NewsMaker.
13:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, pe 2 ianuarie, un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor incendiului tragic din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu cel puțin 47 de decese. Șefa statului a scris, într-un mesaj pe platforma X (fosta Twitter) că este alături de toate persoanele afectate de tragedie și a exprimat solidaritatea Republicii Moldova […] The post Maia Sandu, mesaj după tragedia din Elveția: „Mă gândesc la toți cei afectați” appeared first on NewsMaker.
13:10
Vandalism în Parcul Rîșcani: gard și corpuri de iluminat, deteriorate. Făptașii – căutați # NewsMaker
Mai multe bunuri din Parcul Rîșcani au fost deteriorate în urma unor acte de vandalism. Persoane necunoscute au avariat un gard și au distrus mai multe corpuri de iluminat stradal, anunță Î.M. „Spații Verzi”. Potrivit întreprinderii municipale, angajații au depistat bunurile deteriorate în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026. Reprezentanții „Spații Verzi” condamnă cu fermitate […] The post Vandalism în Parcul Rîșcani: gard și corpuri de iluminat, deteriorate. Făptașii – căutați appeared first on NewsMaker.
12:50
Pe 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova s-au născut 19 băieți și 19 fete. Toate nașterile au fost monofetale, fără gemeni sau tripleți. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Sănătății pe 2 ianuarie, care a precizat că cele mai multe nașteri au fost înregistrate la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Ministerul Sănătății a anunțat […] The post 19 fete și 19 băieți: unde în Moldova s-au născut cei mai mulți copii pe 1 ianuarie appeared first on NewsMaker.
12:40
Doi frați, condamnați la închisoare, după ce și-ar fi violat sora. Victima a rămas însărcinată la 12 ani # NewsMaker
Doi frați în vârstă de 19 și 20 de ani au fost condamnați la câte 10 ani de detenție, fiind acuzați că și-ar fi violat sora mai mică. Potrivit procuraturii Generale, reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din […] The post Doi frați, condamnați la închisoare, după ce și-ar fi violat sora. Victima a rămas însărcinată la 12 ani appeared first on NewsMaker.
12:10
Decret semnat de Maia Sandu: 8 cetățeni ruși au primit cetățenia R. Moldova. Printre ei – fiul solistului trupei Bi-2 # NewsMaker
Alți opt cetățeni ai Federației Ruse au dobândit cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu pe 31 decembrie 2025. Printre noii cetățeni se numără Bortink Fedor, fiul solistului cunoscutei trupe rock Bi-2, precum și pianistul Gleb Koliadin, care colaborează cu formația. 499-n (1) Reamintim, în aprilie 2024, reprezentanții instituției prezidențiale […] The post Decret semnat de Maia Sandu: 8 cetățeni ruși au primit cetățenia R. Moldova. Printre ei – fiul solistului trupei Bi-2 appeared first on NewsMaker.
12:00
Scumpiri la pompă. ANRE: prețurile din următoarele două săptămâni vor fi influențate de factori administrativi # NewsMaker
Motorina standard se scumpește cu 14 bani, iar benzina cu 18 bani. Prețurile majorate au fost anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și sunt valabile pentru perioada 3-5 ianuarie 2026. Potrivit ANRE, în primele două săptămâni ale anului, prețurile vor fi influențate de mai mulți factori administrativi, inclusiv aplicarea noilor accize și […] The post Scumpiri la pompă. ANRE: prețurile din următoarele două săptămâni vor fi influențate de factori administrativi appeared first on NewsMaker.
11:40
Taxe pentru TEMU, salarii mai mari, dar fără compensații la lumină: ce schimbări aduce 2026 în Moldova # NewsMaker
Anul Nou aduce, în mod tradițional, schimbări legate de impozite și plăți sociale: unele ne bucură, altele mai puțin. NewsMaker explică ce noutăți financiare sunt pregătite pentru anul 2026. Electricitate fără compensații În noul an, consumatorii vor plăti mai mult pentru energia electrică, după ce Guvernul a anulat compensațiile acordate anterior. În anul 2025, primele […] The post Taxe pentru TEMU, salarii mai mari, dar fără compensații la lumină: ce schimbări aduce 2026 în Moldova appeared first on NewsMaker.
11:10
Noi medicamente compensate în Moldova din 2026: tratamente pentru diabet, hipertensiune și anticoagulante # NewsMaker
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026. Vor beneficia pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială sau care necesită tratament anticoagulant. Două dintre aceste medicamente vor fi compensate parțial. Reprezentanții CNAM au anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială sau […] The post Noi medicamente compensate în Moldova din 2026: tratamente pentru diabet, hipertensiune și anticoagulante appeared first on NewsMaker.
10:20
Poliția l-a sancționat, iar el le-a incendiat mașina? Un tânăr – condamnat la închisoare # NewsMaker
Un băiat de 19 ani a fost condamnat la închisoare, după ce, în noiembrie 2025, a incendiat partea frontală a automobilului poliției. Informația a fost comunicată de Procuratura Generală a Republicii Moldova, care a precizat că inculpatul și-a recunoscut vina. Potrivit instituției, tânărul a recurs la acest gest după ce i-a fost întocmit un proces-verbal […] The post Poliția l-a sancționat, iar el le-a incendiat mașina? Un tânăr – condamnat la închisoare appeared first on NewsMaker.
10:00
Numărul morților în incidentul din Elveția a ajuns la 47. Chișinăul transmite condoleanțe: „Suntem alături” # NewsMaker
Cel puțin 47 de persoane sunt considerate decedate, iar alte 115 au fost rănite, zeci dintre ele grav, în urma incendiului izbucnit de Anul Nou într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. Șeful poliției locale a confirmat că multe dintre victime ar putea fi cetățeni străini, scrie New York Post. „Ne putem aștepta ca […] The post Numărul morților în incidentul din Elveția a ajuns la 47. Chișinăul transmite condoleanțe: „Suntem alături” appeared first on NewsMaker.
09:40
Poliția de Frontieră a anunțat că, la ieșirea din Republica Moldova, în punctele de trecere Leușeni și Sculeni se înregistrează o aglomerație de mașini și călători. Instituția a recomandat utilizarea și a altor puncte de trecere, totodată a dat asigurări că lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza traficul transfrontalier. În jurul orei 07:30, pe […] The post FOTO Cozi la ieșirea din Moldova: cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei appeared first on NewsMaker.
09:10
În Republica Moldova, în 2026, sunt 14 zile de sărbătoare nelucrătoare. Unele dintre ele cad în weekend. NewsMaker publică calendarul sărbătorilor. Zilele de sărbătoare nelucrătoare: Menționăm că rămân nelucrătoare și zilele de hram. The post Zile libere în Republica Moldova 2026: calendarul sărbătorilor oficiale appeared first on NewsMaker.
1 ianuarie 2026
18:20
Italia: Un moldovean a murit de Revelion în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice # NewsMaker
Un moldovean și-a pierdut viața la Roma în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice. Cazul a avut loc în data de 31 decembrie. Informațiile au fost confirmate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău într-un comunicat. MAE a transmis, cu referire la informațiile preliminare furnizate de autoritățile italiene, că este vorba despre un […] The post Italia: Un moldovean a murit de Revelion în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice appeared first on NewsMaker.
15:50
Există moldoveni printre victimele exploziei din stațiunea elvețiană Crans-Montana? Răspunsul MAE # NewsMaker
Actualmente, nu există informații care să indice că ar exista cetățeni moldoveni printre victimele exploziei din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău într-un comunicat din 1 ianuarie. „Potrivit informațiilor transmise de ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, până în acest moment nu există date care […] The post Există moldoveni printre victimele exploziei din stațiunea elvețiană Crans-Montana? Răspunsul MAE appeared first on NewsMaker.
15:00
A ajuns la terapie intensivă din cauza focurilor de artificii. Aproape 200 de persoane, internate la Institutul de Medicină Urgentă de Revelion # NewsMaker
197 de persoane s-au adresat la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău în noaptea de Anul Nou. Doi pacienți s-au prezentat la spital în urma unor explozii provocate de focuri de artificii: unul dintre ei a primit îngrijiri medicale și a fost externat, în timp ce celălalt a suferit o intervenție chirurgicală și a […] The post A ajuns la terapie intensivă din cauza focurilor de artificii. Aproape 200 de persoane, internate la Institutul de Medicină Urgentă de Revelion appeared first on NewsMaker.
14:30
Bulgaria trece la euro începând cu 1 ianuarie 2026, renunțând la utilizarea levei bulgare ca monedă națională. Țara a devenit al 21-lea membru al zonei euro. Pe parcursul unei luni, în Bulgaria vor putea fi folosite atât levele, care vor fi retrase treptat din circulație, cât și euro. La plățile efectuate în leve, restul va […] The post Bulgaria renunță la moneda națională și trece la euro appeared first on NewsMaker.
13:00
Explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană, în noaptea de Anul Nou: sunt morți și răniți # NewsMaker
O explozie a avut loc într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția în noaptea de Anul Nou. Circa 40 de persoane au murit, iar peste 100 au fost rănite, relatează presa elvețiană. Deflagrația s-a produs în „Le Constellation”, un bar popular printre turiști, în timp ce oamenii sărbătoreau Anul Nou. Cazul a avut […] The post Explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană, în noaptea de Anul Nou: sunt morți și răniți appeared first on NewsMaker.
13:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a demarat procesul de achitare a poliței de asigurare medicală pentru 2026, începând de astăzi, 1 ianuarie. Valoarea acesteia a rămas la nivelul anilor precedenți, adică 12 636 lei. Potrivit unui comunicat al CNAM, cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite […] The post Polița de asigurare medicală în Moldova 2026: cât costă și unde poate fi cumpărată appeared first on NewsMaker.
11:00
Moldova intră în „Roam like at home”. Telefonie și internet mobil în UE fără costuri suplimentare pentru cetățeni # NewsMaker
Republica Moldova a devenit astăzi, 1 ianuarie 2026, parte a zonei de roaming a Uniunii Europene la tarifele de pe piața națională – „Roam like at home”. Astfel, cetățenii moldoveni aflați în statele membre ale UE, precum și cetățenii Uniunii Europene aflați în Republica Moldova, vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să […] The post Moldova intră în „Roam like at home”. Telefonie și internet mobil în UE fără costuri suplimentare pentru cetățeni appeared first on NewsMaker.
10:10
Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea dintre ani. În urma loviturilor, în regiunea Odesa au fost avariate obiecte ale infrastructurii energetice, ceea ce a dus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Ministerul rus al Apărării a raportat doborârea a 168 de drone ucrainene. Armata ucraineană a transmis că, în noaptea […] The post Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea de Anul Nou appeared first on NewsMaker.
00:00
VIDEO „Să avem grijă de țară”. Mesajul președintei Maia Sandu cu ocazia venirii Anului Nou 2026 # NewsMaker
Cu ocazia Anului Nou 2026, președinta Maia Sandu a declarat că îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace. Potrivit șefei statului, anul 2025, în ciuda provocărilor, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei. „Cu toții simțim același lucru – speranța că 2026 va fi mai blând”, a spus Maia Sandu, îndemnând „să avem […] The post VIDEO „Să avem grijă de țară”. Mesajul președintei Maia Sandu cu ocazia venirii Anului Nou 2026 appeared first on NewsMaker.
31 decembrie 2025
17:20
Chișinău: produse pirotehnice de peste 120.000 de lei, confiscate. Poliția, apel către populație # NewsMaker
Produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei au fost confiscate de polițiștii sectorului Buiucani din capitală. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 31 decembrie. Potrivit instituției, acestea erau fără acte de proveniență. În context, IGP a recomandat populației să evite utilizarea produselor pirotehnice pentru a preveni eventuale incidentele. […] The post Chișinău: produse pirotehnice de peste 120.000 de lei, confiscate. Poliția, apel către populație appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.