Circulația se desfășoară fără dificultăți la punctele de trecere Criva și Sculeni
Moldova1, 3 ianuarie 2026 16:40
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni se înregistrează pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Atac în Venezuela | Trump laudă operațiunea de capturare a lui Maduro: „Nicio țară nu ar fi putut face așa ceva” # Moldova1
Ajutor record pentru Ucraina în 2025: peste 45 de miliarde de dolari pentru apărare și securitate # Moldova1
Ucraina a reușit să atragă în 2025 peste 45 de miliarde de dolari în asistență de securitate internațională – cel mai ridicat nivel înregistrat de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă. Volumul sprijinului este cu aproape 30% mai mare decât în anul precedent și marchează o schimbare esențială: trecerea de la ajutor de urgență la cooperare structurată și previzibilă cu partenerii internaționali.
Un tunel de cabluri din Berlin a luat foc. Aproape 50.000 de gospodării au rămas fără electricitate # Moldova1
Un tunel de cabluri electrice din Berlin, capitala Germaniei, a luat foc astăzi, lăsând fără curent aproximativ 50.000 de gospodării, au anunțat autoritățile locale, care au precizat că incendiul ar putea fi rezultatul unui act de incendiere.
Atacul Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, a provocat un val de reacții internaționale.
Un tunel de cabluri din Berlin a luat foc. Aproape 50.000 de gospodări au rămas fără electricitate # Moldova1
Racing Club de Lens are un parcurs fantastic în campionatul de fotbal al Franței. Echipa pregătită de Pierre Sage a obținut a 7-a victorie consecutivă în Ligue 1 și este liderul clasamentului.
Modernizare energetică la grădinița din Baimaclia. Director: „Banii economisiți îi reinvestim în instituție” # Moldova1
Grădinița de copii din comuna Baimaclia, raionul Căușeni, a reușit să reducă pierderile de energie cu circa 35%, să îmbunătățească confortul termic și să scadă semnificativ costurile pentru încălzire și energie electrică, datorită unui proiect de eficiență energetică. Instituția a devenit astfel un loc mai cald și mai primitor pentru copiii care o frecventează zilnic.
74% dintre ucraineni resping planul Rusiei: pacea nu poate însemna capitulare – sondaj KMIS # Moldova1
74% dintre ucraineni consideră complet inacceptabil așa-numitul „plan de pace” al Rusiei, arată cele mai recente date ale Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KMIS), publicate la finalul lunii decembrie 2025. Procentul rămâne aproape neschimbat față de toamna acestui an și indică o respingere fermă și constantă a oricărei soluții care ar presupune retrageri teritoriale, limitarea armatei ucrainene sau renunțarea la suveranitate.
Modernizare energetică care aduce economii la grădinița din Baimaclia. Director: „Banii economisiți îi reinvestim în instituție” # Moldova1
Troleibuzele duc greul mobilității urbane, în timp ce numărul mașinilor continuă să crească # Moldova1
Transportul public din Chișinău a înregistrat în 2024 una dintre cele mai puternice creșteri din ultimii ani. Datele oficiale arată că tot mai mulți locuitori ai capitalei folosesc autobuzele și troleibuzele, într-un oraș în care traficul devine tot mai aglomerat, iar numărul mașinilor continuă să crească.
Atacuri în Venezuela | Nicolas Maduro a fost capturat de trupele speciale Delta Force ale armatei SUA # Moldova1
ACTUALIZARE | Negocieri de pace: Consilierii europeni și NATO în materie de securitate au sosit la Kiev # Moldova1
„Împreună cu șeful Statului Major General al Armatei Ucrainei, generalul-locotenent Andriy Hnatov, primul adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Serhiy Kyslytsya, și consilierul Oficiului Președintelui, Oleksandr Bevz, am început colaborarea cu partenerii europeni la Kiev. Prima parte a întâlnirii a fost dedicată documentelor-cadru, în special chestiunilor legate de garanțiile de securitate și abordările planului de pace, precum și succesiunii pașilor comuni ulteriori. Lucrăm pentru ca toate deciziile să fie realiste și susținute de o responsabilitate comună”, notează negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov.
Negocieri de pace: Consilierii europeni și NATO în materie de securitate au sosit la Kiev # Moldova1
Consilieri pentru securitate națională din statele europene aliate Ucrainei au sosit sâmbătă, 3 ianuarie 2026, la Kiev pentru noi runde de negocieri privind un posibil plan de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Informația a fost confirmată de negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, printr-un mesaj publicat pe Telegram.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas: „UE a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei nu are legitimitate” # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”. Astfel a comentat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a anunțat că a purtat o discuție cu secretarul de stat american, Marco Rubio și cu ambasadorul european din Caracas. Kaja Kallas a menționat că UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela.
Negocieri de pace la Kiev: Consilierii europeni și NATO în materie de securitate au sosit la Kiev # Moldova1
Consilieri pentru securitate națională din statele europene aliate Ucrainei au sosit sâmbătă, 3 ianuarie 2026, la Kiev pentru noi runde de negocieri privind un posibil plan de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Informația a fost confirmată de negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, printr-un mesaj publicat pe Telegram.
Atacuri în Venezuela | Marco Rubio susține că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA # Moldova1
Atac al SUA în Venezuela: Rusia condamnă „actul de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei # Moldova1
Federația Rusă, care în urmă cu patru ani a inițiat un război împotriva Ucrainei, a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”, relatează TASS.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00.
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe traseele publice naționale din zonele nord, centru și sud. Pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, pentru menținerea condițiilor de siguranță a circulației rutiere.
Lista medicamentelor compensate, extinsă: „Pentru pacienții în etate, cu pensie mică, e foarte folositor” # Moldova1
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor avea acces la mai multe tipuri de medicamente compensate. Se întâmplă după ce Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) a extins această listă. În cazul diabetului zaharat, de exemplu, anual, sunt depistate aproximativ zece mii de cazuri noi, arată datele statistice.
Investiție majoră pentru sănătate și mișcare: complexul sportiv din Șoldănești, tot mai aproape de final # Moldova1
Lucrările la complexul sportiv multifuncțional din municipiul Șoldănești avansează, iar schimbările sunt deja vizibile pe teren. Recent, reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR) au efectuat o vizită pe șantier pentru a evalua stadiul proiectului de revitalizare urbană, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul autorităților publice locale.
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei. Președintele și soția acestuia, capturați și transportati cu avionul în afara țării # Moldova1
Avertisment dur al SUA: „Nu călătoriți în Rusia”. Americanii sunt îndemnați să părăsească imediat țara # Moldova1
Statele Unite a reînnoit una dintre cele mai dure avertizări de călătorie la adresa Federației Ruse, cerând cetățenilor americani să evite orice deplasare în această țară și să părăsească imediat teritoriul rus dacă se află deja acolo. Avertismentul a fost reconfirmat de Departamentul de Stat al SUA printr-o alertă de securitate emisă de Ambasada SUA la Moscova la 18 decembrie 2025.
Atacurile rusești asupra Ucrainei | Cel puțin șase morți și 42 de răniți în ultimele 24 de ore # Moldova1
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 42 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale pe 3 ianuarie. Rusia a lansat 95 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene.
Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, este și vremea vacanțelor pentru copii, precum și a concediilor pentru adulți. Mulți moldoveni aleg să meargă la munte, unde pârtiile de schi, sporturile montane și atmosfera de sezon sunt principalele atracții. Pachetele turistice sunt diverse, operatorii vin cu oferte de vacanță, unii propun și reduceri. Este important să fim atenți pentru a evita escrocheriile, atenționează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism, Ion Alexa.
Revista Presei: Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident # Moldova1
Un an de test pentru guvernarea de la Chișinău și de ce este important parteneriatul cu România – comentariul experților; modernizarea Armatei Naționale și cum poate fi îmbunătățită situația demografică a țării - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei. Președintele Nicolas Maduro a declarat stare de urgență în țară # Moldova1
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii. Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat stare de urgență în țară.
Trafic intens la posturile vamale Leușeni, Criva și Sculeni. Călătorii, îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere # Moldova1
Atenție, risc de prăbușire sub gheața fragilă a bazinelor acvatice. Salvatorii vin cu recomandări # Moldova1
Cetățenii sunt atenționați de către salvatori despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Avertizarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă, care favorizează formarea podului de gheață, însă fără ca acesta să fie suficient de rigid pentru a susține greutatea unei persoane.
Trafic intens la posturile vamale Leușeni și Criva. Călătorii, îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere # Moldova1
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sângera, beneficiază de un drum local modernizat, care îmbunătățește accesul zilnic către locuințe, instituții publice și servicii locale.
Fost ministru ucrainean de Externe: Războiul dintre Rusia și Ucraina nu se va încheia în 2026 # Moldova1
Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar șansele ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu sunt nule.
Cine a urmărit serialul „Gomorrah”, care se petrece pe fundalul luptelor între bande, „familii” din Camorra napolitană, a putut auzi deseori termenul „criatura” folosit pentru a desemna un copil.
Fost ministru de Externe al Ucrainei: Războiul dintre Rusia și Ucraina nu se va încheia în 2026 # Moldova1
