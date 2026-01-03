După Venezuela, Trump ia în vizor traficul de droguri din Mexic. „Trebuie să facem ceva. Președinta nu guvernează”

09:10

Un accident rutier grav s-a produs recent în localitatea Sipoteni, unde un autoturism s-a tamponat cu un tractor care, potrivit informațiilor preliminare, ar fi circulat fără iluminare corespunzătoare. În urma impactului, autoturismul a fost cuprins de flăcări, însă, din fericire, persoanele aflate în mașină au reușit să iasă la timp, fără a suferi traumatisme, transmite SafeNews.md cu […] Articolul VIDEO | Impact violent la Sipoteni: un autoturism a luat foc după ce s-a ciocnit cu un tractor apare prima dată în SafeNews.