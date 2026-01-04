Au fost identificate primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana: două fete și doi băieți

10:10

Elveţia va ţine cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent” a cuprins un bar aglomerat din staţiunea de schi alpin Crans-Montana, unde oamenii sărbătoreau Revelionul, omorând peste 40 de persoane şi rănind 115, relatează The Guardian şi Reuters. Preşedintele ţării, Guy Parmelin, a descris incendiul ca fiind unul dintre cele mai traumatizante […] Articolul Tragedia din Crans-Montana. Elveţia va ţine cinci zile de doliu. Ce se ştie până acum despre incendiul în care au murit peste 40 de persoane în noaptea de Revelion apare prima dată în SafeNews.