Reacția liderilor europeni la atacurile SUA asupra Venezuelei
TVR Moldova, 3 ianuarie 2026 17:50
O avalanșă de reacții vine din partea mai multor lideri europeni, care răspund la operațiunea militară a Statelor Unite din Venezuela, scrie TVRINFO.RO.
• • •
Acum 5 minute
18:30
Din 1 ianuarie, consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică. Se întâmplă după ce statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025.
Acum o oră
17:50
Acum 2 ore
17:30
Vicepreședinta Venezuelei și ministra Petrolului, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu mișcările sale. Ministerul rus de Externe spune că este „fals”.
17:10
În continuare sunt prezentate câteva informații-cheie despre Nicolas Maduro, președintele venezuelean despre care președintele Donald Trump a declarat că a fost capturat de forțele americane sâmbătă.
Acum 4 ore
16:00
SUA au înfrânt regimul lui Maduro în 30 de minute: „Va înfrunta mânia deplină a justiției americane” # TVR Moldova
Maduro și soția sa se vor „confrunta cu mânia deplină a justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”, în baza unui rechizitoriu în Districtul Sudic din New York, a declarat procurorul general Bondi într-o postare pe X, potrivit politico.eu.
15:30
Spionajul ucrainean: Rusia ar putea pregăti o „provocare la scară largă” de Crăciun pe stil vechi # TVR Moldova
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a avertizat pe 2 ianuarie că Rusia ar putea pregăti „o provocare la scară largă cu victime umane” ca parte a eforturilor sale de a perturba discuțiile de pace mediate de SUA, potrivit kyivindependent.com.
Acum 6 ore
13:50
Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a anunțat renunțarea la automatele „Kalașkov”, AK-47 / AK-74, în cadrul unei tranziții graduale la calibrul NATO, cu beneficii logistice și operaționale, ceea va marca o etapă de modernizare a Armatei Naționale, a estimat el.
13:20
Polei, lapoviță și ghețuș pe drumuri pentru duminică și luni, transmite Serviciul Hidrometeorologic # TVR Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova anunță Cod Galben, condiții complicate ale vremii, pentru zilele de duminică și luni.
12:50
Ministerul rus de Externe: SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei # TVR Moldova
Autoritățile americane au comis un „act de agresiune armată împotriva Venezuelei” prin capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, a declarat Ministerul rus de Externe.
Acum 8 ore
12:00
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat și evacuat din Venezuela după ce SUA au efectuat un atac la scară largă asupra capitalei Caracas, a anunțat președintele american Donald Trump, adăugând că „vor urma să apară mai multe detalii”, potrivit CNN.
11:40
SUA au efectuat atacuri în interiorul Venezuelei, a declarat un oficial american, în timp ce exploziile au zguduit capitala Caracas în urma lunilor de amenințări ale președintelui Donald Trump la adresa președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, potrivit reuters.com.
11:10
Judecătoarea Sofia Ghidirim, care „a băgat spaima” în polițiști, este verificată de ANI # TVR Moldova
Magistrata Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia, care a anulat zeci de procese-verbale întocmite de polițiști în dosare de corupere electorală și care a ratat Vetting-ul,a intrat în atenția Autorității Naționale de Integritate (ANI).Instituția a demarat controlul averii judecătoarei în urma unei sesizări.
Acum 12 ore
10:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă, prin intermediul Consulatului General la Padova, decesul unui cetățean al Republicii Moldova pe teritoriul Republicii Italiene, Sergiu Țărnă, care a fost găsit, în după-amiaza zilei de 31 decembrie, fără suflare pe un câmp dintr-o surburbie a Veneției.
Acum 24 ore
20:10
Anul 2025 a adus schimbări importante în sectorul energetic din Republica Moldova. Finalizarea Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău, programele de eficiență energetică pentru gospodării și instituții publice, dar și pașii spre integrarea pe piața energetică europeană au fost printre principalele realizări.
19:10
Republica Moldova a devenit un importator masiv de cafea: Câte cești consumă un adult anual? # TVR Moldova
Cetăţenii Republicii Moldova consumă tot mai multă cafea, iar în 2025 un adult bea până la 190 de cești pe an. Potrivit unui studiu, în ultimii cinci ani, importul de cafea în Republica Moldova a crescut, în medie, cu aproximativ 25% anual, ca urmare a creșterii consumului și a prețurilor. De asemenea, în 2025, Republica Moldova a devenit un importator masiv de cafea boabe.
18:40
Creșterea cazurilor de viroze pune presiune pe serviciile medicale pediatrice din Chișinău. Spitalele pentru copiii activează în regim intens, pe fondul unui flux sporit de internări cu pneumonii și bronșite, în special, în rândul micuţilor cu vârste de până la trei ani.
Ieri
18:10
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează că deplasarea pe gheața subțire a râurilor şi lacurilor reprezintă un pericol pentru viaţă. Urmare a temperaturilor scăzute ale aerului, formațiunile de gheață se vor menține pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale râurilor Nistru și Prut.
17:30
„O crimă brutală”. Presa a reconstituit ultimele zile ale tânărului moldovean omorât în Italia # TVR Moldova
Cadavrul lui Sergiu Tarna, rănit la tâmplă, a fost găsit în mijlocul câmpurilor din Mira, o suburbie Veneției, dar timp de cel puțin doi ani viața tânărului se învârtea în jurul un club „Moretta” din inima orașului Mestre, închis în urma unui ordin al comisarului de poliție pe 3 decembrie, potrivit publicației veneziatoday.it.
17:10
Carburanți mai scumpi. Precizările ANRE privind prețurile pentru următoarele două săptămâni # TVR Moldova
Motorina și benzina se scumpesc cu 14 bani și, respectiv, cu 18 bani. Prețurile au fost anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
16:50
„E crimă”. Un tânăr din Republica Moldova a fost găsit mort, cu o rană la tâmplă, în Veneția # TVR Moldova
La Veneția, un cetățean moldovean Sergiu Tarna, în vârstă de 25 de ani, a fost găsit mort în după-amiaza zilei de 31 decembrie. El era îmbrăcat într-o jachetă și pantaloni negri, probabil, în uniformă de chelner. Avea o rană la tâmplă, probabil de la un obiect contondent. Investigațiile inițiale sugerează că rana a fost provocată prin împușcare. O autopsie va clarifica situația în următoarele ore, potrivit presei locale.
16:20
Acte de vandalism în parcul Râşcani din Chişinău chiar în noaptea dintre ani. Persoane necunoscute au distrus un gard din beton și mai multe corpuri de iluminat stradal.
16:10
Sportivii ruşi nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 nici dacă se încheie războiul cu Ucraina # TVR Moldova
Sportivii ruşi care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să îşi reprezinte ţara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, scrie TVR Info.
15:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu șeful serviciilor speciale militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, pentru a-i propune să conducă Biroul Prezidențial.
15:20
Adăpost pentru cei fără casă: 89 de persoane, cazate la Centrul de găzduire din Chișinău # TVR Moldova
Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din Chișinău din găzduiește 89 de persoane. Potrivit Primăriei Chișinău, centrul devine tot mai solicitat în sezonul rece.
15:10
Taberele de iarnă, tot mai căutate: sport și IT pentru copii, la câteva sute de lei pe zi # TVR Moldova
Taberele de iarnă sunt tot mai solicitate și sunt o soluție pentru părinții care nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Cele mai căutate sunt cele care oferă activități sportive, IT sau ateliere de creație. Prețul poate ajunge la câteva sute de lei pe zi, cu prânzul inclus. Educatorii se asigură că micii participanți sunt ocupați pe tot parcursul zilei, astfel încât să uite de telefoane sau alte gadgeturi.
15:10
Aproape 3,3 milioane de alegători sunt înscriși în Registrul de Stat la început de 2026 # TVR Moldova
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3.299.794), 2.763.719 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, potrivit Comisiei Electorale Centrale.
14:50
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a început procesul de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern sunt obligaţi să plătească asigurarea în primele trei luni ale anului.
14:50
Plăcile comemorative ale poeților Gheorghe Vodă și Nicolae Costenco, acoperite de decorațiuni # TVR Moldova
Plăcile comemorative dedicate poeților Gheorghe Vodă și Nicolae Costenco au ajuns să fie acoperite de decorul de iarnă al unui magazin de bijuterii din Chișinău. Gestul a stârnit nemulțumirea compozitorului şi interpretului Ricu Vodă, care a făcut public cazul pe rețelele sociale. Reprezentanții magazinului susțin însă că nu văd o problemă și afirmă că vor scoate decoraţiunile după 7 ianuarie, când e sărbătorit Crăciunul pe stil vechi.
14:40
Teroarea din interiorul sistemului militar rus care își exploatează proprii soldați, inclusiv prin execuția fără proces a celor care refuză ordinele sau forțarea soldaților bolnavi sau răniți să se întoarcă pe front, a fost expusă de The New York Times, într-o investigație bazată pe mai mult de 6.000 de plângeri confidențiale despre război, citatată de Hotnews.ro.
14:10
13:10
Un grav accident rutier s-a produs aseară, la intrarea în localitatea Sipoteni, raionul Călăraşi
13:00
O analiză a Comunității Watchdog, semnată de expertul în securitate și apărare Artur Leșcu, arată că administrația separatistă din stânga Nistrului, în pofida crizei energetice din perioada anului 2025, ar putea să mobilizeze 24.500 de persoane cu pregătire militară în cazul unei escaladări a conflictului transnitrean.
12:40
O femeie de 76 de ani a suferit o intoxicație ușoară cu fum după ce un incendiu a izbucnit în locuinţa sa, aflată în orașul Vadul lui Vodă din Chişinău. Bătrâna era imobilizată la pat şi a fost salvată de pompieri.
12:40
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție # TVR Moldova
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici.
12:10
11:40
Șoferii din Moldova pot obține de anul acesta permise de conducere noi, mai sigure și digitale # TVR Moldova
De anul acesta, șoferii din Republica Moldova pot obține un nou model de permis de conducere, care respectă standardele europene. Astfel creşte securitatea documentelor şi gradul de digitalizare a serviciilor publice. ASP anunță că permisele actuale rămân valabile până la expirarea lor.
10:50
Răzbunare pe polițiști: închisoare pentru un tânăr care a dat foc unei mașini a oamenilor legii # TVR Moldova
Un tânăr de 19 ani va ajunge după gratii după ce a incendiat automobilul unui echipaj de poliție, anunță Procuratura Strășeni, oficiul Călărași.
10:40
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din Republica Moldova au venit pe lume 38 de copii.
10:40
Un tânăr de 19 ani va ajunge după gratii, după ce a incendiat automobilul Poliției, anunță Procuratura Strășeni, oficiul Călărași.
10:20
2025 a fost mai dificil pentru Armata Ucraineană. Rusia a cucerit peste 4.300 de kilometri pătrați # TVR Moldova
Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din țară, a raportat proiectul ucrainean de cartografiere open-source DeepState într-o evaluare de sfârșit de an publicată pe 1 ianuarie, potrivit Kyiv Independent.
10:10
Tragedie în noaptea de Revelion: Elveția declară doliu național după moartea a 47 de persoane # TVR Moldova
Elveția este în doliu, după tragedia fără margini din populara stațiune de schi Crans-Montana. Neoficial, bilanțul celor care și-au pierdut viața în incendiul infernal ce a cuprins un bar chiar la petrecerea de Revelion a urcat, potrivit presei, la 47 de persoane.
09:50
Drumarii au intervenit pe drumurile din nordul și centrul Moldovei: 10 tone de sare împrăștiate # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor informează că, vineri, 2 ianuarie, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în regim de iarnă conform datelor operative.
09:40
09:10
Trecerea dintre ani, spectacolul superlativelor: Noi recorduri pentru demonstrațiile aeriene # TVR Moldova
2026 va fi un an al superlativelor, după amploarea spectacolelor organizate în lumea întreagă pentru a-l celebra. Londra îşi arogă titlul pentru cel mai mare show de artificii din Europa, în timp ce Emiratele Arabe Unite i-au invitat din nou pe specialiştii Guinness World Records să le adjudece noi recorduri pentru demonstraţiile aeriene.
08:40
În atenția călătorilor! Trafic intens la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova # TVR Moldova
La această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
08:30
„Bine ați revenit la viață”. Serviciile ucrainene au simulat moartea unui comandant rus anti-Putin # TVR Moldova
Serviciile de informații militare ucrainene (HUR) au simulat moartea lui Denis Kapustin, comandantul Corpului Voluntarilor Ruși, și au revendicat recompensa plasată pe capul său de către serviciul de informații rus, a dezvăluit șeful HUR, Kyrylo Budanov, pe 1 ianuarie, potrivit kyivindependent.com.
1 ianuarie 2026
20:10
Anul 2025 a fost marcat de alegeri importante pentru Republica Moldova, care urmau să definească drumul pe mai departe al ţării. În pofida unei ample campanii de dezinformare din partea Kremlinului şi a încercărilor masive de corupere electorală, cetăţenii au ales calea democraţiei. A rezultat un Parlament cu o majoritate stabilă, dar care ar trebui să asigure și pluralismul de opinie. Tot anul acesta, Chişinăul a fost gazda unui important summit şi a fost vizitat de mai mulţi oficiali de rang înalt. Urmăriți în continuare o retrospectivă politică a anului 2025.
19:40
Astrologii ne spun că anul 2026 vine cu energie intensă și transformări la nivel global. Sub influența Soarelui și a Calului de Foc, ne așteaptă schimbări politice, fenomene naturale puternice și un ritm alert care favorizează doar pe cei gata să acționeze fără să stea prea mult pe gânduri.
19:10
Prima zi a noului an a devenit memorabilă pentru câteva familii din Chişinău pentru că au primit cel mai frumos dar, naşterea unui bebeluş. La primele orele ale dimineţii, la Spitalul "Gheorghe Paladi" s-au născut trei copii, iar la Institutul Mamei şi Copilului încă unul. Toţii bebelusii si mamele sunt sănătosi.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Noapte agitată la graniţa dintre ani pentru serviciile de urgenţă. Aproape 200 de oameni au cerut ajutorul specialiştilor Institutului de Medicină Urgentă din Chişinău după ce au exagerat cu mâncarea sau cu băutura. 35 de pacienţi au rămas internaţi, printre ei și doi bărbați răniți în urma exploziei unor artificii.
