Poliția avertizează: ninsori și carosabil alunecos în mai multe zone ale țării
SafeNews, 4 ianuarie 2026 12:40
Vremea de iarnă creează dificultăți pentru participanții la trafic în mai multe zone ale țării, unde se înregistrează ninsori, iar carosabilul este pe alocuri alunecos sau acoperit cu zăpadă. Autoritățile atrag atenția că aceste condiții pot afecta siguranța rutieră, în special în orele de vârf și pe sectoarele de drum mai puțin circulate.
Acum o oră
12:40
Vremea de iarnă creează dificultăți pentru participanții la trafic în mai multe zone ale țării, unde se înregistrează ninsori, iar carosabilul este pe alocuri alunecos sau acoperit cu zăpadă. Autoritățile atrag atenția că aceste condiții pot afecta siguranța rutieră, în special în orele de vârf și pe sectoarele de drum mai puțin circulate.
12:30
Din 1 ianuarie, consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică. Se întâmplă după ce statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025. Dacă, în 2025, consumatorii Premier Energy plateau 2 lei şi 34 de bani […] Articolul Facturi mai mari la energia electrică din ianuarie. Explicațiile oficialilor apare prima dată în SafeNews.
12:20
Coreea de Nord a lansat rachete balistice chiar înaintea vizitei de stat a președintelui sud-coreean, Lee Jae-Myung, în China # SafeNews
Coreea de Nord a lansat duminică spre Marea Japoniei (n.r. numită Marea de Est în ambele Corei) cel puţin două proiectile neidentificate, care au zburat aproximativ 900 de kilometri fără a provoca pagube, potrivit autorităţilor din Seul şi Tokyo. Mișcarea regimului de la Phenian are loc în aceeaşi zi în care preşedintele sud-coreean Lee Jae-Myung […] Articolul Coreea de Nord a lansat rachete balistice chiar înaintea vizitei de stat a președintelui sud-coreean, Lee Jae-Myung, în China apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
11:50
FOTO | Trump anunță că SUA vor conduce Venezuela până la tranziţia completă. Noi imagini cu Maduro în arest # SafeNews
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost încarcercat într-un centru de detenţie din Brooklyn. Totul, după ce Statele Unite au lansat cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Misiunea a fost pregătită în secret de Administraţia Trump şi CIA, care şi-au trimis pe teren oameni încă din vară. Donald Trump […] Articolul FOTO | Trump anunță că SUA vor conduce Venezuela până la tranziţia completă. Noi imagini cu Maduro în arest apare prima dată în SafeNews.
11:50
Accizele pe tutun au crescut în Moldova Din ianuarie 2026, accizele la produsele din tutun au crescut, în medie, cu 10%. Acest lucru este stipulat de modificările aduse Codului Fiscal, care stabilesc o creștere a accizelor la țigaretele care conțin tutun, cu și fără filtru, de la 1081,43 lei +13% la 1189,57 lei +13% (dar […] Articolul Accizele pe tutun au crescut în Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:30
Mihai Popșoi: Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație # SafeNews
Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-o postare publicată în contextul evoluțiilor recente din Venezuela. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro este contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. Potrivit ministrului, situația […] Articolul Mihai Popșoi: Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
11:10
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan # SafeNews
La o primă vedere, Linkou, din apropiere de Taipei, arată ca orice altă plajă unde oamenii vin să se relaxeze și să scape de viața agitată de la oraș. Însă, aceasta ar putea fi una dintre cele mai periculoase zone din Taiwan și, poate, chiar din întreaga lume. Este una din cele 20 de „plaje […] Articolul „Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan apare prima dată în SafeNews.
10:50
Trafic intens în perioada sărbătorilor: Poliția intensifică controalele pe drumurile naționale # SafeNews
Pe fondul creșterii semnificative a numărului de autoturisme în perioada sărbătorilor, Poliția a anunțat intensificarea prezenței în trafic pe principalele drumuri naționale ale țării. Măsurile vizează în special rutele care duc spre punctele de trecere a frontierei, unde se înregistrează aglomerații. Echipajele de poliție sunt desfășurate atât pe traseele de acces către frontieră, cât și […] Articolul Trafic intens în perioada sărbătorilor: Poliția intensifică controalele pe drumurile naționale apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
08:00
Gest șocant la Căușeni: Un tată și-a abandonat copilul în spital și a mers să facă Revelionul # SafeNews
Situație neobișnuită la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni. Un tată și-a adus copilul la examinare medicală și l-a lăsat în spital timp de două zile. Incidentul s-a produs în seara zilei de 31 decembrie, când un copil în vârstă de 12 ani a fost adus cu ambulanța, la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni, […] Articolul Gest șocant la Căușeni: Un tată și-a abandonat copilul în spital și a mers să facă Revelionul apare prima dată în SafeNews.
07:50
Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas # SafeNews
Atacul SUA asupra Venezuelei în dimineața de 3 ianuarie a reconfigurat harta diplomatică a Americii Latine. Puținii aliați rămași ai regimului de la Caracas au fost obligați să adopte poziții radicale, în timp ce vechii adversari regionali au salutat intervenția drept un pas decisiv spre sfârșitul unei ere de instabilitate și autoritarism. Venezuela a devenit […] Articolul Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas apare prima dată în SafeNews.
07:40
Reguli mai stricte pentru turiștii din Bali: autoritățile vor să verifice de câți bani dispun străinii la intrarea în țară # SafeNews
Turiştii străini care vor dori să își petreacă vacanța în insula indoneziană Bali ar trebui să se aştepte ca bagajele şi paşapoartele să nu fie singurele care vor fi analizate. Începând cu acest an, guvernul provincial al insulei intenţionează să examineze turiştii internaţionali care sosesc în funcţie de capacitatea lor financiară, durata şederii şi activităţile […] Articolul Reguli mai stricte pentru turiștii din Bali: autoritățile vor să verifice de câți bani dispun străinii la intrarea în țară apare prima dată în SafeNews.
07:30
Republica Moldova va continua să beneficieze, în anul 2026, de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE. Asigurările vin din partea eurodeputatului Siegfried Mureșan, la început de an. Oficialul european a prezentat mai multe vești bune pentru oamenii din Republica Moldova, aplicabile începând cu 1 ianuarie curent. Este vorba de […] Articolul Mureșan: În 2026, Moldova va continua să beneficieze de sprijin pentru aderarea la UE apare prima dată în SafeNews.
07:20
Începând de la 1 ianuarie 2026, fiecare turist cazat într-o unitate de cazare din București plătește o taxă fixă # SafeNews
Începând de la 1 ianuarie 2026, fiecare turist cazat într-o unitate de cazare din București va plăti o taxă fixă de 10 lei românești pe noapte, aproximativ 2 euro, indiferent de costul cazării. Potrivit presei române, sumele vor fi colectate de unitățile de cazare, platformele online de rezervări precum Airbnb și Booking.com sau de agențiile de […] Articolul Începând de la 1 ianuarie 2026, fiecare turist cazat într-o unitate de cazare din București plătește o taxă fixă apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
07:10
Elveția i-a pus sub urmărire penală pe proprietarii barului în care 40 de oameni au murit în incendiul devastator de Anul Nou # SafeNews
Cei doi administratori ai barului „Le Constellation” în care un incendiu izbucnit de Revelion a ucis cel puțin 40 de persoane au fost plasați sub anchetă penală, au anunțat procurorii elvețieni citați de The Guardian. Cuplul francez Jacques și Jessica Moretti, care sunt și proprietarii barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, sunt suspectați sunt […] Articolul Elveția i-a pus sub urmărire penală pe proprietarii barului în care 40 de oameni au murit în incendiul devastator de Anul Nou apare prima dată în SafeNews.
07:00
Cum l-au capturat SUA pe Maduro. Operațiune cu elicoptere Chinook şi forțe speciale de elită # SafeNews
SUA au desfășurat o amplă operaţiune militară în Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă cu un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană, potrivit preşedintelui american, Donald Trump, care a făcut declarații la câteva […] Articolul Cum l-au capturat SUA pe Maduro. Operațiune cu elicoptere Chinook şi forțe speciale de elită apare prima dată în SafeNews.
06:50
Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, declară premierul Pedro Sanchez după declaraţiile lui Donald Trump că va prelua controlului ţării # SafeNews
Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, care încalcă dreptul internaţional, a declarat sâmbătă premierul Pedro Sanchez, după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată în timpul nopţii, relatează Reuters. „Spania nu a recunoscut regimul Maduro. Dar nici nu va recunoaşte o […] Articolul Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, declară premierul Pedro Sanchez după declaraţiile lui Donald Trump că va prelua controlului ţării apare prima dată în SafeNews.
06:40
Cetățenii moldoveni din Rusia riscă să fie atrași în mașinăria de război. Mihai Popșoi: „Cel mai bine ar fi ca aceștia să caute soluții să revină acasă” # SafeNews
Riscul pentru cetățenii Republicii Moldova și alți cetățeni străini care se află în Federația Rusă crește pentru a fi atrași în mașinărie de război și pentru a fi trimiși pe front. Avertismentul a fost lansat de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, „se utilizează […] Articolul Cetățenii moldoveni din Rusia riscă să fie atrași în mașinăria de război. Mihai Popșoi: „Cel mai bine ar fi ca aceștia să caute soluții să revină acasă” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a anunțat renunțarea la automatele „Kalașnikov”, AK-47 / AK-74, în cadrul unei tranziții graduale la calibrul NATO, cu beneficii logistice și operaționale, ceea ce va marca o etapă de modernizare a Armatei Naționale, a estimat el. „Vom trece definitiv la armamentul folosit în Occident, la calibrul NATO, care […] Articolul Armata Națională renunță la automatele Kalașnikov, în cadrul unui plan de modernizare apare prima dată în SafeNews.
06:20
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică intervenția # SafeNews
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apreciat sâmbătă drept „legitimă” operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela, pe care a descris-o ca o „intervenţie defensivă”, subliniind totodată că forţa militară nu este o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, relatează EFE. „În concordanţă cu poziţia istorică a Italiei, Guvernul consideră că acţiunea militară externă nu este […] Articolul Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică intervenția apare prima dată în SafeNews.
06:10
Au fost identificate primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana: două fete și doi băieți # SafeNews
Primele patru cadavre ale persoanelor care au murit în teribilul incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion au fost identificate. Cadavrele a două fete elvețiene în vârstă de 21 și 16 ani și ale a doi tineri elvețieni în vârstă de 18 și 16 ani au fost încredințate familiilor […] Articolul Au fost identificate primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana: două fete și doi băieți apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:50
Donald Trump a publicat sâmbătă o fotografie, pe rețeaua sa Truth Social, în care apare președintele venezuelean Nicolas Maduro la scurt timp după ce a fost capturat de forțele speciale americane. Imaginea îl prezintă pe președintele Nicolas Maduro cu ochii acoperiți, mâinile încătușate și urechile acoperite de căști. Acesta este îmbrăcat într-un trening și ține […] Articolul FOTO | Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de SUA apare prima dată în SafeNews.
18:40
După Venezuela, Trump ia în vizor traficul de droguri din Mexic. „Trebuie să facem ceva. Președinta nu guvernează” # SafeNews
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE, conform Agerpres. Preşedintele american a făcut această declaraţie într-un interviu telefonic acordat postului de televiziune Fox News, după atacul împotriva Venezuelei care a dus […] Articolul După Venezuela, Trump ia în vizor traficul de droguri din Mexic. „Trebuie să facem ceva. Președinta nu guvernează” apare prima dată în SafeNews.
15:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele Uniunii Europene vor putea folosi telefonul mobil în aceleași condiții ca acasă, datorită aplicării principiului „Roam like at home”. Concret, utilizatorii nu vor plăti taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS-uri sau internet mobil. Minutele, mesajele și datele mobile incluse în abonamentul sau […] Articolul Cum funcționează roamingul în UE pentru cetățenii Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:30
VIDEO | Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz a rămas împotmolit, fiind împins de călători # SafeNews
Se circulă cu dificultate, sâmbătă, pe drumul care leagă Brașov de Poiana Brașov, din cauza zăpezii acumulate pe carosabil. Un autobuz care asigură transportul în comun între Brașov și Poiana Brașov a rămas astăzi împotmolit în zăpadă, arată imaginile publicate pe Facebook de Radio România Brașov. Imaginile arată cum călătorii cobotâți din autobuz încearcă să […] Articolul VIDEO | Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz a rămas împotmolit, fiind împins de călători apare prima dată în SafeNews.
14:00
Stau pe cea mai mare rezervă de petrol din lume, dar trăiesc în sărăcie. Venezuela, țara unde benzina costă 1 cent # SafeNews
Venezuela este una dintre cele mai mari contradicții economice ale lumii. Țara, a patra cea mai bogată din America Latină și cu cele mai mari rezerve de petrol de pe planetă, dar populația trăiește, în mare parte, în sărăcie. În timp ce milioane de venezueleni se luptă cu salarii extrem de mici și cu lipsuri […] Articolul Stau pe cea mai mare rezervă de petrol din lume, dar trăiesc în sărăcie. Venezuela, țara unde benzina costă 1 cent apare prima dată în SafeNews.
13:40
Ministerul Finanțelor face un nou pas pentru creșterea transparenței în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin modernizarea secțiunii dedicate integrării europene de pe site-ul instituției. Noul compartiment oferă publicului o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor din negocierile de aderare, în domeniile aflate în responsabilitatea ministerului. Platforma reunește informații despre cele opt […] Articolul Ministerul Finanțelor lansează o platformă actualizată dedicată integrării europene apare prima dată în SafeNews.
Ieri
13:00
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat oficial după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată”. Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog. Într-o declarație publicată marți, diplomația rusă afirmă că atacul comis de SUA provoacă „o profundă îngrijorare și condamnare”. „În […] Articolul Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei apare prima dată în SafeNews.
13:00
Trafic intens la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 65.600 de persoane au traversat punctele de trecere ale Republicii Moldova. Cel mai mare flux s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17.435 traversări. Urmează punctul Leușeni, cu 13.021 persoane, Sculeni cu 9.164, Palanca cu 3.489 și Otaci cu 3.087 traversări. Pe sensul de intrare […] Articolul Aglomerație la vamă, Poliția de Frontieră recomandă rute alternative apare prima dată în SafeNews.
12:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de condiții complicate ale vremii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 3 ianuarie 2026, la ora 12:00. Codul galben este valabil din 4 ianuarie, ora 10:00, până pe 5 ianuarie, ora 14:00. Meteorologii prognozează polei și depuneri de lapoviță pe arii extinse. Pe […] Articolul NEWS ALERT | Cod galben de polei și lapoviță, valabil până pe 5 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
11:50
Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” # SafeNews
Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa „au fost capturaţi şi scoşi din ţară”. „Statele Unite ale Americii au desfăşurat cu succes o operaţiune de amploare împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care […] Articolul Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de intervenții Salvamont # SafeNews
Vremea extremă din ultimele ore a provocat blocaje rutiere, intervenții de urgență și situații periculoase în mai multe zone din țară. Traficul a fost oprit pe drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin, după ce copaci doborâți de zăpadă au ajuns pe carosabil sau după ce vehicule grele au derapat. Pe munte, riscul de […] Articolul Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de intervenții Salvamont apare prima dată în SafeNews.
10:30
Explozii puternice în capitala Venezuelei. Autorităţile de la Caracas acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării # SafeNews
Explozii puternice, însoţite de zgomote asemănătoare cu cele produse de avioane care survolează zona, au avut loc în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, a constatat un jurnalist AFP. Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce […] Articolul Explozii puternice în capitala Venezuelei. Autorităţile de la Caracas acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării apare prima dată în SafeNews.
07:50
Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina # SafeNews
Acesta este momentul în care hoții de bănci au dat dovadă de o curtoazie criminală bizară, plătind pentru parcarea mașinii – la câteva momente după ce au furat milioane de euro într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei. Săptămâna trecută, un grup de hoți a pătruns în seiful băncii Sparkasse din Buer, o […] Articolul Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina apare prima dată în SafeNews.
07:40
Ucraina avertizează că Vladimir Putin plănuiește un atac fals în interiorul Rusiei pentru a deraia negocierile de pace # SafeNews
Serviciile secrete ucrainene avertizează asupra unui atac fabricat, cu numeroase victime, care ar putea viza o biserică înainte de Crăciunul ortodox rus. Ucraina susține că Rusia plănuiește pe teritorul său înscenarea unui atac care ar putea avea numeroase victime și ar fi menit să compromită procesul de pace mediat de președintele american Donald Trump. Ținta […] Articolul Ucraina avertizează că Vladimir Putin plănuiește un atac fals în interiorul Rusiei pentru a deraia negocierile de pace apare prima dată în SafeNews.
07:30
Centrul municipal pentru persoanele fără adăpost din Chișinău, tot mai solicitat în sezonul rece # SafeNews
Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din Chișinău adăpostește în prezent 89 de persoane. Potrivit Primăriei Chișinău, solicitările au crescut odată cu scăderea temperaturilor din această perioadă. La Centru pot apela persoanele fără adăpost, fie direcționate de autorități, fie prezentându-se direct la sediul instituției de pe strada Haltei, nr. 2. […] Articolul Centrul municipal pentru persoanele fără adăpost din Chișinău, tot mai solicitat în sezonul rece apare prima dată în SafeNews.
07:20
SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” Ce le recomandă americanilor aflați deja pe teritoriul rus # SafeNews
Statele Unite au emis un nou avertisment pentru cetățenii americani care plănuiesc să călătorească în Rusia. Turiștii ar trebui să își facă testamentul înainte să plece din țară pentru că riscă să nu se mai întoarcă niciodată acasă. Este unul dintre mesajele cele mai dure emise vreodată de către Departamentul de Stat. Autoritățile rusești fac […] Articolul SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” Ce le recomandă americanilor aflați deja pe teritoriul rus apare prima dată în SafeNews.
07:10
Trei persoane au murit şi mai multe au fost rănite în urma unei serii de avalanşe produse în Italia # SafeNews
O serie de avalanşe în Alpii italieni au ucis două persoane şi au rănit mai multe altele, vineri, vântul puternic împiedicând operaţiunile de salvare, relatează Reuters. Separat, în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, o avalanşă pe versantul Vajo Gabene din Dolomiţi a ucis un schior în vârstă de 50 de ani, a informat agenţia de […] Articolul Trei persoane au murit şi mai multe au fost rănite în urma unei serii de avalanşe produse în Italia apare prima dată în SafeNews.
07:00
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a inaugurat pe 2 ianuarie un drum local reabilitat în localitatea Dobrogea, orașul Sîngera, un proiect de infrastructură care deservește zilnic peste 9.000 de persoane. Este vorba despre strada Florilor, unde au fost reabilitați capital 0,57 kilometri de drum, asigurând legătura dintre locuințe, instituții publice și […] Articolul Peste 9.000 de locuitori din Dobrogea, orașul Sîngera, beneficiază de un drum reabilitat apare prima dată în SafeNews.
2 ianuarie 2026
22:30
Cutremur major de 6,5 grade în Mexico City. Președinta Mexicului a fugit cu jurnaliștii din timpul conferinței de presă # SafeNews
Un cutremur cu magnitudinea 6,5 a zguduit vineri Mexico City și sud-vestul statului Guerrero, potrivit serviciului național de seismologie, informează AFP. Epicentrul seismului a fost localizat la 15 kilometri de San Marcos, în statul Guerrero, la aproximativ 230 de kilometri de capitală. Președinta Claudia Sheinbaum a fost nevoită să evacueze palatul prezidențial în timpul conferinței […] Articolul Cutremur major de 6,5 grade în Mexico City. Președinta Mexicului a fugit cu jurnaliștii din timpul conferinței de presă apare prima dată în SafeNews.
17:30
Iranul răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Ar trebui să aibă grijă de soldaţii săi” # SafeNews
Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent” în cazul unei intervenţii în Iran, după ce preşedintele american a declarat că Statele Unite ar putea veni în „ajutorul” manifestanţilor în cazul recurgerii la violenţă. „Trump ar trebui să ştie că orice amestec al Statelor Unite în […] Articolul Iranul răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Ar trebui să aibă grijă de soldaţii săi” apare prima dată în SafeNews.
17:00
Atenție, consumatori: Unele loturi de ouă de găină sunt rechemate din magazine după depistarea unei substanțe interzise # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că SRL Raiplai-Avicola recheamă de la consumatori ouă de găină destinate consumului uman, după ce în urma analizelor de laborator a fost depistată prezența metronidazolului, o substanță farmacologică interzisă în alimentația animalelor. Produsele vizate au marcajul 3 MD BR 004 și data durabilității între 10 și 27 […] Articolul Atenție, consumatori: Unele loturi de ouă de găină sunt rechemate din magazine după depistarea unei substanțe interzise apare prima dată în SafeNews.
16:40
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupţie care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare. Din acest motiv, erupţia nu reprezintă în prezent niciun pericol pentru satele situate în aval, au declarat vineri vulcanologii – transmite ANSA. În jurul miezului nopţii de 1 […] Articolul VIDEO | Imagini spectaculoase din timpul erupției vulcanului Etna apare prima dată în SafeNews.
15:50
Urgențele medicale de Anul Nou: Peste 1.700 pacienți transportați la spital, inclusiv 398 copii # SafeNews
În perioada 31 decembrie – 1 ianuarie, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 4.926 solicitări pentru asistență medicală urgentă prespitalicească, dintre care 766 au vizat copii. În urma intervențiilor, 1.754 pacienți, inclusiv 398 copii, au fost transportați la spital. Totodată, 209 solicitări au fost considerate nejustificate. Cele mai frecvente urgențe au fost:• […] Articolul Urgențele medicale de Anul Nou: Peste 1.700 pacienți transportați la spital, inclusiv 398 copii apare prima dată în SafeNews.
15:40
Un copil de 13 ani s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul Capitalei, după ce a alunecat în timpul activității de agrement. Carabinierii aflați în misiune de menținere a ordinii publice au intervenit imediat, acordând primul ajutor minorului și solicitând un echipaj de ambulanță. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru […] Articolul Accident la patinoar: un copil de 13 ani transportat de urgență la spital apare prima dată în SafeNews.
15:10
Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski # SafeNews
Șeful Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov a fost numit de către Volodimir Zelenski la conducerea Administrației Președintelui Ucrainei, după ce Iermak a fost nevoit să-și dea demisia în urma unui scandal uriaș de corupție. Președintele Volodimir Zelenski i-a propus lui Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare, să preia conducerea Biroului Președintelui pe […] Articolul Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski apare prima dată în SafeNews.
14:40
Drone ruseşti la graniţă cu România. Au fost ridicate avioane F-16 de la sol. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea # SafeNews
Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina, a transmis, vineri, Ministerul Apărării al României. Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. „Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere […] Articolul Drone ruseşti la graniţă cu România. Au fost ridicate avioane F-16 de la sol. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea apare prima dată în SafeNews.
14:30
Descoperire macabră în seara de Anul Nou: cadavrul unei femei, găsit în extravilanul satului Pelinia # SafeNews
Crimă șocantă în nordul țării. Cadavrul unei femei a fost descoperit în seara de Anul Nou, în extravilanul satului Pelinia, în apropiere de hotarul cu Sofia, raionul Drochia. Femeia de 40 de ani ar fi fost ucisă de concubinul său, originar din Pelinia. Conform surselor NordInfo.md, bărbatul ar fi recunoscut comiterea crimei și colaborează cu […] Articolul Descoperire macabră în seara de Anul Nou: cadavrul unei femei, găsit în extravilanul satului Pelinia apare prima dată în SafeNews.
14:10
VIDEO | Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi schiori în zona Bâlea Lac # SafeNews
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată vineri în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, după ce doi schiori au provocat accidental desprinderea masei de zăpadă. Salvatorii montani fac apel la prudență și respectarea regulilor de siguranță. Potrivit unui comunicat transmis de Salvamont Sibiu, incidentul s-a produs într-o zonă cunoscută pentru riscul ridicat de […] Articolul VIDEO | Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi schiori în zona Bâlea Lac apare prima dată în SafeNews.
14:00
Moldovean de 25 de ani, găsit mort într-un câmp din Italia. Autoritățile anchetează o posibilă crimă # SafeNews
Un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani, a fost găsit fără suflare într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira, în provincia Veneția, în ultima zi a anului. Victima era rezidentă în Chirignago și lucra ca chelner/barman în localuri din zona Mestre, potrivit presei italiene la Nuova. Cadavrul a fost descoperit de un […] Articolul Moldovean de 25 de ani, găsit mort într-un câmp din Italia. Autoritățile anchetează o posibilă crimă apare prima dată în SafeNews.
13:40
Mai multe elemente de infrastructură din Parcul Râșcani au fost deteriorate în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026. Angajații Î.M. AGSV au constatat distrugerea unui gard și a mai multor corpuri de iluminat stradal, faptele fiind comise de persoane neidentificate. Întreprinderea municipală condamnă ferm aceste acțiuni și reamintește că distrugerea bunurilor publice atrage sancțiuni contravenționale, […] Articolul FOTO | Vandalism în Parcul Râșcani: gard și corpuri de iluminat, deteriorate apare prima dată în SafeNews.
