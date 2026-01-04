21:10

Un sondaj publicat pe 2 ianuarie de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev arată că 74% dintre respondenți se opun unui plan de pace care ar presupune retragerea din Donbas și reducerea armatei fără garanții credibile de securitate. Totodată, 69% ar accepta înghețarea conflictului, cu condiția ca Ucraina să nu fie forțată să recunoască