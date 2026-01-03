Traficul intens la posturile vamale Criva și Sculeni a fost fluidizat

20:50

Peste 30 de persoane, inclusiv un copil de numai jumătate de an, au fost rănite, după ce armata rusă a lovit o zonă rezidențială din Harkov. Atacurile au distrus complet o clădire cu cinci etaje. Au fost avariate inclusiv un centru comercial și un spital. Operațiunile de căutare continuă, întrucât încă sunt persoane prinse sub dărâmături. Biroul președintelui ucrainean a subliniat necesitatea consolidării în continuare a sistemelor de apărare aeriană pentru a proteja civilii.