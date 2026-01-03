VIDEO Spectacol alb pe litoral: zeci de lebede, vedetele iernii la Eforie
Realitatea.md, 3 ianuarie 2026 20:10
Zeci de lebede au fost surprinse sâmbătă pe litoralul românesc, în stațiunea Eforie, adunate în apropierea malului mării. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și au atras rapid atenția internauților. Fotografiile distribuite în mediul online arată grupuri numeroase de lebede care plutesc aproape de țărm, într-un cadru dominat de vreme senină și mare liniștită. […] Articolul VIDEO Spectacol alb pe litoral: zeci de lebede, vedetele iernii la Eforie apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
20:30
Peste 80 de echipe au intervenit pe teren în urma ninsorilor care au afectat România # Realitatea.md
În urma condițiilor meteo extreme, marcate de avertizări de Cod Portocaliu și Cod Galben, precum și de intensificări ale vântului și ninsori, mai multe județe din România au fost afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, transmite MediaFax. Compania de distribuție DEER a anunțat, sâmbătă, că aproximativ 80 de echipe intervin în teren pentru […] Articolul Peste 80 de echipe au intervenit pe teren în urma ninsorilor care au afectat România apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
20:10
Zeci de lebede au fost surprinse sâmbătă pe litoralul românesc, în stațiunea Eforie, adunate în apropierea malului mării. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și au atras rapid atenția internauților. Fotografiile distribuite în mediul online arată grupuri numeroase de lebede care plutesc aproape de țărm, într-un cadru dominat de vreme senină și mare liniștită. […] Articolul VIDEO Spectacol alb pe litoral: zeci de lebede, vedetele iernii la Eforie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
19:00
VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din București # Realitatea.md
Într-o dimineață obișnuită, camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București au surprins trei vulpi în zona exterioară a instituției, în plin centrul orașului. Evenimentul, neobișnuit pentru mediul urban, a fost publicat de reprezentanții muzeului și considerat o oportunitate de educație științifică, scrie stirileprotv.ro. „Prezența acestor animale este un semnal […] Articolul VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din București apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți a declarat astăzi, 3 ianuarie 2026, situație excepțională cu caracter tehnogen în domeniul alimentării cu apă potabilă. Decizia a fost luată în urma raportului prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, care a descris măsurile întreprinse pentru prevenirea întreruperii serviciului și cauzele întârzierii restabilirii alimentării cu apă, a […] Articolul Situație excepțională la Bălți: alimentarea cu apă afectată până pe 5 ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
18:30
Noi detalii în urma atacurilor din Venezuela: reacții, capturarea lui Maduro și cum s-a desfășurat operațiunea # Realitatea.md
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați sâmbătă de forțele americane Delta Force, într-un raid efectuat în miez de noapte la reședința lor, potrivit surselor citate de presa internațională. Operațiunea nu s-a soldat cu pierderi în rândul militarilor americani, deși un elicopter a fost lovit. Președintele SUA, Donald Trump, a […] Articolul Noi detalii în urma atacurilor din Venezuela: reacții, capturarea lui Maduro și cum s-a desfășurat operațiunea apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Berlin: Zeci de mii de gospodării fără curent după un atac incendiar, reparațiile vor dura până pe 8 ianuarie # Realitatea.md
O pană de curent a lovit sud-vestul Berlinului sâmbătă dimineața, afectând aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de clienți comerciali. Serviciile de telefonie și sistemele de încălzire au fost, de asemenea, afectate pe scară largă, scrie Bild. În districtul Lichterfelde aproximativ 10.000 de gospodării ar putea primi electricitate mai devreme, însă majoritatea celor afectați vor […] Articolul Berlin: Zeci de mii de gospodării fără curent după un atac incendiar, reparațiile vor dura până pe 8 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Ucraina: întâlniri cu 15 țări europene și SUA pentru plan de pace, investiții și reconstrucție economică # Realitatea.md
Astăzi, 3 ianuarie, la Kiev au sosit consilieri pentru securitate națională din 15 țări europene, printre care Germania, Finlanda și Canada. La întâlniri participă, de asemenea, reprezentanți ai NATO, Consiliului European și Comisiei Europene. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a transmis pe rețelele sociale. „Urmează o zi de lucru […] Articolul Ucraina: întâlniri cu 15 țări europene și SUA pentru plan de pace, investiții și reconstrucție economică apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Alertă rutieră în Moldova: Poliția recomandă prudență pe fondul codului galben de polei și lapoviță # Realitatea.md
În contextul codului galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, șoferii din Republica Moldova sunt atenționați să circule cu prudență, din cauza poleiului, lapoviței și ghețușului care se pot forma pe drumuri. Autoritățile subliniază că condițiile meteo vor afecta traficul pe întreg teritoriul țării. Poliția Națională a venit cu recomandări clare pentru conducătorii auto, începând […] Articolul Alertă rutieră în Moldova: Poliția recomandă prudență pe fondul codului galben de polei și lapoviță apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
15:50
VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din Bucure;ti # Realitatea.md
Într-o dimineață obișnuită, camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București au surprins trei vulpi în zona exterioară a instituției, în plin centrul orașului. Evenimentul, neobișnuit pentru mediul urban, a fost publicat de reprezentanții muzeului și considerat o oportunitate de educație științifică, scrie stirileprotv.ro. „Prezența acestor animale este un semnal […] Articolul VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din Bucure;ti apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Zelenski îl propune pe Denis Șmîhal, actual ministru al Apărării, ca viceprim-ministru și ministru al Energiei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat propunerea ca Denis Șmîhal, actual ministru al Apărării, să ocupe funcția de viceprim-ministru și ministru al Energiei. Decizia vizează consolidarea guvernanței sectorului energetic, afectat de atacurile rusești asupra infrastructurii. „M-am întâlnit cu Denis Șmîhal. Îi mulțumesc pentru munca sistematică depusă în cadrul Ministerului Apărării și pentru procesele accelerate pentru […] Articolul Zelenski îl propune pe Denis Șmîhal, actual ministru al Apărării, ca viceprim-ministru și ministru al Energiei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un nou bilanț al intervențiilor montane din România arată amploarea situațiilor de urgență din ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate de Dispeceratul Național Salvamont. Conform informațiilor publicate pe Facebook de autoritățile române, în acest interval au fost salvate 85 de persoane aflate în dificultate pe munte. Dintre acestea, 32 de persoane au fost transportate […] Articolul România: 85 de persoane salvate pe munte în 24 de ore, un deces confirmat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
14:30
Un moment de neatenție a fost suficient pentru a transforma o seară obișnuită într-un incident grav, soldat cu rănirea unui copil de doar un an, în orașul Rîbnița. În seara zilei de 2 ianuarie, părinții micuțului s-au prezentat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Raional din Rîbnița, după ce copilul a suferit […] Articolul Incident șocant la Rîbnița: un copil a suferit arsuri după un șoc electric apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Declarații la Realitatea TV: Pâinea, alimentul de bază al moldovenilor, este asociat cu riscuri mari pentru sănătate # Realitatea.md
Excesul de produse de panificație, mai ales din făină rafinată, poate contribui la apariția unor boli metabolice care evoluează lent și fără simptome evidente. Aceasta este avertizarea invitatelor emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV care au declarat că produsele de panificație rămân în topul celor mai consumate alimente din cauza prețului accesibil și importanței […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Pâinea, alimentul de bază al moldovenilor, este asociat cu riscuri mari pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Meteorologii avertizează: condiții complicate ale vremii în mai multe zone din Moldova # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică cod galben, valabilă între 04 ianuarie, ora 10:00 și 05 ianuarie, ora 14:00. Fenomenele vizate includ condiții complicate ale vremii pe arii extinse. Autoritățile avertizează că se așteaptă depuneri de polei și lapoviță, iar pe drumuri va exista risc de ghețuș, ceea ce poate afecta siguranța […] Articolul Meteorologii avertizează: condiții complicate ale vremii în mai multe zone din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii care călătoresc în țările Uniunii Europene beneficiază de principiul „Roam like at home”. Aceasta înseamnă că utilizatorii nu vor plăti taxe suplimentare pentru apeluri, SMS-uri sau internet mobil atunci când se află într-o țară membră UE, potrivit Ministerului Dezvoltării economice și Digitalizării. Minutele, SMS-urile și datele incluse deja în […] Articolul Roaming gratuit în UE din 2026: cum funcționează apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Administrația venezueleană cere dovezi după ce Trump a declarat capturarea lui Maduro # Realitatea.md
Donald Trump a afirmat, într-o postare pe contul său oficial, că Statele Unite au „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară „în coordonare cu forțele de ordine americane”. Trump a anunțat și o conferință de […] Articolul Administrația venezueleană cere dovezi după ce Trump a declarat capturarea lui Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:20
În localitatea Nezavertailovka, din raionul Slobozia, o bunică și nepotul ei s-au intoxicat cu fum și gaze rezultate din arderea lemnului. În dimineața zilei de 2 ianuarie, băiatului în vârstă de 10 ani i s-a făcut rău, iar puțin mai târziu și starea bunicii s-a înrăutățit. În timp ce se afla în bucătărie, femeia a […] Articolul Incident la Slobozia: bunică și nepot intoxicati cu fum și monoxid de carbon apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”: Târg de Crăciun organizat la Chișinău pe 6 ianuarie # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău organizează, pe 6 ianuarie, în ajunul Crăciunului, un eveniment festiv în cadrul Târgului de Crăciun. Evenimentul este intitulat „Aprindeți luminile în seara de Crăciun” și face parte din programul sărbătorilor de iarnă organizate de municipalitate. Manifestarea va avea loc în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. Potrivit organizatorilor, evenimentul va începe la ora […] Articolul VIDEO„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”: Târg de Crăciun organizat la Chișinău pe 6 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Primele reacții oficiale ale liderilor internaționali după atacurile SUA asupra Venezuelei # Realitatea.md
În urma loviturilor declanșate de Statele Unite în Venezuela, mai mulți lideri internaționali au venit cu reacții oficiale, condamnând atacurile și solicitând măsuri de pace. Autoritățile venezuelene au confirmat că au fost vizate capitala Caracas și statele Miranda, La Guaira și Aragua. Într-o declarație televizată difuzată de postul local, acestea au calificat evenimentele drept „un […] Articolul Primele reacții oficiale ale liderilor internaționali după atacurile SUA asupra Venezuelei apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Condițiile de circulație pe drumurile publice naționale sunt asigurate în regim de iarnă, potrivit informațiilor operative comunicate de Administraţia Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, drumarii au desfășurat intervenții în mai multe regiuni ale țării pentru menținerea siguranței rutiere. Lucrările au avut loc pe drumurile naționale din zonele de Nord, Centru și Sud, unde echipele […] Articolul Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții nocturne ale drumarilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Explozii la Caracas și portavioane în Caraibe: ofensiva lui Trump împotriva lui Maduro # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat sâmbătă, 3 ianuarie, atacuri asupra unor situri din Venezuela, inclusiv instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Acțiunea face parte din intensificarea campaniei administrației americane împotriva regimului condus de președintele venezuelean Nicolas Maduro. Atacurile au avut loc după luni de consolidare a prezenței militare americane în […] Articolul VIDEO Explozii la Caracas și portavioane în Caraibe: ofensiva lui Trump împotriva lui Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Kievul adună aliații la masa negocierilor: cine decide viitorul securității Ucrainei # Realitatea.md
Noi negocieri au loc sâmbătă, la Kiev, între Ucraina și aliații săi europeni și americani privind un posibil acord pentru încetarea războiului cu Rusia. Discuțiile reunesc consilieri de securitate ai statelor aliate Kievului și oficiali ucraineni, în timp ce o echipă americană participă prin videoconferință. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, 15 țări și-au confirmat participarea, alături […] Articolul Kievul adună aliații la masa negocierilor: cine decide viitorul securității Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Orar nou de weekend pentru mai multe rute de autobuz din Chișinău: vezi care sunt acestea # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, începând cu data de 3 ianuarie 2026, va intra în vigoare un nou grafic de circulație pentru mai multe rute de autobuz din capitală. Potrivit anunțului autorităților municipale, modificările vizează programul de circulație al transportului public în zilele de odihnă. Schimbările vor fi aplicate exclusiv în zilele de sâmbătă și […] Articolul Orar nou de weekend pentru mai multe rute de autobuz din Chișinău: vezi care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Trafic intens se înregistrează la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, informează Poliția de Frontieră. Potrivit Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, situația a fost raportată vineri dimineață, la ora 08:15, fiind semnalate valori ridicate de trafic atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de […] Articolul Aglomerație la mai multe puncte de frontieră: Leușeni, Criva și Sculeni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:10
Sondaj: 74% dintre ucraineni se opun planului de pace care prevede retragerea din Donbas și reducerea armatei # Realitatea.md
Un sondaj publicat pe 2 ianuarie de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev arată că 74% dintre respondenți se opun unui plan de pace care ar presupune retragerea din Donbas și reducerea armatei fără garanții credibile de securitate. Totodată, 69% ar accepta înghețarea conflictului, cu condiția ca Ucraina să nu fie forțată să recunoască […] Articolul Sondaj: 74% dintre ucraineni se opun planului de pace care prevede retragerea din Donbas și reducerea armatei apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
20:30
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana după incendiul soldat cu zeci de victime: Totul era conform standardelor # Realitatea.md
Unul dintre proprietarii barului „Le Constellation”, unde 40 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite într-un incendiu, a declarat că localul era administrat conform standardelor impuse de legislația elvețiană și că nu își explică modul în care s-a produs tragedia, relatează Sky News, citat de Digi24. Jacques Moretti a declarat pentru publicația […] Articolul Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana după incendiul soldat cu zeci de victime: Totul era conform standardelor apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Activitatea ambasadei Republicii Moldova în SUA, relocată temporar după incendiul din decembrie # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii își va desfășura temporar activitatea într-o altă locație, începând cu data de 5 ianuarie 2026, pe o perioadă estimată între trei și cinci luni. Potrivit misiunii diplomatice, noul sediu va fi situat pe 1015 15th Street, NW, etajul 6, Washington, DC 20005. „Cheltuielile aferente utilizării spațiului temporar […] Articolul Activitatea ambasadei Republicii Moldova în SUA, relocată temporar după incendiul din decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Circulație în siguranță pe drumurile din țară, după intervențiile drumarilor: șase utilaje și tone de material antiderapant în teren # Realitatea.md
Opt tone de material antiderapant și trei tone de sare tehnică au fost împrăștiate pe drumurile naționale în cursul zilei de 2 ianuarie, pentru a menține circulația rutieră în condiții de iarnă, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit instituției, traficul pe rețeaua de drumuri publice naționale s-a desfășurat fără dificultăți majore, în pofida condițiilor […] Articolul Circulație în siguranță pe drumurile din țară, după intervențiile drumarilor: șase utilaje și tone de material antiderapant în teren apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Fără numerar în transportul public din regiunea transnistreană: plata doar cu cardul, din 15 ianuarie # Realitatea.md
Începând cu 15 ianuarie, plata călătoriilor cu transportul electric urban și pe rutele interurbane din regiunea transnistreană se va face exclusiv cu cardul bancar. Chiar și persoanele cu gratuități vor trebui să valideze cardul la terminalele instalate în mijloacele de transport, fără ca suma să fie retrasă, scopul fiind înregistrarea fluxului de pasageri, transmite IPN. […] Articolul Fără numerar în transportul public din regiunea transnistreană: plata doar cu cardul, din 15 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate de autoritățile italiene # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe confirmă decesul unui cetățean moldovean pe teritoriul Italiei, după informațiile apărute anterior în presă. Potrivit informațiilor preliminare comunicate de autoritățile italiene, persoana locuia în proximitatea zonei unde a fost depistat corpul neînsuflețit. „Acesta a fost găsit de către o persoană, iar la fața locului nu au fost identificate arme. De asemenea, nu […] Articolul MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate de autoritățile italiene apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe confirmă decesul unui cetățean al Republicii Moldova pe teritoriul Republicii Italiene, după informațiile apărute anterior în presa italiană și în mass-media din Republica Moldova. „Cu referire la informațiile apărute în presa italiană, precum și în mass-media din Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe confirmă, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Padova, […] Articolul MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Trump a fost supus unor noi investigații medicale: „Am trecut cu brio examenul cognitiv” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că se află „într-o stare de sănătate perfectă” și că a obținut din nou punctaj maxim la un examen cognitiv, în contextul în care starea sa de sănătate continuă să alimenteze dezbaterea publică în SUA, având în vedere vârsta sa înaintată, transmit AFP și EFE. „Medicii de […] Articolul Trump a fost supus unor noi investigații medicale: „Am trecut cu brio examenul cognitiv” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Un avocat a fost condamnat pe 31 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani pentru trafic de influență. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 1 an de închisoare și i-a interzis să profeseze ca avocat pentru o perioadă de 5 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, avocatul este obligat să se prezinte la instanța ierarhic […] Articolul Avocat condamnat la un an de închisoare. Pierde dreptul de a profesa apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
ANSA retrage din comerț un lot de ouă: consumatorii sunt sfătuiți să returneze produsele la magazin # Realitatea.md
Un lot de ouă de găină a fost retras de pe piață după ce analizele de laborator au indicat prezența unei substanțe farmacologice interzise, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, este vorba despre ouă marcate cu codul 3 MD BR 004, având termenul de valabilitate cuprins între 10 și 27 ianuarie 2026, […] Articolul ANSA retrage din comerț un lot de ouă: consumatorii sunt sfătuiți să returneze produsele la magazin apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare # Realitatea.md
Moldelectrica anunță că au fost realizate primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un mecanism nou care ajută la menținerea echilibrului dintre producția și consumul de energie electrică în timp real. Potrivit Moldelectrica, primele oferte și tranzacții au fost înregistrate la 31 decembrie 2025, după finalizarea procesului de calificare a participanților și semnarea contractelor […] Articolul Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
FOTO Noul an a început cu vandalism în Capitală: Gard stricat și felinare sparte în Parcul Rîșcani # Realitatea.md
Persoane necunoscute au deteriorat gardul și felinarele în Parcul Rîșcani din Capitală. Daunele au fost depistate în dimineața de 1 ianuarie, de către muncitorii de la Spații Verzi. Întreprinderea municipală precizează că perimetrul este monitorizat video. Așadar, imaginile urmează să fie examinate, iar persoanele care au comis fapta – identificate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul FOTO Noul an a început cu vandalism în Capitală: Gard stricat și felinare sparte în Parcul Rîșcani apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Coletul tău de sub 150 euro din străinătate în România te va costa 25 lei începând de la 1 ianuarie # Realitatea.md
Începând de vineri, 1 ianuarie 2026, toate coletele cu bunuri având valoarea comercială declarată sub 150 euro și provenite din afara Uniunii Europene, care intră pe teritoriul României, vor fi taxate cu 25 de lei, potrivit legislației recente. Taxa se aplică în special coletelor care conțin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanță, pentru produse […] Articolul Coletul tău de sub 150 euro din străinătate în România te va costa 25 lei începând de la 1 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă, în baza regimului „Roam Like at Home”. Operatorii locali și-au adaptat ofertele astfel încât apelurile, mesajele și internetul mobil să nu mai implice costuri suplimentare de roaming în statele membre UE. În practică […] Articolul Realitatea roamingului „gratuit”. În unele cazuri, apelurile costă apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Incident la un patinoar din centrul Capitalei: un minor a fost transportat de urgență la spital # Realitatea.md
Un copil în vârstă de 13 ani a ajuns la spital după ce s-a accidentat la cap în urma unei căzături produse la un patinoar din centrul Capitalei. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, echipajul aflat în misiune de menținere a ordinii publice a intervenit după producerea incidentului. „Observând gravitatea situației, carabinierii au solicitat intervenția unui […] Articolul Incident la un patinoar din centrul Capitalei: un minor a fost transportat de urgență la spital apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZR) a declarat că Rusia pregătește o provocare la scară largă cu victime umane pe 7 ianuarie sau cu o zi înainte, cu scopul de a perturba negocierile de pace mediate de Statele Unite. Potrivit informațiilor publicate pe canalul oficial SZR de Telegram, „după așa-numitul „atac asupra reședinței lui […] Articolul Ucraina avertizează: Rusia pregătește o provocare cu victime pe 7 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Misterul morții lui Sergiu din Moldova, găsit fără suflare pe un câmp în Italia, anchetat. Speranța sunt camerele video # Realitatea.md
Sergiu, un tânăr de 25 de ani, a fost găsit mort pe un câmp din Italia, în zona Veneției. Bărbatul avea o rană la tâmpla stângă, conform presei din regiune. Corpul neînsuflețit a fost găsit de persoane care au pornit să facă fotografii într-un cadru natural. Forțele de ordine investighează cum putea ajunge moldoveanul să […] Articolul Misterul morții lui Sergiu din Moldova, găsit fără suflare pe un câmp în Italia, anchetat. Speranța sunt camerele video apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Fii cu Zina Bivol, ediție specială. Ce nu știai despre gazda acestui videocast: carieră, maternitate și identitate # Realitatea.md
Fii cu Zina Bivol surprinde în această săptămână cu o ediție specială, în cadrul căreia, invitată este chiar autoarea și gazda acestui proiect – prezentatoarea, regizoarea și jurnalista Zina Bivol. De această dată întrebările au fost puse de actorul Viorel Cozma, producătorul acestui videocast și soțul Zinei Bivol. O discuție despre începuturile în jurnalism, […] Articolul Fii cu Zina Bivol, ediție specială. Ce nu știai despre gazda acestui videocast: carieră, maternitate și identitate apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Gest șocant la Căușeni: Un tată și-a abandonat copilul în spital și a mers să facă Revelionul # Realitatea.md
Situație neobișnuită la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni. Un tată și-a adus copilul la examinare medicală și l-a lăsat în spital timp de două zile. Incidentul s-a produs în seara zilei de 31 decembrie, când un copil în vârstă de 12 ani a fost adus cu ambulanța, la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni, […] Articolul Gest șocant la Căușeni: Un tată și-a abandonat copilul în spital și a mers să facă Revelionul apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Mesaje neobișnuite venite din Israel au susținut public protestele declanșate în Iran pe fondul crizei economice, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a ales să evite orice declarație oficială. Protestele de amploare au izbucnit la începutul săptămânii în Iran, fiind alimentate de creșterea prețurilor și de deprecierea accentuată a monedei naționale. Manifestațiile s-au extins […] Articolul Israelul susține protestele din Iran, în timp ce Netanyahu evită reacțiile apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
CEC: partidele politice trebuie să prezinte rapoartele financiare până pe 15 ianuarie # Realitatea.md
Partidele politice trebuie să prezinte până la data de 15 ianuarie rapoartele privind gestiunea financiară pentru cel de-al doilea semestru al anului 2025, informează Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, raportul trebuie prezentat în format electronic, prin intermediul Sistemului informațional „Control Financiar”, în conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice, ale Codului electoral și ale Regulamentului […] Articolul CEC: partidele politice trebuie să prezinte rapoartele financiare până pe 15 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Emilian Crețu va candida la prezidențiale în 2028 sau se vrea ministru al Culturii? „Nu mi-au propus. Probabil se tem” # Realitatea.md
Emilian Crețu a ezitat să spună dacă va candida la prezidențialele din 2028, însă cochetează cu această idee, a spus actorul în cadrul „Podcastului Lorenei”. Influencerul a mai menționat că se încadrează legal și crede că „nu ar fi rău” să ocupe funcția. „Dacă vorbim de un președinte, cu siguranță trebuie să unească poporul. Trebuie […] Articolul Emilian Crețu va candida la prezidențiale în 2028 sau se vrea ministru al Culturii? „Nu mi-au propus. Probabil se tem” apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Moment șocant la discursul de Anul Nou: un tânăr s-a dezbrăcat în fața împăratului Japoniei # Realitatea.md
Un bărbat de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei și a familiei sale, în timpul ceremoniei publice de Anul Nou desfășurate la Palatul Imperial din Tokyo, au relatat presa japoneză și agenția AFP, citată de știrileprotv.ro. Incidentul a avut loc în timp ce împăratul Naruhito se adresa publicului de la […] Articolul Moment șocant la discursul de Anul Nou: un tânăr s-a dezbrăcat în fața împăratului Japoniei apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Carabinierii, după ce un angajat beat a provocat accident în centrul Capitalei: Incompatibil cu valorile IGC # Realitatea.md
„Asemenea fapte sunt incompatibile cu valorile instituției” – acesta este comentariul Inspectoratului General al Carabinierilor (IGC), după ce un angajat al instituției, fiind în stare de ebrietate, a provocat un accident în centrul Capitalei. Serviciul de presă a precizat pentru Realitatea că actualmente au loc investigații, iar ulterior se vor adopta măsurile legale necesare. Responsabilii […] Articolul Carabinierii, după ce un angajat beat a provocat accident în centrul Capitalei: Incompatibil cu valorile IGC apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Vremea din luna ianuarie 2026 va fi una obișnuită pentru această perioadă a anului în Republica Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit prognozei, temperatura medie lunară a aerului se va încadra în valorile normale, adică între –2 și –4 grade Celsius. Nu sunt așteptate abateri semnificative nici în ceea ce privește frigul, nici episoade […] Articolul Vremea în ianuarie. Ce temperaturi și precipitații sunt așteptate? apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs vineri, 2 ianuarie, în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, fiind declanșată accidental de doi schiori, au anunțat reprezentanții Salvamont Sibiu. Incidentul a avut loc într-o zonă cunoscută de schiori sub denumirea „Balcoane”, aflată în apropierea Bâlea Lac, una dintre cele mai frecventate zone alpine din Munții Făgăraș […] Articolul VIDEO Doi schiori au declanșat accidental o avalanșă în Munții Făgăraș apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.