„Încălcarea dreptului internațional?” – Reacțiile liderilor mondiali după atacul SUA în Venezuela

După câteva zile în care locuitorii Bălțiului au stat fără apă, alimentarea începe să fie restabilită treptat. Avaria din 2 ianuarie, de pe apeductul magistral Soroca–Bălți a fost remediată, rezervorul municipal este alimentat, iar rețeaua de 248 km se umple acum treptat, astfel încât presiunea stabilă să fie asigurată cât mai curând. Anunțul a fost […]