Condițiile meteo nefavorabile fac victime pe șosele: o mașină a ajuns în șanț în raionul Sîngerei - VIDEO

ProTV.md, 4 ianuarie 2026 14:30

Condițiile meteo nefavorabile fac victime pe șosele: o mașină a ajuns în șanț în raionul Sîngerei - VIDEO

Acum 5 minute
14:50
Ideologul lui Putin îndeamnă ca un nou război mondial să fie declanșat cât mai curând după intervenția SUA în Venezuela: „Toată lumea a înțeles, în sfârșit"
Ideologul lui Putin îndeamnă ca un nou război mondial să fie declanșat cât mai curând după intervenția SUA în Venezuela: „Toată lumea a înțeles, în sfârșit”
14:50
Un tânăr român de 18 ani și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana. Reacția președintelui Nicușor Dan
Un tânăr român de 18 ani și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana. Reacția președintelui Nicușor Dan
Acum 15 minute
14:40
14:40
Nicolas Maduro în papuci de plastic. Sunt imaginile momentului cu președintele venezuelean încarcerat deja la New York - VIDEO
Nicolas Maduro în papuci de plastic. Sunt imaginile momentului cu președintele venezuelean încarcerat deja la New York - VIDEO
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:00
Ninsorile revin în forță în mai multe regiuni ale țării: Poliția Națională avertizează șoferii asupra riscurilor crescute din trafic și îi îndeamnă la prudență sporită
Ninsorile revin în forță în mai multe regiuni ale țării: Poliția Națională avertizează șoferii asupra riscurilor crescute din trafic și îi îndeamnă la prudență sporită
14:00
Condițiile meteo nefavorabile în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt sfătuiți să circule cu atenție
Condițiile meteo nefavorabile în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt sfătuiți să circule cu atenție
14:00
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice a cărei cauză este neelucidată încă
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice a cărei cauză este neelucidată încă
Acum 2 ore
13:50
Criza apei la Bălți: locuitorii au rămas fără apă la robinete de peste 48 de ore. Ce spun autoritățile - VIDEO
Criza apei la Bălți: locuitorii au rămas fără apă la robinete de peste 48 de ore. Ce spun autoritățile - VIDEO
13:30
Intervenții nocturne pe drumurile naționale: zeci de utilaje și muncitori au fost mobilizați pentru combaterea lunecușului în nord, centru și sud - FOTO
Intervenții nocturne pe drumurile naționale: zeci de utilaje și muncitori au fost mobilizați pentru combaterea lunecușului în nord, centru și sud - FOTO
Acum 4 ore
12:30
Cel puțin 40 de morți după atacul SUA asupra Venezuelei. Declarație făcută de un oficial venezuelean de rang înalt
Cel puțin 40 de morți după atacul SUA asupra Venezuelei. Declarație făcută de un oficial venezuelean de rang înalt
12:20
China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat" pe Maduro și pe soția sa
China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe Maduro și pe soția sa
12:10
Cât de legală a fost intervenția militară a SUA în Venezuela? Cum s-a acoperit administrația Trump înainte și după capturarea lui Nicolas Maduro
Cât de legală a fost intervenția militară a SUA în Venezuela? Cum s-a acoperit administrația Trump înainte și după capturarea lui Nicolas Maduro
11:00
„Noi stabilim condițiile. Trump va dicta pașii următori". Detalii despre ce se va întâmpla în Venezuela de la un oficial de top
„Noi stabilim condițiile. Trump va dicta pașii următori”. Detalii despre ce se va întâmpla în Venezuela de la un oficial de top
Acum 6 ore
10:50
Sărbători cu trafic sporit: Poliția intensifică monitorizarea traseelor naționale și a drumurilor de acces către punctele de trecere a frontierei
Sărbători cu trafic sporit: Poliția intensifică monitorizarea traseelor naționale și a drumurilor de acces către punctele de trecere a frontierei
10:50
Planul lui Trump pentru „aurul negru": Giganții petrolieri din SUA, trimiși să resusciteze Venezuela după căderea lui Maduro
Planul lui Trump pentru „aurul negru”: Giganții petrolieri din SUA, trimiși să resusciteze Venezuela după căderea lui Maduro
10:40
Trafic intens pe drumurile naționale în perioada sărbătorilor: Poliția suplimentează patrulele rutiere pentru siguranța șoferilor
Trafic intens pe drumurile naționale în perioada sărbătorilor: Poliția suplimentează patrulele rutiere pentru siguranța șoferilor
09:50
Ce este Doctrina Monroe, pe care Donald Trump a invocat-o pentru ca SUA să conducă în Venezuela după înlăturarea președintelui Maduro: „Reafirmăm puterea americană"
Ce este Doctrina Monroe, pe care Donald Trump a invocat-o pentru ca SUA să conducă în Venezuela după înlăturarea președintelui Maduro: „Reafirmăm puterea americană”
09:40
Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A" a fost altul până aproape în ultimul moment
Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A” a fost altul până aproape în ultimul moment
09:30
Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit cine preia atribuțiile de președinte, după capturarea lui Maduro de către SUA
Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit cine preia atribuțiile de președinte, după capturarea lui Maduro de către SUA
09:20
Noi imagini cu Nicolas Maduro. Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care a fost și P. Diddy - VIDEO
Noi imagini cu Nicolas Maduro. Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care a fost și P. Diddy - VIDEO
09:20
Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare" – VIDEO
Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare” – VIDEO
Acum 8 ore
08:10
Merz spune că Maduro „şi-a dus ţara la ruină" şi că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne
Merz spune că Maduro „şi-a dus ţara la ruină” şi că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne
08:00
Vicepreședinta Venezuelei, ieșire publică în care îl contrazice pe Trump. „Gașca lui Maduro e încă la putere" – avertisment de la un venezuelean din exil
Vicepreședinta Venezuelei, ieșire publică în care îl contrazice pe Trump. „Gașca lui Maduro e încă la putere” – avertisment de la un venezuelean din exil
08:00
Precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:20
Cei mai buni jucători de tenis încep să-și calibreze rachetele și loviturile - VIDEO
Cei mai buni jucători de tenis încep să-și calibreze rachetele și loviturile - VIDEO
22:20
O nouă ediție a celei mai solicitante, periculoase, dar în același timp spectaculoase curse off-road din lume, Raliul Dakar, a început - VIDEO
O nouă ediție a celei mai solicitante, periculoase, dar în același timp spectaculoase curse off-road din lume, Raliul Dakar, a început - VIDEO
22:10
Finală surpriză la Campionatul Mondial de Darts, acolo unde campionul mondial Luke Littler va întâlni revelația turneului, olandezul Gian van Veen - VIDEO
Finală surpriză la Campionatul Mondial de Darts, acolo unde campionul mondial Luke Littler va întâlni revelația turneului, olandezul Gian van Veen - VIDEO
22:00
Statele Unite emit un avertisment de călătorie fără precedent pentru Rusia: cetățenii americani sfătuiți să revină imediat acasă sau să își asume riscuri majore - VIDEO
Statele Unite emit un avertisment de călătorie fără precedent pentru Rusia: cetățenii americani sfătuiți să revină imediat acasă sau să își asume riscuri majore - VIDEO
22:00
Cristiano Ronaldo înregistrează prima înfrângere în acest sezon în campionatul Arabiei Saudite - VIDEO
Cristiano Ronaldo înregistrează prima înfrângere în acest sezon în campionatul Arabiei Saudite - VIDEO
22:00
În campionatul Franței în fotoliul de lideră s-a instalat destul de confortabil formația Lens - VIDEO
În campionatul Franței în fotoliul de lideră s-a instalat destul de confortabil formația Lens - VIDEO
21:50
Reacții divergente la nivel global după operațiunea militară americană din Venezuela: aliații lui Maduro condamnă, partenerii SUA salută, iar statele neutre se concentrează pe evaluarea riscurilor - VIDEO
Reacții divergente la nivel global după operațiunea militară americană din Venezuela: aliații lui Maduro condamnă, partenerii SUA salută, iar statele neutre se concentrează pe evaluarea riscurilor - VIDEO
21:40
Doliu național în Elveția după tragedia din Crans-Montana: 47 de morți și 119 răniți în urma incendiului devastator din noaptea de Revelion - VIDEO
Doliu național în Elveția după tragedia din Crans-Montana: 47 de morți și 119 răniți în urma incendiului devastator din noaptea de Revelion - VIDEO
21:30
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită" - VIDEO
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” - VIDEO
21:30
Negocierile de pace pentru Ucraina se reiau la Kiev: consilierii de securitate europeni și oficialii ucraineni pregătesc summitul „Coaliției de voință" din Franța - VIDEO
Negocierile de pace pentru Ucraina se reiau la Kiev: consilierii de securitate europeni și oficialii ucraineni pregătesc summitul „Coaliției de voință” din Franța - VIDEO
21:10
Donald Trump anunță că SUA vor administra Venezuela pe perioada tranziției și avertizează asupra unui posibil al doilea val de intervenție - VIDEO
Donald Trump anunță că SUA vor administra Venezuela pe perioada tranziției și avertizează asupra unui posibil al doilea val de intervenție - VIDEO
21:10
Debut în forță în noul an pentru tenismena Gabriela Ruse - VIDEO
Debut în forță în noul an pentru tenismena Gabriela Ruse - VIDEO
21:00
AC Milan a învins-o pe Cagliari și a urcat pe primul loc în Serie A, grație golului marcat de Rafael Leão - VIDEO
AC Milan a învins-o pe Cagliari și a urcat pe primul loc în Serie A, grație golului marcat de Rafael Leão - VIDEO
20:50
Cozi interminabile la ieșirea din Republica Moldova pentru a doua zi consecutiv: șoferii așteaptă până la șase ore la vămile Leușeni și Sculeni - VIDEO
Cozi interminabile la ieșirea din Republica Moldova pentru a doua zi consecutiv: șoferii așteaptă până la șase ore la vămile Leușeni și Sculeni - VIDEO
20:30
Cutremur puternic în sudul Mexicului: seismul a fost resimțit până în capitală și a întrerupt o conferință de presă a președintei Claudia Sheinbaum - VIDEO
Cutremur puternic în sudul Mexicului: seismul a fost resimțit până în capitală și a întrerupt o conferință de presă a președintei Claudia Sheinbaum - VIDEO
20:20
De la David și Sofia la Harley-Queen sau Neymar: pe ce criterii s-au bazat părinții în 2025 pentru a alege prenumele potrivit pentru copilul lor – VIDEO
De la David și Sofia la Harley-Queen sau Neymar: pe ce criterii s-au bazat părinții în 2025 pentru a alege prenumele potrivit pentru copilul lor – VIDEO
20:00
Cod GALBEN de conditii complicate ale vremii în toată țara. Până când va fi valabil - VIDEO
Cod GALBEN de conditii complicate ale vremii în toată țara. Până când va fi valabil - VIDEO
20:00
Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a erupt din nou: lava curge pe pantele superioare, fără a pune în pericol localitățile - VIDEO
Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a erupt din nou: lava curge pe pantele superioare, fără a pune în pericol localitățile - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 03.01.2026
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 03.01.2026
19:50
Operațiune militară spectaculoasă în Venezuela: Președintele Maduro și soția sa capturați după atacuri aeriene și incursiuni cu elicoptere în capitala Caracas și alte regiuni strategice - VIDEO
Operațiune militară spectaculoasă în Venezuela: Președintele Maduro și soția sa capturați după atacuri aeriene și incursiuni cu elicoptere în capitala Caracas și alte regiuni strategice - VIDEO
19:30
Proteste violente în Iran pentru a șasea zi la rând: manifestanții scandă împotriva regimului, iar forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea - VIDEO
Proteste violente în Iran pentru a șasea zi la rând: manifestanții scandă împotriva regimului, iar forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea - VIDEO
19:20
25 de pagini de acuzații împotriva lui Maduro și complicilor săi: SUA dezvăluie detalii șocante despre rețeaua de droguri și crime organizate
25 de pagini de acuzații împotriva lui Maduro și complicilor săi: SUA dezvăluie detalii șocante despre rețeaua de droguri și crime organizate
19:00
Donald Trump anunță că SUA vor administra Venezuela pe perioada tranziției și avertizează asupra unui posibil al doilea val de intervenție
Donald Trump anunță că SUA vor administra Venezuela pe perioada tranziției și avertizează asupra unui posibil al doilea val de intervenție
18:50
Donald Trump postează prima imagine cu Nicolas Maduro capturat: liderul venezuelean se îndreaptă spre New York pentru a fi judecat - FOTO
Donald Trump postează prima imagine cu Nicolas Maduro capturat: liderul venezuelean se îndreaptă spre New York pentru a fi judecat - FOTO
18:40
După doi ani dificili, Calul de Foc aduce un respiro și oportunități: astrologii recomandă pași atenți, afirmare personală și echilibru între muncă și suflet - VIDEO
După doi ani dificili, Calul de Foc aduce un respiro și oportunități: astrologii recomandă pași atenți, afirmare personală și echilibru între muncă și suflet - VIDEO
