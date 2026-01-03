Donald Trump anunță că SUA vor administra Venezuela pe perioada tranziției și avertizează asupra unui posibil al doilea val de intervenție
ProTV.md, 3 ianuarie 2026 19:00
Donald Trump anunță că SUA vor administra Venezuela pe perioada tranziției și avertizează asupra unui posibil al doilea val de intervenție
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
20:00
Cod GALBEN de conditii complicate ale vremii în toată țara. Până când va fi valabil - VIDEO # ProTV.md
Cod GALBEN de conditii complicate ale vremii în toată țara. Până când va fi valabil - VIDEO
20:00
Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a erupt din nou: lava curge pe pantele superioare, fără a pune în pericol localitățile - VIDEO # ProTV.md
Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a erupt din nou: lava curge pe pantele superioare, fără a pune în pericol localitățile - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 03.01.2026
Acum 15 minute
19:50
Operațiune militară spectaculoasă în Venezuela: Președintele Maduro și soția sa capturați după atacuri aeriene și incursiuni cu elicoptere în capitala Caracas și alte regiuni strategice - VIDEO # ProTV.md
Operațiune militară spectaculoasă în Venezuela: Președintele Maduro și soția sa capturați după atacuri aeriene și incursiuni cu elicoptere în capitala Caracas și alte regiuni strategice - VIDEO
Acum o oră
19:30
Proteste violente în Iran pentru a șasea zi la rând: manifestanții scandă împotriva regimului, iar forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea - VIDEO # ProTV.md
Proteste violente în Iran pentru a șasea zi la rând: manifestanții scandă împotriva regimului, iar forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea - VIDEO
19:20
25 de pagini de acuzații împotriva lui Maduro și complicilor săi: SUA dezvăluie detalii șocante despre rețeaua de droguri și crime organizate # ProTV.md
25 de pagini de acuzații împotriva lui Maduro și complicilor săi: SUA dezvăluie detalii șocante despre rețeaua de droguri și crime organizate
Acum 2 ore
19:00
Donald Trump anunță că SUA vor administra Venezuela pe perioada tranziției și avertizează asupra unui posibil al doilea val de intervenție # ProTV.md
Donald Trump anunță că SUA vor administra Venezuela pe perioada tranziției și avertizează asupra unui posibil al doilea val de intervenție
18:50
Donald Trump postează prima imagine cu Nicolas Maduro capturat: liderul venezuelean se îndreaptă spre New York pentru a fi judecat - FOTO # ProTV.md
Donald Trump postează prima imagine cu Nicolas Maduro capturat: liderul venezuelean se îndreaptă spre New York pentru a fi judecat - FOTO
18:40
După doi ani dificili, Calul de Foc aduce un respiro și oportunități: astrologii recomandă pași atenți, afirmare personală și echilibru între muncă și suflet - VIDEO # ProTV.md
După doi ani dificili, Calul de Foc aduce un respiro și oportunități: astrologii recomandă pași atenți, afirmare personală și echilibru între muncă și suflet - VIDEO
18:40
Cu bandă pe ochi, mâinile legate și cu o sticlă de apă în mâini: Primul cadru oficial cu Maduro după capturarea de forțele americane - FOTO # ProTV.md
Cu bandă pe ochi, mâinile legate și cu o sticlă de apă în mâini: Primul cadru oficial cu Maduro după capturarea de forțele americane - FOTO
Acum 4 ore
17:30
Donald Trump a dat detalii despre operațiunea din Venezuela: „M-am uitat ca la un film. Dacă ați fi văzut ce viteză, ce violență, a fost uimitor” - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump a dat detalii despre operațiunea din Venezuela: „M-am uitat ca la un film. Dacă ați fi văzut ce viteză, ce violență, a fost uimitor” - VIDEO
17:10
Incident grav la început de an: o fată de 14 ani a ajuns în comă după ce a consumat o băutură alcoolică de casă. Adolescenta a fost transportată de urgență la Chișinău # ProTV.md
Incident grav la început de an: o fată de 14 ani a ajuns în comă după ce a consumat o băutură alcoolică de casă. Adolescenta a fost transportată de urgență la Chișinău
17:00
Fostul premier și ministru al Apărării din Ucraina a fost numit într-o nouă funcție. Anunțul lui Volodimir Zelenski # ProTV.md
Fostul premier și ministru al Apărării din Ucraina a fost numit într-o nouă funcție. Anunțul lui Volodimir Zelenski
16:40
Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas # ProTV.md
Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas
16:40
Avertisment din Israel: Iranul să ia act de ceea ce se întâmplă în Venezuela
Acum 6 ore
15:50
Peste 220 de localităţi din România, afectate de întreruperi de energie electrică provocate de viscol # ProTV.md
Peste 220 de localităţi din România, afectate de întreruperi de energie electrică provocate de viscol
15:40
Cozi kilometrice la vama Sculeni: zeci de mașini blocate pe sensul de ieșire din Republica Moldova - VIDEO # ProTV.md
Cozi kilometrice la vama Sculeni: zeci de mașini blocate pe sensul de ieșire din Republica Moldova - VIDEO
15:40
Nicolas Maduro este inculpat la New York pentru trafic de droguri și arme, anunță procurorul general al SUA # ProTV.md
Nicolas Maduro este inculpat la New York pentru trafic de droguri și arme, anunță procurorul general al SUA
15:20
Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: recomandările Poliției pentru șoferi în contextul avertizării meteo de cod galben # ProTV.md
Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: recomandările Poliției pentru șoferi în contextul avertizării meteo de cod galben
15:10
Imagini de pe străzile din Caracas după atacul lansat de SUA
15:10
Ce este Delta Force, unitatea de elită folosită pentru a-l captura și extrage pe președintele Nicolas Maduro din capitala țării sale # ProTV.md
Ce este Delta Force, unitatea de elită folosită pentru a-l captura și extrage pe președintele Nicolas Maduro din capitala țării sale
15:00
Incident grav la Rîbnița: un copil de doar un an a ajuns la spital cu arsuri după ce a suferit un șoc electric în propria locuință # ProTV.md
Incident grav la Rîbnița: un copil de doar un an a ajuns la spital cu arsuri după ce a suferit un șoc electric în propria locuință
14:20
Vicepreședintele Venezuelei a cerut dovezi imediate că Maduro trăiește, după ce a fost capturat de SUA # ProTV.md
Vicepreședintele Venezuelei a cerut dovezi imediate că Maduro trăiește, după ce a fost capturat de SUA
Acum 8 ore
14:00
Reacție de la vârful UE după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
13:40
Ce se va întâmpla cu președintele Nicolas Maduro după ce a fost capturat și dus în SUA
13:30
Cine este Nicolas Maduro, președintele autoritar capturat de SUA în urma unei operațiuni speciale a trupelor Delta Force # ProTV.md
Cine este Nicolas Maduro, președintele autoritar capturat de SUA în urma unei operațiuni speciale a trupelor Delta Force
13:30
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” # ProTV.md
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită”
13:20
LIVE TEXT. SUA au atacat Venezuela. Explozii puternice în Caracas. Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi – anunțul făcut de Donald Trump. „Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”. Reacția Rusiei și a altor state - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. SUA au atacat Venezuela. Explozii puternice în Caracas. Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi – anunțul făcut de Donald Trump. „Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”. Reacția Rusiei și a altor state - VIDEO
13:20
Ce se știe până acum despre capturarea președintelui Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro # ProTV.md
Ce se știe până acum despre capturarea președintelui Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro
13:20
Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro # ProTV.md
Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro
13:10
Cod GALBEN de conditii complicate ale vremii în toată țara. Până când va fi valabil
13:10
Metronidazol depistat în ouăle SRL Raiplai-Avicola: ANSA recomandă consumatorilor să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor - FOTO # ProTV.md
Metronidazol depistat în ouăle SRL Raiplai-Avicola: ANSA recomandă consumatorilor să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor - FOTO
12:40
Alertă alimentară în Republica Moldova: ANSA dispune retragerea unui lot de ouă după depistarea unei substanțe veterinare interzise # ProTV.md
Alertă alimentară în Republica Moldova: ANSA dispune retragerea unui lot de ouă după depistarea unei substanțe veterinare interzise
12:30
Unde au atacat forțele aeriene americane în Venezuela - HARTĂ
12:20
Elicoptere americane pentru operațiuni speciale au zburat deasupra Caracasului înainte de capturarea lui Nicolas Maduro - VIDEO # ProTV.md
Elicoptere americane pentru operațiuni speciale au zburat deasupra Caracasului înainte de capturarea lui Nicolas Maduro - VIDEO
12:10
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
12:10
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce au fost auzite explozii în Caracas # ProTV.md
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce au fost auzite explozii în Caracas
Acum 12 ore
11:50
LIVE TEXT. SUA au atacat Venezuela. Explozii puternice în Caracas. Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi – anunțul făcut de Donald Trump - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. SUA au atacat Venezuela. Explozii puternice în Caracas. Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi – anunțul făcut de Donald Trump - VIDEO
11:50
Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” # ProTV.md
Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară”
11:40
LIVE TEXT. SUA au atacat Venezuela. Explozii puternice în Caracas. Președintele Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi – anunțul făcut de Donald Trump - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. SUA au atacat Venezuela. Explozii puternice în Caracas. Președintele Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi – anunțul făcut de Donald Trump - VIDEO
11:20
Trafic intens la frontierele de vest: aglomerație la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Autoritățile aplică procedura „Revers” # ProTV.md
Trafic intens la frontierele de vest: aglomerație la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Autoritățile aplică procedura „Revers”
11:20
Consilieri pentru securitate națională din mai multe state europene s-au reunit la Kiev pentru consultări strategice privind pacea din Ucraina # ProTV.md
Consilieri pentru securitate națională din mai multe state europene s-au reunit la Kiev pentru consultări strategice privind pacea din Ucraina
11:00
Angajat al unui parc de distracții Disney, rănit după ce a oprit un obiect de recuzită de 180 de kilograme care se îndrepta spre public în timpul unui spectacol. Momentul, surprins de public - VIDEO # ProTV.md
Angajat al unui parc de distracții Disney, rănit după ce a oprit un obiect de recuzită de 180 de kilograme care se îndrepta spre public în timpul unui spectacol. Momentul, surprins de public - VIDEO
10:30
Venezuela acuză SUA că vor să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Maduro cere mobilizarea forțelor # ProTV.md
Venezuela acuză SUA că vor să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Maduro cere mobilizarea forțelor
10:20
LIVE TEXT. Explozii puternice în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate. Președintele Maduro declară stare de urgență – VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Explozii puternice în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate. Președintele Maduro declară stare de urgență – VIDEO
10:20
Aglomerație pe sensul de ieșire din țară: Autoritățile vin cu recomandări pentru o traversare mai rapidă a frontierei # ProTV.md
Aglomerație pe sensul de ieșire din țară: Autoritățile vin cu recomandări pentru o traversare mai rapidă a frontierei
10:10
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii # ProTV.md
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
09:50
Aglomerări la frontierele Republicii Moldova: trafic intens pe sensul de ieșire la Leușeni și Criva # ProTV.md
Aglomerări la frontierele Republicii Moldova: trafic intens pe sensul de ieșire la Leușeni și Criva
09:40
Atenție, călători! Se modifică programul unor rute de autobuz din 3 ianuarie 2026
09:30
Drumurile naționale pregătite pentru iarnă: opt tone de material antiderapant și trei tone de sare tehnică împrăștiate pentru a menține circulația sigură # ProTV.md
Drumurile naționale pregătite pentru iarnă: opt tone de material antiderapant și trei tone de sare tehnică împrăștiate pentru a menține circulația sigură
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.